12:07 05 июня

Военные рассмотрят возможность закупки Ка-62 по окончании его испытаний

Российское военное ведомство рассмотрит закупку новых вертолетов Ка-62 после того, как завершатся испытания машины, передает РИА Новости сообщение замминистра обороны Юрия Борисова.

Военные рассмотрят возможность закупки Ка-62 по окончании его испытаний


Я думаю, что найдется место и этой машине, если она хорошо станет на крыло и будет летать. Будем смотреть,
сказал Борисов при посещении авиазавода Прогресс.


Он отметил, что в вооруженных силах используется «практически весь типаж, выпускаемый "Вертолетами России": Ка-226, Ансат, Ми-8, Ми-28, Ми-24, Ми-35, Ка-52».

Агентство отмечает, что вертолет Ка-62 разрабатывается конструкторским бюро АО "Камов" за счет бюджетных средств и средств холдинга "Вертолеты России".

В соответствии с планом, после завершения испытаний по программе первого полета, на вертолете начнутся предварительные, а затем сертификационные наземные и летные испытания.

Согласно информации разработчиков, Ка-62 предназначен «для перевозки пассажиров, экстренной медицинской помощи, выполнения операций по поиску и спасению, транспортировки грузов внутри кабины и на внешней подвеске, патрулирования и экологического мониторинга».

Использованы фотографии: РИА Новости / Пресс-служба Вертолеты России
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Комментарии 57

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  1. МПК105 Сегодня, 08:35
    А военным я посоветую не выделываться,а брать,что дают...А то и этого не увидят ..............
    МПК105
    1. ОТДЕЛ Сегодня, 08:38
      Цитата: МПК105
      А военным я посоветую не выделываться,а брать,что дают...А то и этого не увидят ..............

      Так точно..! Вертолетный парк России уже устарел конкретно, так что не нужно ломаться и выделываться иначе поздно будет!
      ОТДЕЛ
      1. cniza Сегодня, 08:42
        Его вроде делали для экспорта.
        cniza
        1. рич Сегодня, 08:46
          cniza : Его вроде делали для экспорта.

          Причем исключительно для экспорта
          рич
          1. НЕКСУС Сегодня, 10:55
            Цитата: рич
            Причем исключительно для экспорта

            И исключительно для гражданского применения...возможно им хотят обновить парк МИ-8-х...но восьмерка настолько проверенна и надежна,что переплюнуть ее крайне сложно.
            НЕКСУС
          2. болот Сегодня, 11:25
            Цитата: рич
            Причем исключительно для экспорта

            Ка-62 это огражданенный вариант ,армейца Ка-60.Армейцу еще далековато до продаж,ведь он должен быть на 100% Российским.
            болот
            1. maxim947 Сегодня, 11:33
              Военные думаю сами разберутся нужен он или нет. С гражданским заказами видимо туго, вот и сватают его в Министерство обороны.
              "Вертолеты России" намерены после 2020 года провести импортозамещение иностранных трансмиссии и двигателя нового вертолета Ка-62[i][/i]
              Вот когда заменят тогда и разговаривать надо
              maxim947
              1. болот Сегодня, 11:56
                Цитата: maxim947
                С гражданским заказами видимо туго, вот и сватают его в Министерство обороны.

                Здесь понятно у МО денег больше а есть и другие ведомства,где техника с иностранными комплектующими не критична.
                болот
          3. Капитан Пушкин Сегодня, 11:52
            Уточнение к статье. Пока не завершат успешно испытания Ка-62 с отечественным двигателем, авионикой и прочим, вопрос о поставках ВС РФ будет чисто риторическим.
            Военные с импортом уже нахлебались до сыта.
            Капитан Пушкин
        2. ВЕРЕСК Сегодня, 09:28
          Его вроде делали для экспорта.Да.В 2015 году принято решение о перспективной разработки данной модели для РФ.Пока все переговоры на поставку за кордон для этой машины закрыты.Будет поставлятся тролько на Российский рынок .Причина-отказ МАП от иностранных комплектующих.Создали своё.
          ВЕРЕСК
    2. donavi49 Сегодня, 08:41
      Там будут проблемы с силовой и трансмиссией как минимум. Да и в целом 40+% импортной комплектухи.

      Одно дело для коммерческих заказов - поставки не блочат.
      Другое для военных. Напрямую не продадут. В Китае ВянЗинь13 какой (типа Турбомеха) и трансмиссию не купить ибо они сами покупают. Если покупать под коммерческий заказ - ставить на военный = введут персональные санкции предприятию и заблочат поставки комплектующих вообще, даже для инозаказчика (это прописанная процедура).

      Итог - военным фактически придется делать новый вертолет с 40% аналогами/заменителями. Денег КБ прилично получит, но надо ли?
      donavi49
      1. Лопатов Сегодня, 09:06
        Цитата: donavi49
        но надо ли?

        Надо. Ми-8 слишком велик для решения большинства задач, которые на него возлагаются в локальных войнах.
        Лопатов
        1. dauria Сегодня, 09:55
          Надо. Ми-8 слишком велик для решения большинства задач, которые на него возлагаются в локальных войнах.


          Каких именно задач ? Ми-8 решали задачи перевозки войск и грузов, десантировании с посадкой . При отсутствии ПВО использовались в БШУ как бомбардировщики. Раньше в составе смешанных эскадрилий были пара-тройка Ми-2, оказались лишними по большому счету. Ради чего держать ещё один тип вертолёта ? Только жизнь всем усложнить от подготовки летного и техсостава до снабжения . "Экономия" топлива , на которую Вы рассчитываете мизерна по сравнению с комплексом всех расходов на организацию эксплуатации.
          dauria
          1. Лопатов Сегодня, 10:01
            Цитата: dauria
            Ми-8 решали задачи перевозки войск и грузов, десантировании с посадкой

            Нет. Большинство задач, которые они выполняли это эвакуация одного-двух раненных, или перевозка "больших шишек". На фоне них все прочие задачи составляли мизер
            Лопатов
            1. dauria Сегодня, 10:15
              это эвакуация одного-двух раненных, или перевозка "больших шишек"

              эвакуация осуществлялась по требованию теми же бортами, что выполняли поддержку МСД, которой и придавалась эскадрилья. Часто с площадки-подскока. Зачем тащить с собой "мелочь", если есть машина, способная решать ВСЕ задачи ? А шишки "там" не катаются на рыбалку, не тот случай. Это фотка с борта Ми-8, удар
              ФАБ-250 двумя звеньями.Баглан. 85-й год. ( по 6 бомб на борт)
              dauria
              1. Лопатов Сегодня, 10:19
                Цитата: dauria
                эвакуация осуществлялась по требованию теми же бортами, что выполняли поддержку МСД, которой и придавалась эскадрилья.

                Вы ничего не перепутали? Речь не о войне с НАТО, речь о локальных войнах. В которых раненные довольно редкое явление. И за ними приходится вылетать специально.
                Лопатов
                1. dauria Сегодня, 10:39
                  Вы ничего не перепутали? Речь не о войне с НАТО, речь о локальных войнах


                  Не перепутал, именно так и было. Борт и экипаж выполнял и десантирование, и подвоз (посадкой или даже с зависанием на "ноге") воды. продуктов , аккумуляторов и.т.д. и эвакуацию, и бомбово-штурмовой удар. Могли забрать и вытащить подразделение целиком. А Вы предлагаете таскать с собой отдельную мелочь для одной цели. Чего ради ? Если где-то и пригодится эта "мухлобойка", то вон может погранцам в мирное время. Да и то вопрос.
                  dauria
          2. svp67 Сегодня, 11:20
            Цитата: dauria
            Каких именно задач ?

            Ну например ту, что сейчас иногда возлагают на Ми-24 - переброску в нужную точку группы военнослужащих численностью до отделения. К слову "Касатка" более тихая, чем Ми-8, что то же далеко не лишне, при выполнении подобных задач.
            svp67
        2. svp67 Сегодня, 11:18
          Цитата: Лопатов
          Надо. Ми-8 слишком велик для решения большинства задач,

          Что такая машина нужна для нашей армии соглашусь, как и более грузоподъемная, чем Ми-8, для того что полностью использовать имеющие у них возможности...
          svp67
      2. venik Сегодня, 09:19
        Цитата: donavi49
        Там будут проблемы с силовой и трансмиссией как минимум.

        =======
        Под "трансмиссией" вы имеете ввиду "редуктор"???
        venik
        1. donavi49 Сегодня, 09:25
          Вот этот Zoerkler.
          donavi49
      3. ВЕРЕСК Сегодня, 10:13
        donavi49Машина летает.Что осталось убрать-так это движки канадские.Через полгода обещают поставить наши ВК.Трансмиссия-своя.ПО и ЭО-своё.Пока нет заморочки по продажам.Машина ещё сертификацию не прошла.Даже в России.Потом пойдёт европа.Непредназначена для комерческих заказов.Пока только для специализированных служб.Санавиация,пожарная,эвакуация.И не для армии.
        ВЕРЕСК
      4. svp67 Сегодня, 11:16
        Цитата: donavi49
        Итог - военным фактически придется делать новый вертолет с 40% аналогами/заменителями. Денег КБ прилично получит, но надо ли?

        В итоге будет выпускаться ВОЕННАЯ версия данного вертолета под индексом КА-60 "Касатка"
        svp67
        1. ВЕРЕСК Сегодня, 11:52
          svp67 Ё-моё.А ты и не знал,что любая техника-с начала испытания для Армии проходит?Так под этим индексом он и пойдёт в серию.Только ливрея должна быть толковая.
          ВЕРЕСК
          1. svp67 Сегодня, 12:00
            Цитата: ВЕРЕСК
            Ё-моё.А ты и не знал,ч

            Я не знал, что где то с Вами на брудершафт пил...
            svp67
        2. ВЕРЕСК Сегодня, 11:56
          То-что у него на киле флаг?Да я и на Тойёту припечатаю такой-же.Где 60-ка
          ВЕРЕСК
          1. svp67 Сегодня, 12:06
            Цитата: ВЕРЕСК
            То-что у него на киле флаг?Да я и на Тойёту припечатаю такой-же.Где 60-ка

            Этот опытный Ка-60, бортовым номером 601, похоже там где и Ваши мозги - почти на свалке, стоит в отстое с начала 2000...
            svp67
        3. ВЕРЕСК Сегодня, 12:01
          Ни .Молчу.Это что за пепелац?Только не свисти,что это 60-й.
          ВЕРЕСК
    3. рич Сегодня, 08:48
      МПК105 :А военным я посоветую не выделываться,а брать,что дают...А то и этого не увидят ..............

      Если не выделываться - то скоро военных летчиков на воздушные шары пересадят
      рич
      1. donavi49 Сегодня, 08:50
        У военных есть 600+ новых Ми-8.
        donavi49
        1. ВЕРЕСК Сегодня, 10:25
          У военных есть 600+ новых Ми-8 Красиво. donavi49Откуда инфа?Каких Ми-8?Модификация?Не стесняйтесь.Нарисуйте.А то я не в понятках.Вроде Ми-8 у нас уже нет.Только его модификиция,типа-171,17,и тд.А,извиняюсь.Забыл-Ми-8Т.Кстати-шикарная машина.И зимой тепло,когда КО-50 работает.Ну тут интерес.На или в украине КО-50 на вертолётах не работал ,почему-то.Когда мы забирали вертолёты-мы поняли почему.Мягко выражаясь.Детёнышей крысы-ненаучить пользоваться техникой нельзя.Хоть и простой,как карандаш.
          ВЕРЕСК
          1. donavi49 Сегодня, 10:47
            Официально Ми-17 - экспорт.
            Ми-8 - внутряк.

            Поставки активно шли с 2012. Два завода Улан-Удэ и Казань. В 2014 больше 100 Ми-8 за год сдали. Общий выпуск ВР - 300 вертолетов+ был до недавнего. В последние годы просели до 250. Ибо контракты кончились. Сейчас на 8ки кончились контракты. У Казани - едва сводят смены, чтобы не увольнять людей. В Улан-Удэ получше благодаря экспортному заделу, но в 2018-19 году будут проблемы.
            donavi49
            1. ВЕРЕСК Сегодня, 11:07
              Ми-8 - внутряк. Это не Тэшка.donavi49Да ладно.Понимаю.Я с Тэшкой почти 20лет.А теперь-всё.Редко мою машину можно встретить.Только где-то в захолустье.Однако-он там на высоте.Всегда будет там,где надо.Простите,ребят.Ненаучился пока не видео не фото сбрасывать.Поэтому-верте наслово.Потом сами посмотрите.
              ВЕРЕСК
    4. venik Сегодня, 09:23
      Цитата: МПК105
      А военным я посоветую не выделываться,а брать,что дают...А то и этого не увидят ..............

      =======
      Так они и взяли бы охотно, если "бабки" им под это выделили...... А так, если не выделят - придется что-то "урезать". Вот и "чешут репу"......
      venik
    5. ВЕРЕСК Сегодня, 09:32
      А военным я посоветую не выделыватьсяА ведь сам в погонах.Чегож-ты так.В отличии от тебя-увидим.И многое.И сейчас кое-чего видим.И не в малых количествах.
      ВЕРЕСК
      1. МПК105 Сегодня, 09:46
        Я НЕ в погонах... hi Я-Гражданский Гражданин...Когда-то,давным-давно,может и был-
        Но сейчас я - hi hi hi
        МПК105
        1. ВЕРЕСК Сегодня, 10:31
          Когда-то,давным-давно,может и был- Скользко ответил.Или был,или нет.Офицер никогда не снимает Погоны.Жаль,что у тебя другое мнение.Разочарован.Искренне прошу прощения . hi
          ВЕРЕСК
    6. DOCTOR ZLO Сегодня, 11:19
      Цитата: МПК105
      А военным я посоветую не выделываться,а брать,что дают...А то и этого не увидят ..............

      С иностранным двигателем? Может тогда нашим военным сразу аэроплан из фанеры начать предлагать....
      DOCTOR ZLO
  2. ВЕРЕСК Сегодня, 08:36
    Вроде позавчера обсасывали данную тему."Всё медленнее и медленнее вращая лопастями вертолёт заходил на посадку...Тихо в кабине,только медленно и натужно жужжит вариометр..."
    ВЕРЕСК
  3. рич Сегодня, 08:37
    вертолет Ка-62 разрабатывается конструкторским бюро АО "Камов" за счет бюджетных средств и средств холдинга "Вертолеты России".

    При этом руководство холдинга "Вертолеты России" уже не раз выступало с заявлениями, что Ка-62 ориентирован исключительно на международный рынок.
    рич
    1. donavi49 Сегодня, 08:46
      Вопрос - в заказах.
      Пока есть только твердое намерение от Бразильцев. Причем, договор подписывали когда над душей стояла Дильма. Сейчас такие договора тщательно проверяются и расторгаются, если есть личная заинтересованность Дильмы. Впрочем, новый президент, тоже уже вещи собирает.

      Все.

      На внутренний рынок он опоздал. Основные мешки денег в лице Ютейра и Роснефти не дождались его, купив Аугусты (260 штук АВ139 и АВ189 суммарно), вложившись в отверточную сборку на Хеливерте.

      Других покупателей очередь не стоит.
      donavi49
  4. Баракуда Сегодня, 08:44
    патрулирования и экологического мониторинга

    Не слишком уж большая-дорогая бандура для таких целей ? request
    Баракуда
  5. da Vinci Сегодня, 08:59
    Оружие не поставишь, броню не навесишь. Генералов возить - самое то! good
    da Vinci
    1. ВЕРЕСК Сегодня, 09:14
      Оружие-без проблем.Брони-не будет.Генералов возить на такой тачке?Вы ещё живёте в СССР.Но-у нас генералы летают обычными бортами.Как и обычные люди.В смысле-вооружённые.Армия,таки.
      ВЕРЕСК
  6. ВЕРЕСК Сегодня, 09:21
    Ребят!Хватит прикалыватья над машиной.Вы о ней ничего не знаете.Первый полёт был в 92 году.Нынче идёт в серию дико модернизированная машина. МПК105Не надо вот этого.Сам-же в погонах.Вертолёт-это наша новинка.В хвостовое обратили внимание?Иногда надо просто посмотреть,а не фигню всякую рисовать.Это первый нашь пепелац с таким хвостовым винтом.Хоть малость уважайте конструкторов,испытателей и технарей.
    ВЕРЕСК
    1. АВП 518 Сегодня, 10:13
      Цитата: ВЕРЕСК
      .В хвостовое обратили внимание?

      Вы про фенестрон?Так это разработка 70-х годов фирмы Aérospatiale.
      АВП 518
      1. ВЕРЕСК Сегодня, 10:37
        АВП 518 и Я Вам могу с десяток таких вертолётов показать.Речь идёт о НАШЕЙ РАЗРАБОТКЕ.Чего было просто повнимательней посмотреть на коммент?Это первый нашь пепелац. АВП 518 Спасибо.Ты меня конкретно понял.Иногда смотри тему.Это-совет.По стариковски.
        ВЕРЕСК
        1. Fei_Wong Сегодня, 11:07
          Речь идёт о НАШЕЙ РАЗРАБОТКЕ.Чего было просто повнимательней посмотреть на коммент?Это первый нашь пепелац.

          Да нихрена подобного!
          Вот тебе фотка Ми-24А с фенестроном. Ещё в 1976-ом ставили на пробу. Просто отказались из-за неэффективности.
          Fei_Wong
          1. ВЕРЕСК Сегодня, 11:16
            На Ми-24 фенестрон непошёл по причине неподготовленности балки к перегрузу на кручении.После этого опыта,похоронив 4-х испытателей-тему закрыли.Сейчас создана машина чисто подхвостовой в балке.Нашего названия нет.Фенестрон-не в теме.Название.Незнаю.Но машина летает.Извини,если разачаровал.
            ВЕРЕСК
            1. Fei_Wong Сегодня, 11:26
              А я и говорю лишь о том, что фенестрон нашим конструкторам и машинам знаком не только начиная с Ка-60/Ка-62. Так что они - НЕ первые.
              Fei_Wong
    2. болот Сегодня, 11:20
      Цитата: ВЕРЕСК
      .Это первый нашь пепелац с таким хвостовым винтом.Хоть малость уважайте конструкторов,испытателей и технарей.

      Фенистрон ранние на Ми-8 опытном устанавливали,здесь на сайте даже фото было.Х образный рулевой винт и фенистрон-это для малошумности,именно он создает хлопущий звук у вертолета.
      Сейчас на Ми-8/17 и на 35 устанавливают Х-образный винт.
      болот
  7. uav80 Сегодня, 10:22
    Как то долго они его разрабатывают, с 90-го года, а если учесть что 60-ка на основе которой его сделали полетела уже в 98, то это и того больше... это же 35 лет получается....
    uav80
  8. strannik1985 Сегодня, 10:38
    По идее легкий Ка-62(6 500 кг максимальной взлетной массы)лучше подходит на место вертолета корабельного базирования(корвет,фрегат),чем Ка-27ПС(12 000 кг соответственно).
    strannik1985
    1. donavi49 Сегодня, 10:50
      Там вопрос в достаточности объема и полезной нагрузки. Смогут создать комплекс обнаружения + ударные средства - тогда да. Если нет, то только как патрульный/противопиратский/разъездной. Но тут проблема в носителях - ибо такой вертолет будет заменять Ка-27 по месту на практически всех действующих и строящихся кораблях.
      donavi49
    2. Genry Сегодня, 11:23
      По вашей логике, тогда "Ансат" (максимальная взлётная масса: 3300 кг) будет ещё лучше.
      Вопрос не в массе вертолёта, а в задачах, которые ему необходимо выполнить и соответствующих характеристиках.
      Genry
      1. strannik1985 Сегодня, 12:04
        По вашей логике, тогда "Ансат" (максимальная взлётная масса: 3300 кг) будет ещё лучше.

        Конечно, если в 1300 кг полезной нагрузки вместят опускаемую ГАС, обзорную РЛС и 1 авиаторпеду.
        Вопрос не в массе вертолёта, а в задачах, которые ему необходимо выполнить и соответствующих характеристиках.

        А вес вертолета-это не одна из характеристик?
        strannik1985
  9. макс702 Сегодня, 11:01
    По вопросу нужен не нужен надо смотреть прежде всего на ценник, потом на стоимость часа полета, за тем на затраты по тех обслуживанию..И только сравнив все это делать выводы. Все таки машина новая и не может быть по тех. решениям и требованиям на уровне того же МИ-8 60х годов прошлого века.. А место ей найдется , страна громадная задач тьма..
    макс702
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