16:48 03 июня

Американский «морской волк», скованный льдами

Как сообщает интернет-портал slovodel.com , в 2015 году в ходе планового облета российским вертолетом арктических территорий пилоты обнаружили рубку американской субмарины, возвышающуюся над сковавшими подлодку льдами. На месте были зафиксированы следы использования сигнальной дымовой шашки красного цвета, информирующие о затруднениях экипажа корабля.

Американский «морской волк», скованный льдами


Застрявшей во льдах подводной лодкой оказалась USS Seawolf («Морской волк»), находившаяся на шестимесячном боевом дежурстве в Арктике. Неудачный подъем на поверхность и долгое пребывание на одном месте обездвижили судно. Для извлечения субмарины потребовалось длительное время, после чего она покинула место вынужденной стоянки.




АПЛ Seawolf была принята на вооружение в 1997 году. В 2012 году она прошла модернизацию , особенности которой были засекречены. По мнению экспертов, субмарина была оснащена специальным оборудованием для разведывательных операций.



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Комментарии 22

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  1. Чёрный Сегодня, 15:21
    И чего это вдруг решили вспомнить историю двухлетней давности?...или её ток откопали? wassat
    Чёрный
    1. svp67 Сегодня, 15:28
      Цитата: Чёрный
      И чего это вдруг решили вспомнить историю двухлетней давности?

      Так у нас похоже новостные сайты, в этом отношении как "жирафы"...уже два года прошло, а они только её выдали...
      svp67
      1. cniza Сегодня, 15:54
        Цитата: Чёрный
        И чего это вдруг решили вспомнить историю двухлетней давности?...или её ток откопали? wassat


        Через Эстонию отправили. laughing
        cniza
        1. Верба Сегодня, 16:18
          Цитата: cniza
          Через Эстонию отправили.

          Да причём тут эстонцы ,с нашим нынешним образованием как бы самим эстонцев не переплюнуть . Журналистов много ,а хороших мало.
          Верба
          1. cniza Сегодня, 16:31
            Я имел ввиду не народ а территорию , а по ней все идет медленно. wink
            cniza
      2. Седой Сегодня, 16:03
        Военное обозрение давненько "желтуху" прихватило. Иной раз такую заказуху прозападную втухивает, что только одна мысль возникает_ Наверное робот пиндюрит, а сами, от стыда подальше, в командировки сдриснули.
        Седой
    2. Владимирец Сегодня, 15:28
      Цитата: Чёрный
      И чего это вдруг решили вспомнить историю двухлетней давности?

      Других поводов постебаться над американцами пока нет. smile
      Владимирец
      1. san4es Сегодня, 15:34
        laughing ..Надо-было ему на перископ "приземлиться" ,чтоб обратно погрузилась..
        ,
        san4es
        1. Владимирец Сегодня, 15:37
          Цитата: san4es
          Надо-было ему на перископ "приземлиться" ,чтоб обратно погрузилась

          У нас есть другие специалисты по борьбе со льдом.
          Владимирец
          1. san4es Сегодня, 15:42
            stop Нельзя. Они SOS подали (шашкой) winked
            san4es
    3. Банный Сегодня, 16:05
      Какойто эстонский парниша отметился на ВО и новость свежая и скилл зашкалил))))аффтарыпишиысчо
      Банный
    4. alex73s Сегодня, 16:17
      По видео вроде бы и не скажешь что застряли, торчит рубка и все, следов что раскапывали нет.
      А фото где раскапывают вроде бы с каких-то учений США-Россия в Арктике 2012 или 2013 года, тогда лодка немного не проломила льды и пришлось откапывать (как писали в РФ надо было снова погрузиться и всплыть, но америкосы видимо ленивые, предпочли что бы их откопали)
      alex73s
  2. Изгоняющий либероидов Сегодня, 15:28
    Жалко что эта субмарина вся полностью не вмерзла в лед -чтобы янки когда рубили или взрывали лед, ненароком ее утопили am
    Изгоняющий либероидов
    1. Соломон Кейн Сегодня, 15:37
      Немного иной вариант для названия статьи:
      1 Морж хреновый.
      2. Хрен Моржовый
      3. Нырнул, и хрен вынырнул....
      Соломон Кейн
    2. Vita VKO Сегодня, 15:41
      Срочно нужны белые медведи шахиды. am
      Vita VKO
  3. Curious Сегодня, 15:29
    А 9 октября 1893 полярными льдами был обездвижен "Фрам" Нансена. Для его освобождения понадобилось 1041 день, после чего он покинул Арктику.
    Curious
  4. За Родину , мать вашу )) Сегодня, 15:30
    Я в шоке: это чтой- то было?
    Пойду информацию по этому поводу порою , может насмеюсь сегодня , а то повода ещё не было.
    За Родину , мать вашу ))
    1. san4es Сегодня, 15:36
      ..её , вроде наши помогли отколупать yes
      san4es
    2. За Родину , мать вашу )) Сегодня, 15:44
      Ничего себе: недалеко от побережья Федерации( а недалеко , потому что вертолеты не сильно далеко летают) вышла из строя АПЛ США , к ней явно вызвано что то летающее из США ( след фаера) , явно что то доставили и чинили( возле подлодки ни больше ни меньше - часть снятого кожуха) -- и для патрульного вертолета РФ-- это сюрприз , судя по мату пилотов- открытие! Короче , задний двор РФ защищён примерно так же , как одет папуас-- то есть никак , бродят всякие и творят чё хотят.
      За Родину , мать вашу ))
      1. За Родину , мать вашу )) Сегодня, 15:46
        Я теперь не удивляюсь , что новость скрыли--- это вообще наглядно показывает , что могут одни, и на что способны ( неспособны) другие.
        За Родину , мать вашу ))
  5. Berkut154 Сегодня, 15:48
    Это видео с вертолета даже не 15 года а 07 или 08 !!
    Berkut154
  6. faterdom Сегодня, 15:55
    Все-таки подводники, даже вражеские - очень отважные люди! Я себя трусом не считаю, но когда побывал на подводной лодке, причем самой то ни на есть не маленькой (Акула), представил, как над тобой сотни метров океана - сильное ощущение - не описать! А ведь они там месяцами, и не на экскурсии, а работают!
    faterdom
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