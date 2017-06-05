12:03 05 июня

На базе «Спрут-СДМ1» планируется создать семейство бронетехники

Согласно информации « Вестника Мордовии », исполнительный директор ООО "Волгоградская машиностроительная компания "ВгТЗ" Физули Сейфедов сообщил о планах создания на шасси модернизированной самоходной противотанковой пушки 2С25М «Спрут-СДМ1» семейства бронированной техники для российских войск.

На базе «Спрут-СДМ1» планируется создать семейство бронетехники


С его слов, опытные образцы "Спрут-СДМ1" были выпущены в 2016 году. На текущий момент идут опытно-конструкторские работы по созданию шасси различного назначения, в частности для перспективного самоходного артиллерийского орудия и мобильного авиадесантируемого комплекса радио- и радиотехнической разведки. Предполагается разработка станции радиоэлектронной борьбы, машины управления огнем артиллерии и машин управления ПВО.


Отличием "Спрут-СДМ1" от базовой модели 2С25 является унификация с новейшей боевой машиной десанта БМД-4М по узлам и деталям ходовой части, а также по моторно-трансмиссионному отделению. На ней существенно доработана система управления огнем, которая соответствует уровню современного российского основного боевого танка Т-90МС. Наводчик-оператор и командир получили тепло-телевизионные прицелы, которые позволяют применять боевую машину как в темное время суток, так и в сложных погодных условиях. Прицелы оснащены автоматом сопровождения цели, который дает возможность поражения объектов не только из пулеметно-пушечного вооружения, но и управляемыми ракетами на прицельной дистанции до 5 км.

По мнению военных экспертов, "Спрут - СДМ1", кроме ВДВ, могут поставляться морской пехоте, в противотанковые подразделения сухопутных войск, оснащенные устаревшими противотанковыми пушками МТ-12 "Рапира" .



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Комментарии 35

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  1. Лопатов Сегодня, 09:20
    Э... А зачем?
    Есть МТ-ЛБ и МТ-ЛБу, Есть база БМП-3, как переходный вариант. Есть перспективные "Курганцы".
    Каков смысл на ровном месте рожать ещё одно семейство машин?

    Ну а то, что к "Спрутам" нет КШМок- эт огромный "косяк" производителя. Те же разработчики "Хризантем" из Коломны практически сразу озаботились машиной командира батареи и машинами командиров взводов на единой с СПТРК базе.
    Лопатов
    1. mojohed2012 Сегодня, 09:24
      Ну КШМ-ки наскоро подгонят и придадут батарее Спрутов. Вопрос в другом, когда, наконец, наша армия увидит в войсках партии серийных Спрутов/армат/Курганцев и прочего нового оружия? Армата с 15 года "в строю", но только на параде. Или Армата - это тот же "парадный танк", который до ВОВ Сталин видел в исполинах Т-35?
      mojohed2012
      1. Лопатов Сегодня, 09:29
        Цитата: mojohed2012
        Ну КШМ-ки наскоро подгонят и придадут батарее Спрутов.

        Какие КШМки? Древние "Реостаты" ещё советской разработки?
        Лопатов
        1. venik Сегодня, 10:47
          Цитата: Лопатов
          Какие КШМки? Древние "Реостаты" ещё советской разработки?

          ======
          А с чего, собственно говоря вы взяли, что там будут использоваться "древние "Реостаты"???? Вам кто-то об этом "на ушко" шепнул?? Или это "рассуждения сидя на диване"???
          venik
    2. Лопатов Сегодня, 09:26
      Цитата: Лопатов
      Те же разработчики "Хризантем" из Коломны практически сразу озаботились машиной командира батареи и машинами командиров взводов на единой с СПТРК базе.

      Боевая машина командира батареи 9П157-4 из состава комплекса 9К123-1 "Хризантема-С"
      Лопатов
    3. RASKAT Сегодня, 09:40
      о мнению военных экспертов, "Спрут - СДМ1", кроме ВДВ, могут поставляться морской пехоте, в противотанковые подразделения сухопутных войск, оснащенные устаревшими противотанковыми пушками МТ-12 "Рапира"
      на ней (МТ-12 "Рапира") унитарное заряжание, снаряд довольно длинный, как они собрались ее заряжать? Мне кажется что в качестве противотанковых средств можно легко использовать либо 57мм модуль, либо те же Хризантемы. А лучше все вместе на 57мм модуле еще достаточно места чтобы разместить 2-4 ПТУРа.
      RASKAT
      1. Лопатов Сегодня, 09:46
        Цитата: RASKAT
        Мне кажется что в качестве противотанковых средств можно легко использовать либо 57мм модуль

        Не получится. У СПТРК основное преимущество перед танками- большая дальность применения.
        Лопатов
        1. RASKAT Сегодня, 09:53
          Цитата: RASKAT
          Мне кажется что в качестве противотанковых средств можно легко использовать либо 57мм модуль
          Не получится. У СПТРК основное преимущество перед танками- большая дальность применения.
          А у 57 мм универсальность и дешевизна, можно не только бороться с бронетехникой, но еще например и по зданиям, по авиации, в качестве артиллерии с закрытых позиций. Хотя военным наверняка видней, под какие задачи это семейство будут делать, что же посмотрим что они там наделают. good
          RASKAT
          1. Лопатов Сегодня, 10:02
            Цитата: RASKAT
            А у 57 мм универсальность и дешевизна, можно не только бороться с бронетехникой

            Не могут они "бороться с бронетехникой". Будут уничтожены задолго до начала этой "борьбы"
            Лопатов
      2. venik Сегодня, 10:50
        Цитата: RASKAT
        А лучше все вместе на 57мм модуле еще достаточно места чтобы разместить 2-4 ПТУРа.

        =======
        Так вроде проскакивала инфа, что на "Байкал" планируют установить по 2 спаренных или строенных блока "Корнетов"......
        venik
      3. svp67 Сегодня, 11:33
        Цитата: RASKAT
        на ней (МТ-12 "Рапира") унитарное заряжание, снаряд довольно длинный, как они собрались ее заряжать?

        На "Спруте" 125-мм танковое орудие, раздельного заряжания и проблем с его заряжанием в автоматическом режиме проблем нет, они возникают при отказе автоматики.
        svp67
    4. venik Сегодня, 10:38
      Цитата: Лопатов
      Есть МТ-ЛБ и МТ-ЛБу, Есть база БМП-3, как переходный вариант. Есть перспективные "Курганцы". Каков смысл на ровном месте рожать ещё одно семейство машин?

      =====
      А что, МТ-ЛБ и МТ-ЛБу и БМП-3 уже стали ПАРАШЮТНО десантируемыми????? Вот это НОВОСТЬ, так новость!!!!!
      --------------------
      Цитата: Лопатов
      Ну а то, что к "Спрутам" нет КШМок- эт огромный "косяк" производителя

      =======
      А вы уверены, что их НЕТ??? Уж если вам об этом ничего не сообщили, так это ВОВСЕ не ЗНАЧИТ, что их нет и НЕ ПРЕДВИДИТСЯ!!!! Статья кажется называется "На базе «Спрут-СДМ1» планируется создать семейство бронетехники"!!!
      venik
      1. Alexey RA Сегодня, 11:39
        Цитата: venik
        А что, МТ-ЛБ и МТ-ЛБу и БМП-3 уже стали ПАРАШЮТНО десантируемыми????? Вот это НОВОСТЬ, так новость!!!!!

        А если прочесть статью повнимательнее?
        По мнению военных экспертов, "Спрут - СДМ1", кроме ВДВ, могут поставляться морской пехоте, в противотанковые подразделения сухопутных войск, оснащенные устаревшими противотанковыми пушками МТ-12 "Рапира" .

        Вот зачем сухопутным войскам ещё одно семейство машин, изначально заточенное на десантируемость? Раз армейцам нужна ПТ-САУ, то нельзя ли сразу использовать для неё шасси техники, уже стоящей на вооружении в СВ - той же БМП-3? А не идти долгим и сложным путём: сначала сделать БМД-4М на базе БМП-3, затем сделать "Спрут - СДМ1" на базе БМД-4М, а после этого начать доводить "Спрут - СДМ1" под армейские требования, выкидывая ненужные сухопутчикам десантные примочки и усиливая защиту - и получить в результате ту же базу БМП-3, но совсем за другие деньги. smile
        Alexey RA
    5. avt Сегодня, 10:59
      Цитата: Лопатов
      Есть перспективные "Курганцы".

      Есть . В перспективе прекрасного далёка.
      Цитата: Лопатов
      Есть МТ-ЛБ и МТ-ЛБу,

      Тоже есть , как исчерпаемое наследие СССР.
      Цитата: Лопатов
      Есть база БМП-3, как переходный вариант.

      Так собственно , ну по большому счёту, это и прочее БМД-4М с ,,Ракушкой" и есть платформа БМП-3 , которую гнобили при Табуреткине с МакарОвым. request .
      Цитата: Лопатов
      Каков смысл на ровном месте рожать ещё одно семейство машин?

      Это к
      Цитата: Лопатов
      "Курганцы".

      Если серьёзно , то вот как то , ну будь моя воля, надо бы сейчас платформу БМП -3 по полной гнать , благо она в серии и довести до ума , вместо ,,Курганца", Т-15 для ударных частей ....да собственно первой линии , по примеру евреев .
      avt
    6. svp67 Сегодня, 11:30
      Цитата: Лопатов
      Есть МТ-ЛБ и МТ-ЛБу, Есть база БМП-3, как переходный вариант.

      Их нельзя десантировать парашютным способом, в отличии от БМД-4.
      svp67
      1. Alexey RA Сегодня, 11:46
        Цитата: svp67
        Их нельзя десантировать парашютным способом, в отличии от БМД-4.

        Так эта фишка важна только для ВДВ. А, судя по статье, "Спрут - СДМ1" уже хотят дать ещё и армейцам, заменив ими "рапиры". И зачем армейцам десантируемость? Им бы шасси родное да защиту получше.
        Alexey RA
        1. svp67 Сегодня, 11:50
          Цитата: Alexey RA
          Им бы шасси родное да защиту получше.

          Имеется "Спрут" на базе БМП-3.
          svp67
  2. mojohed2012 Сегодня, 09:21
    Отлично. Но Спрут с начала 90-х все никак не могут на конвейер направить. В войсках они нужны еще вчера. Они бы существенно усилили ПТ оборону ВДВ в разу. Конечно, в обороне, т.к. в наступлении - только из укрытий.
    mojohed2012
    1. Лопатов Сегодня, 09:25
      Цитата: mojohed2012
      В войсках они нужны еще вчера.

      Зачем? Хуже СПТРК по своим противотанковым возможностям, но при этом существенно дороже
      Лопатов
      1. venik Сегодня, 09:55
        Цитата: Лопатов
        Хуже СПТРК по своим противотанковым возможностям, но при этом существенно дороже

        =======
        Сама машина - дороже - ФАКТ!!! Зато выстрелы - дешевле, как минимум "на "порядок", а то и более!!! Так, что при интенсивной "работе" вся разница в стоимости самих машин, очень быстро перекрывается стоимостью израсходованных снарядов. Это РАЗ! Второе - "Спрут" может вести "артобработку" местности (т.е. бть "по площадям" - выполнять функции самоходки), если надо. А СПТРК???? Нет- ТОЛЬКО по "точечным" целям!!! Так, что уважаемый Лопатов - не надо путать "божий дар" с яичницей!!!
        venik
        1. Лопатов Сегодня, 10:07
          Цитата: venik
          Так, что при интенсивной "работе" вся разница в стоимости самих машин, очень быстро перекрывается стоимостью израсходованных снарядов.

          Не успеют. Банально будут уничтожены раньше.
          Представьте рубеж развёртывания в 1.5 км, шесть "Спрутов" и на эту ПТ батарею прёт американская мехбригада- "Абрамсы"/"Брэдли". И их задача задержать противника на время, достаточное для того, чтобы за их спинами организовал оборону мотострелковый батальон второго эшелона.

          У ПТ подразделений очень специфические задачи. А для поддержки пехоты лучше использовать те машины, которые для этого предназначены. Танки и батальонные САУ типа "Вены"
          Лопатов
      2. IS-80_RVGK2 Сегодня, 10:08
        Цитата: Лопатов
        Зачем? Хуже СПТРК по своим противотанковым возможностям, но при этом существенно дороже

        Ломами из анобтаниума кидаться. Фугасы и ломы дешевле управляемой ракеты.
        IS-80_RVGK2
        1. Лопатов Сегодня, 10:14
          Цитата: IS-80_RVGK2
          Фугасы и ломы дешевле управляемой ракеты.

          И сколько их надо отстрелять, чтобы уравнять разницу в стоимости? И главное, даст ли противник так порезвиться?
          Лопатов
    2. tchoni Сегодня, 09:36
      Соглашусь с товарищем Лопатовым. Если посмотреть на то, как ВДВ использовались последние два десятилетия, то им скорее нужен БТР способный ПГ7В выдержать и килограмм 8 под днищем.
      tchoni
  3. ОТДЕЛ Сегодня, 09:22
    Техника все сложнея и сложнея...А у нас одни экономисты-парикмахеры ! Нужно срочно систему образования систематизировать ,как во времена СССР! Иначе поздно будет...
    ОТДЕЛ
    1. АВП 518 Сегодня, 09:28
      Цитата: ОТДЕЛ
      Техника все сложнея и сложнея.

      Эх Михан! Тщательнее надо,тщательнее!
      СложнЕЕ
      Цитата: ОТДЕЛ
      Нужно срочно систему образования систематизировать

      Вот можешь же! laughing
      АВП 518
      1. ОТДЕЛ Сегодня, 09:34
        Цитата: АВП 518
        Цитата: ОТДЕЛ
        Техника все сложнея и сложнея.

        Эх Михан! Тщательнее надо,тщательнее!
        СложнЕЕ
        Цитата: ОТДЕЛ
        Нужно срочно систему образования систематизировать

        Вот можешь же! laughing

        Замечание принято, а я чую что не правильно написал... hi Все чаще на словарик надеюсь!
        ОТДЕЛ
    2. mojohed2012 Сегодня, 09:28
      В начале 2000-х с нашей военной кафедры призвалось 80% пиджаков, т.к. "кадровые" отслужив после института год все из армии бежали. Сегодня ситуация иная. На "гражданке" зарплаты грошовые, а в армии еще что-то платят, вот туда и пошел поток. Изменилось многое за 16 лет, но, вы правы! Готовить кадры надо на новой матчасти, а, например, в Танковом институте Челябинска матчасть - Т-72А (учебные, на них ездят) и Т-55 (на них наводятся на цель и стреляют из пулемета спаренного). Спрашивается: Где хваленые тренажеры с виртуальным полем боя? А, да - в новостях только!
      mojohed2012
      1. Alex And R Сегодня, 09:36
        В те же годы там же проходил военные сборы от военной кафедры. Учились на БМП-2: з раза поездили, по разу из всего постреляли. Видел там таких же лейтенантов как я - с упором в живот гранату в РПГ запихивают )))
        Alex And R
    3. Рабинович_007 Сегодня, 09:47
      Цитата: ОТДЕЛ
      систему образования систематизировать ,как во времена СССР

      Снова ставить банки к телевизору и "заряжать" воду? laughing
      Рабинович_007
      1. ОТДЕЛ Сегодня, 10:04
        Цитата: Рабинович_007
        Цитата: ОТДЕЛ
        систему образования систематизировать ,как во времена СССР

        Снова ставить банки к телевизору и "заряжать" воду? laughing

        Выгнать "товарищей" из наших СМИ , много их что то развелось в последнее время ...Это во первых и самое главное! А потом уже все нормально будет..
        ОТДЕЛ
  4. Torkvat Torkvat Сегодня, 09:28
    Что то я сомневаюсь в эффективности во всей этой дорогой техники с алюминиевой броней...
    Torkvat Torkvat
    1. Alex And R Сегодня, 09:39
      По замыслу ВДВшники должны забрасываться в тыл к врагу, чтобы отвлекать артиллерию, пока мотострелки подходят и разворачиваются.
      Активными действиями и своими жизнями они сокращают потери мотострелков.
      Alex And R
      1. Genry Сегодня, 10:59
        Цитата: Alex And R
        Активными действиями и своими жизнями они сокращают потери мотострелков.

        Сейчас концепция резко изменилась - роботизация. Поэтому так поперли разработки легко бронированной техники. Теперь, на поле боя, все станут резкими и дерзкими.
        Genry
  5. 113262а Сегодня, 11:40
    По опыту войны на Донбассе- вся фанерная техника выбивается артой противника задолго до подхода к рубежуразвертывания. Дрон увидел-арта отработала ОФ на осколочное и ... Бармалеев гонять?Так и у них то самое! Оно и танкам не сладко. А если и авиация впишется-совсем кирдык! Живым или полуживым остается только окопавшийся пехотинец,которого только шмелями да буратинами выковыривать!А выводить фанеру на прямую наводку с целью остановить танки? Тогда уж БМПТ,закопанные,но их чего-то невзлюбили! Практически все БМД и их производные выбиты,или стоят,как памятники(в Луганске)
    113262а
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