11:31 03 июня

Шойгу дал американцам 90 минут на капитуляцию

Константин Душенов о возможностях быстрого глобального удара (БГУ) США по России и наоборот.




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Комментарии 1

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  1. xetai9977 Сегодня, 10:56
    Заголовок говорит о том,что автору пора уже лечится.
    xetai9977
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