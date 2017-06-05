В Эстонии начинается учение Saber Strike
Учение Saber Strike, в котором кроме эстонских подразделений примут участие военнослужащие дислоцированного в Эстонии многонационального батальона НАТО, сегодня начинается на центральном полигоне сил обороны страны, передает РИА Новости .
«Учение на территории Эстонии является частью маневров Saber Strike, которые в субботу начались в Латвии. Там же находится и штаб учения. В эстонской части учения примут участие военнослужащие Скаутского батальона местных сил обороны, военнослужащие Великобритании и Франции из дислоцированного в Эстонии международного батальона НАТО, а также инженерно-саперное подразделение из Финляндии – всего почти 1,5 тысячи человек», – говорится в релизе эстонского оборонного ведомства.
Сообщается также, что в Saber Strike задействованы американские вертолеты AH-64 (Apache) и UH-64 (Black Hawk), которые в мае принимали участие в маневрах «Весенний шторм - 2017» и до сих пор дислоцируются под Таллином на авиабазе Эмари.
Согласно плану альянса, обнародованному пресс-службой, на территории стран Балтии в этом году пройдут не менее 16-ти международных и национальных учений.
«Учение на территории Эстонии является частью маневров Saber Strike, которые в субботу начались в Латвии. Там же находится и штаб учения. В эстонской части учения примут участие военнослужащие Скаутского батальона местных сил обороны, военнослужащие Великобритании и Франции из дислоцированного в Эстонии международного батальона НАТО, а также инженерно-саперное подразделение из Финляндии – всего почти 1,5 тысячи человек», – говорится в релизе эстонского оборонного ведомства.
Сообщается также, что в Saber Strike задействованы американские вертолеты AH-64 (Apache) и UH-64 (Black Hawk), которые в мае принимали участие в маневрах «Весенний шторм - 2017» и до сих пор дислоцируются под Таллином на авиабазе Эмари.
Согласно плану альянса, обнародованному пресс-службой, на территории стран Балтии в этом году пройдут не менее 16-ти международных и национальных учений.
Использованы фотографии: haljala.kovtp.ee
ИнформацияУважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти