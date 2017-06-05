Вторая индийская субмарина проекта Scorpene вышла в море
Как сообщает блог bmpd со ссылкой на ВМС Индии , 1 июня 2017 года покинула предприятие Mazagon Dock Limited (MDL) в Мумбае и впервые вышла в море на заводские ходовые испытания вторая для индийского флота дизель-электрическая подводная лодка проекта Scorpene - S 51 Khanderi (заводской номер 11876).
Её постройка осуществлялась согласно контракту от 2005 года с французским судостроительным объединением DCN (ныне DCNS) изначальной стоимостью 3,2 млрд. долл., предусматривающего лицензионное строительство 6 субмарин проекта Scorpene (индийское обозначение - проект 75).
Согласно условиям соглашения предполагалась постройка подлодок на MDL при содействии DCNS с их сдачей в течение 2012–2018 годов. Но из-за технологических проблем в Индии и разногласий с французской стороной реализация программа существенно затянулась. В начале 2010 года DCNS заключило дополнительный контракт на оказание содействия индийцам в поставке комплектующих для этих лодок на общую сумму 413 млн. долл.
Головная индийская ПЛ проекта Scorpene S 50 Kalvari была заложена на MDL 1 апреля 2009 года, выведена из цеха 6 апреля 2015 года, спущена на воду 27 октября 2015 года и начала заводские ходовые испытания 25 марта 2016 года. Её сдача флоту планируется в июле-августе 2017 года. Вторая индийская лодка данного типа S 51 Khanderi была заложена на MDL в октябре 2011 года, спущена на воду 12 января 2017 года и сейчас передана на испытания. Сдача ее ВМС Индии официально ожидается в конце 2017 года, но, по всей видимости, это произойдет уже в 2018 году.
Четыре субмарины находятся в стадии строительства. Последние две из них предполагается оснастить разрабатываемой DRDO индийской воздухонезависимой энергетической установкой (принцип ее действия основывается на получении водорода путем реформинга дизельного топлива).
Неясна ситуация с основным вооружением индийских Scorpene - торпедами. К настоящему времени приобретены лишь противокорабельные ракеты MBDA Exocet SM39 Block 2.
В 2013 было заключено соглашение стоимостью 300 млн. долл. о закупке у входящей в состав итальянской группы Finmeccanica (ныне Leonardo) компании Whitehead Alenia Sistemi Subacquei (WASS) 98 торпед Black Shark калибра 533 мм. Однако из-за скандала, связанного с реализацией Индии вертолетов AW101 другой входившей в состав Finmeccanica компании AgustaWestland, итальянская группа со всеми ее дочерними компаниями была внесена военным ведомством Индии в "черный список" подрядчиков.
Был объявлен новый тендер на закупку 533-мм торпед. Считается, что наибольшие шансы имеет германская компания Atlas Elektronik с торпедой SeaHake . Данная компания еще в начале 2014 года подписала соглашение с индийской частной компанией Pipavav Defence & Offshore Engineering Company (PDOC) о создании совместного предприятия по продвижению торпед SeaHake индийскому флоту. Планируется, что сборка большей части торпед будет организована на PDOC.
Её постройка осуществлялась согласно контракту от 2005 года с французским судостроительным объединением DCN (ныне DCNS) изначальной стоимостью 3,2 млрд. долл., предусматривающего лицензионное строительство 6 субмарин проекта Scorpene (индийское обозначение - проект 75).
Согласно условиям соглашения предполагалась постройка подлодок на MDL при содействии DCNS с их сдачей в течение 2012–2018 годов. Но из-за технологических проблем в Индии и разногласий с французской стороной реализация программа существенно затянулась. В начале 2010 года DCNS заключило дополнительный контракт на оказание содействия индийцам в поставке комплектующих для этих лодок на общую сумму 413 млн. долл.
Головная индийская ПЛ проекта Scorpene S 50 Kalvari была заложена на MDL 1 апреля 2009 года, выведена из цеха 6 апреля 2015 года, спущена на воду 27 октября 2015 года и начала заводские ходовые испытания 25 марта 2016 года. Её сдача флоту планируется в июле-августе 2017 года. Вторая индийская лодка данного типа S 51 Khanderi была заложена на MDL в октябре 2011 года, спущена на воду 12 января 2017 года и сейчас передана на испытания. Сдача ее ВМС Индии официально ожидается в конце 2017 года, но, по всей видимости, это произойдет уже в 2018 году.
Четыре субмарины находятся в стадии строительства. Последние две из них предполагается оснастить разрабатываемой DRDO индийской воздухонезависимой энергетической установкой (принцип ее действия основывается на получении водорода путем реформинга дизельного топлива).
Неясна ситуация с основным вооружением индийских Scorpene - торпедами. К настоящему времени приобретены лишь противокорабельные ракеты MBDA Exocet SM39 Block 2.
В 2013 было заключено соглашение стоимостью 300 млн. долл. о закупке у входящей в состав итальянской группы Finmeccanica (ныне Leonardo) компании Whitehead Alenia Sistemi Subacquei (WASS) 98 торпед Black Shark калибра 533 мм. Однако из-за скандала, связанного с реализацией Индии вертолетов AW101 другой входившей в состав Finmeccanica компании AgustaWestland, итальянская группа со всеми ее дочерними компаниями была внесена военным ведомством Индии в "черный список" подрядчиков.
Был объявлен новый тендер на закупку 533-мм торпед. Считается, что наибольшие шансы имеет германская компания Atlas Elektronik с торпедой SeaHake . Данная компания еще в начале 2014 года подписала соглашение с индийской частной компанией Pipavav Defence & Offshore Engineering Company (PDOC) о создании совместного предприятия по продвижению торпед SeaHake индийскому флоту. Планируется, что сборка большей части торпед будет организована на PDOC.
Использованы фотографии: https://www.indiannavy.nic.in/content/commencement-sea-trails-mdl-yard-11876-khanderi
ИнформацияУважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти