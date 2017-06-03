США сохранят военное присутствие в Азии

Мы продолжим (сохранять) военное присутствие, кроме того, продолжим предпринимать дипломатические меры для поддержания стабильности в АТР. Мы придаем приоритетное значение этому региону, в том числе отношениям с Японией, Южной Корей, Индонезией, Австралией.

Мы выступаем за свободу навигации и полетов в регионе.

Мы не можем принять односторонние, принудительные шаги по изменению статус-кво.

Крайне важно, чтобы все мы проделали свою часть работы по выполнению принятых на себя обязательств, и работали совместно для достижения цели денуклеаризации Корейского полуострова. Существует четкий международный консенсус, что существующая ситуация не может продолжаться. Выдвинутая Китаем политика денуклеаризации Корейского полуострова является и нашей политикой, как и политикой Японии и Южной Кореи.