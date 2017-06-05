12:02 05 июня

В Эстонии начинается учение Saber Strike

Учение Saber Strike, в котором кроме эстонских подразделений примут участие военнослужащие дислоцированного в Эстонии многонационального батальона НАТО, сегодня начинается на центральном полигоне сил обороны страны, передает РИА Новости .



«Учение на территории Эстонии является частью маневров Saber Strike, которые в субботу начались в Латвии. Там же находится и штаб учения. В эстонской части учения примут участие военнослужащие Скаутского батальона местных сил обороны, военнослужащие Великобритании и Франции из дислоцированного в Эстонии международного батальона НАТО, а также инженерно-саперное подразделение из Финляндии – всего почти 1,5 тысячи человек», – говорится в релизе эстонского оборонного ведомства.


Сообщается также, что в Saber Strike задействованы американские вертолеты AH-64 (Apache) и UH-64 (Black Hawk), которые в мае принимали участие в маневрах «Весенний шторм - 2017» и до сих пор дислоцируются под Таллином на авиабазе Эмари.

Согласно плану альянса, обнародованному пресс-службой, на территории стран Балтии в этом году пройдут не менее 16-ти международных и национальных учений.

Использованы фотографии: haljala.kovtp.ee
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Комментарии 16

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  1. Заноза Сегодня, 10:31
    В ходе которого пьяные солдаты НАТО набьют друг другу морду,отстрелят кому то из своих ногу и взорвут пару гранат у себя под ногами...Вообщем вперед и с песней,будем поглядеть...
    Заноза
    1. ОТДЕЛ Сегодня, 10:50
      Цитата: Заноза
      .Вообщем вперед и с песней,будем поглядеть...

      Ну они так и делают и счастья нет границы ..))))
      А русские все же придут (мы их купили у шведов) ..И тогда посмотрим , кто улыбаться будет..!
      ОТДЕЛ
      1. rotmistr60 Сегодня, 11:09
        Виталий, так на фото Якоб Корба в перерыве между ток-шоу. Подзаряжается в Прибалтике русофобией.
        rotmistr60
  2. 210окв Сегодня, 10:32
    Еще никто с пьяну не подрался,не постреляли друг в друга,не пометили лужайки?Недоработка.Первый коммент почти повторил..Просто у всех нас одно отношение к этим действам...
    210окв
  3. Machete Сегодня, 10:32
    Подскажите, что это за пулемёт на фото, так похожий на MG-42.
    И какого года образец.
    Machete
    1. Ратник с пулеметом Сегодня, 10:39
      все правильно это внучек mg-42,кажется сейчас они обзываются mg-4,mg-5,современная версия своего знаменитого предка))
      Ратник с пулеметом
    2. Чёрный Сегодня, 10:47
      Ща опять какой-нибудь хуторянин их с вилами по хутору гонять будет laughing
      Чёрный
  4. Machete Сегодня, 10:33
    А немцам в соседней стране в баре местные морды поразбивали в мясо. Тоже, наверное, думали, что элита НАТОвских войск.
    Machete
    1. Подрезчик Сегодня, 11:54
      Думаю не в последний раз морды бьют то! Не менее 16-ти учений..., все впереди!
      Подрезчик
  5. RUSOIVAN Сегодня, 10:39
    Давайте быстрее, пока дед с берданкой под следствием.)
    RUSOIVAN
    1. ОТДЕЛ Сегодня, 10:53
      Цитата: RUSOIVAN
      Давайте быстрее, пока дед с берданкой под следствием.)

      Там таких дедов много и пулеметы "Максим " закопаны" на такие случаи..
      ОТДЕЛ
      1. рич Сегодня, 11:23
        И не только пулеметы "Максим" закопаны там на всякий случай, но и киноаппараты с фильмами "Юность Максима" и "Ленин в Октябре". soldier
        рич
        1. RUSOIVAN Сегодня, 11:36
          Да что ж Вы секретные сведения сдали, как стеклотару?))
          RUSOIVAN
  6. rotmistr60 Сегодня, 11:04
    примут участие военнослужащие Скаутского батальона местных сил обороны

    Это не иначе, как местный разведбат? Теперь понятно почему на территории Прибалтики их военные (да и местные) частенько "видят" российский спецназ.
    rotmistr60
  7. FirstNormann Сегодня, 11:05
    в прибалтике есть такая бодрая патриотическая тема_в латвии она называется земессардзе_стражи земли_вообщем что то среднее между национальной гвардией и ополчением_там в свободное от работы учебы время патриотично настроенные граждане изучают военную науку_по моему вполне достойная тема чтобы и в россии воплотить_а то один диванный патриотизм в основном или детскоюношеские полузарницы юный защитник молодой путинец
    FirstNormann
  8. Принц_Пенсии Сегодня, 11:37
    В Эстонии начинается учение SS
    Принц_Пенсии
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