Американские спецслужбы вели тотальную слежку на Олимпиаде-2002

Руководство АНБ и ФБР рассматривали операцию в рамках Олимпиады в Солт-Лейк-Сити в качестве прекрасной возможности для объединения усилий двух агентств для испытания и доработки массовой слежки на новом уровне.

Согласно информации РИА Новости , американское издание Associated Press опубликовало заявление бывшего высокопоставленного сотрудника Агентства национальной безопасности США (АНБ) Томаса Дрейка о массовой слежке АНБ и ФБР за всеми электронными средствами связи при проведении зимних Олимпийских игр 2002 года.С его слов он лично видел документы, связанные с данной операцией.В отношении Т. Дрейка осуществлялось уголовное преследование по подозрениям в разглашении конфиденциальной информации, но большинство обвинений было снято. В 2011 году суд приговорил его к году условного заключения.Новое заявление Т. Дрейка является частью судебного иска бывшего мэра Солт-Лейк-Сити Роки Андерсона. Экс-глава ЦРУ и АНБ Майкл Хайден отрицал проведение указываемой операции. Текущий шеф оперативного отдела АНБ Уэйн Мерфи пояснил, что слежка велась лишь за коммуникациями иностранцев, так как один из объектов был связан с зарубежными террористическими группировками.