"Бронированный кулак" России диктует правила войны на суше Сегодня, 10:35 В новом выпуске программы «Если завтра война» с Константином Душеновым обсуждаются проблемы защиты российский БТР от противотанковых средств, а также возможностях российской бронетехники. 0 МиГ-35 покорил небо Наш ответ «Томагавкам»: «Панцирь» сбивает, «Красуха» вырубает Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций CtrlEnter Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
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