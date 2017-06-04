Израильская компания оснастит "Хамви" системой залпового огня
Стало известно о том, что израильский производитель IMI Systems занимается разработкой системы залпового огня, которую можно было бы использовать на шасси американского бронеавтомобиля Humvee. Речь идёт о пусковой установке C-Lynx, рассчитанной на боеприпасы калибром 122 мм. Установку планируется интегрировать с поворотной платформой в задней части кузова «Хамви». Об этом сообщает издание «Популярная механика» .
Сообщается, что такое новшество для HMMWV, как платформа под систему залпового огня, создаётся с целью вооружения спецподразделений. Основной аргумент: «Хамви» легко десантируется и может вступать в бой практически мгновенно после спуска с воздушного судна. При этом не упоминаются известные неудачные примеры десантирования бронемашин во время одних из натовских военных маневров в Европе.
По последним данным, установка залпового огня, которую планировать интегрировать с американской бронемашиной, способна поражать цели на дистанции до 40 км. Наведение ракет при этом будет осуществляться как из кабины, так и дистанционно. Вероятное отклонение боеприпаса, как сообщается, не будет превышать 10 м.
Вероятно, в качестве боеприпасов будут использоваться ракеты с коррекцией траектории ACCULAR с помощью спутника. Проще говоря, это ракеты с GPS-наведением. Эти боеприпасы производятся Израилем.
Пример использования ракет этого типа:
Сообщается, что такое новшество для HMMWV, как платформа под систему залпового огня, создаётся с целью вооружения спецподразделений. Основной аргумент: «Хамви» легко десантируется и может вступать в бой практически мгновенно после спуска с воздушного судна. При этом не упоминаются известные неудачные примеры десантирования бронемашин во время одних из натовских военных маневров в Европе.
По последним данным, установка залпового огня, которую планировать интегрировать с американской бронемашиной, способна поражать цели на дистанции до 40 км. Наведение ракет при этом будет осуществляться как из кабины, так и дистанционно. Вероятное отклонение боеприпаса, как сообщается, не будет превышать 10 м.
Вероятно, в качестве боеприпасов будут использоваться ракеты с коррекцией траектории ACCULAR с помощью спутника. Проще говоря, это ракеты с GPS-наведением. Эти боеприпасы производятся Израилем.
Пример использования ракет этого типа:
Использованы фотографии: Facebook
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