«Реанимация» сирийских танков
Как сообщает интернет-портал New inform , сирийские военные поделились со СМИ кадрами, запечатлевшими процесс возвращения в строй поврежденной в боях бронетехники.
Она проходит капитальную "реанимацию" на ремонтной базе, расположенной вблизи Дамаска. В настоящее время восстанавливают десятки единиц бронетехники, поврежденной противотанковыми управляемыми ракетами. Количество данного оружия существенно выросло после начала поставок сирийской оппозиции американских ПТРК TOW . В результате увеличились потери бронетехники сирийской арабской армией.
Она проходит капитальную "реанимацию" на ремонтной базе, расположенной вблизи Дамаска. В настоящее время восстанавливают десятки единиц бронетехники, поврежденной противотанковыми управляемыми ракетами. Количество данного оружия существенно выросло после начала поставок сирийской оппозиции американских ПТРК TOW . В результате увеличились потери бронетехники сирийской арабской армией.
Использованы фотографии: https://newinform.com/61070-vtoraya-zhizn-posle-pturov-saa-pokazala-kak-vosstanavlivaet-sovetskie-tanki
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