Военные рассмотрят возможность закупки Ка-62 по окончании его испытаний
Российское военное ведомство рассмотрит закупку новых вертолетов Ка-62 после того, как завершатся испытания машины, передает РИА Новости сообщение замминистра обороны Юрия Борисова.
Он отметил, что в вооруженных силах используется «практически весь типаж, выпускаемый "Вертолетами России": Ка-226, Ансат, Ми-8, Ми-28, Ми-24, Ми-35, Ка-52».
Агентство отмечает, что вертолет Ка-62 разрабатывается конструкторским бюро АО "Камов" за счет бюджетных средств и средств холдинга "Вертолеты России".
В соответствии с планом, после завершения испытаний по программе первого полета, на вертолете начнутся предварительные, а затем сертификационные наземные и летные испытания.
Согласно информации разработчиков, Ка-62 предназначен «для перевозки пассажиров, экстренной медицинской помощи, выполнения операций по поиску и спасению, транспортировки грузов внутри кабины и на внешней подвеске, патрулирования и экологического мониторинга».
Я думаю, что найдется место и этой машине, если она хорошо станет на крыло и будет летать. Будем смотреть,сказал Борисов при посещении авиазавода Прогресс.
Он отметил, что в вооруженных силах используется «практически весь типаж, выпускаемый "Вертолетами России": Ка-226, Ансат, Ми-8, Ми-28, Ми-24, Ми-35, Ка-52».
Агентство отмечает, что вертолет Ка-62 разрабатывается конструкторским бюро АО "Камов" за счет бюджетных средств и средств холдинга "Вертолеты России".
В соответствии с планом, после завершения испытаний по программе первого полета, на вертолете начнутся предварительные, а затем сертификационные наземные и летные испытания.
Согласно информации разработчиков, Ка-62 предназначен «для перевозки пассажиров, экстренной медицинской помощи, выполнения операций по поиску и спасению, транспортировки грузов внутри кабины и на внешней подвеске, патрулирования и экологического мониторинга».
Использованы фотографии: РИА Новости / Пресс-служба Вертолеты России
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