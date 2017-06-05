Интенсивность учений артиллерийских соединений возросла на четверть
Соединения ракетных войск и артиллерии в зимний период обучения приняли участие более чем в 750 учениях, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
«На полигонах военных округов соединения, воинские части и подразделения ракетных войск и артиллерии в зимнем периоде обучения 2017 года приняли участие более чем в 750-ти тактических учениях различного уровня», – говорится в релизе.
По его словам, в этом году, в ходе проведения учений различного уровня будет продолжена «практика создания разведывательно-ударных (огневых) контуров, минимизирующих цикл "разведка – поражение", что является шагом к созданию разведывательно-огневой системы ракетных войск и артиллерии в целом».
«На полигонах военных округов соединения, воинские части и подразделения ракетных войск и артиллерии в зимнем периоде обучения 2017 года приняли участие более чем в 750-ти тактических учениях различного уровня», – говорится в релизе.
Если сравнить с аналогичным периодом прошлого года, то интенсивность проведенных учений различного уровня соединений и воинских частей ракетных войск и артиллерии выросла на 24%,цитирует пресс-служба начальника войск и артиллерии ВС РФ генерал-лейтенанта Михаила Матвеевского.
По его словам, в этом году, в ходе проведения учений различного уровня будет продолжена «практика создания разведывательно-ударных (огневых) контуров, минимизирующих цикл "разведка – поражение", что является шагом к созданию разведывательно-огневой системы ракетных войск и артиллерии в целом».
Использованы фотографии: Минобороны РФ
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