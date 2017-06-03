16:50 03 июня

США сохранят военное присутствие в Азии

Согласно информации ТАСС , министр обороны США Джеймс Мэттис в ходе открытия международной конференции по вопросам безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе "Шангри-Ла диалог" заявил о намерении США держать войска в Азии в целях поддержания стабильности в АТР.

Мы продолжим (сохранять) военное присутствие, кроме того, продолжим предпринимать дипломатические меры для поддержания стабильности в АТР. Мы придаем приоритетное значение этому региону, в том числе отношениям с Японией, Южной Корей, Индонезией, Австралией.


США сохранят военное присутствие в Азии



С его слов, США не собираются прекращать полеты и патрулирование акватории Южно-Китайского моря.

Мы выступаем за свободу навигации и полетов в регионе.


Одновременно США категорически возражают против милитаризации Китаем искусственных островов в Южно-Китайском море.

Мы не можем принять односторонние, принудительные шаги по изменению статус-кво.


При этом Д. Мэттис отметил, что у Вашингтона "много общих интересов с Пекином, в том числе борьба с терроризмом, ситуация на Корейском полуострове".

Крайне важно, чтобы все мы проделали свою часть работы по выполнению принятых на себя обязательств, и работали совместно для достижения цели денуклеаризации Корейского полуострова. Существует четкий международный консенсус, что существующая ситуация не может продолжаться. Выдвинутая Китаем политика денуклеаризации Корейского полуострова является и нашей политикой, как и политикой Японии и Южной Кореи.


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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 69

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  1. cniza Сегодня, 11:45
    Мы продолжим (сохранять) военное присутствие, кроме того, продолжим предпринимать дипломатические меры для поддержания стабильности в АТР.


    Все как раз наоборот , где США там нет стабильности и мира.
    cniza
    1. pjastolov Сегодня, 11:50
      Мы продолжим (сохранять) военное присутствие, кроме того, продолжим предпринимать дипломатические меры для поддержания стабильности в АТР. Мы придаем приоритетное значение этому региону, в том числе отношениям с Японией, Южной Корей, Индонезией, Австралией.
      Забыл упомянуть Филиппины, где уже присутствую их бабахи
      Одновременно США категорически возражают против милитаризации Китаем искусственных островов в Южно-Китайском море.
      а матрасный авианосец там - это нормально, lol
      pjastolov
      1. Басарев Сегодня, 11:59
        Уж лучше привычные и близкие к нам по культуре американцы будут там, чем китайцы-отморозки.
        Басарев
        1. pjastolov Сегодня, 12:58
          Вам? а если не секрет - это кому, и какой культуре? what
          pjastolov
          1. Басарев Сегодня, 13:05
            Американцы знакомы русским как конкуренты и американская культура нам тоже знакома. В этом смысле предпочтительнее американское присутствие в Азии, потому что они прогнозируемы. А вы готовы с любыми дикарями закорешиться, лишь бы против США?
            Басарев
            1. pjastolov Сегодня, 13:07
              Ну если Китай - это дикари, то и я наверное тоже? recourse
              pjastolov
              1. Басарев Сегодня, 14:11
                Да, китайцы именно дикари. Весь их экономический и технический взлёт весьма форсированны, а значит - искусственны, а значит - непрочны. Я уже как-то приводил очень подходящий пример: если кроманьонцу дать крутой автомобиль и он всё-таки станет искусным водителем - от этого он не перестанет быть троглодитом. Да и вообще, чем форсированней двигатель, тем меньше его ресурс. Запад вот медленно, эволюционным путём развивал технологии: от механических чудес Ренессанса через паровые механизмы викторианской эпохи к двигателям внутреннего сгорания и до современности. У нас же попытались из раннеземледельческого строя (пахали сохой, даже не плугом) скакнуть сразу в индустриальный - не вышло, инерция разума оказалась слишком сильной. И в этом плане развития разума в США космические корабли строил инженерд, а в СССР - всё тот же безграмотный пахарь, ведущий работы по месяцеслову. Эта инерция разума и стала одним из ключевых факторов технологического отставания СССР и одной из главных причин его изначальной обречённости. Ну а КНР газанула ещё резвее Союза и потому инерция разума ещё сильнее на ней скажется и срок ей будет ещё меньше.
                Басарев
                1. pjastolov Сегодня, 14:27
                  У нас же попытались из раннеземледельческого строя (пахали сохой, даже не плугом) скакнуть сразу в индустриальный - не вышло, инерция разума
                  Ну если Вы так считаете что ничего не вышло, то вот вам некоторые цифры
                  Объем промышленного производства России в 1913 году составил 6938,9 млн. рублей[68]. Доля России в мировой промышленности составляла в 1913 году, по разным оценкам, от 5,3% (пятое место в мире)[69] до 12,73% (третье место в мире)[70]. По оценке известного экономисторика П. Байроха доля России в мировом промышленном производстве в 1913 году составляла 8,2% и она занимала 4 место после США, Германии и Великобритании[71]. Однако в 1910 году потребление угля на душу населения составляло 4% от потребления в США, а стали 6,25%.

                  Для отдельных отраслей промышленности Российской империи был характерен крайне быстрый рост. С 1894 по 1914 года в Российской империи добыча угля возросла на 306 %, нефти — на 65 % (рост остановился в 1901, с тех пор прироста не наблюдалось), золота — на 43 %, меди — на 375 %; чугуна — на 250 %; железа и стали — на 224 %. Россия поставляла 50 % мирового экспорта яиц; ей принадлежало 80 % мирового производства льна[65].

                  Госбюджет с 1031 млн руб. в 1894 г. возрос, в 1916 г. почти вчетверо — 4 млрд. И это несмотря на то, что железнодорожные тарифы были понижены, выкупные платежи и многие налоги были отменены, а в 1914 году казённые продажи спиртного были закрыты[65].
                  и помогли остановить этот рост опять же наши заклятые друзья, германия англия и штаты hi
                  pjastolov
                  1. Басарев Сегодня, 14:43
                    Ещё раз повторяю: ничего не вышло не в смысле количества произведённого хлама, а именно в плане всё того же развития разума. Вчерашние крепостные с трудом переварили освобождение от господ и к промышленному производству оказались просто не готовы. Чёрт, ещё в 12 году охотники в Сибири вполне широко использовали дульнозарядные ружья, пережиток 17 века. Нужно было вместо возни с промышленностью постепенно приучать крестьян к плугу, а когда полностью на него перейдут - и к пару. Так, глядишь, годам к шестидесятым и вырастили бы наконец лучших людей - организованных, активных, знающих законы и умеющих отстаивать свои права. В общем, неотличимых от американцев времён пика капитализма - двадцатых годов, эпохи просперити. Ну а к нынешнему времени могли и до американцев восьмидесятых годов дорасти - глядящих в будущее, умеющих распознать в развивающейся стране потенциальную угрозу в будущем - и устранить её в зародыше, смело, быстро и эффективно. Нынешние американцы уже не те.
                    Басарев
                    1. pjastolov Сегодня, 15:03
                      Браво, методичка Белого Дома работает, тогда объясните, как после революции Сталин смог провести индустриализацию страны с
                      Вчерашние крепостные с трудом переварили освобождение от господ и к промышленному производству оказались просто не готовы
                      и это после ленинской разрухи? fool
                      pjastolov
                      1. Басарев Сегодня, 15:38
                        А он и не смог. Собственных квалифицированных кадров, способных провести индустриализацию и экономически обосновать её необходимость у него не оказалось - пришлось пойти на поклон к ненавистному капиталистическому западу, где очень кстати бушевала великая депрессия - без неё чёрта с два страны запада чёрта с два согласились бы помочь Союзу, даже и за золото. А кроме того, в первую очередь поступки следует оценивать по последствиям. Так вот, всю советскую историю эту советскую продукцию даже сателлиты СССР со скрипом принимали, да и внутри не особо жаловали. И когда Союз рухнул, в первую очередь заводы разорялись не из-за злых протоолигархов, а потому что люди наконец смогли покупать качественные западные товары, на фоне которых советская продукция являлась гoвнoм.
                        Басарев
            2. rotmistr60 Сегодня, 13:17
              В этом смысле предпочтительнее американское присутствие в Азии

              А может все же предпочтительней присутствие тех стран, которые находятся в этом регионе со дня создания? Что там американцы делают не задумывались?
              rotmistr60
            3. Злодей Сегодня, 14:42
              Цитата: Басарев
              В этом смысле предпочтительнее американское присутствие в Азии, потому что они прогнозируемы.

              Вот именно поэтому п- сы там нафиг не нужны,ибо шаблон одинаков: базы, ПРО, очаги нестабильности, цветные революции, потеря суверенитета странами, что имели глупость им доверять, а потом оказывается что им за это ещё и должны, как земля колхозу. И весь этот триппер сотворяется п-сами или возле наших границ, или в зоне наших интересов. ВОТ УЖ НАФИГ!!!
              Злодей
              1. Басарев Сегодня, 14:50
                По-вашему, лучше китайское присутствие? Ведь шаблон тоже одинаков: выскребание всех ресурсов, бесплодная на века почва, отравленный воздух, браконьерство в промышленных масштабах, отношение к коренным как к гoвнy и орды жёлтой саранчи. А касательно вашего американского шаблона - что-то не видно в Японии, например, или в Южной Корее очагов нестабильности и цветных революций.
                Басарев
                1. Злодей Сегодня, 15:24
                  Цитата: Басарев
                  что-то не видно в Японии, например, или в Южной Корее очагов нестабильности и цветных революций.

                  Нет необходимости, ввиду того, что Япония и Южная Корея лежат под п-сами покорно раздвинув булки и даже возбухать не пытяются, суверенитета у них тоже не наблюдается и близко. Попробуют его восстановить - и весь набор как из ведра прольётся
                  Злодей
                  1. Басарев Сегодня, 15:28
                    Так это лежат правительства, рядовые граждане вполне свободны и живут на порядки лучше гордых, непреклонных и несломленных. Суверенитет вообще сильно переоценивают.
                    Басарев
                2. Злодей Сегодня, 16:06
                  Цитата: Басарев
                  По-вашему, лучше китайское присутствие?

                  По-моему, лучше американское отсутствие!
                  Злодей
                  1. Басарев Сегодня, 16:07
                    То есть снова: кто угодно, лишь бы не США?
                    Басарев
        2. Верба Сегодня, 13:16
          Цитата: Басарев
          Уж лучше привычные и близкие к нам по культуре американцы будут там, чем китайцы-отморозки.

          Да все они одним словом ЧУЖИЕ и этим всё сказано ,что матрасы ,что китайцы.
          Верба
      2. DOCTOR ZLO Сегодня, 12:12

        3
        pjastolov Сегодня, 11:50 ↑ Новый
        Мы продолжим (сохранять) военное присутствие, кроме того, продолжим предпринимать дипломатические меры для поддержания стабильности в АТР. Мы придаем приоритетное значение этому региону, в том числе отношениям с Японией, Южной Корей, Индонезией, Австралией.
        Забыл упомянуть Филиппины, где уже присутствую их бабахи

        Родриго Дутерте пообещал в течение ближайших двух лет избавиться от всех иностранных военных баз и всех иностранных военнослужащих, находящихся на территории Филиппин.

        https://topwar.ru/102682-filippiny-bez-ameriki-ka
        k-prezident-duterte-pytaetsya-pokonchit-s-vliyani
        em-ssha.html
        DOCTOR ZLO
    2. bouncyhunter Сегодня, 11:56
      Цитата: cniza
      Все как раз наоборот , где США там нет стабильности и мира.

      Так для матрасов это и есть мир . yes
      Цитата: pjastolov
      а матрасный авианосец там - это нормально

      А на нём рыбку удят и девочек лёгкого поведения катают адмиралы ... wink
      bouncyhunter
      1. cniza Сегодня, 11:57
        Для США это принцип существования.
        cniza
        1. bouncyhunter Сегодня, 12:00
          Именно так . Им мир нужен только в своих границах , проблемы с этим уже возникают .
          bouncyhunter
          1. cniza Сегодня, 12:03
            Ничего , скоро и их ждет расплата за все деяния и проделки.
            cniza
            1. DOCTOR ZLO Сегодня, 12:14
              Цитата: cniza
              Ничего , скоро и их ждет расплата за все деяния и проделки.

              Верно, Ын недоволен интенсивным судоходством американских АУГ...
              DOCTOR ZLO
              1. cniza Сегодня, 12:16
                Не знаю как Ын , а дядюшки Си точно.
                cniza
                1. cniza Сегодня, 12:54
                  Цитата: bouncyhunter
                  Есть и третий вариант - отойти подальше и ждать пока от избытка давления рванёт . Но он точно не катит - слишком плотно края соприкоснулись .


                  Паша , я думаю без вариантов "сколько веревочке не виться конец наступит".
                  cniza
                  1. bouncyhunter Сегодня, 12:58
                    Цитата: cniza
                    я думаю без вариантов "сколько веревочке не виться конец наступит".

                    Не хочу об этом думать , но конец наверняка будет сопряжён с большой кровью .
                    bouncyhunter
                    1. cniza Сегодня, 13:03
                      К сожалению , ты прав , просто так они не отступят.
                      cniza
            2. bouncyhunter Сегодня, 12:14
              Бог - не Тимошка , видит немножко . Воздастся по деяниям .
              bouncyhunter
              1. cniza Сегодня, 12:26
                А мы , с его разрешения , добавим.
                cniza
                1. bouncyhunter Сегодня, 12:32
                  Цитата: cniza
                  А мы , с его разрешения , добавим.

                  Я бы даже сказал - усугубим . wink
                  bouncyhunter
                  1. cniza Сегодня, 12:37
                    Шутки шутками , а наглость их уже достала многих и час икс близок.
                    cniza
                    1. pjastolov Сегодня, 12:43
                      Если в сосуде жидкость кипит, то есть два варианта:
                      1. убрать нагреватель
                      2. сбросить давление
                      а так как матрасный нагреватель не убирается, то все равно будет резкий сброс давления, с последующим убором нагревателя negative
                      pjastolov
                      1. bouncyhunter Сегодня, 12:47
                        Есть и третий вариант - отойти подальше и ждать пока от избытка давления рванёт . Но он точно не катит - слишком плотно края соприкоснулись .
                        bouncyhunter
      2. Изгоняющий либероидов Сегодня, 12:03
        Павел hi день добрый drinks сейчас у них "смена ценностей "-"мальчики" и наркота! am
        Изгоняющий либероидов
        1. pjastolov Сегодня, 12:13
          Ценности у них старые, у себя дома пузо на жрать, а на сафари за границу съездить - и кто на чем может, кто на пикапе, а кто на авианосце hi
          pjastolov
        2. bouncyhunter Сегодня, 12:13
          Витальевич , приветствую ! hi drinks Им стоит помнить судьбу Содома и Гоморры , коли уж они в Бога веруют . Бога им давно заменил доллар и Антихрист . am
          bouncyhunter
    3. ОТДЕЛ Сегодня, 12:22
      Цитата: cniza
      Мы продолжим (сохранять) военное присутствие, кроме того, продолжим предпринимать дипломатические меры для поддержания стабильности в АТР.

      Все как раз наоборот , где США там нет стабильности и мира.

      А может замочить эскадру США в том районе китайцам (русские поддержат) Слабо китайцы? Тухлые вы ,сразу видно ( за свой триллион в ценных бумагах США переживаете..?))) Скоро вас японцы на эксперименты потратят (у них больше триллиона в США..))))
      ОТДЕЛ
      1. cniza Сегодня, 12:28
        Зачем замочить , отобрать флот вместе с экипажами, пригодится.
        cniza
        1. pjastolov Сегодня, 12:45
          Трофеи наверное нужно будет вернуть, а так дайверам развлекуха laughing
          pjastolov
          1. bouncyhunter Сегодня, 13:00
            Цитата: pjastolov
            Трофеи наверное нужно будет вернуть

            Счаззз ! Что с воза упало - то пропало ! wink
            bouncyhunter
            1. pjastolov Сегодня, 13:10
              Так санкциями будут пугать
              pjastolov
              1. bouncyhunter Сегодня, 13:39
                Володя , попутный шпиндель им в корму с их санкциями . yes
                bouncyhunter
            2. cniza Сегодня, 13:13
              Если только своим ходом , до своего берега.
              cniza
              1. bouncyhunter Сегодня, 13:40
                Иными словами - самовывоз . Хоть чучелом , хоть тушкой . wink
                bouncyhunter
                1. pjastolov Сегодня, 13:55
                  А потом чтобы рассказали как вывезли laughing
                  pjastolov
                  1. bouncyhunter Сегодня, 14:13
                    Как-то так и есть , Володя . good
                    bouncyhunter
                    1. cniza Сегодня, 16:09
                      Цитата: bouncyhunter
                      Иными словами - самовывоз . Хоть чучелом , хоть тушкой . wink


                      Штабелями или кучкой , но пусть убираются.
                      cniza
      2. Александр романов Сегодня, 13:14
        Цитата: ОТДЕЛ
        А может замочить эскадру США в том районе китайцам (русские поддержат)

        Голос из параллельной реальности.
        Михан ничего не боится,ему на 3 мировую наплевать. Она в его понимании,будет ,где то очень далеко от него. Он думает,что будет на нее смотреть по ТВ ,а потом выходить в инет,оставлять победоносные посты,ставить плюсики и прочее..
        Он даже не предполагает,что может сдохнуть,через 2 часа .после ее начала.

        P.S Надеюсь выживет,что бы потом каждый свои пост вспомнил.Иначе не поумнеет
        Александр романов
        1. ОТДЕЛ Сегодня, 15:20
          Молодец Романов, ! шекели иди получай..)))Красиво пишешь... wink
          ОТДЕЛ
  2. Logall Сегодня, 11:48
    Бла, бла, бла....бла!
    "Мы не можем принять односторонние, принудительные шаги по изменению статус-кво."
    Потому, что КНР даст по шее.
    А вообще, всё миролюбиво, всё по доброте душевной. Прям "НЯШКИ"!
    Я ПОЧТИ ПОВЕРИЛ...
    Logall
    1. pjastolov Сегодня, 11:53
      Это у них болезнь такая
      pjastolov
  3. gla172 Сегодня, 11:53
    ...как хорошо жилось на планете пока не появилось трёх составляющих....евреев,христианства и как итога страны "матрасии"....только на такую мысль наводит данная статья
    gla172
    1. Logall Сегодня, 11:57
      Вот насчёт веры—это вы зря. Православие объединило Русь.
      Logall
  4. Изгоняющий либероидов Сегодня, 11:59
    Короче говоря, колонии не получат независимость от сша в обозримом будущем.
    Изгоняющий либероидов
    1. DOCTOR ZLO Сегодня, 12:15
      Скажу больше, колоний станет больше....
      DOCTOR ZLO
  5. Лелёк Сегодня, 12:16
    ( Выдвинутая Китаем политика денуклеаризации Корейского полуострова является и нашей политикой, как и политикой Японии и Южной Кореи.)

    И кто же впервые нуклеаризировал АТР, сбросив атомные бомбы на японские города? Неужто КНДР? fool
    Лелёк
    1. DOCTOR ZLO Сегодня, 12:18
      Еще и на нас хотели сбросить, а во время Корейской войны на КНР и КНДР...
      DOCTOR ZLO
  6. ОТДЕЛ Сегодня, 12:35
    США сохранят военное присутствие в Азии

    Когда нибудь настанет ,то время когда России будет присутствовать на Американском континенте, и восстановит права коренного населения силой своего оружия!

    Мы в индейцев играли и книжки читали "Хижина дяди Тома"...Освободим!
    ОТДЕЛ
    1. pjastolov Сегодня, 12:48
      Вот-вот "Хижина дяди Тома"
      pjastolov
  7. pjastolov Сегодня, 13:01
    bouncyhunter,
    Есть и третий вариант - отойти подальше и ждать пока от избытка давления рванёт . Но он точно не катит - слишком плотно края соприкоснулись .
    Вот в том то и вопрос - шарик то он круглый, не спрячешся hi
    pjastolov
  8. roskot Сегодня, 13:13
    Куда америкосы дорожку протоптали, выгнать их просто так не получиться.
    roskot
  9. Куница Сегодня, 14:03
    А где не сохранят? В Антарктиду не влезли только. Хотя... как знать.
    Куница
  10. Xscorpion Сегодня, 14:04
    Не надо сравнивать кто лучше,китайцы иди американцы.С китайцами мы не раз воевали плечо к плечу против общего противника.А с американцами наоборот. То что мы были с ними на одной стороне в мировых войнах,не в счёт,это тоже самое что ситуация в Сирии.Вроде воююем против одного врага,а получается что друг против друга.
    Xscorpion
    1. DOCTOR ZLO Сегодня, 14:24
      Только на американских картах, наш ДВ и Сибирь не обозначены, как Северные территории....
      DOCTOR ZLO
  11. Градиент 3 Сегодня, 14:36
    "США категорически возражают против милитаризации Китаем искусственных островов в Южно-Китайском море."
    Конфликт интересов США и Китая...
    С одной стороны...США будут больше стремиться к диалогу с Россией...
    С другой...Наш Дальний Восток...совсем рядом...от конфликта...
    Градиент 3
  12. Николай Фёдоров Сегодня, 15:58
    В общем, американцы - молодцы! Двигайтесь в этом же направлении. Увеличивайте свои ВС до вселенских масштабов. Насыщайте войска техникой, желательно максимально дорогой. Размещайте свои войска везде, в каждой стране, на каждом море-окияне. Есть ещё много незанятых вами островов. Занимайте их все! В общем, размазывайте свои ВС по планете ровным тонким слоем (на толстый слой даже китайцев не хватит, а уж американцев - подавно...). Нам легче воевать будет, если придётся...
    Николай Фёдоров
  13. pjastolov Сегодня, 16:38
    Басарев,
    Ну Вы точно русофоб, и тогда встречный вопрос - а почему Вы до сих пор здесь? за бугром много всего вкусненького am
    pjastolov
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