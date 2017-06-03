Состав российского подразделения ВДВ на учениях в Белоруссии
Согласно информации новостного агентства « Интерфакс-АВН », командир Псковской десантно-штурмовой дивизии ВДВ России генерал-майор Алексей Наумец сообщил об отправке 2 июня её подразделения в Белоруссию, где предполагается участие в антитеррористических маневрах наряду с военнослужащими Белоруссии и Сербии. Сам комдив будет присутствовать на маневрах в роли военного наблюдателя.
В состав передислоцируемого подразделения входят более 300 десантников со штатным стрелковым оружием (автоматы, пулеметы, гранатометы, снайперские винтовки), 24 единицы бронетехники (БМД-2КУ, БТР-Д, БМД-1К) и более 10 единиц автомобильной техники.
Современные БМД-2-КУ оснащены новейшими цифровыми комплексами разведки, управления и связи «Стрелец», интегрированными с автоматизированными системами управления войсками (АСУВ) в тактическом звене «Полет-К». Прошедшая глубокую модернизацию авиадесантируемая техника поступает, в частности, на замену БМП-2.
БТР-Д – унифицированная машина воздушно-десантных войск. Помимо того, что на ней транспортируется личный состав, она может применяться для перевозки любых грузов, монтажа практически любого вооружения.
БМД-1К представляет собой командирский вариант БМД-1. Принята на вооружение в 1971 году. Оснащается специальными системами связи и прочим оборудованием.
После разгрузки эшелона российские десантники на приданных им боевых машинах осуществят 20-км марш в полевой лагерь, развернутый белорусскими военными.
Планируется, что учения "Славянское братство-2017" с участием подразделений ВДВ РФ, Сил специальных операций Белоруссии и специальных войск Сербии будут проведены в течение 6 – 14 июня на белорусском полигоне Брестский.
Батальонная тактическая группа Псковской десантно-штурмовой дивизии убыла воинским железнодорожным эшелоном из Пскова в Брест для участия в учениях "Славянское братство-2017". В пункт назначения эшелон прибудет утром 5 июня.
В состав передислоцируемого подразделения входят более 300 десантников со штатным стрелковым оружием (автоматы, пулеметы, гранатометы, снайперские винтовки), 24 единицы бронетехники (БМД-2КУ, БТР-Д, БМД-1К) и более 10 единиц автомобильной техники.
Современные БМД-2-КУ оснащены новейшими цифровыми комплексами разведки, управления и связи «Стрелец», интегрированными с автоматизированными системами управления войсками (АСУВ) в тактическом звене «Полет-К». Прошедшая глубокую модернизацию авиадесантируемая техника поступает, в частности, на замену БМП-2.
БМД-2-КУ
БТР-Д – унифицированная машина воздушно-десантных войск. Помимо того, что на ней транспортируется личный состав, она может применяться для перевозки любых грузов, монтажа практически любого вооружения.
БТР-Д
БМД-1К представляет собой командирский вариант БМД-1. Принята на вооружение в 1971 году. Оснащается специальными системами связи и прочим оборудованием.
БМД-1К
На учениях российские десантники будут действовать в полной боевой экипировке "Ратник", а экипажи боевых машин - в индивидуальных защитных комплектах "Ковбой", применение которых в 2-2,5 раза сокращает безвозвратные потери при огневом и взрывном воздействии противника.
После разгрузки эшелона российские десантники на приданных им боевых машинах осуществят 20-км марш в полевой лагерь, развернутый белорусскими военными.
Планируется, что учения "Славянское братство-2017" с участием подразделений ВДВ РФ, Сил специальных операций Белоруссии и специальных войск Сербии будут проведены в течение 6 – 14 июня на белорусском полигоне Брестский.
Использованы фотографии: http:[email protected]
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