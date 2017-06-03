Т-72Б3 с "мягкой броней" переданы Белоруссии
Согласно информации bmpd , телеканал " ВоенТВ " министерства обороны Белоруссии сообщил о поступлении на вооружение местной армии российских Т-72Б3, переданных личному составу 969-й базы резерва танков. Предполагается, что данные машины примут участие в международном конкурсе «Танковый биатлон — 2017». В связи с этим их экипажи в ближайшее время приступят к освоению техники.
Как указывается, бронемашины оснащены двигателем в 1130 лошадиных сил, улучшенным комплексом вооружения, броней, усиленной бортовыми экранами корпуса с комплектом съемной модульной защиты, новой 125-мм пушкой 2А46М-5 с повышенной живучестью ствола, новой радиостанцией УКВ диапазона Р-168-25У-2 «Акведук», новым противопожарным оборудованием, новым многоканальным прицелом наводчика «Сосна-У» белорусского производства ОАО «Пеленг».
Утверждается, что новый комплекс управляемого вооружения гарантирует высокую вероятность ликвидации цели на дистанции до 5 км с места и в движении, чему способствует внедрение автомата сопровождения целей, упростившего работу наводчика при стрельбе с ходу и по перемещающимся целям. Установленный на танк цифровой баллистический вычислитель с комплектом датчиков метеоусловий обеспечивает автоматизацию процесса подготовки выстрела и значительно повышает точность стрельбы.
- заявил министр обороны Республики Беларусь генерал-лейтенант Андрей Равков.
К экипажам обратился генеральный директор УВЗ Александр Потапов:
По завершении передачи техники был подписан очередной контракт на модернизацию танков и поставку запчастей к ним в рамках реализации белорусской Государственной программы вооружения на 2016–2020 годы. При этом местный ВПК не раз демонстрировал собственные разработки в плане модернизации Т-72. Как утверждалось , рассматривается возможность организации переоснащения техники на ремонтном заводе в Борисове по программе «Витязь» . В настоящее время белорусская армия имеет примерно 1276 танков семейства Т-72 (в частности около 446 танков Т-72Б), а также 69 танков Т-80Б.
Как указывается, бронемашины оснащены двигателем в 1130 лошадиных сил, улучшенным комплексом вооружения, броней, усиленной бортовыми экранами корпуса с комплектом съемной модульной защиты, новой 125-мм пушкой 2А46М-5 с повышенной живучестью ствола, новой радиостанцией УКВ диапазона Р-168-25У-2 «Акведук», новым противопожарным оборудованием, новым многоканальным прицелом наводчика «Сосна-У» белорусского производства ОАО «Пеленг».
Утверждается, что новый комплекс управляемого вооружения гарантирует высокую вероятность ликвидации цели на дистанции до 5 км с места и в движении, чему способствует внедрение автомата сопровождения целей, упростившего работу наводчика при стрельбе с ходу и по перемещающимся целям. Установленный на танк цифровой баллистический вычислитель с комплектом датчиков метеоусловий обеспечивает автоматизацию процесса подготовки выстрела и значительно повышает точность стрельбы.
Сегодня мы делаем очередной шаг в модернизации вооружения и военной техники белорусских Вооруженных Сил, которые являются составной частью Региональной группировки войск (сил) Союзного государства. Мы рады видеть на белорусской земле представителей Уралвагонзавода, которые смогли в кратчайшие сроки и с безупречным качеством произвести глубокую модернизацию танков Т 72Б до уровня Т 72Б3. Замечу: мы в прошлом году уже имели положительный опыт сотрудничества с представителями корпорации. В последующем модернизированные боевые машины участвовали в международном конкурсе «Танковый биатлон-2016», где показали хорошие результаты.
- заявил министр обороны Республики Беларусь генерал-лейтенант Андрей Равков.
К экипажам обратился генеральный директор УВЗ Александр Потапов:
У нас сегодня действительно торжественное мероприятие: мы передаем Вооруженным Силам, по сути, новые образцы военной техники. Многотысячный коллектив завода вложил в каждый из них свои силы, душу, энергию и знания. Эти танки внесут свою лепту в укрепление обороноспособности Республики Беларусь.
По завершении передачи техники был подписан очередной контракт на модернизацию танков и поставку запчастей к ним в рамках реализации белорусской Государственной программы вооружения на 2016–2020 годы. При этом местный ВПК не раз демонстрировал собственные разработки в плане модернизации Т-72. Как утверждалось , рассматривается возможность организации переоснащения техники на ремонтном заводе в Борисове по программе «Витязь» . В настоящее время белорусская армия имеет примерно 1276 танков семейства Т-72 (в частности около 446 танков Т-72Б), а также 69 танков Т-80Б.
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