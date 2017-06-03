11:38 03 июня

Семейный терроризм в Европе

Согласно информации новостного агентства « Интерфакс-АВН », телеканал RTBF сообщил об аресте 30-летнего бельгийца Ясина Атара в ходе расследования терактов в Париже , произошедших 13 ноября 2015 года.

Семейный терроризм в Европе


Ему предъявлены обвинения в террористических убийствах и в руководстве террористической группой. Ясин является младшим братом Усамы Атара, который в роли одного из организаторов или заказчиков подозревается в совершении взрывов в Париже и Брюсселе.


Как утверждает следствие, по итогам изучения телефонных контактов Я. Атара было изменено мнение о степени его вовлеченности в теракты. Установлено, что его мобильный телефон находился в ключевые моменты подготовки к теракту возле мест, где позднее были совершены нападения.

Кроме того, как заявляют СМИ, Ясин является двоюродным братом Хамида и Ибрагима эль- Бакрауи, которые подорвали себя в аэропорту и метро Брюсселя 22 марта 2016 года. И. эль-Бакрауи упоминал Я. Атара в своем "завещании", записанном на компьютере, который был обнаружен в мусорном баке вблизи от последнего места проживания террористов-смертников.

Видеоматериал RTBF


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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 72

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  1. ОТДЕЛ Сегодня, 07:24
    Кадыров правильно предлагал , всех родственников террориста арестовывать дома сжигать..Иначе никак с этой бедой не справиться!
    ОТДЕЛ
    1. rotmistr60 Сегодня, 07:30
      Согласен с вами, но Европа не Израиль, где дома террористов равняются экскаватором с землей. Европу будут взрывать, насиловать их женщин, бить морды женоподобным мужикам, а они будут продолжать талдычить о толерантности и переживать за геев в Чечне. Пропала Европа.
      rotmistr60
      1. pjastolov Сегодня, 08:02
        Ну тогда пускай ждут прирост
        pjastolov
      2. МПК105 Сегодня, 08:05
        Нет,в Германии(Родня разсказывали,живут под Дрезденом) полно Мужиков,отмашки ждут...Дисциплинированные,понимашь...
        МПК105
        1. wazza Сегодня, 08:11
          А отмашки просто не будет. Поэтому дождутся...
          wazza
          1. Никкола Мак Сегодня, 09:04
            А отмашки просто не будет.

            Неужели всё так плохо? не найдётся кому в рожу Меркель плюнуть!
            Никкола Мак
            1. МПК105 Сегодня, 09:07
              Найдётся кому.УВЕРЕН...Просто,у чаши,всем известно какой-ПОСЛЕДНЕЙ КАПЛИ ещё не было... hi
              МПК105
              1. Никкола Мак Сегодня, 09:17
                Как бы ещё на "последней капле" к власти не пришли бы ребята, которые выкидывают ладошки на 45 градусов вверх.
                Никкола Мак
        2. pjastolov Сегодня, 08:14
          Да их только одно исправит
          pjastolov
        3. Александр романов Сегодня, 08:58
          Цитата: МПК105
          Нет,в Германии(Родня разсказывали,живут под Дрезденом) полно Мужиков,отмашки ждут

          Ну так пусть едут в Дюсельдорф
          Dusseldorf G a y Saunas
          Александр романов
          1. МПК105 Сегодня, 09:13
            Ну зачем так-то уж...Мужиков там хватает,зачем их всех записывать в-
            НЕ надо,Саш...В-основном там,по-крайней мере,в Восточной Германии вот-
            МПК105
            1. Александр романов Сегодня, 11:05
              Цитата: МПК105
              Ну зачем так-то уж...Мужиков там хватает,зачем их всех записывать в-

              Набери в гугле,отели для геев в Германии.
              Вопрос,зачем так много отелеи,если там в большинстве все нормальные?
              Александр романов
        4. AlexDARK Сегодня, 09:20
          Не, ну если там вот такие вот мужики. То, боюсь они и за вами придут, и за всеми прочими. Не самый лучший пример.
          П,С Это ответ на фото солдат СС. Просто тут ответы странно работают, может показаться что вообще к другой теме.
          AlexDARK
      3. Чёрный Сегодня, 08:39
        Цитата: rotmistr60
        Согласен с вами, но Европа не Израиль, где дома террористов равняются экскаватором с землей. Европу будут взрывать, насиловать их женщин, бить морды женоподобным мужикам, а они будут продолжать талдычить о толерантности и переживать за геев в Чечне. Пропала Европа.

        Европа от этого по моему даже кайфует smile
        Чёрный
        1. pjastolov Сегодня, 08:49
          Это им янки сказали
          pjastolov
    2. Изгоняющий либероидов Сегодня, 07:37
      Виталий, это по сути перегиб, который приведет к озлоблению населения, усилится экстремисткие взгляды, желание отомстить как и обычай кровной мести тоже не на последнем мести -все надо четко продумать , а не рубить с плеча. То что хочет Кадыров, практикуют в Израиле, и как видешь там улучшений от таких решений нету-за свой дом и за родственников просто мстят по сути окружающим.
      Изгоняющий либероидов
      1. ОТДЕЛ Сегодня, 07:48
        Ну в Израиле , там полный геноцид, дома арабов бульдозерами сносят и евреев заселяют! А в России все справедливо все же ,иногда даже слишком (Чечню отстроили , типо живите мирно и не воюйте ) А кто не хочет , уж не обижайтесь ..Есть в этом смысл, восток дело тонкое, но они уважают СИЛУ и ВЛАСТЬ(это у них в крови..) А либерастная европа доиграется скоро в толерантность...
        ОТДЕЛ
      2. APASUS Сегодня, 09:49
        Цитата: Изгоняющий либероидов
        Виталий, это по сути перегиб, который приведет к озлоблению населения, усилится экстремисткие взгляды,

        Так это и есть конечная цель ,скрываемая за словами о гуманизме и прочих ценностях.Миграция в Европу была всегда ,трудовая ,политическая и экономическая,но только последняя волна была организована валом,вот как раз для размывания европейских ценностей ,религиозной и политической розни.
        Тут либо немцы озлобятся и всех пустят на фарш ,либо наоборот пришлые подомнут немцев,в любом случае война !
        APASUS
    3. Vita VKO Сегодня, 08:28
      Цитата: ОТДЕЛ
      родственников террориста арестовывать

      Сталин делал еще глобальнее, а толку?
      Здесь самым уязвимым местом являются дети семей террористов. В семье где нарушены человеческие ценности и царит ненависть дети воспитываться не должны. Поэтому дети из таких семей должны отправятся или в детский дом или в другие нормальные семьи.
      Запрет на воспитание детей в семьях террористов вполне адекватная и достаточно гуманное воздействие которое в будущем позволит избежать серьезных последствий. Например таких как которые происходят в бандеровской украине.
      Vita VKO
      1. akims Сегодня, 08:44
        Сталин был верх либеральности, из-за его мягкотелости сейчас страдает население Украины!
        Наказания для бандеровцев было просто смешные.
        А Хрушева так просто надо было посадить на палю.
        Одна амнистия за другой.
        И для кого?
        akims
        1. ОТДЕЛ Сегодня, 08:57
          Цитата: akims
          Сталин был верх либеральности, из-за его мягкотелости сейчас страдает население Украины!
          Наказания для бандеровцев было просто смешные.
          А Хрушева так просто надо было посадить на палю.
          Одна амнистия за другой.
          И для кого?

          Я много читал , про это все...Вы правы бандеровцев и всяких прислужников фашистов жалели,почему то (умели они приспосабливаться ) Вот и результат сейчас видим и опять кровь проливается!
          ОТДЕЛ
      2. ОТДЕЛ Сегодня, 09:01
        Цитата: Vita VKO
        Сталин делал еще глобальнее, а толку?

        40 лет без перестрелок на Кавказе! И это не малый срок..
        ОТДЕЛ
        1. Басарев Сегодня, 09:27
          Да как было позволено высланным народцам вернуться на Кавказ - так и пошло снова взращивание ненависти. И ещё я считаю, что все приговоры тем национальностям за пособничество врагу должны были быть выполнены. Ведь получилось, что они избежали казни просто потому что нерусские. Это стало мощнейшим фактором развития национализма в тех племенах. А вторым - отмена смертных приговоров, выглядящая в их глазах проявлением слабости. А русских не жалко. Ни одного, замеченного в подобном сотрудничестве, не пощадили. Просто потому что этих русских много. Советское руководство вообще ненавидело всё русское.
          Басарев
    4. AlexDARK Сегодня, 09:23
      Главное запятую в нужное место поставить. А то получается, арестовать и прямо в доме сжечь)
      AlexDARK
    5. Рабинович_007 Сегодня, 11:24
      адыров правильно предлагал

      А он сам кто? lol
      Рабинович_007
  2. Баракуда Сегодня, 07:34
    А вот семейный прецедент из СССР -

    8 марта 1988 года — один из самых знаменитых терактов в истории СССР: семья Овечкиных (11 человек: участники группы «Семь Симеонов», мать и малолетние дети) из Иркутска захватила пассажирский самолет «Ту-154» (рейс Иркутск-Курган-Ленинград), потребовав лететь в Лондон. После приземления самолета на дозаправку на аэродроме Вещево под городом Выборг был отдан приказ на штурм. В результате штурма погибли три человека, в том числе бортпроводница, 19 пассажиров получили ранения. Самолет полностью сгорел. Из террористов погибли пятеро угонщиков.
    Правда на терроризм в нынешнем виде это совсем непохоже...каким местом они думали ?
    Баракуда
    1. профессор Сегодня, 07:49
      Это не был терроризм. Они лишь хотели покинуть страну где так вольно жил бы человек.
      В праве России терроризм определяется как идеология насилия и практика воздействия на общественное сознание, на принятие решений органами государственной власти, органами местного самоуправления или международными организациями, связанная с силовым воздействием, устрашением населения и/или иными формами противоправных насильственных действий.
      профессор
      1. Перейра Сегодня, 07:57
        Ну так и палестинцы хотят покинуть свободный демократический Израиль. Только не с самолётом покинуть, а со своей исконной территорией. Это не терроризм, это свобода выбора в свободной стране.
        Перейра
        1. профессор Сегодня, 08:09
          Цитата: Перейра
          Ну так и палестинцы хотят покинуть свободный демократический Израиль. Только не с самолётом покинуть, а со своей исконной территорией. Это не терроризм, это свобода выбора в свободной стране.

          Мимо. Они лезут в Израиль, а не наоборот и их действия классифицируются как классический терроризм. Не каждый захват самоета это терроризм, но каждый взрыв смертника в пассажирском автобусе это терроризм. Читайте определение.

          Цитата: Баракуда
          Вы как бы и правы. Я думаю так же.
          Но погибли люди..А вдруг им в голову эту мысль вбивали ? А если бы такие случаи участились, при удачном исходе ?

          Это был бандитизм. Уголовно наказуемое преступление.

          Цитата: Баракуда
          Самая строгая "таможня" которую я видел - Израильская, в любом аэропорту мира. Могут снять с рейса, даже не объясняя причины. Наверное незря.

          Дык онижедети нас научили. Посему в Израиле уверены, что Европа не способна бороться с терроризмом. Законы у них не позволяют.
          профессор
      2. Баракуда Сегодня, 08:00
        Вы как бы и правы. Я думаю так же.
        Но погибли люди..А вдруг им в голову эту мысль вбивали ? А если бы такие случаи участились, при удачном исходе ?
        Самая строгая "таможня" которую я видел - Израильская, в любом аэропорту мира. Могут снять с рейса, даже не объясняя причины. Наверное незря.
        Баракуда
      3. Чёрный Сегодня, 09:04
        Цитата: профессор
        Это не был терроризм. Они лишь хотели покинуть страну где так вольно жил бы человек.
        В праве России терроризм определяется как идеология насилия и практика воздействия на общественное сознание, на принятие решений органами государственной власти, органами местного самоуправления или международными организациями, связанная с силовым воздействием, устрашением населения и/или иными формами противоправных насильственных действий.

        А причём тут " в праве России"?.....тогда был СССР........
        Чёрный
        1. профессор Сегодня, 10:33
          Цитата: Чёрный
          Цитата: профессор
          Это не был терроризм. Они лишь хотели покинуть страну где так вольно жил бы человек.
          В праве России терроризм определяется как идеология насилия и практика воздействия на общественное сознание, на принятие решений органами государственной власти, органами местного самоуправления или международными организациями, связанная с силовым воздействием, устрашением населения и/или иными формами противоправных насильственных действий.

          А причём тут " в праве России"?.....тогда был СССР........

          Не существовало УК СССР, а в УК Р.С.Ф.С.Р. терроризм тоже прописан.
          профессор
    2. wazza Сегодня, 08:08
      Похоже тем же которым префессор... Слова таки не воробей.
      wazza
  3. Изгоняющий либероидов Сегодня, 07:38
    Похоже что Европа принимая беженцев в последнюю очередь думала о своей безопасности, или вообще о ней и близко не думала.
    Изгоняющий либероидов
    1. Ныробский Сегодня, 07:48
      Цитата: Изгоняющий либероидов
      Похоже что Европа принимая беженцев в последнюю очередь думала о своей безопасности, или вообще о ней и близко не думала.

      Европа думала? request Она вообще ни о чём не думает и живёт по сценарию, написанному в США. yes
      Ныробский
      1. ОТДЕЛ Сегодня, 09:15
        Цитата: Ныробский
        Она вообще ни о чём не думает и живёт по сценарию, написанному в США

        Вы очень точно подметили! Весь этот поток мигрантов в европу , это проект США в попытке развязать третью мировую и обогатиться опять Они на своем континенте , все это жестко регулируют и если что не по их сценарию Сразу МОЧАТ всех!
        ОТДЕЛ
  4. профессор Сегодня, 07:45
    На заставке к статьe друг России, лидер террористической организации Хамас Исмаил Ханиа наставляет юных шахидов на "путь истинный".
    профессор
    1. Перейра Сегодня, 07:59
      Эти шахиды в Россию не приедут. У нас плохо, у нас тоталитаризм. Желаю этим юным шахидам успехов в мире демократии.
      Перейра
      1. профессор Сегодня, 08:12
        Цитата: Перейра
        Эти шахиды в Россию не приедут. У нас плохо, у нас тоталитаризм. Желаю этим юным шахидам успехов в мире демократии.

        Вы желаете смерти детей "в мире демократии"? Модераторы, это не только нарушение правил сайта, но и УК РФ.
        профессор
        1. akims Сегодня, 08:46
          Про смерть ни слова, "успехов". Не перекручивайте.
          akims
      2. ОТДЕЛ Сегодня, 09:18
        Цитата: Перейра
        Эти шахиды в Россию не приедут. У нас плохо, у нас тоталитаризм. Желаю этим юным шахидам успехов в мире демократии.

        Отлично высказались ! Профессор с Романовым аж захлебнулись слюной.. wassat
        ОТДЕЛ
        1. Александр романов Сегодня, 09:24
          Цитата: ОТДЕЛ
          Отлично высказались ! П

          Это "подвиг" шахида. Выпеи шампанского.

          Господа,вы в своеи ненависти ,потеряли человеческий облик. И даже этого не заметили. А может просто вы такими были всегда?
          Александр романов
          1. ОТДЕЛ Сегодня, 10:00
            Цитата: Александр романов
            Цитата: ОТДЕЛ
            Отлично высказались ! П

            Это "подвиг" шахида. Выпеи шампанского.
            Господа,вы в своеи ненависти ,потеряли человеческий облик. И даже этого не заметили. А может просто вы такими были всегда?

            Романов , ты прекращай эти психологические штучки! Как то душком они либерастным попахивают.. negative
            P.S. Мы тебе не господа , господа в США!
            ОТДЕЛ
            1. Александр романов Сегодня, 11:02
              Цитата: ОТДЕЛ
              Как то душком они либерастным попахивают.

              Иди напиши родственникам погибших в Питерском метро. От тебя попахивает и конкретно
              Цитата: ОТДЕЛ
              P.S. Мы тебе не господа , господа в США!

              В США нет господ и не было никогда
              Александр романов
              1. мордвин 3 Сегодня, 11:10
                Цитата: Александр романов
                В США нет господ и не было никогда

                Господ не было, а рабы были? Романов, Вы, походу дела, даже Хижину дяди Тома в детстве не читали.
                мордвин 3
                1. Александр романов Сегодня, 11:12
                  Цитата: мордвин 3
                  Романов, Вы, походу дела, даже Хижину дяди Тома в детстве не читали.
                  Ответить Ци

                  Книжки бы вам почитать,поскольку обращение -Господа -это Русское выражение и к США отношение не имеет.Поэтому ваше с Миханом невежество ,оставьте для других саитов,где люди потупее.
                  Александр романов
                  1. мордвин 3 Сегодня, 11:16
                    Цитата: Александр романов
                    обращение -Господа -это Русское выражение и к США отношение не имеет.

                    Так какая разница между господином и сэром, обьяснитесь, ласковый наш. Либо мистером. feel
                    мордвин 3
                    1. Александр романов Сегодня, 11:17
                      Цитата: мордвин 3
                      ласковый наш.

                      Больше мне не пиши.Свободен.
                      Александр романов
                      1. мордвин 3 Сегодня, 11:25
                        Романов, шуток не понимаешь, али бухой? Или так от ответа уходишь раком за каменюку?
                        мордвин 3
    2. Fotoceva62 Сегодня, 08:48
      Что посеяли, то и получаете. Или Израиль и здесь не приделах?
      Fotoceva62
    3. Александр романов Сегодня, 09:03
      Цитата: профессор
      На заставке к статьe друг России, лидер террористической организации Хамас Исмаил Ханиа

      И с каких пор он стал нашим другом?
      Цитата: Перейра
      Желаю этим юным шахидам успехов в мире демократии.

      Слышь ты,напиши это родственникам погибших в Питерском метро
      Александр романов
      1. профессор Сегодня, 10:35
        Цитата: Александр романов
        И с каких пор он стал нашим другом?

        Лавров так его назвал. Лавров даже исламский Джихад назвал "нашими друзьями". Ссылку искать или на слово поверишь?

        Цитата: Александр романов
        Слышь ты,напиши это родственникам погибших в Питерском метро

        Пусть он это в СК напишет. Для него там статья существует.
        профессор
        1. Александр романов Сегодня, 11:03
          Цитата: профессор
          Лавров так его назвал. Лавров даже исламский Джихад назвал "нашими друзьями". Ссылку искать или на слово поверишь?

          Даваи ,хочу почитать
          Александр романов
  5. Fotoceva62 Сегодня, 08:42
    «30-летнего бельгийца Ясина Атара ». Бельгийца!Карл! Мне этих чудаков на букву "М" даже не жалко. Кушайте,не обляпайтесь. А,чо культур-мультур,всё путём...
    Fotoceva62
  6. Шуманит Сегодня, 08:54
    Цитата: rotmistr60
    Согласен с вами, но Европа не Израиль, где дома террористов равняются экскаватором с землей. Европу будут взрывать, насиловать их женщин, бить морды женоподобным мужикам, а они будут продолжать талдычить о толерантности и переживать за геев в Чечне. Пропала Европа.

    Она бы еще раньше пропала,если б не славяне,столько раз спасавшие гейропейцев!
    Шуманит
  7. сибиралт Сегодня, 08:57
    Цитата: ОТДЕЛ
    Кадыров правильно предлагал , всех родственников террориста арестовывать дома сжигать..Иначе никак с этой бедой не справиться!

    Так и мусульман не останется! belay
    сибиралт
    1. AlexDARK Сегодня, 09:08
      Все мусульмане террористы?
      AlexDARK
      1. сибиралт Сегодня, 09:14
        Речь идет о родственниках террористов, а там родня в почете до 7-го поколения.
        сибиралт
      2. Саша Крымский Сегодня, 10:00
        Цитата: AlexDARK
        Все мусульмане террористы?

        Нет! Почти Все террористы мусульмане! sad
        Саша Крымский
    2. ОТДЕЛ Сегодня, 09:23
      Цитата: сибиралт
      Цитата: ОТДЕЛ
      Кадыров правильно предлагал , всех родственников террориста арестовывать дома сжигать..Иначе никак с этой бедой не справиться!

      Так и мусульман не останется! belay

      В Волгограде помнится русский себя упырь подорвал..Терроризм нации не имеет! Россия многонациональная страна и как то держимся! soldier
      Во времена СССР , терроризм был в мире, но после развала нашей страны началась вакханалия и травля народов жуткая..! Задача России все это пресечь, вплоть до силового воздействия , а мы это умеем и СДЕЛАЕМ ! Не зря так западные финансовые воротилы ненавидят русских и Россию..
      "Ешь ананасы, рябчиков жуй..День твой приходит последний буржуй!"
      ОТДЕЛ
      1. KondratKo Сегодня, 10:08
        "В Волгограде помнится русский себя упырь подорвал.. Терроризм нации не имеет!"
        Идейных "смертников" идущих на самопожертвование думаю не так уж много, не раз уже писали, что их используют вслепую, пустоголовые исполнители ведутся на пропаганду и сказки с обещаниями, по этому национальность в терроризме не играет особой роли. "Крутые перцы" заказчики сунули лапуху в руки сумку, с просьбой отвезти "товар" другим "крутым", присластив обещанием оплаты, лапух повёлся и на "перегоне" устройство привели в действие, убив тем самым и покалечив ни в чём не повинных граждан, имя лапуха в целях дальнейшей пропаганды вознесут до "шахида борющегося за правое дело". Всё дело в правильном воспитании молодого поколения, когда его нет - в этом зло, необразованными людьми проще управлять, чем бородатые бесы с успехом пользуются.
        KondratKo
        1. ОТДЕЛ Сегодня, 10:43
          Цитата: KondratKo
          Всё дело в правильном воспитании молодого поколения, когда его нет - в этом зло, необразованными людьми проще управлять, чем бородатые бесы с успехом пользуются.

          Все так и есть , СССР развалился , всеобщее образование в аулах азиатских стран тоже нет уже давно..и понеслось В Ираке ,Ливии было бесплатное образование! После того , как их разбомбили США , этого нет и результат мы видим сейчас!
          Ленин основной упор сделал это "Борьба с безграмотностью" ...И творчества! Было коряво все и все же какой эффект получился , войну выиграли и в Космос первого человека в истории мира запустили ! Это все те беспризорники и как сейчас либерастня говорит быдляк.. hi
          Всякие ЕГЭ это туфта , дайте доступ к образованию мальчишек и девчонок из провинции и мы перевернем мир!
          ОТДЕЛ
          1. мордвин 3 Сегодня, 10:53
            Цитата: ОТДЕЛ
            дайте доступ к образованию мальчишек и девчонок из провинции и мы перевернем мир!

            А где точка опоры? На звезде по имени Солнце, не? Сгорим мы там, и ночь не поможет. angry
            мордвин 3
            1. ОТДЕЛ Сегодня, 11:09
              Цитата: мордвин 3
              Цитата: ОТДЕЛ
              дайте доступ к образованию мальчишек и девчонок из провинции и мы перевернем мир!

              А где точка опоры? На звезде по имени Солнце, не? Сгорим мы там, и ночь не поможет. angry

              А у нас все по прежнему ! Этот детский хор о многом говорит и сейчас все по прежнему..)))

              Такие мы русские увы...Были есть и будем!

              Даже умирать будем с такими песнями.. soldier
              ОТДЕЛ
  8. KIBL Сегодня, 09:18
    Ежели всё пойдёт такими темпами как сейчас,то скоро большая часть так называемой единой европейской "семьёй" будет смугло- бородатой!Отсюда вывод,сплошняк террористы,Еврохалифат!Эта гадина Меркель допрыгается ,что скоро тех кого она так радостно зазывает к себе в страну,начнут резать её сограждан.И это только для затравки , потом и её забьют как свинью ,а заодно и ее семейство......Не дай бог конечно,но все к этому идёт!
    KIBL
    1. AlexDARK Сегодня, 09:25
      Они скажут что это нормально, будьте более терпимыми. Вы что, не противный? Фу.
      Ну как-то так, я думаю.
      AlexDARK
  9. Чёрный Сегодня, 09:25
    Цитата: профессор
    каждый взрыв смертника в пассажирском автобусе это терроризм. еле
    да ну?....а если смертник при этом крикнет "люди я люблю вас. Попадите в рай"....... laughing это терроризм или массовое убийство совершённое душевнобольным?.....читайте определение smile
    Чёрный
  10. roskot Сегодня, 09:35
    полно Мужиков,отмашки ждут...Дисциплинированные,понимашь...

    Найдется тот кто бросит клич и Германия очистится от бармалеев. Историческая память у них жива.
    roskot
  11. Altona Сегодня, 10:51
    Цитата: МПК105
    Дисциплинированные,понимашь...

    -------------------------
    Эсэсовцев зачем не к месту постить? Декали на касках нравятся или кители от Хуго Босс?
    Altona
    1. ОТДЕЛ Сегодня, 11:27
      Цитата: Altona
      Цитата: МПК105
      Дисциплинированные,понимашь...

      -------------------------
      Эсэсовцев зачем не к месту постить? Декали на касках нравятся или кители от Хуго Босс?

      В Европе говорят опять Гитлер появится новый (США и Израиль так хотят) И опять начнется бойня с Россией ...Мечта всех мировых финансовых групп! Фиг вам ...Мы уже знаем , все осиные гнезда мировые...! Если начнется , будем их мочить сразу ракетами и всем , что имеем падлы..)
      В этот раз не обманете, господа! negative
      ОТДЕЛ
  12. Рабинович_007 Сегодня, 11:14
    арабо - исламский мир...
    Рабинович_007
  13. Рабинович_007 Сегодня, 11:27
    На фото к новости один из главарей хамаса с будующими террористами - исмаил хания. Так его же в Кремле принимали, и терлись щечками с ним. Как так.
    Рабинович_007
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