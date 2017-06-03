16:51 03 июня

Угрозы терактов в Ирландии и Германии

Согласно информации ТАСС , британское издание Daily Express сообщило об обнаружении 2 июня ирландской полицией автомобиля с взрывчаткой при проведении операции в одном из районов Дублина. Находившиеся в машине два человека были задержаны.

Найденная пластиковая взрывчатка может применяться как в коммерческих целях, так и при осуществлении терактов и вооруженных диверсий.

Рейд проводился в столичном районе Баллибох, его целью являлись республиканцы-диссиденты, выступающие за продолжение вооруженной борьбы за воссоединение с Северной Ирландией.




Конфликт между католиками и протестантами Северной Ирландии наблюдается с конца 1960-х годов. Католики-республиканцы выступают за отделение Северной Ирландии от Британии и её присоединение к Ирландии, протестанты-лоялисты поддерживают сохранение союза. В 1998 году были подписаны соглашения Страстной пятницы между ведущими деятелями двух общин, которые зафиксировали отказ от терроризма. При этом небольшая часть республиканцев-диссидентов пытается возобновить кампанию террора.

Угрозы терактов в Ирландии и Германии

Ирландская республиканская армия


В Германии из-за угрозы теракта было приостановлено проведение музыкального фестиваля Rock am Ring, на который съехались 87 000 поклонников рок-музыки.

Участников и зрителей попросили покинуть территорию, где оборудована концертная площадка. Организаторы, обратившись к публике, выразили надежду, что в субботу фестиваль продолжит свою работу. Сообщение о прекращении работы фестиваля в пятницу опубликовано на сайте фестиваля.

- информирует Deutsche Welle.


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Комментарии 28

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  1. cniza Сегодня, 12:43
    Вы же не хотите бороться с терроризмом , а проводите имитацию , вот и результат.
    cniza
    1. maxim947 Сегодня, 12:47
      Вот к чему приводит излишний либерализм, двойные стандарты и жополизание сша, теперь и живите с "этим". Раньше фрицы на терроризм смотрели через ТВ экраны, все это казалось сюрреалистическим и далеким. Теперь это у вас дома...
      maxim947
    2. bouncyhunter Сегодня, 12:55
      Последствия гейропейской толерастии дают свои плоды . И это только цветочки - ягодки чуть позже созреют .
      bouncyhunter
      1. Верба Сегодня, 13:41
        Цитата: bouncyhunter
        Последствия гейропейской толерастии дают свои плоды . И это только цветочки - ягодки чуть позже созреют .

        Это точно ,новая притча чем дальше в европу тем больше террористов.
        Верба
        1. bouncyhunter Сегодня, 13:47
          Ваша правда - новые реалии рождают новые высказывания . Или трансформируют уже существующие .
          bouncyhunter
    3. Чёрный Сегодня, 12:56
      Цитата: cniza
      Вы же не хотите бороться с терроризмом , а проводите имитацию , вот и результат.

      Более того, они этих террористов и вскормили
      Чёрный
      1. cniza Сегодня, 13:01
        Цитата: bouncyhunter
        Последствия гейропейской толерастии дают свои плоды . И это только цветочки - ягодки чуть позже созреют .


        Паша , нет у них уже никаких плодов , одни отходы.


        Цитата: Чёрный
        [Более того, они этих террористов и вскормили


        " Дети " поедают родителей.
        cniza
        1. bouncyhunter Сегодня, 13:42
          Цитата: cniza
          нет у них уже никаких плодов , одни отходы.

          Мы это понимаем - они нет .
          Цитата: cniza
          " Дети " поедают родителей.

          Так всегда бывает , если дитя от рук отбилось .
          bouncyhunter
          1. cniza Сегодня, 16:02
            Похоже Европа так и не поняла в какой маргарин они попали.
            cniza
    4. ОТДЕЛ Сегодня, 13:00
      Цитата: cniza
      Вы же не хотите бороться с терроризмом , а проводите имитацию , вот и результат.

      ИРА думаю жутко испугалось, там такие конкуренты появились игил..))))

      Обращайтесь если что...Поможем!
      ОТДЕЛ
      1. pjastolov Сегодня, 13:21
        Опять калибрами, да? laughing
        pjastolov
        1. ОТДЕЛ Сегодня, 15:34
          Цитата: pjastolov
          Опять калибрами, да? laughing

          Ну врать не хочу, лучше этим все же..Там разбираться некогда будет !
          ОТДЕЛ
  2. Чёрный Сегодня, 12:44
    Уничтожив законные чла ти ряда государств, их инфраструктуру и экономику, вызвав потоки беженцев, Европа сама определила себе жить в пос оянном страхе перед угрозой терактов.....
    Чёрный
  3. Комментарий был удален.
  4. a.s.zzz888 Сегодня, 12:46
    ... никогда не будет покоя гейропе и мерикатосам... пусть даже и не мечтают... всё их покровительство и поблажки террорюгам вылазит им самим же боком...
    a.s.zzz888
  5. Горный стрелок Сегодня, 12:51
    Терроризм - как вирус, распространяется как эпидемия. А лекарство от него в толерантной гейропе - не найти. Ну нет у них "иммунитета". А "вирусоносителей" они к себе напустили - тапком не перебить.
    Горный стрелок
    1. sabakina Сегодня, 14:26
      Цитата: Горный стрелок
      Терроризм - как вирус, распространяется как эпидемия. А лекарство от него в толерантной гейропе - не найти. Ну нет у них "иммунитета". А "вирусоносителей" они к себе напустили - тапком не перебить.

      Терроризм-как вирус...Вчера по новостям услышал. Оказывается, ОС Windos XP не поддаётся новоявленному вирусу-вымогателю. Если провести аналогию, то новые мЫшления нас, а может их, до хорошего не доведут.
      sabakina
  6. GradusHuK Сегодня, 12:51
    Кушайте до сыто!За все вами уплачено!
    GradusHuK
  7. avg-mgn Сегодня, 12:53
    Целью Рейда являлись республиканцы-диссиденты, выступающие за продолжение вооруженной борьбы за воссоединение с Северной Ирландией.
    Крупная рыба случайно попала в мелко ячеистую сеть, можно считать - парням повезло. Однако этот случай не есть показатель качественной работы спецслужб на упреждение и предупреждения терактов. С равным успехом могли вылавливать шлюх, а в багажнике их машины найти пластит.
    avg-mgn
  8. Olegater Сегодня, 13:07
    Ну и что? Да какая разница что будет там у крышевателей террора! Вот такие вот прецеденты якобы "угроз" со стороны своих шестерок дает - этим западным агрессорам широкое поле для вторжения или иных действий и несуществующих оснований для обвинений России. Я не удивлюсь если эти недоумки обвинят Россию в причастности к подготовке или совершении взрыва на территории вонючего запада.
    Olegater
  9. Zomanus Сегодня, 13:08
    ИРА никогда не успокоится. Особенно сейчас,
    когда премьер-министром Ирландии выбрали индийца-педе.раста.
    Так что там своя тема...
    Zomanus
    1. pjastolov Сегодня, 13:23
      А может этот пластик ему как раз и хотели засунуть? - в знак благодарности laughing
      pjastolov
  10. rotmistr60 Сегодня, 13:12
    Это еще даже не цветочки, а листики. А что будет когда ягодки поспеют? Все закономерно - сами шли к этому воспитывая уже какое поколение аморфных людишек, у которых одна ценность - деньги, благополучие за счет других и главное ни какой морали.
    rotmistr60
  11. Изгоняющий либероидов Сегодня, 13:20
    То не террористы, то" онижебеженцы" , и все их терракты-просто шалости!!!! smile Привыкайте . am
    Изгоняющий либероидов
    1. pjastolov Сегодня, 13:27
      Это уже не беженцы, это члены большой европейской семьи
      pjastolov
  12. Mavrikiy Сегодня, 13:37
    Найденная пластиковая взрывчатка может применяться как в коммерческих целях, так и при осуществлении терактов и вооруженных диверсий.
    Все понятно. Чистая коммерция и недоказуха. Все довольны, а ВВ из камеры вещдоков дойдет до адресата.
    Mavrikiy
  13. Logall Сегодня, 13:49
    В Германии всё понятно— ИГИЛ и всё такое. А в Британии свой внутренний многолетний конфликт. Ирландия— Англия. Это у них просвещенный еврогуманный террор.
    А вот когда арабские районы отделяться начнут...
    Logall
  14. Градиент 3 Сегодня, 14:39
    Враг (ИГИЛ)...
    У ворот...Германии и Ирландии...
    Это итог западной политики "умиротворения" агрессора....
    Ах, Меркель...
    Неужели тетка...Не понимала....Какую мину подкладывает...под Евросоюз...
    Принимая беженцев...
    На этой мине...Может лопнуть ее переизбрание в канцлеры...
    Градиент 3
  15. Простой Сегодня, 14:55
    В Германии из-за угрозы теракта было приостановлено проведение музыкального фестиваля Rock am Ring, на который съехались 87 000 поклонников рок-музыки.


    Троих задержали но потом отпустили. У одного из трёх был пропуск на всю территорию комплекса (по работе), а задержали его потому, что его родственник сидит в изоляторе по подозрению в терроризме. Вот такие вот базы данных на людей в Германии.
    Простой
  16. Комментарий был удален.
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