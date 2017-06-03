21:27 03 июня

Путин предлагал войти в состав НАТО

Как сообщает новостной портал lenta.ru , Владимир Путин предлагал главе Белого дома Биллу Клинтону оценить возможность вступления России в НАТО. Об этом президент РФ заявил в ходе интервью американскому режиссеру Оливеру Стоуну.

Я помню одну из наших последних встреч с Клинтоном, когда еще Клинтон был президентом. Он приезжал в Москву, и я в ходе дискуссии сказал: "А может быть, посмотреть такой вариант, что Россия вступит в НАТО".


Путин предлагал войти в состав НАТО



Как утверждает В. Путин, Клинтон ответил: «Что же, я не против». После этого вся американская делегация занервничала. О. Стоун спросил, была ли подана заявка. В ответ президент РФ рассмеялся.

С его слов, в настоящее время альянс представляет собой «внешнеполитический инструмент Соединенных Штатов, там нет союзников, там есть только вассалы», которым тяжело сопротивляться давлению.

И там легко может появиться все что угодно: и система противоракетной обороны, и новые базы, и, если потребуется, новые ударные комплексы.

— указал президент.

Как указал российский лидер, Москву «беспокоит практика принятия решений» в НАТО, вынуждающая принимать контрмеры.

В полном объеме интервью будет опубликовано американским каналом Showtime 12 июня. Как отметил О. Стоун, картина призвана рассказать о взглядах Путина на различные события, произошедшие с 2000 года.


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Комментарии 3

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  1. art030765 Сегодня, 21:22
    надо было вступать сколько возможностей упустили
    art030765
  2. Владимирец Сегодня, 21:23
    "А может быть, посмотреть такой вариант, что Россия вступит в НАТО".

    После этого Билла только Моника смогла успокоить.
    Владимирец
  3. Logall Сегодня, 21:25
    Путин не даёт покоя миру. Хочешь, чтобы ТЕБЯ читали? —Напиши про В.В., а интервью возьмёшь—Супер "звезда"!
    Запад боится президента N—1. Для них он выглядит так:
    Logall
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