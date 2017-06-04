МВФ одобрил проект реформы украинской пенсионной системы
Эксперты МВФ и Всемирного банка поддержали киевский проект пенсионной реформы, который для получения гражданином положенных выплат в 60 лет предусматривает поэтапное повышение минимального страхового стажа до 35 лет, передает ТАСС .
«Пенсионная реформа – одно из ключевых требований МВФ для продолжения программы кредитования Украины. Это связано с тем, что дефицит Пенсионного фонда в стране уже достиг примерно 140 млрд. гривен ($5,4 млрд.) и угрожает стабильности всей финансовой системы», – говорится в статье.
Для снижения нагрузки в этом секторе международные финансовые организации посоветовали Киеву поднять возрастную планку выхода на пенсию. Однако подобная инициатива вызвала резкую критику в украинском обществе.
Тогда власти, формально отказавшись повышать пенсионный возраст, приняли решение с 2018-го до 2028 года поднимать требование к страховому стажу будущего пенсионера на один год. То есть, по завершении реформы для выхода на пенсию в 60 лет украинец должен иметь 35 лет страхового стажа. С меньшим стажем (от 15 до 25 лет) на пенсию можно рассчитывать лишь в 63 года. При этом существует возможность "приобрести" до пяти лет стажа, сделав соответствующий взнос.
А тем гражданам, которым не удалось накопить и 15-ти лет страхового стажа, после 1 января 2019-го смогут получать пособие по достижении 65 лет.
В настоящее время на Украине насчитывается около 12 млн пенсионеров, а необходимый стаж для получения выплат составляет 15 лет. Мужчины могут выйти на пенсию в возрасте 60 лет, для женщин введен в действие переходный период для повышения пенсионного возраста с 55 до 60 лет.
Международный валютный фонд и Всемирный банк выразили поддержку правительственному законопроекту реформирования пенсионной системы, который разработан Министерством социальной политики Украины,говорится в релизе украинского ведомства.
«Пенсионная реформа – одно из ключевых требований МВФ для продолжения программы кредитования Украины. Это связано с тем, что дефицит Пенсионного фонда в стране уже достиг примерно 140 млрд. гривен ($5,4 млрд.) и угрожает стабильности всей финансовой системы», – говорится в статье.
Для снижения нагрузки в этом секторе международные финансовые организации посоветовали Киеву поднять возрастную планку выхода на пенсию. Однако подобная инициатива вызвала резкую критику в украинском обществе.
Тогда власти, формально отказавшись повышать пенсионный возраст, приняли решение с 2018-го до 2028 года поднимать требование к страховому стажу будущего пенсионера на один год. То есть, по завершении реформы для выхода на пенсию в 60 лет украинец должен иметь 35 лет страхового стажа. С меньшим стажем (от 15 до 25 лет) на пенсию можно рассчитывать лишь в 63 года. При этом существует возможность "приобрести" до пяти лет стажа, сделав соответствующий взнос.
А тем гражданам, которым не удалось накопить и 15-ти лет страхового стажа, после 1 января 2019-го смогут получать пособие по достижении 65 лет.
В настоящее время на Украине насчитывается около 12 млн пенсионеров, а необходимый стаж для получения выплат составляет 15 лет. Мужчины могут выйти на пенсию в возрасте 60 лет, для женщин введен в действие переходный период для повышения пенсионного возраста с 55 до 60 лет.
Использованы фотографии: http://minprom.ua
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