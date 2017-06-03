Шойгу дал американцам 90 минут на капитуляцию Сегодня, 09:59 Константин Душенов о возможностях быстрого глобального удара (БГУ) США по России и наоборот. 0 Душенов. Война - 15.12.2016. Шойгу пальмирит, Путин эрдоганит Душенов. Война - 08.12.2016. «Бешеный пёс» против русского «скорпиона» Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций CtrlEnter Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
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