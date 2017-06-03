Т-72Б3 с "мягкой броней" переданы Белоруссии

Сегодня мы делаем очередной шаг в модернизации вооружения и военной техники белорусских Вооруженных Сил, которые являются составной частью Региональной группировки войск (сил) Союзного государства. Мы рады видеть на белорусской земле представителей Уралвагонзавода, которые смогли в кратчайшие сроки и с безупречным качеством произвести глубокую модернизацию танков Т 72Б до уровня Т 72Б3. Замечу: мы в прошлом году уже имели положительный опыт сотрудничества с представителями корпорации. В последующем модернизированные боевые машины участвовали в международном конкурсе «Танковый биатлон-2016», где показали хорошие результаты.

У нас сегодня действительно торжественное мероприятие: мы передаем Вооруженным Силам, по сути, новые образцы военной техники. Многотысячный коллектив завода вложил в каждый из них свои силы, душу, энергию и знания. Эти танки внесут свою лепту в укрепление обороноспособности Республики Беларусь.