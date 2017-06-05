Военные рассмотрят возможность закупки Ка-62 по окончании его испытаний

Я думаю, что найдется место и этой машине, если она хорошо станет на крыло и будет летать. Будем смотреть,

Российское военное ведомство рассмотрит закупку новых вертолетов Ка-62 после того, как завершатся испытания машины, передает РИА Новости сообщение замминистра обороны Юрия Борисова.сказал Борисов при посещении авиазавода Прогресс.Он отметил, что в вооруженных силах используется «практически весь типаж, выпускаемый "Вертолетами России": Ка-226, Ансат, Ми-8, Ми-28, Ми-24, Ми-35, Ка-52».Агентство отмечает, что вертолет Ка-62 разрабатывается конструкторским бюро АО "Камов" за счет бюджетных средств и средств холдинга "Вертолеты России".В соответствии с планом, после завершения испытаний по программе первого полета, на вертолете начнутся предварительные, а затем сертификационные наземные и летные испытания.Согласно информации разработчиков, Ка-62 предназначен «для перевозки пассажиров, экстренной медицинской помощи, выполнения операций по поиску и спасению, транспортировки грузов внутри кабины и на внешней подвеске, патрулирования и экологического мониторинга».