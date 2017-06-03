11:33 03 июня

Состав российского подразделения ВДВ на учениях в Белоруссии

Согласно информации новостного агентства « Интерфакс-АВН », командир Псковской десантно-штурмовой дивизии ВДВ России генерал-майор Алексей Наумец сообщил об отправке 2 июня её подразделения в Белоруссию, где предполагается участие в антитеррористических маневрах наряду с военнослужащими Белоруссии и Сербии. Сам комдив будет присутствовать на маневрах в роли военного наблюдателя.

Батальонная тактическая группа Псковской десантно-штурмовой дивизии убыла воинским железнодорожным эшелоном из Пскова в Брест для участия в учениях "Славянское братство-2017". В пункт назначения эшелон прибудет утром 5 июня.


В состав передислоцируемого подразделения входят более 300 десантников со штатным стрелковым оружием (автоматы, пулеметы, гранатометы, снайперские винтовки), 24 единицы бронетехники (БМД-2КУ, БТР-Д, БМД-1К) и более 10 единиц автомобильной техники.


Современные БМД-2-КУ оснащены новейшими цифровыми комплексами разведки, управления и связи «Стрелец», интегрированными с автоматизированными системами управления войсками (АСУВ) в тактическом звене «Полет-К». Прошедшая глубокую модернизацию авиадесантируемая техника поступает, в частности, на замену БМП-2.

Состав российского подразделения ВДВ на учениях в Белоруссии

БМД-2-КУ


БТР-Д – унифицированная машина воздушно-десантных войск. Помимо того, что на ней транспортируется личный состав, она может применяться для перевозки любых грузов, монтажа практически любого вооружения.


БТР-Д


БМД-1К представляет собой командирский вариант БМД-1. Принята на вооружение в 1971 году. Оснащается специальными системами связи и прочим оборудованием.


БМД-1К


На учениях российские десантники будут действовать в полной боевой экипировке "Ратник", а экипажи боевых машин - в индивидуальных защитных комплектах "Ковбой", применение которых в 2-2,5 раза сокращает безвозвратные потери при огневом и взрывном воздействии противника.


После разгрузки эшелона российские десантники на приданных им боевых машинах осуществят 20-км марш в полевой лагерь, развернутый белорусскими военными.

Планируется, что учения "Славянское братство-2017" с участием подразделений ВДВ РФ, Сил специальных операций Белоруссии и специальных войск Сербии будут проведены в течение 6 – 14 июня на белорусском полигоне Брестский.

Использованы фотографии: http:[email protected]
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Комментарии 31

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  1. Logall Сегодня, 06:28
    а экипажи боевых машин - в индивидуальных защитных комплектах "Ковбой"
    Странное название для российской экипировки... А почему не "техасский рейнджер"? Много же наших вариантов: улан, драгун, казак, гусар или пастух на худой конец.
    "Ковбой"...?
    И БМД—"мустанг"!
    Logall
    1. Изгоняющий либероидов Сегодня, 07:01
      Кто-то явно западных боевиков пересмотрел, вот и навязывает армии чуждые по духу и смыслу названия .
      Изгоняющий либероидов
    2. Ин100грамм Сегодня, 07:15
      Цитата: Logall
      "Ковбой"...?
      И БМД—"мустанг"!

      Это чтобы было понятно нашим "партнерам" wassat
      Ин100грамм
      1. ОТДЕЛ Сегодня, 07:18
        Ну встречайте нас браты белорусы! Повеселимся на учениях под вой гейропы...
        ОТДЕЛ
  2. gla172 Сегодня, 06:39
    ...бедная Европа laughing .....ща опять б.деть начнут.....
    gla172
  3. Svarog51 Сегодня, 06:41
    Это как? Отправились 2 мая, а прибудут 5 июня?
    Svarog51
    1. pjastolov Сегодня, 06:48
      Так через Беловежскую пущу наверное маршрут проложили - а там пущанка (то бишь самогон - классная), ну продегистировать, отойти от дегустации, и в работу laughing
      pjastolov
      1. Svarog51 Сегодня, 06:55
        Доброго утречка, Володя! hi hi Не-е, у меня другая версия есть. Путь их лежит в другую сторону, через Владивосток, с визитами вежливости в Вашингтон, Лондон, Париж, Берлин. Потом прибудут в Брест на учения. Вы там с Пашей не пропустите, интересно будет. good drinks
        Svarog51
        1. pjastolov Сегодня, 07:07
          Доброе, ну тогда это очень скоростной марш юросок soldier
          pjastolov
          1. Svarog51 Сегодня, 07:12
            Ну так! Один батальон, хоть и с техникой, транспортная авиация перебросит - куда потребуется. Ещё и время на отдых останется. wink
            Svarog51
        2. pjastolov Сегодня, 07:15
          Вы там с Пашей не пропустите, интересно будет. ￼

          Серег уже пошел за
          pjastolov
          1. Svarog51 Сегодня, 07:18
            Заодно прихвати и это, скорее всего тоже понадобится. winked
            Svarog51
            1. pjastolov Сегодня, 07:48
              А как же без этого интересное кино смотреть? и параллельно слушать соседей[
              pjastolov
              1. Svarog51 Сегодня, 07:52
                Володя, не смотри и не слушай эту гадость. Это только плохому научит. stop
                Svarog51
                1. pjastolov Сегодня, 07:59
                  Да ты не прав, это круче Задорнова, да и Жванецкий далеко стоял laughing
                  pjastolov
                  1. Svarog51 Сегодня, 08:03
                    Ну тогда я спокоен за твой "облико-морале". laughing Тем более, Паша у тебя под боком, а у него один способ воспитания - метод Добрыни Никитича. feel
                    Svarog51
                    1. pjastolov Сегодня, 08:11
                      А это по сколько в одно лицо? drinks
                      pjastolov
                      1. Svarog51 Сегодня, 08:30
                        Пока печень жалобу не начнёт строчить. drinks А метод у Добрыни - "упал-отжался". wassat
                        Svarog51
              2. gla172 Сегодня, 10:52
                ....и что замечательно практически все евреи....наводит на мысль.. laughing хотя смешного мало....
                gla172
                1. pjastolov Сегодня, 11:01
                  А так везде, нечему удивляться
                  pjastolov
    2. Котище Сегодня, 06:54
      Цитата: Svarog51
      Это как? Отправились 2 мая, а прибудут 5 июня?

      Через Берлин! laughing
      Котище
      1. Svarog51 Сегодня, 07:14
        Владислав, hi Дак я выше эту версию озвучил, только более развёрнуто. good wink
        Svarog51
    3. Сакмагон Сегодня, 08:22
      Батальонная тактическая группа Псковской десантно-штурмовой дивизии убыла воинским железнодорожным эшелоном из Пскова в Брест

      1. Из Пскова на Брест нет прямой железнодорожной ветки; напрямую в Белоруссию из Пскова можно попасть только через Латвию и Литву, следовательно, маршрут объездной.
      2. Ж/д направление Минск-Брест - основная железнодорожная артерия с Европой, нагрузка не меньше, чем на Транссибе.
      3. Войны нет,посему воинский эшелон не литерный, а будет "пропихиваться" в свободные дыры между плановыми пассажирскими и товарными поездами.
      Последний воинский эшелон, в который меня заносило, расстояние в 1200 км прошел почти за 4 суток. И это еще без учета разгрузки-погрузки, для которой нужна специальная рампа, а их на станциях... возможно, и в очереди придется постоять придется на запасном пути. hi
      Сакмагон
  4. FirstNormann Сегодня, 06:50
    сейчас многое в нашей армии по западному образцу перекраивается хотя сила именно в индивидуальности нашей армии_а тут уже спецназ превратили в ССО как бы вдв в аэромобильников не переделали_копия никогда лучше оригинала не будет
    FirstNormann
  5. Изгоняющий либероидов Сегодня, 06:59
    Меня больше беспокоит как бы Лукашенко и из этих учений не попытался извлечь лично для себя выгоду в виде каких-то ништяков. Я не имею ничего против НАРОДА Белоруссии, но их глава-жук еще тот!
    Изгоняющий либероидов
    1. ОТДЕЛ Сегодня, 07:21
      Цитата: Изгоняющий либероидов
      Меня больше беспокоит как бы Лукашенко и из этих учений не попытался извлечь лично для себя выгоду в виде каких-то ништяков. Я не имею ничего против НАРОДА Белоруссии, но их глава-жук еще тот!

      Думаешь Батька заставит всех картоху окучивать на учениях..))) bully
      ОТДЕЛ
      1. Изгоняющий либероидов Сегодня, 07:47
        Он может! lol Еще и потребует каждую бульбу пересчитать, и пометить, дабы все по военному было учтено! !! soldier
        Изгоняющий либероидов
        1. ОТДЕЛ Сегодня, 08:02
          Цитата: Изгоняющий либероидов
          Он может! lol Еще и потребует каждую бульбу пересчитать, и пометить, дабы все по военному было учтено! !! soldier

          Может запросто, здесь согласен! laughing Картоха это валюта в Белоруссии!
          ОТДЕЛ
  6. ОТДЕЛ Сегодня, 08:27
    "Славянское братство-2017"

    Название какое красивое , думаю славяне покажут себя на высшем уровне! Там и Сербия участвует, парни боевые,знают кто наш главный противник..А потом может в Сербии проведем аналогичные учения, помните мужики бросок в Сербию в 90-х! (слаба Россия была тогда и все же рванули..)

    Мы можем это сделать в любую точку планеты, если нужно...
    ОТДЕЛ
  7. pjastolov Сегодня, 08:33
    Svarog51,
    Пока печень жалобу не начнёт строчить
    печень за кляузы будет наказана - лишенв очередного стакана laughing
    pjastolov
  8. Рабинович_007 Сегодня, 11:15
    Ну хорошо что не в Беларусь.
    Рабинович_007
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