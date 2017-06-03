11:37 03 июня

Американские спецслужбы вели тотальную слежку на Олимпиаде-2002

Согласно информации РИА Новости , американское издание Associated Press опубликовало заявление бывшего высокопоставленного сотрудника Агентства национальной безопасности США (АНБ) Томаса Дрейка о массовой слежке АНБ и ФБР за всеми электронными средствами связи при проведении зимних Олимпийских игр 2002 года.

Руководство АНБ и ФБР рассматривали операцию в рамках Олимпиады в Солт-Лейк-Сити в качестве прекрасной возможности для объединения усилий двух агентств для испытания и доработки массовой слежки на новом уровне.





С его слов он лично видел документы, связанные с данной операцией.

В отношении Т. Дрейка осуществлялось уголовное преследование по подозрениям в разглашении конфиденциальной информации, но большинство обвинений было снято. В 2011 году суд приговорил его к году условного заключения.

Новое заявление Т. Дрейка является частью судебного иска бывшего мэра Солт-Лейк-Сити Роки Андерсона. Экс-глава ЦРУ и АНБ Майкл Хайден отрицал проведение указываемой операции. Текущий шеф оперативного отдела АНБ Уэйн Мерфи пояснил, что слежка велась лишь за коммуникациями иностранцев, так как один из объектов был связан с зарубежными террористическими группировками.


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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 35

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  1. Бензорез Сегодня, 08:24
    Вот это да!..
    Бензорез
    1. pjastolov Сегодня, 08:28
      Руководство АНБ и ФБР рассматривали операцию в рамках Олимпиады в Солт-Лейк-Сити в качестве прекрасной возможности для объединения усилий двух агентств для испытания и доработки массовой слежки на новом уровне.
      Вот и нам надо было брать пример в Сочи, hi
      pjastolov
      1. МПК105 Сегодня, 08:29
        good Согласен на все 100%!!!!!!!!Чем сопли жевать,брать пример надо,как работать!!!
        МПК105
        1. Верба Сегодня, 11:20
          Цитата: МПК105
          Согласен на все 100%!!!!!!!!Чем сопли жевать,брать пример надо,как работать!!!

          Согласен в наше время ,порядочность признак слабости.
          Верба
      2. Чёрный Сегодня, 08:31
        Громче всех "держите вора" всегда кричит вор. Отсюда и страшилки про русских хакеров, котрые пробрались даже в телефоны всяких там клинтонш и обам и мешают им играть в МУРХУНОВ и ФЕРМУ laughing
        Чёрный
        1. pjastolov Сегодня, 08:44
          Ну конечно русские хакеры
          pjastolov
          1. APASUS Сегодня, 09:38
            Цитата: pjastolov
            ФРГ-США. У канцлера зазвонил телефон. Кто ответит и кто слушает?

            Судя по тому как американцы быстро подмяли под себя Меркель ,потом всю Германию и ЕС,она хорошо "наговорила"!
            APASUS
            1. pjastolov Сегодня, 09:47
              Что на говорила то не известно, а подмяли еще в 1949
              Опубликован сенсационный материал в декабрьском выпуске «Независимых новостей» («Unabhangige Nachrichten») - ежемесячнике консервативного толка, издаваемом в Германии. Сенсация содержится в материалах недавно вышедшей книги генерала Герда-Гельмута Комоссы «Немецкая карта. Скрытая игра секретных служб».
              В книге сообщается о том, что 21 мая 1949 года США подписали с временным правительством ФРГ секретный государственный договор, в котором на период до 2099 года (!) прописаны условия государственного «суверенитета» Федеративной Республики Германия. Поверженным немцам там предписаны три обязательных условия:
              1. Каждый новый канцлер ФРГ обязан в обязательном порядке подписать в США так называемый канцлеракт. Что скрывается в этом сверхсекретном документе, неизвестно. Однако об этом нетрудно догадаться в контексте остальных двух условий и самого факта наличия как секретного государственного договора, так и дополнительного канцлеракта.
              2. США осуществляют полный контроль за германскими средствами массовой информации: радио и телевидением, печатными изданиями (газеты, журналы, издательства), а также кинопродукцией, театром, музыкой, школьными программами, учебными планами и т. д.
              3. США продолжают «хранить» весь государственный золотой запас ФРГ в американских хранилищах
              pjastolov
              1. APASUS Сегодня, 11:07
                Цитата: pjastolov
                Что на говорила то не известно, а подмяли еще в 1949

                Ну что они там подписывают еще не понятно,понятно что Германия находиться до сих пор под оккупацией ,но вот именно Меркель прославилась беспринципной любовью к Америке,при том в истории Германии были Гельмут Шмидт ,Гельмут Коль и хоть они явно симпатизировали американцам не волоклись за ними как собачки.
                APASUS
                1. pjastolov Сегодня, 11:19
                  Старой комсомольской простигосподи все равно перед кем
                  pjastolov
      3. Ин100грамм Сегодня, 09:37
        Цитата: pjastolov
        Вот и нам надо было брать пример в Сочи

        А кто Вам сказал что в Сочи не было такого? Утечек нет, вот и хорошо. Думаю что наши спецы без шума и пыли контролировали всё гораздо круче. Глупо предполагать, что на нашу олимпиаду все приехали с мирными намерениями. Если происходит утечка о работе спецслужб, значит это бордель, а не спецслужба
        Ин100грамм
        1. NIKNN Сегодня, 10:31
          Цитата: Ин100грамм
          А кто Вам сказал что в Сочи не было такого?

          Я вообще не понимаю во круг чего шум.... Олимпиада!!! Для обеспечения безопасности данная процедура просто обязана быть , мначе можно сильно налететь... А тем кто хочет, что бы не следили, пусть почтоввыми голубями пользуются... request
          NIKNN
          1. Orionvit Сегодня, 11:08
            Действительно, кто бы сомневался. Для чего ещё нужны многочисленные американские спецслужбы, уж точно не газоны подстригать. Если штаты обладают самыми совершенными в мире системами контроля кибер пространства во всём мире, какие тут могут быть вопросы.
            П.С. Вернее вопросы есть. По "русским хакерам".
            Orionvit
    2. wazza Сегодня, 08:30
      Чего сложного? Через сеть велись переговоры, к узлам которой у них был доступ.
      wazza
    3. ОТДЕЛ Сегодня, 08:41
      Цитата: Бензорез
      Вот это да!..

      Мы все в шоке от такой новости, как они могли... wassat laughing За ВО уже давно следят...Жалко нецензурно ругаться нельзя, а то бы показали "кузькину мать едрит того за ногу.." negative
      ОТДЕЛ
      1. pjastolov Сегодня, 09:56
        Не следят, а направляют

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        pjastolov
        1. ОТДЕЛ Сегодня, 10:58
          Цитата: pjastolov
          Не следят, а направляют

          Местонахождение сайта и IP адреса: topwar.ru
          uk ru
          DB-IP
          IP адрес 104.24.31.51
          Имя ресурса
          IP диапазон 104.18.56.0-104.31.255.255 CIDR
          Провайдер Cloudflare
          Организация Cloudflare, Inc.
          Страна Canada (CA)
          Регион Quebec
          Город Montreal
          Часовой пояс America/Toronto, GMT-0400
          Местное время 02:54:55 (EDT) / 2017.06.03
          Индекс H4X

          Да уж...лучше промолчу, хотя это уже давно не новость!
          ОТДЕЛ
          1. pjastolov Сегодня, 11:04
            Таки не надо молчать - пусть знают што мы об них думаем, и куда им потом надо будет идти laughing
            pjastolov
    4. сибиралт Сегодня, 09:01
      Ага. А потом Сноуден все рассказал. В чем новизна этих новостей начала века?
      сибиралт
  2. ВЕРЕСК Сегодня, 08:37
    С его слов он лично видел документы, связанные с данной операцией Спалил сам себя. В 2011 году суд приговорил его к году условного заключения. Зэки в штатах рулят?Походу там по многим нары плачут.
    ВЕРЕСК
  3. Вождь краснокожих Сегодня, 08:41
    Тю! Кто бы сомневался! Вы посмотрите документальные фильмы о Олимпиаде-80! Там уже поснимали грифы секретности, так я офигел о технических развед штучках, использованных в Москве и Союзе ТОГО времени! А что говорить по наш двадцать первый век?
    Вождь краснокожих
    1. Лопатов Сегодня, 09:31
      Цитата: Вождь краснокожих
      Вы посмотрите документальные фильмы о Олимпиаде-80!

      Это же СССР, тоталитарное государство. Разве можно его сравнивать со Светочем Свободы и Демократии???
      Лопатов
  4. Изгоняющий либероидов Сегодня, 08:49
    Я лично сильно бы удевился, если бы сша не шпионили на играх no Но не могут они иначе, даже если бы и хотели-образ"выдуманного врага"спокойно жить не дает.
    Изгоняющий либероидов
    1. volodya Сегодня, 10:24
      Цитата: Изгоняющий либероидов
      Я лично сильно бы удевился, если бы сша не шпионили на играх no Но не могут они иначе, даже если бы и хотели-образ"выдуманного врага"спокойно жить не дает.

      Да,да ,наши не только подглядывают, но и подслушивают!
      volodya
    2. Orionvit Сегодня, 11:18
      Но не могут они иначе
      Только недалёкие пользователи и тупые малолетки думают, что интернет, мобильная связь, разного рода гаджеты, и остальная хрень, созданы для их блага и удобства. На самом деле всё далеко не так, и мало кто задумывается, что удобства на самом деле перевешиваются недостатками. Если мы этого не видим, это не значит, что их нет.
      Orionvit
  5. avg-mgn Сегодня, 08:56
    Крайне наивно полагать, что такое крупное мероприятие как Олимпийские Игры, в любой уважающей себя стране, не потребует консолидации усилий всех силовых ведомств. Что касается американского понимания термина "тотальная слежка" - так это просто паранойя, там любого обывателя спроси и он скажет, что за ним следят или следили, хотя сам прекрасно сознает, что он спецслужбам нафиг не нужен..
    avg-mgn
    1. Лопатов Сегодня, 09:38
      Цитата: avg-mgn
      Крайне наивно полагать, что такое крупное мероприятие как Олимпийские Игры, в любой уважающей себя стране, не потребует консолидации усилий всех силовых ведомств.

      Просто нельзя шпынять других за то, что является повседневной практикой в твоём собственном государстве. Некрасиво выглядит такое.
      Напоминает активных борцов за демократию в других странах из Саудовской Аравии и Катара.

      Вот как Вы отнесётесь к лекции доктора о вреде курения, во время которой лектор в зубах дымящуюся сигарету постоянно держит?
      Лопатов
      1. avg-mgn Сегодня, 09:55
        Я всегда балдею от заикающихся логопедов, или курящих пульмонологов, а еще я стараюсь не обижаться на больных, а по меньшей мере делать вид, что сочувствую (это о борцах за демократию). Нехрен нас учить ковырять в носу.
        avg-mgn
        1. Лопатов Сегодня, 10:08
          Цитата: avg-mgn
          Нехрен нас учить ковырять в носу.

          Вот и я о том. Какой-то театр абсурда.
          Всего лишь подозрение о том, что Россия могла повлиять на результаты выборов в США, вызвало эпическую истерику.
          При этом больше всех возмущаются те, кто каждый год одобряет выделение средств на аналогичные действия США в других странах.
          Лопатов
          1. avg-mgn Сегодня, 10:19
            о реакции на больных я писал чуть выше. Берегите свои нервы...
            avg-mgn
  6. Никкола Мак Сегодня, 09:14
    Американские спецслужбы вели тотальную слежку на Олимпиаде-2002

    А что , кто-то сомневался?
    Наши наверняка в 80 -м следили вовсю. И думаю, главный мотив был именно печальный инцидент в Мюнхене 1972 года.
    Никкола Мак
  7. roskot Сегодня, 09:16
    Не забывайте. " Болтун находка для шпиона"
    roskot
    1. тол100в Сегодня, 09:30
      Цитата: roskot
      Не забывайте. " Болтун находка для шпиона"

      И не стоит забывать, что самое дорогое в мире - это ИНФОРМАЦИЯ!
      тол100в
      1. avg-mgn Сегодня, 09:58
        Осмелюсь поправить - источник информации, ибо без него нет и таковой.
        avg-mgn
  8. rotmistr60 Сегодня, 10:24
    Вообще-то это работа любых спецслужб, но конечно не тотальный контроль. На это нужны большие средства и приличный штат. Чем больше направлений будет под контролем тем спокойнее будет простым гражданам. И не стоит это сравнивать с вторжением в личную жизнь.
    rotmistr60
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