12:12 05 июня

Интенсивность учений артиллерийских соединений возросла на четверть

Соединения ракетных войск и артиллерии в зимний период обучения приняли участие более чем в 750 учениях, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Интенсивность учений артиллерийских соединений возросла на четверть


«На полигонах военных округов соединения, воинские части и подразделения ракетных войск и артиллерии в зимнем периоде обучения 2017 года приняли участие более чем в 750-ти тактических учениях различного уровня», – говорится в релизе.


Если сравнить с аналогичным периодом прошлого года, то интенсивность проведенных учений различного уровня соединений и воинских частей ракетных войск и артиллерии выросла на 24%,
цитирует пресс-служба начальника войск и артиллерии ВС РФ генерал-лейтенанта Михаила Матвеевского.

По его словам, в этом году, в ходе проведения учений различного уровня будет продолжена «практика создания разведывательно-ударных (огневых) контуров, минимизирующих цикл "разведка – поражение", что является шагом к созданию разведывательно-огневой системы ракетных войск и артиллерии в целом».

Использованы фотографии: Минобороны РФ
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Комментарии 11

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  1. ОТДЕЛ Сегодня, 09:28
    Генерал "Мороз" всегда был на стороне русских, так что с ним лучше дружить и взаимодействовать , как бы трудно не было !
    ОТДЕЛ
    1. Рабинович_007 Сегодня, 09:44
      Цитата: ОТДЕЛ
      Генерал "Мороз" всегда был на стороне русских


      Особенно в финской войне. Замерзали десятками тысяч в лесах красноармейцев. Просто не дали тёплого обмундирования, его не было.

      Такое чувство что ты в школе не учился.
      Рабинович_007
      1. ОТДЕЛ Сегодня, 09:48
        Цитата: Рабинович_007
        Цитата: ОТДЕЛ
        Генерал "Мороз" всегда был на стороне русских

        Особенно в финской войне. Замерзали десятками тысяч в лесах красноармейцев. Просто не дали тёплого обмундирования, его не было.
        Такое чувство что ты в школе не учился.

        Эх любите вы евреи , плюнуть в колодец,ехидно потирая ручки..Мы уже привыкли! wassat
        ОТДЕЛ
        1. Рабинович_007 Сегодня, 09:52
          Не, это не евреи отправили мерзнуть. А ваш любимый Сталин, нквдшная власть.
          Рабинович_007
          1. ОТДЕЛ Сегодня, 10:13
            Цитата: Рабинович_007
            Не, это не евреи отправили мерзнуть. А ваш любимый Сталин, нквдшная власть.

            Вот мы сейчас и учимся в таких условиях ,чтобы не повторилось...И в условиях пустыни тоже учимся , пригодится ! Что ви таки за нас переживаете то..? Сталин вам все покоя не дает, и правильно что вы его так боитесь... soldier Он всегда чуял "где собака зарыта..".. laughing
            ОТДЕЛ
            1. Рабинович_007 Сегодня, 11:56
              Генерал "Мороз"
              lol laughing
              Рабинович_007
              1. ОТДЕЛ Сегодня, 12:06
                Цитата: Рабинович_007
                Генерал "Мороз"
                lol laughing

                Ватника застрелили , вот и изголяются сейчас..
                А вообще молодцы артиллеристы , зима наша фишка всегда была ! Замочим буржуев..

                пусть смеются и ехидничают пока.. stop
                ОТДЕЛ
                1. Рабинович_007 Сегодня, 12:11
                  Цитата: ОТДЕЛ
                  зима наша фишка всегда была

                  Заморозить своих солдат? В чем фишка, объясни.
                  В финской войне Сталин отправил солдат на смерть, еще одежды на мороз. Замёрзли десятки тысяч.
                  Цитата: ОТДЕЛ
                  зима наша фишка всегда была

                  Вам нравится война я погляжу. Значит вы никогда не нюхали пороха. НКВД, смерш, откуда вы, что так любите отправлять на смерть.
                  Рабинович_007
  2. Лопатов Сегодня, 09:41
    Если сравнить с аналогичным периодом прошлого года, то интенсивность проведенных учений различного уровня соединений и воинских частей ракетных войск и артиллерии выросла на 24%

    И это очень и очень плохо. Это значит, что в прошлом году или не были отработаны все положенные по Программе боевой подготовки учения артиллерийских подразделений, или артиллерия не привлекалась на все общевойсковые учения, на которые должна была привлекаться.
    Учений не должно быть больше или меньше. Их должно быть ровно столько, сколько предусматривает Программа боевой подготовки. А там всунуть нечто новое, мягко говоря, проблематично...
    Лопатов
  3. Рабинович_007 Сегодня, 09:45
    Артиллеристы одна из самых тяжёлых физических профессий.
    Рабинович_007
  4. RASKAT Сегодня, 09:48
    А автоматизация вычислений остается практически на том же уровне, особенно в ствольной артиллерии. Буссоль и бумажная карта это конечно здорово и безотказно. Но на дворе 21 век пора бы уже что то и для старых орудий придумать, Новую технику войска еще пока только ждут. Нужно устройство, что бы от нажатия нескольких кнопок решались вопросы: привязки на местности, углов, дальности, доворотов, возможно даже поправок.
    RASKAT
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