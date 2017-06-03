16:52 03 июня

Т-72Б3 с "мягкой броней" переданы Белоруссии

Согласно информации bmpd , телеканал " ВоенТВ " министерства обороны Белоруссии сообщил о поступлении на вооружение местной армии российских Т-72Б3, переданных личному составу 969-й базы резерва танков. Предполагается, что данные машины примут участие в международном конкурсе «Танковый биатлон — 2017». В связи с этим их экипажи в ближайшее время приступят к освоению техники.

Т-72Б3 с "мягкой броней" переданы Белоруссии


Как указывается, бронемашины оснащены двигателем в 1130 лошадиных сил, улучшенным комплексом вооружения, броней, усиленной бортовыми экранами корпуса с комплектом съемной модульной защиты, новой 125-мм пушкой 2А46М-5 с повышенной живучестью ствола, новой радиостанцией УКВ диапазона Р-168-25У-2 «Акведук», новым противопожарным оборудованием, новым многоканальным прицелом наводчика «Сосна-У» белорусского производства ОАО «Пеленг».




Утверждается, что новый комплекс управляемого вооружения гарантирует высокую вероятность ликвидации цели на дистанции до 5 км с места и в движении, чему способствует внедрение автомата сопровождения целей, упростившего работу наводчика при стрельбе с ходу и по перемещающимся целям. Установленный на танк цифровой баллистический вычислитель с комплектом датчиков метеоусловий обеспечивает автоматизацию процесса подготовки выстрела и значительно повышает точность стрельбы.



Сегодня мы делаем очередной шаг в модернизации вооружения и военной техники белорусских Вооруженных Сил, которые являются составной частью Региональной группировки войск (сил) Союзного государства. Мы рады видеть на белорусской земле представителей Уралвагонзавода, которые смогли в кратчайшие сроки и с безупречным качеством произвести глубокую модернизацию танков Т 72Б до уровня Т 72Б3. Замечу: мы в прошлом году уже имели положительный опыт сотрудничества с представителями корпорации. В последующем модернизированные боевые машины участвовали в международном конкурсе «Танковый биатлон-2016», где показали хорошие результаты.

- заявил министр обороны Республики Беларусь генерал-лейтенант Андрей Равков.



К экипажам обратился генеральный директор УВЗ Александр Потапов:

У нас сегодня действительно торжественное мероприятие: мы передаем Вооруженным Силам, по сути, новые образцы военной техники. Многотысячный коллектив завода вложил в каждый из них свои силы, душу, энергию и знания. Эти танки внесут свою лепту в укрепление обороноспособности Республики Беларусь.




По завершении передачи техники был подписан очередной контракт на модернизацию танков и поставку запчастей к ним в рамках реализации белорусской Государственной программы вооружения на 2016–2020 годы. При этом местный ВПК не раз демонстрировал собственные разработки в плане модернизации Т-72. Как утверждалось , рассматривается возможность организации переоснащения техники на ремонтном заводе в Борисове по программе «Витязь» . В настоящее время белорусская армия имеет примерно 1276 танков семейства Т-72 (в частности около 446 танков Т-72Б), а также 69 танков Т-80Б.





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Комментарии 44

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  1. Тралл Сегодня, 14:14
    Дзякуй, сябры!
    Тралл
    1. bouncyhunter Сегодня, 14:18
      Цитата: Тралл
      Дзякуй, сябры!

      Не убавить , не добавить ... Присоединяюсь к благодарности , коллега ! hi
      bouncyhunter
      1. Zibelew Сегодня, 14:21
        Привет Павел hi Пусть модернизированные танки служат долго и надежно drinks если не ошибаюсь белорусские варианты модернизации т 72 не предусматривали замену пушки и двигателя.
        Zibelew
        1. bouncyhunter Сегодня, 14:24
          Здравствуй , Тагирьян ! hi Спасибо за добрые пожелания , друже ! drinks
          bouncyhunter
          1. sabakina Сегодня, 14:32
            Паша, прЮвет! hi
            Т-72Б3 в новом исполнении переданы Белоруссии

            Паш, если будут давать больше одного в одни руки, возьми на меня! Ну куда тебе два танка? Я пока пойду корочки тракториста искать. С окончания училища их в руки не брал. Если чё, магарыч за мной!
            sabakina
            1. bouncyhunter Сегодня, 14:38
              Привет , Слава ! hi У нас они в частные руки не попадают , да и я не танкист - мне в любом случае не положен танк . Так что пролетаю я с новеньким танком , да и ты за компанию . А так - техника хорошая , надёжная , в хозяйстве всяко пригодилась бы - колорадских полосатых оккупантов с бульбы гонять . lol
              bouncyhunter
              1. sabakina Сегодня, 14:47
                Ну вот.....А написали дают... crying Я думал по талонам там или в обмен на грибы/ягоды...Ладно, уберу корки тракториста обратно, может ещё пригодятся. Не дай Бог, конечно.
                sabakina
                1. bouncyhunter Сегодня, 14:51
                  Цитата: sabakina
                  в обмен на грибы/ягоды...

                  Если бы так было , Слава , я бы каждый год по сезону менял бы себе танк или другую бронетехнику . Благо что грибных и ягодных мест немало знаю .
                  bouncyhunter
                  1. sabakina Сегодня, 14:57
                    Паш, это была шутка юмора. Суббота же! Даже евреи не проявляются на сайте! Я рад, что танки поступили и пусть будут, и чем больше, тем лучше. В случае шухера, вам встречать первыми. А там и мы подтянемся.
                    sabakina
                    1. bouncyhunter Сегодня, 15:07
                      У меня в отличие от некоторых чувство юмора всегда включено , и то что ты шутишь я понял . wink
                      Цитата: sabakina
                      Я рад, что танки поступили и пусть будут, и чем больше, тем лучше.

                      Я с тобой категорически согласен !
                      Цитата: sabakina
                      В случае шухера, вам встречать первыми.

                      Встретим , куда же мы с родной-то земли денемся ?
                      Цитата: sabakina
                      А там и мы подтянемся.

                      Постараемся не плошать , да уж больно многочислен супостат - сами не управимся ...
                      bouncyhunter
                      1. sabakina Сегодня, 15:12
                        Постараемся не плошать , да уж больно многочислен супостат - сами не управимся ...
                        Вам только день простоять да ночь продержаться, а мы, (как говорят сами супостаты), легки на подъём. особенно ВДВ. Паш, потом в личку напишу, просто найти надо одну вещь.
                        sabakina
                    2. bouncyhunter Сегодня, 15:15
                      Цитата: sabakina
                      Паш, потом в личку напишу, просто найти надо одну вещь.

                      Принято , Слава .
                      bouncyhunter
    2. ОТДЕЛ Сегодня, 14:21
      Цитата: Тралл
      Дзякуй, сябры!

      Скоро так будет ...Уверен! Достали нас Европа ,США, Израиль!

      Храни Бог Россию и Славян!
      ОТДЕЛ
      1. Верба Сегодня, 14:57
        Да была сила .непобедимая прос.рали либералодемокоаты.
        Верба
        1. DOCTOR ZLO Сегодня, 15:41
          Цитата: Верба
          Да была сила .непобедимая прос.рали либералодемокоаты.

          Не тут музыка круче!
          DOCTOR ZLO
      2. Стройбат запаса Сегодня, 16:15
        Фашисты были католиками, с надписью на бляхах "с нами бог". Растоптали европу, НО потом встретили советских атеистов, которые выпили за РОДИНУ, за Сталина в Берлине в 1945 году.
        Стройбат запаса
      3. matak4b Сегодня, 16:22
        Виталя, ты что, с утра здоровье не поправил ? Каким боком мы России мешаем ? Мы посылаем войска под ваши границы али базы ВВС организовываем ?
        matak4b
    3. RASKAT Сегодня, 15:01
      А мне вот эта фотка понравилась Из нее видно что левую приборную панель заменили дисплеем с тепловизионной камерой, довольно неплохого качества. (на фото изображение с камеры заднего вида) Еще видно что рычаги управления остались на месть ( в некоторых СМИ говорили, что там стоит Штурвал). Место командира в принципе осталось без изменений. (по крайней мере на фото).
      RASKAT
  2. DOCTOR ZLO Сегодня, 14:17
    Пора РБ разворачивать из 19-й БХВТ полноценную МБр. (а лучше ТБр.), З-х МБр. на всю РБ мало....

    DOCTOR ZLO
    1. Тралл Сегодня, 14:19
      У нас почти все под бульбой счас, извините smile
      Тралл
      1. Владимирец Сегодня, 14:36
        Цитата: Тралл
        У нас почти все под бульбой счас, извините

        А в октябре?
        Владимирец
        1. bouncyhunter Сегодня, 14:45
          Женя , привет ! hi
          Цитата: Владимирец
          А в октябре?

          А в октябре мы уже озимую бульбу сажаем . wink
          bouncyhunter
          1. Владимирец Сегодня, 14:51
            Цитата: bouncyhunter
            А в октябре мы уже озимую бульбу сажаем .

            Тупик. recourse Привет, Паша. hi
            Владимирец
            1. cniza Сегодня, 16:00
              Цитата: bouncyhunter
              А в октябре мы уже озимую бульбу сажаем . wink


              Это что за "секретная" бульба такая?
              cniza
              1. Тралл Сегодня, 16:12
                Цитата: cniza
                Это что за "секретная" бульба такая?

                Я Вам сейчас скажу, но только больше никому.
                Этот сорт создан глубоко законспирированными белорусскими овощеводами. Но есть один недостаток. Из-за минусовых температур в зимний период вегетация происходит только при условии поливки корнеплодов незамерзающим спиртом. В качестве сырья для изготовления спирта используется весь урожай озимой картошки. Так что цикл замкнутый. Ну и секретность соблюдается, т.к. выкрасть образцы не получится - их не остается.
                Тралл
                1. cniza Сегодня, 16:22
                  Мне понравилось , своеобразный "вечный двигатель". lol
                  cniza
      2. sabakina Сегодня, 14:51
        Цитата: Тралл
        Тралл

        Я не понял, Вы её сами всю съедаете? У меня в магазине какая хошь картошка, только не Белорусская! Даже Профессор свою химию шлёт!
        sabakina
        1. Тралл Сегодня, 16:04
          Сами удивляемся smile
          Тралл
          1. cniza Сегодня, 16:47
            Цитата: sabakina
            Я не понял, Вы её сами всю съедаете? У меня в магазине какая хошь картошка, только не Белорусская! Даже Профессор свою химию шлёт!


            Самогон они гонят , а потом удивляются. laughing


            Цитата: Тралл
            Сами удивляемся smile
            cniza
    2. Герман Сегодня, 15:00
      19-я давно уже не бхвт а бригада,с года этак 2008-го,но насколько она развернута я не знаю.
      Герман
      1. Лекс. Сегодня, 16:48
        19-я давно уже не бхвт а бригада-Что в Заслоново ?
        Лекс.
  3. Горный стрелок Сегодня, 14:25
    Готовим союзника. Сувалкский коридор со стороны Белтрусики пробивать сподручнее на этих машинах. Там всего 100 км. Половину наши с Калининграда, половину - братья белорусы. Зачем брать эту прибалтику? Отрезать, и тихо удавить...
    Горный стрелок
    1. pjastolov Сегодня, 14:58
      А надо ли? просто позвать - цыпа, цыпа
      pjastolov
  4. Градиент 3 Сегодня, 14:33
    Все это...прекрасно...
    Танковый биатлон...Танки...передали белорусским братьям....
    А вот...Куда держит курс...Братская Белоруссия?
    На Восток (к России)....Или на Запад...
    Последнее посещение Минска...Навело на размышления...
    На местных каналах...Идет промывание...мозгов...
    Помню...В Киеве...В 2000-х....Поразили передачи..."О Великих Украх"...
    Теперь...Появляются..."Великие Белорусы"...
    И "дикая Орда"...(Это о...России),,..
    Градиент 3
  5. Оператор Сегодня, 14:47
    Зря этим нахлебникам бесплатно дарят российское оружие.

    Во первых, деньги на ветер (литвины же), а во вторых, любят местные приторговывать оружием на экспорт, после чего это оружие оказывается у сирийских террористов (как сотни советских ПТУР из "братской" Беларуси в небратские США).

    Разоружать литвин надо на хрен (в счет компенсаций российских дотаций на нефть и газ) - пускай на УАЗиках за свой счет гарцуют.
    Оператор
    1. За Родину , мать вашу )) Сегодня, 15:04
      Не знаю как вы , но я прочитал в статье слово" контракт"-- значит деньги.
      За Родину , мать вашу ))
    2. ТОР2 Сегодня, 16:18
      Цитата: Оператор
      Зря этим нахлебникам бесплатно дарят российское оружие.

      Возможно что то идёт по линии взаимозачётов.
      новым многоканальным прицелом наводчика «Сосна-У» белорусского производства ОАО «Пеленг».
      ТОР2
    3. Лекс. Сегодня, 16:50
      Какой бесплатно танки белорусские
      Лекс.
  6. svp67 Сегодня, 15:09
    Ну, что ж , в этом году танковый биатлон будет очень интересен... Более динамичен и непредсказуем.
    svp67
  7. Изгоняющий либероидов Сегодня, 15:23
    Не "шторы "или другого подобного комплекса не поставили на танк!
    Изгоняющий либероидов
    1. Zibelew Сегодня, 15:35
      Там и панорамного прицела нет. Бюджетная модернизация. На лучшее денег нет, но надо держаться.
      Zibelew
  8. Altona Сегодня, 15:43
    В настоящее время белорусская армия имеет примерно 1276 танков семейства Т-72 (в частности около 446 танков Т-72Б), а также 69 танков Т-80Б.
    ----------------------------------
    Ничего себе.Да Белоруссия просто может Германию танками задавить.
    Altona
    1. Лекс. Сегодня, 16:50
      т-80 Они продали в Йемен
      Лекс.
  9. Aleks тв Сегодня, 16:39
    Вполне добротный вариант Б3.
    Искренне.
    Поверьте- это лучше чем первые Б3.

    Недоделки, к сожалению, остались.
    Это ТКН-3МК командира. А раз он стоит, то и открытая ЗПУ - ну не спрягается "тройка" с иным другим оборудованием.
    Думал что белоруссы закажут автоматическую бронешторку для своей Сосны-У...
    Ан нет.)))

    Это ВСЕ что осталось переделать для НОРМАЛЬНОЙ модернизации Т-72Б.
    Остальное необходимое уже есть.

    Поздравляю белорусских братьев.
    Aleks тв
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