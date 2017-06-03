Семейный терроризм в Европе
Согласно информации новостного агентства « Интерфакс-АВН », телеканал RTBF сообщил об аресте 30-летнего бельгийца Ясина Атара в ходе расследования терактов в Париже , произошедших 13 ноября 2015 года.
Ему предъявлены обвинения в террористических убийствах и в руководстве террористической группой. Ясин является младшим братом Усамы Атара, который в роли одного из организаторов или заказчиков подозревается в совершении взрывов в Париже и Брюсселе.
Как утверждает следствие, по итогам изучения телефонных контактов Я. Атара было изменено мнение о степени его вовлеченности в теракты. Установлено, что его мобильный телефон находился в ключевые моменты подготовки к теракту возле мест, где позднее были совершены нападения.
Кроме того, как заявляют СМИ, Ясин является двоюродным братом Хамида и Ибрагима эль- Бакрауи, которые подорвали себя в аэропорту и метро Брюсселя 22 марта 2016 года. И. эль-Бакрауи упоминал Я. Атара в своем "завещании", записанном на компьютере, который был обнаружен в мусорном баке вблизи от последнего места проживания террористов-смертников.
Видеоматериал RTBF
Ему предъявлены обвинения в террористических убийствах и в руководстве террористической группой. Ясин является младшим братом Усамы Атара, который в роли одного из организаторов или заказчиков подозревается в совершении взрывов в Париже и Брюсселе.
Как утверждает следствие, по итогам изучения телефонных контактов Я. Атара было изменено мнение о степени его вовлеченности в теракты. Установлено, что его мобильный телефон находился в ключевые моменты подготовки к теракту возле мест, где позднее были совершены нападения.
Кроме того, как заявляют СМИ, Ясин является двоюродным братом Хамида и Ибрагима эль- Бакрауи, которые подорвали себя в аэропорту и метро Брюсселя 22 марта 2016 года. И. эль-Бакрауи упоминал Я. Атара в своем "завещании", записанном на компьютере, который был обнаружен в мусорном баке вблизи от последнего места проживания террористов-смертников.
Видеоматериал RTBF
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