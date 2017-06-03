США сохранят военное присутствие в Азии
Согласно информации ТАСС , министр обороны США Джеймс Мэттис в ходе открытия международной конференции по вопросам безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе "Шангри-Ла диалог" заявил о намерении США держать войска в Азии в целях поддержания стабильности в АТР.
С его слов, США не собираются прекращать полеты и патрулирование акватории Южно-Китайского моря.
Одновременно США категорически возражают против милитаризации Китаем искусственных островов в Южно-Китайском море.
При этом Д. Мэттис отметил, что у Вашингтона "много общих интересов с Пекином, в том числе борьба с терроризмом, ситуация на Корейском полуострове".
Мы продолжим (сохранять) военное присутствие, кроме того, продолжим предпринимать дипломатические меры для поддержания стабильности в АТР. Мы придаем приоритетное значение этому региону, в том числе отношениям с Японией, Южной Корей, Индонезией, Австралией.
С его слов, США не собираются прекращать полеты и патрулирование акватории Южно-Китайского моря.
Мы выступаем за свободу навигации и полетов в регионе.
Одновременно США категорически возражают против милитаризации Китаем искусственных островов в Южно-Китайском море.
Мы не можем принять односторонние, принудительные шаги по изменению статус-кво.
При этом Д. Мэттис отметил, что у Вашингтона "много общих интересов с Пекином, в том числе борьба с терроризмом, ситуация на Корейском полуострове".
Крайне важно, чтобы все мы проделали свою часть работы по выполнению принятых на себя обязательств, и работали совместно для достижения цели денуклеаризации Корейского полуострова. Существует четкий международный консенсус, что существующая ситуация не может продолжаться. Выдвинутая Китаем политика денуклеаризации Корейского полуострова является и нашей политикой, как и политикой Японии и Южной Кореи.
ИнформацияУважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти