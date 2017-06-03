НАТО проводит учения Saber Strike в Латвии
Согласно информации интернет-издания « Корреспондент », 3 июня в Латвии стартуют международные учения НАТО Saber Strike ("Удар саблей"), в которых предполагается задействовать более двух тысяч военнослужащих из восьми стран. Завершение маневров предполагается до 15 июня.
Маневры в рамках объединенных учений сухопутных и воздушных сил Saber Strike под командованием сил США в Европе являются ежегодными. Ожидается, что в текущем году в них примут участие военные из Латвии, Литвы, Италии, Норвегии, Великобритании, Польши, Словакии и США.
Всего согласно планам альянса, в 2017 году будут проведены не менее 16 международных и национальных учений на территории Прибалтики. Только что в Литве закончились масштабные военные маневры НАТО Steadfast Cobalt, в которых приняли участие около тысячи военнослужащих из 25 стран. В апреле проходившие в этой стране учения примерно 700 правоохранителей по борьбе с диверсантами завершились полным провалом : ни один житель не позвонил в центр экстренной помощи, столкнувшись на улице с неизвестными людьми в форме без опознавательных знаков.
Saber Strike-2016
Маневры в рамках объединенных учений сухопутных и воздушных сил Saber Strike под командованием сил США в Европе являются ежегодными. Ожидается, что в текущем году в них примут участие военные из Латвии, Литвы, Италии, Норвегии, Великобритании, Польши, Словакии и США.
Всего согласно планам альянса, в 2017 году будут проведены не менее 16 международных и национальных учений на территории Прибалтики. Только что в Литве закончились масштабные военные маневры НАТО Steadfast Cobalt, в которых приняли участие около тысячи военнослужащих из 25 стран. В апреле проходившие в этой стране учения примерно 700 правоохранителей по борьбе с диверсантами завершились полным провалом : ни один житель не позвонил в центр экстренной помощи, столкнувшись на улице с неизвестными людьми в форме без опознавательных знаков.
Использованы фотографии: http://www.dunyavegercekler.com/haber/38597-saber-strike-basladi.html
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