12:04 05 июня

Черногория официально становится членом НАТО

В понедельник Черногория станет 29-м членом Североатлантического блока, передает Интерфакс-АВН .

Черногория официально становится членом НАТО


«В этот день генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг вместе с заместителем госсекретаря США по политическим вопросам Томасом Шэнноном примет участие в церемонии передачи в госдепартаменте США в присутствии премьер-министра Черногории Душко Марковича документа о вступлении этой балканской республики в альянс», – сообщает агентство со ссылкой на пресс-службу альянса.


Церемония принятия Черногории в состав НАТО пройдет в штаб-квартире альянса в Брюсселе 7 июня. В ней примет участие президент республики Филип Вуянович.

Члены НАТО 19 мая 2016 года подписали протокол о вступлении Черногории в альянс. Парламент Черногории одобрил закон о членстве в НАТО 28 апреля 2017.

В Москве решение о вступлении Черногории в НАТО восприняли негативно, предупредив, что российская сторона оставляет за собой право на ответные шаги по защите национальной безопасности.

С учетом потенциала Черногории Североатлантический альянс вряд ли получит существенную "добавленную стоимость". Но в Москве не могут не учитывать стратегических последствий этого шага. Поэтому оставляем за собой право принимать такие решения, которые направлены на защиту наших интересов и национальной безопасности,
заявили в конце апреля в российском внешнеполитическом ведомстве.

Использованы фотографии: https://www.pravda.ru
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Комментарии 20

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  1. Александр романов Сегодня, 09:44
    С 14 декабря 2006 года Черногория участвует в программе НАТО «Партнёрство во имя мира».

    От союза с Сербией Черногория унаследовала вооружённые силы численностью в 6500 человек. Было объявлено, что армия будет сокращена до 2500 человек, которые будут служить на профессиональной основе и набираться исключительно из добровольцев.
    Из Вики2
    2500 солдат -Теперь НАТО победить невозможно lol
    Александр романов
    1. supertiger21 Сегодня, 10:00
      Черногория официально становится членом НАТО


      Ну что же... winked Мои поздравления))) lol Теперь Вы официально защищены от fellow "российской агрессии"... laughing
      supertiger21
      1. Чёрный Сегодня, 10:10
        НАТО в Европе это сборище клоунов, на одного стало больше, мелочи не стоящие внимания, только чушкари радуются и визжат у ног американского хозяина, но тот пока только пинает, чтобы не мешались под ногами laughing
        Чёрный
        1. Владимир16 Сегодня, 10:40
          Поражает с какой скоростью "независимые" надевают на шею хомут.
          Нахрена они тогда себя независимыми объявляли ежели желают подчинятся чужой воле?
          На дурака не нужен нож, ему покажешь медный грош и делай с ним, что хош. laughing
          Привет украина, грузия, молдавия, прибалтики, болгария, югославские щепки, румыния, албания, греция, серная европа, испания...
          Не вижу смысла в собственных именах этих "стран". Это всего лишь территории. Принадлежат эти территории на данном этапе истории сша. А сша как известно стремятся к исчезновению национальных признаков у населения. Электорат! Поздравляю жителей вышеперечисленных территорий. love
          Евроамериканцы! wassat
          Владимир16
    2. vovanpain Сегодня, 10:11
      Цитата: Александр романов
      2500 солдат -Теперь НАТО победить невозможно

      Да они сами себя победят,Александр,а где Чебурашка?Народ в шоке. request
      vovanpain
  2. ВЕРЕСК Сегодня, 09:44
    Ну и долги ей в руки и петлю на шею.Жалеть чтоль надо?Хотя-симпатичная территория.Надо присмотреться.Чёт Саней романовых развелось.Саш!Ты снова ник поменял?Или это не ты?Тогда -дико извиняюсь.А чё на нике-так и не понял.Вроде комп нормальный,а видно-ну,типа непонятно чего.Оставь Чебурашку.Ты был первым и в этой стязи имеешь на него полное право.Я в смысле-ника...если чего. hi drinks
    ВЕРЕСК
    1. Masya Masya Сегодня, 10:49
      ,а видно-ну,типа непонятно чего

      и это непонятно чего ещё и лапки подняло...
      Народ в шоке.
      recourse
      Masya Masya
  3. рич Сегодня, 09:46
    Это Черногории наше правительство отдало долги по Югославии? На эти деньги они проведут реформы и в Нато, неплохая многоходовочка!
    рич
    1. Александр романов Сегодня, 09:57
      Цитата: рич
      На эти деньги они проведут реформы

      Ахахаха wassat Кариш недавно отдыхал в Черногории,впечатлений от их реформ масса. Можете у него поинтересоваться их реформами laughing Ничего не осталось в стране lol
      Александр романов
      1. рич Сегодня, 10:08
        Александр романов : Ахахаха wassat Кариш недавно отдыхал в Черногории. Ничего не осталось в стране lol

        По взрослому значит отдыхал ваш Кариш, если после него ничего не осталось в Черногории)))
        рич
  4. Толстоевский Сегодня, 09:57
    все иуды плохо кончают
    Толстоевский
  5. samarin1969 Сегодня, 09:59
    Ещё одна "Мекка" российских частных инвесторов наряду с Лондоном, Вашингтоном, Анкарой приплыла к берегу НАТО. ...До этого российский бизнес активно вкладывался в "европейский выбор Украины". ...Скоро рекламу запустят "НАТО - лучший сейф для "русских" денег!"...
    Руководство России как-то равнодушно к этому относится. ...Страна отплывающая к берегам геополитического противника должна получать "прелести" ограничений на тур.потоки и пр. ...Наказывать надо!
    samarin1969
    1. Подрезчик Сегодня, 10:28
      2500 бойцов-это серьезно! laughing А 2 процента ВВП найдется? Эх, забыли они, да и все южные славяне и турецкое ярмо, и австрийское ярмо, и 1-ю и 2-ю мировые...Теперь вот ярмо натовское (американское)!
      Подрезчик
  6. avg-mgn Сегодня, 10:20
    НАТО все больше напоминает сборище нищих под "крышей" США. Что с ними станет, когда у этой "крыши" сорвет крышку? Неужели не понимают, что это не они за спиной США прячутся, а совсем наоборот, при этом еще и за солидные бабки?
    avg-mgn
  7. Заноза Сегодня, 10:21
    Вот они все эти якобы братушки...Не братушки,а женщины с низкой социальной ответственностью и относиться к ним нужно соответственно,как к НАТОвским шестеркам....У России только два верных союзника,ее вооруженные силы и народное ополчение,из коренного населения РФ,потому что все эти тожероссияне,имеющие двойное гражданство,случись что тут же сбегут из России...
    Заноза
  8. Инжнер-сапер Сегодня, 10:27
    Ещё одни крестик себе на лбу нарисовали...
    Инжнер-сапер
  9. Сухой_Т-50 Сегодня, 10:36
    Ваще пофиг.Эта страна сравнима по площади с Московской областью,а её вооруженные силы составляют около 3 тыс человек,просто карету,какая угроза нацбезопасности России
    Сухой_Т-50
  10. rotmistr60 Сегодня, 10:52
    в присутствии премьер-министра Черногории Душко Марковича

    Надеюсь в этот раз его отталкивать ни кто не будет? А то уже неудобно за премьера чужой страны. Его отпихивают указывая место, а он радостный думает, что лично с ним желает поздороваться сам Трамп. Ну, что же НАТО стал "намного сильнее" с чем можно и "поздравить".
    rotmistr60
  11. Устин Умаров Сегодня, 11:08
    Отдыхал недавно в Черногории, отношение к русским резко поменялось на негативное, хотя раньше было получше. Больше к этим уродам не поеду.
    Устин Умаров
  12. venik Сегодня, 11:25
    ".....Черногория официально становится членом НАТО....."
    ======
    Все пропало! Гипс снимают, клиент уезжает... Кирдык России - ЧЕРНОГОРИЯ (!!!) вступает в нато!!!! Интересно, а кому собственно от этого будет хуже России или нато?
    venik
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