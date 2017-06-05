".....Черногория официально становится членом НАТО....."

С учетом потенциала Черногории Североатлантический альянс вряд ли получит существенную "добавленную стоимость". Но в Москве не могут не учитывать стратегических последствий этого шага. Поэтому оставляем за собой право принимать такие решения, которые направлены на защиту наших интересов и национальной безопасности,

В понедельник Черногория станет 29-м членом Североатлантического блока, передает Интерфакс-АВН «В этот день генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг вместе с заместителем госсекретаря США по политическим вопросам Томасом Шэнноном примет участие в церемонии передачи в госдепартаменте США в присутствии премьер-министра Черногории Душко Марковича документа о вступлении этой балканской республики в альянс», – сообщает агентство со ссылкой на пресс-службу альянса.Церемония принятия Черногории в состав НАТО пройдет в штаб-квартире альянса в Брюсселе 7 июня. В ней примет участие президент республики Филип Вуянович.Члены НАТО 19 мая 2016 года подписали протокол о вступлении Черногории в альянс. Парламент Черногории одобрил закон о членстве в НАТО 28 апреля 2017.В Москве решение о вступлении Черногории в НАТО восприняли негативно, предупредив, что российская сторона оставляет за собой право на ответные шаги по защите национальной безопасности.заявили в конце апреля в российском внешнеполитическом ведомстве.