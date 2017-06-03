Угрозы терактов в Ирландии и Германии
Согласно информации ТАСС , британское издание Daily Express сообщило об обнаружении 2 июня ирландской полицией автомобиля с взрывчаткой при проведении операции в одном из районов Дублина. Находившиеся в машине два человека были задержаны.
Найденная пластиковая взрывчатка может применяться как в коммерческих целях, так и при осуществлении терактов и вооруженных диверсий.
Рейд проводился в столичном районе Баллибох, его целью являлись республиканцы-диссиденты, выступающие за продолжение вооруженной борьбы за воссоединение с Северной Ирландией.
Конфликт между католиками и протестантами Северной Ирландии наблюдается с конца 1960-х годов. Католики-республиканцы выступают за отделение Северной Ирландии от Британии и её присоединение к Ирландии, протестанты-лоялисты поддерживают сохранение союза. В 1998 году были подписаны соглашения Страстной пятницы между ведущими деятелями двух общин, которые зафиксировали отказ от терроризма. При этом небольшая часть республиканцев-диссидентов пытается возобновить кампанию террора.
В Германии из-за угрозы теракта было приостановлено проведение музыкального фестиваля Rock am Ring, на который съехались 87 000 поклонников рок-музыки.
- информирует Deutsche Welle.
Найденная пластиковая взрывчатка может применяться как в коммерческих целях, так и при осуществлении терактов и вооруженных диверсий.
Рейд проводился в столичном районе Баллибох, его целью являлись республиканцы-диссиденты, выступающие за продолжение вооруженной борьбы за воссоединение с Северной Ирландией.
Конфликт между католиками и протестантами Северной Ирландии наблюдается с конца 1960-х годов. Католики-республиканцы выступают за отделение Северной Ирландии от Британии и её присоединение к Ирландии, протестанты-лоялисты поддерживают сохранение союза. В 1998 году были подписаны соглашения Страстной пятницы между ведущими деятелями двух общин, которые зафиксировали отказ от терроризма. При этом небольшая часть республиканцев-диссидентов пытается возобновить кампанию террора.
Ирландская республиканская армия
В Германии из-за угрозы теракта было приостановлено проведение музыкального фестиваля Rock am Ring, на который съехались 87 000 поклонников рок-музыки.
Участников и зрителей попросили покинуть территорию, где оборудована концертная площадка. Организаторы, обратившись к публике, выразили надежду, что в субботу фестиваль продолжит свою работу. Сообщение о прекращении работы фестиваля в пятницу опубликовано на сайте фестиваля.
- информирует Deutsche Welle.
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