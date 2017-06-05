На базе «Спрут-СДМ1» планируется создать семейство бронетехники
Согласно информации « Вестника Мордовии », исполнительный директор ООО "Волгоградская машиностроительная компания "ВгТЗ" Физули Сейфедов сообщил о планах создания на шасси модернизированной самоходной противотанковой пушки 2С25М «Спрут-СДМ1» семейства бронированной техники для российских войск.
С его слов, опытные образцы "Спрут-СДМ1" были выпущены в 2016 году. На текущий момент идут опытно-конструкторские работы по созданию шасси различного назначения, в частности для перспективного самоходного артиллерийского орудия и мобильного авиадесантируемого комплекса радио- и радиотехнической разведки. Предполагается разработка станции радиоэлектронной борьбы, машины управления огнем артиллерии и машин управления ПВО.
Отличием "Спрут-СДМ1" от базовой модели 2С25 является унификация с новейшей боевой машиной десанта БМД-4М по узлам и деталям ходовой части, а также по моторно-трансмиссионному отделению. На ней существенно доработана система управления огнем, которая соответствует уровню современного российского основного боевого танка Т-90МС. Наводчик-оператор и командир получили тепло-телевизионные прицелы, которые позволяют применять боевую машину как в темное время суток, так и в сложных погодных условиях. Прицелы оснащены автоматом сопровождения цели, который дает возможность поражения объектов не только из пулеметно-пушечного вооружения, но и управляемыми ракетами на прицельной дистанции до 5 км.
По мнению военных экспертов, "Спрут - СДМ1", кроме ВДВ, могут поставляться морской пехоте, в противотанковые подразделения сухопутных войск, оснащенные устаревшими противотанковыми пушками МТ-12 "Рапира" .
С его слов, опытные образцы "Спрут-СДМ1" были выпущены в 2016 году. На текущий момент идут опытно-конструкторские работы по созданию шасси различного назначения, в частности для перспективного самоходного артиллерийского орудия и мобильного авиадесантируемого комплекса радио- и радиотехнической разведки. Предполагается разработка станции радиоэлектронной борьбы, машины управления огнем артиллерии и машин управления ПВО.
Отличием "Спрут-СДМ1" от базовой модели 2С25 является унификация с новейшей боевой машиной десанта БМД-4М по узлам и деталям ходовой части, а также по моторно-трансмиссионному отделению. На ней существенно доработана система управления огнем, которая соответствует уровню современного российского основного боевого танка Т-90МС. Наводчик-оператор и командир получили тепло-телевизионные прицелы, которые позволяют применять боевую машину как в темное время суток, так и в сложных погодных условиях. Прицелы оснащены автоматом сопровождения цели, который дает возможность поражения объектов не только из пулеметно-пушечного вооружения, но и управляемыми ракетами на прицельной дистанции до 5 км.
По мнению военных экспертов, "Спрут - СДМ1", кроме ВДВ, могут поставляться морской пехоте, в противотанковые подразделения сухопутных войск, оснащенные устаревшими противотанковыми пушками МТ-12 "Рапира" .
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