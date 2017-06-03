Путин предлагал войти в состав НАТО

Я помню одну из наших последних встреч с Клинтоном, когда еще Клинтон был президентом. Он приезжал в Москву, и я в ходе дискуссии сказал: "А может быть, посмотреть такой вариант, что Россия вступит в НАТО".

И там легко может появиться все что угодно: и система противоракетной обороны, и новые базы, и, если потребуется, новые ударные комплексы.