11:38 03 июня

НАТО проводит учения Saber Strike в Латвии

Согласно информации интернет-издания « Корреспондент », 3 июня в Латвии стартуют международные учения НАТО Saber Strike ("Удар саблей"), в которых предполагается задействовать более двух тысяч военнослужащих из восьми стран. Завершение маневров предполагается до 15 июня.

НАТО проводит учения Saber Strike в Латвии

Saber Strike-2016


Маневры в рамках объединенных учений сухопутных и воздушных сил Saber Strike под командованием сил США в Европе являются ежегодными. Ожидается, что в текущем году в них примут участие военные из Латвии, Литвы, Италии, Норвегии, Великобритании, Польши, Словакии и США.


Всего согласно планам альянса, в 2017 году будут проведены не менее 16 международных и национальных учений на территории Прибалтики. Только что в Литве закончились масштабные военные маневры НАТО Steadfast Cobalt, в которых приняли участие около тысячи военнослужащих из 25 стран. В апреле проходившие в этой стране учения примерно 700 правоохранителей по борьбе с диверсантами завершились полным провалом : ни один житель не позвонил в центр экстренной помощи, столкнувшись на улице с неизвестными людьми в форме без опознавательных знаков.

Использованы фотографии: http://www.dunyavegercekler.com/haber/38597-saber-strike-basladi.html
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 36

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  1. МПК105 Сегодня, 09:37
    Блин...Вы как хотите-а мне тревожно от новостей подобных,сколько раз уже писал тут,а Вы всё уря кричите,пофигу Вам тут всем...
    МПК105
    1. Александр романов Сегодня, 09:44
      Цитата: МПК105
      ...Вы как хотите-а мне тревожно от новостей подобных,сколько раз уже писал тут,а Вы всё уря кричите,пофигу Вам тут всем...

      Хочешь, я продам тебе автомат? Ну еще пару гранат в подарок по акции
      Александр романов
      1. МПК105 Сегодня, 09:48
        Да есть,чем встретить... wink Но не хотелось бы...МИРНО ЖИТЬ ХОЧУ...
        МПК105
        1. Александр романов Сегодня, 09:49
          Цитата: МПК105
          ..МИРНО ЖИТЬ ХОЧУ...

          Размечтался
          Александр романов
      2. Тралл Сегодня, 10:00
        Они надеются нас взять живьем... smile
        Тралл
    2. сибиралт Сегодня, 10:24
      Отрабатывают для США 2% латвийского ВВП.
      сибиралт
  2. ОТДЕЛ Сегодня, 09:38
    Все идет по плану, скоро проверим...Хотите русских на зубок проверить,знаете как мы все в России рады (особенно в провинции..) Мир хочется посмотреть очень и т.д. Как наши предки обычно путешествовали..))) Вот серьезно мужики! Скучно живем...
    ОТДЕЛ
    1. Александр романов Сегодня, 09:44
      Цитата: ОТДЕЛ
      Мир хочется посмотреть очень и т.д

      Будешь лазить по развалинам в поисках еды.
      Александр романов
    2. Арон Заави Сегодня, 09:47
      Цитата: ОТДЕЛ
      Все идет по плану, скоро проверим...Хотите русских на зубок проверить,знаете как мы все в России рады (особенно в провинции..) Мир хочется посмотреть очень и т.д. Как наши предки обычно путешествовали..))) Вот серьезно мужики! Скучно живем...

      Ты сам под натовские пули и снаряды полезешь или других пошлешь? А потом по оплаченной их могилами дороге поедешь развлекаться и путешествовать? Или ты реально считаешь, что прибалтийские армии ,которые по численности на три дивизии тянут, на РФ нападут?
      Арон Заави
      1. Zibelew Сегодня, 09:52
        Арон hi Не будьте так строги к Виталию. Он давно переселился в Интернет и утратил связь с реальным миром.
        Zibelew
        1. Изгоняющий либероидов Сегодня, 10:00
          Тагерьян hi день добрый drinks -Виталию нужно книг побольше читать, а он живет бедняга в замкнутом мире-кругом одни компьютеры, ноутбуки, нетбуки, смартфоны, планшеты. ...вот и тянется рука к клавиатуре. .. belay
          Изгоняющий либероидов
          1. Zibelew Сегодня, 10:08
            Сергей Витальевич hi интернет зависимость страшная вещь.
            Zibelew
          2. samoletil18 Сегодня, 10:56
            Кстати, в интернете много разных книг бесплатных. И почитал литературу, и из интернета не переселился.
            samoletil18
      2. Изгоняющий либероидов Сегодня, 09:52
        Аарон hi у Виталия в комплекте три новых клавиатуры и пять беспроводных мышей wassat -от любого врага отобьеться lol Шашки вот нету-махать нечем lol зато шапок полным полно laughing !
        Изгоняющий либероидов
      3. pjastolov Сегодня, 10:02
        Мне например их учения нравяться
        pjastolov
        1. GUARDS MAJOR Сегодня, 11:30
          через три дня
          GUARDS MAJOR
      4. Верба Сегодня, 10:27
        Цитата: Арон Заави
        Ты сам под натовские пули и снаряды полезешь или других пошлешь? А потом по оплаченной их могилами дороге поедешь развлекаться и путешествовать? Или ты реально считаешь, что прибалтийские армии ,которые по численности на три дивизии тянут, на РФ нападут?

        Так дело не в прибалтийских армиях ,а в присутствии войск НАТО у российских границ.
        Верба
  3. kolkulon Сегодня, 09:43
    80ка смотрю.А как же стандарты нато?И много у них этих танков?
    kolkulon
    1. samoletil18 Сегодня, 10:59
      И не только танков. Вертолеты, самолёты, автомобили, БМП, БТР, ПВО. Не брезгуют, модернизируют.
      samoletil18
  4. FirstNormann Сегодня, 09:45
    хватит бряцать оружием_прекратить эскалацию взаимных учений на показ_учиться но тихо и тихонько же армию перевооружать_полезут если_ снова покажем в очередной раз что плохая идея_зачем на публику работать?давать им повод в своих сми людей в европе и сша пугать
    FirstNormann
    1. pjastolov Сегодня, 10:06
      Латвия перевооружается
      pjastolov
      1. FirstNormann Сегодня, 10:21
        ну стебаются ребята_кстати перед второй мировой в союзе тоже ходила популярная тема о изнеженности германского солдата_и правда как эти белобрысые гансы привыкшие жить в своих уютных кукольных городах смогут противостоять нашему привыкшему к тяжелому труду холоду и сдавшему гто на отлично солдату-рабочему и крестьянину?а потом оказалось что изнеженные гансы нашим бойцам в мокрых холодных окопах и лесах новгородчины и карелии не уступали не по выносливости ни по воинскому искусству_германский(англосаксонский солдат)сильный опасный противник_ненадо его недооценивать лучше переоценить
        FirstNormann
        1. pjastolov Сегодня, 10:25
          Правильно: хороший индеец - мертвый индеец hi
          pjastolov
  5. KIBL Сегодня, 09:45
    Особо конечно боятся не стоит.Все эти учения проводятся на полигоне в Адажи,опять же "наследие" проклятого советского прошлого.Все суетятся,копаются как малые дети в песочнице.Шума и грохота это да!Много!Кроме этого на выходе один смрадный выхлоп!
    KIBL
    1. samoletil18 Сегодня, 11:01
      Гудериан тоже фанерными танками насмешил. А потом ...
      samoletil18
  6. Горный стрелок Сегодня, 09:57
    Почему не в Литве? Неужели не понятно, что военная доктрина России НЕ ПРИВЕТСТВУЕТ фронтальных ударов и "выдавливания" противника с территории. Если что, "Сувалковский коридор", вернее, его захват встречными ударами из Калининградской области и Белоруссии отрежет ВСЮ Прибалтику сразу, со всеми НАТОвскими батальонами, бригадами, танками и партизанами. Снабжение по морю мимо Балтийска? Не смешите мои тапки... Как и по воздуху. Ну а поляки - а что поляки. Они хоть когда за последний век против СЕРЬЕЗНОЙ армии продержались хоть сколько--нибудь? Да назовите меня кургузой лошадью, если Ганс из ФРГ или Джон из Британии, а тем более Жан из Франции побежит занимать очередь на призывных пунктах, чтобы защитить наглых польских панов, нарвавшихся на "ответку" от России на свои провокации ( например, окупацию Львова в разваливающейся Внакраине)?
    Горный стрелок
    1. Vita VKO Сегодня, 10:13
      Цитата: Горный стрелок
      его захват встречными ударами из Калининградской области и Белоруссии отрежет ВСЮ Прибалтику сразу, со всеми НАТОвскими батальонами

      Поэтому народ и радуется, знатный котел получится если рискнут рыпнутся в сторону России.
      Vita VKO
  7. roskot Сегодня, 10:01
    Удар саблей, Да еще на мерине. Грозно звучит.
    roskot
    1. bouncyhunter Сегодня, 11:32
      Цитата: roskot
      Удар саблей, Да еще на мерине. Грозно звучит.

      Не совсем верно название . Правильнее - "Saber self-strike " .
      bouncyhunter
  8. FirstNormann Сегодня, 10:08
    фланговые удары охваты прорывы к ламаншу_эпика_только где ударных армий столько набрать_жукова оживить чоли_во второй мировой мы воевали в союзе с сша британией ее колониями бывшими против оси германии и полевропы_плюс в составе весь союз_сейчас все эти ребята против нас в нато а бывшие республики сильно думаю спотыкаться бежать в атаку на нато не заспешат_так вопрос?какие охваты и прорывы собираемся делать и как?стоит ли сильно к ламаншу спешить?
    FirstNormann
  9. APASUS Сегодня, 10:09
    ни один житель не позвонил в центр экстренной помощи, столкнувшись на улице с неизвестными людьми в форме без опознавательных знаков.

    Это надо же
    APASUS
  10. Ilja2016 Сегодня, 10:30
    Цитата: FirstNormann
    ну стебаются ребята_кстати перед второй мировой в союзе тоже ходила популярная тема о изнеженности германского солдата_и правда как эти белобрысые гансы привыкшие жить в своих уютных кукольных городах смогут противостоять нашему привыкшему к тяжелому труду холоду и сдавшему гто на отлично солдату-рабочему и крестьянину?а потом оказалось что изнеженные гансы нашим бойцам в мокрых холодных окопах и лесах новгородчины и карелии не уступали не по выносливости ни по воинскому искусству_германский(англосаксонский солдат)сильный опасный противник_ненадо его недооценивать лучше переоценить

    Какая тема ходила в Союзе? Чего вы мелете
    Ilja2016
    1. FirstNormann Сегодня, 10:36
      мелете вы сударь_а я говорю о том что в кухонных разговорах в городах и в советских деревнях перед отечественной войной тоже любили стебаться над изнеженностью германских жителей и что они красной армии не противники_на чужой территории малой кровью и как известно от тайги до британских морей
      FirstNormann
      1. samoletil18 Сегодня, 11:08
        А кто-то собирается воевать, как во Вторую Мировую? Какие-то методы и приёмы возможны, но даже в Сирии окопы редкость, а в линию, как на Донбассе, никто такого удовольствия никому не доставит.
        Вас призовут в пехоту, но по полякам Вы постреляете только при зачистке Варшавы.
        samoletil18
  11. rotmistr60 Сегодня, 10:34
    в 2017 году будут проведены не менее 16 международных и национальных учений на территории Прибалтики.

    Зато сколько пахучей вони из Прибалтики по поводу совместных российско-белорусских учений. Они (учения) вызывают "большую тревогу", "не совсем прозрачны", нагнетают и без того накаленную обстановку и т.д и т.п. Так и будет продолжаться пока эти микро государства не утонут в своей же желчи.
    rotmistr60
  12. gla172 Сегодня, 10:56
    """""Ожидается, что в текущем году в них примут участие военные из Латвии, Литвы, Италии, Норвегии, Великобритании, Польши, Словакии и США.""""""
    .....Вот там то наши Псковские десантники "случайно" по тылам и пройдутся....посмотрел бы на рожи НАТО..... laughing
    .....Примерно как то так.....
    gla172
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