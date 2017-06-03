Путин предлагал войти в состав НАТО
Как сообщает новостной портал lenta.ru , Владимир Путин предлагал главе Белого дома Биллу Клинтону оценить возможность вступления России в НАТО. Об этом президент РФ заявил в ходе интервью американскому режиссеру Оливеру Стоуну.
Как утверждает В. Путин, Клинтон ответил: «Что же, я не против». После этого вся американская делегация занервничала. О. Стоун спросил, была ли подана заявка. В ответ президент РФ рассмеялся.
С его слов, в настоящее время альянс представляет собой «внешнеполитический инструмент Соединенных Штатов, там нет союзников, там есть только вассалы», которым тяжело сопротивляться давлению.
— указал президент.
Как указал российский лидер, Москву «беспокоит практика принятия решений» в НАТО, вынуждающая принимать контрмеры.
В полном объеме интервью будет опубликовано американским каналом Showtime 12 июня. Как отметил О. Стоун, картина призвана рассказать о взглядах Путина на различные события, произошедшие с 2000 года.
Я помню одну из наших последних встреч с Клинтоном, когда еще Клинтон был президентом. Он приезжал в Москву, и я в ходе дискуссии сказал: "А может быть, посмотреть такой вариант, что Россия вступит в НАТО".
Как утверждает В. Путин, Клинтон ответил: «Что же, я не против». После этого вся американская делегация занервничала. О. Стоун спросил, была ли подана заявка. В ответ президент РФ рассмеялся.
С его слов, в настоящее время альянс представляет собой «внешнеполитический инструмент Соединенных Штатов, там нет союзников, там есть только вассалы», которым тяжело сопротивляться давлению.
И там легко может появиться все что угодно: и система противоракетной обороны, и новые базы, и, если потребуется, новые ударные комплексы.
— указал президент.
Как указал российский лидер, Москву «беспокоит практика принятия решений» в НАТО, вынуждающая принимать контрмеры.
В полном объеме интервью будет опубликовано американским каналом Showtime 12 июня. Как отметил О. Стоун, картина призвана рассказать о взглядах Путина на различные события, произошедшие с 2000 года.
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