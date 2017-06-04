20:27 04 июня

Израильская компания оснастит "Хамви" системой залпового огня

Стало известно о том, что израильский производитель IMI Systems занимается разработкой системы залпового огня, которую можно было бы использовать на шасси американского бронеавтомобиля Humvee. Речь идёт о пусковой установке C-Lynx, рассчитанной на боеприпасы калибром 122 мм. Установку планируется интегрировать с поворотной платформой в задней части кузова «Хамви». Об этом сообщает издание «Популярная механика» .

Израильская компания оснастит "Хамви" системой залпового огня


Сообщается, что такое новшество для HMMWV, как платформа под систему залпового огня, создаётся с целью вооружения спецподразделений. Основной аргумент: «Хамви» легко десантируется и может вступать в бой практически мгновенно после спуска с воздушного судна. При этом не упоминаются известные неудачные примеры десантирования бронемашин во время одних из натовских военных маневров в Европе.


По последним данным, установка залпового огня, которую планировать интегрировать с американской бронемашиной, способна поражать цели на дистанции до 40 км. Наведение ракет при этом будет осуществляться как из кабины, так и дистанционно. Вероятное отклонение боеприпаса, как сообщается, не будет превышать 10 м.

Вероятно, в качестве боеприпасов будут использоваться ракеты с коррекцией траектории ACCULAR с помощью спутника. Проще говоря, это ракеты с GPS-наведением. Эти боеприпасы производятся Израилем.

Пример использования ракет этого типа:


Использованы фотографии: Facebook
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Комментарии 20

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  1. МПК105 Сегодня, 18:50
    А как вариант...Почему нет...
    МПК105
    1. Монос Сегодня, 18:59
      «Хамви» легко десантируется и может вступать в бой практически мгновенно после спуска с воздушного судна.

      laughing Видели. Восхищались.
      А если серьёзно, то 40 км для десанта - аргумент серьёзный, но две направляющие... как-то обесценивают достоинства.
      Монос
      1. рич Сегодня, 19:13

        РСЗО оснащена ракетами калибра 122 мм (на ПУ размещено 8 ракет или 4 в ультролегком весе), масса боевой части ракеты 20 кг. В задней части автомобиля будет установлена поворотная опора с приводами, несущая четыре пусковые трубы с ракетами, которые могут наводиться из кабины или дистанционно. Максимальный радиус действия ракет составляет 40 км; новая система может принять высокоточные ракеты, например, ракеты с коррекцией траектории ACCULAR от компании IMI. В ракете ACCULAR установлена инерциальная система коррекции траектории по GPS GTCS (GPS Trajectory Correction System) и комплект управления двигателем, которые, по данным компании IMI, обеспечивают круговое вероятное отклонение (КВО) 10 метров. Отмечается, что данная ракетная система будет весьма полезна для сил спецназа, которые находятся в глубоком тылу врага и не могут пользоваться поддержкой артиллерии сухопутных войск. Транспортировка данной РСЗО возможна на самолете С-130.
        рич
        1. poquello Сегодня, 19:38
          "а вчера были маленькие, но по три"
          poquello
    2. Владимирец Сегодня, 19:14
      Цитата: МПК105
      Почему нет...

      Отличное решение, как РСЗО работают все видели, установка на легкое и мобильное шасси тоже вариант и неплохой. yes
      Владимирец
      1. рич Сегодня, 19:48
        poquello , замечательные были машины ЛуАЗ-967м. Интересно, их сейчас выпускают?
        Технические характеристики
        колёсная формула — 4 × 4
        вместимость — 4 места (водитель, санитар, два лежачих больных на носилках, по бортам)
        снаряжённая — масса 950 кг
        полная масса — 1350 кг
        габариты — 3682x1712x1580 мм
        дорожный просвет — 285 мм
        скорость на шоссе — 75 км/ч
        скорость на плаву — 3 км/ч
        двигатель — карбюраторный, воздушного охлаждения
        рабочий объём — от 1200 см ³
        мощность двигателя — от 30 л. с.



        рич
        1. poquello Сегодня, 20:16
          Цитата: рич
          замечательные были машины ЛуАЗ-967м. Интересно, их сейчас выпускают?

          сейчас это уже не луцкий автозавод , а «Богдан Моторс» профилированный на автобусы, выпускали украинцы варианты вроде до 2008 года, но шото их рынок задавил, заказ на военную версию появился кстати после Кореи
          poquello
      2. Incvizitor Сегодня, 20:26
        Выдержит ли шасси такую отдачу?
        Incvizitor
  2. Logall Сегодня, 18:54
    Америка лоббирует свою технику в странах НАТО, и других союзников. Израиль понял,что к чему. Создаёт вооружение под эту технику. Очень прогматично! "Я вас умоляю..."
    Logall
    1. Биндюжник Сегодня, 19:04
      Цитата: Logall
      Америка лоббирует свою технику

      За всю технику американского производства не скажу , но "Хамви" действительно нормальные тачки - говорю на основании собственного опыта .
      Биндюжник
    2. Pirogov Сегодня, 19:18
      Цитата: Logall
      Америка лоббирует свою технику в странах НАТО, и других союзников. Израиль понял,что к чему. Создаёт вооружение под эту технику. Очень прогматично! "Я вас умоляю..

      Таки да ! Молодцы умеют получить свою выгоду.
      Pirogov
  3. san4es Сегодня, 19:08


    Военно-сирийские разработки плагиатят stop
    san4es
    1. профессор Сегодня, 19:12
      Цитата: san4es

      Военно-сирийские разработки плагиатят stop

      Тогда уже ливийские и не НУРСы, а 122-мм УРСы. wink


      профессор
      1. Чёрный Сегодня, 19:15
        Э нет...всё было гораздо раньше smile
        Чёрный
        1. профессор Сегодня, 19:18
          Цитата: Чёрный
          Э нет...всё было гораздо раньше smile

          И здесь мимо. Раньше итальянцы отметились. wink
          профессор
          1. Чёрный Сегодня, 19:20
            Ну тады вот вам tongue
            Чёрный
            1. профессор Сегодня, 19:28
              Цитата: Чёрный
              Ну тады вот вам tongue

              А вот тут дудки. Артиллерия где? wink
              профессор
              1. Чёрный Сегодня, 19:35
                А вот тут дудки. Артиллерия где? wink

                В то время артиллерия была только у великих у.к.р.о.в , устанавливалась на домашних мамонтах ....фотки , правда, не сохранились...клятые москали всё уничтожили, варвары laughing
                Чёрный
      2. san4es Сегодня, 19:27
        А может со 2 Мировой recourse ?

        ...уж точно не германские - и то радует
        san4es
  4. Изгоняющий либероидов Сегодня, 19:13
    Ну, если израильтяне на эту коробку поставят дополнительное бронирование, тогда может быть и выйдет что то путное.
    Изгоняющий либероидов
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