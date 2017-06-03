Состав российского подразделения ВДВ на учениях в Белоруссии

Батальонная тактическая группа Псковской десантно-штурмовой дивизии убыла воинским железнодорожным эшелоном из Пскова в Брест для участия в учениях "Славянское братство-2017". В пункт назначения эшелон прибудет утром 5 июня.

БМД-2-КУ

БТР-Д

БМД-1К

На учениях российские десантники будут действовать в полной боевой экипировке "Ратник", а экипажи боевых машин - в индивидуальных защитных комплектах "Ковбой", применение которых в 2-2,5 раза сокращает безвозвратные потери при огневом и взрывном воздействии противника.