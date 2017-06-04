16:39 04 июня

МВФ одобрил проект реформы украинской пенсионной системы

Эксперты МВФ и Всемирного банка поддержали киевский проект пенсионной реформы, который для получения гражданином положенных выплат в 60 лет предусматривает поэтапное повышение минимального страхового стажа до 35 лет, передает ТАСС .

МВФ одобрил проект реформы украинской пенсионной системы


Международный валютный фонд и Всемирный банк выразили поддержку правительственному законопроекту реформирования пенсионной системы, который разработан Министерством социальной политики Украины,
говорится в релизе украинского ведомства.


«Пенсионная реформа – одно из ключевых требований МВФ для продолжения программы кредитования Украины. Это связано с тем, что дефицит Пенсионного фонда в стране уже достиг примерно 140 млрд. гривен ($5,4 млрд.) и угрожает стабильности всей финансовой системы», – говорится в статье.

Для снижения нагрузки в этом секторе международные финансовые организации посоветовали Киеву поднять возрастную планку выхода на пенсию. Однако подобная инициатива вызвала резкую критику в украинском обществе.

Тогда власти, формально отказавшись повышать пенсионный возраст, приняли решение с 2018-го до 2028 года поднимать требование к страховому стажу будущего пенсионера на один год. То есть, по завершении реформы для выхода на пенсию в 60 лет украинец должен иметь 35 лет страхового стажа. С меньшим стажем (от 15 до 25 лет) на пенсию можно рассчитывать лишь в 63 года. При этом существует возможность "приобрести" до пяти лет стажа, сделав соответствующий взнос.

А тем гражданам, которым не удалось накопить и 15-ти лет страхового стажа, после 1 января 2019-го смогут получать пособие по достижении 65 лет.

В настоящее время на Украине насчитывается около 12 млн пенсионеров, а необходимый стаж для получения выплат составляет 15 лет. Мужчины могут выйти на пенсию в возрасте 60 лет, для женщин введен в действие переходный период для повышения пенсионного возраста с 55 до 60 лет.

Использованы фотографии: http://minprom.ua
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Комментарии 7

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  1. Владимирец Сегодня, 16:23
    У нас, в принципе, то же самое, только всё это будет вводиться поэтапно. Старение населения никто не отменял, только возможностей для выплаты пенсий у нас поболе.
    Владимирец
  2. майор Юрик Сегодня, 16:24
    Поздравляю каклов,теперь их жизнь пойдёт по-новому! fool
    майор Юрик
  3. bouncyhunter Сегодня, 16:24
    Ну что - МВФ вколачивает очередной гвоздь в крышку гроба 404-ой ? А где вопли "из оттуда" про очередную перемогу ?
    bouncyhunter
    1. Владимирец Сегодня, 16:30
      Цитата: bouncyhunter
      Ну что - МВФ вколачивает очередной гвоздь в крышку гроба 404-ой ?

      Паша, привет. hi Ну а что ты хочешь, трудоспособное население работает за границей, при маленькой рождаемости, невысоком уровне белых зарплат, соответственно растет доля пенсионеров. С чего платить пенсию? Причем, повышение возраста пенсионеров ни к чему всё равно не приведет, отчислений гастарбайтеров не увеличится.
      Владимирец
  4. moskowit Сегодня, 16:31
    Нам бы со своей разобраться надо. Перед тем , как обсуждать другие. " В своём глазу бревна не видно....."
    moskowit
  5. 23424636 Сегодня, 16:35
    то что сейчас навязывает МВФ Украине уже частично реализовал бывший премьер Азаров ,который в спешном порядке в наглую без переходного периода перевел страховой срок с 5 до 15 лет . Теперь этот изгнанец скулит, что его не поняли ,Надо было Януковичу его не брать вообще ибо натворил дел за 3 года с полна главное отдал в руки олигархов с президентом градообразующие заводы Горловки и Мариуполя , а когда Янукович приехал во время майдана за помощью в Донбасс его он был принят как урка львовский. Азаров ни чем не лучше а пожалуй более ущербен для простого люда украины и донбасса чем любой из нынешних кретинов у власти
    23424636
    1. Владимирец Сегодня, 16:38
      Цитата: 23424636
      который в спешном порядке в наглую без переходного периода перевел страховой срок с 5 до 15 лет .

      Может это нормально? Если я в носу ковыряю всю жизнь, то с хрена ли мне пенсию платить?
      Владимирец
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