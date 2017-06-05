12:06 05 июня

«Реанимация» сирийских танков

Как сообщает интернет-портал New inform , сирийские военные поделились со СМИ кадрами, запечатлевшими процесс возвращения в строй поврежденной в боях бронетехники.

«Реанимация» сирийских танков


Она проходит капитальную "реанимацию" на ремонтной базе, расположенной вблизи Дамаска. В настоящее время восстанавливают десятки единиц бронетехники, поврежденной противотанковыми управляемыми ракетами. Количество данного оружия существенно выросло после начала поставок сирийской оппозиции американских ПТРК TOW . В результате увеличились потери бронетехники сирийской арабской армией.













Использованы фотографии: https://newinform.com/61070-vtoraya-zhizn-posle-pturov-saa-pokazala-kak-vosstanavlivaet-sovetskie-tanki
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Комментарии 13

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  1. 210окв Сегодня, 10:38
    Если честно,то удивляет то что они восстанавливают ЭТО с первого фото..Молодцы конечно.А с наших запасов старья поставить им не вариант?
    210окв
    1. ОТДЕЛ Сегодня, 10:45
      Цитата: 210окв
      Если честно,то удивляет то что они восстанавливают ЭТО

      И не клянчат у России новую технику! И воюют очень не плохо в последнее время..Это называется высокий боевой дух народа и стремление к Победе ! Таким можно помогать и нужно... soldier
      ОТДЕЛ
      1. Zibelew Сегодня, 10:47
        Дмитрий hi Т62 с бровями Брежнева сирийцам поставлят из баз хранения. Более современные танки поставлять бессмысленно, все равно прое...потеряют в бою.
        Zibelew
      2. 210окв Сегодня, 10:49
        Совершенно верно.Хорошо что остались спецы и не переметнулись к бармалеям.
        Цитата: ОТДЕЛ
        Цитата: 210окв
        Если честно,то удивляет то что они восстанавливают ЭТО

        И не клянчат у России новую технику! И воюют очень не плохо в последнее время..Это называется высокий боевой дух народа и стремление к Победе ! Таким можно помогать и нужно... soldier
        210окв
      3. Zaurbek Сегодня, 11:06
        А зап части им кто поставляет? Дизеля например , рации? Ну молодцы, сами напряглись и ремонтировать начали...
        Zaurbek
    2. svp67 Сегодня, 11:28
      Цитата: 210окв
      Если честно,то удивляет то что они восстанавливают ЭТО с первого фото..Молодцы конечно.

      А не удивило, что они его ТАК восстановили? Без допбронирования и установки станций ОЭП... И это так понимаю в условиях, как минимум армейской рем.базы. Могли бы и более качественно подходить к вопросу восстановления, а уж о красках, используемых при покраске лучше вообще помолчать, они бы еще зеркальцами весь танк обклеили...
      svp67
  2. RASKAT Сегодня, 10:41
    Ну молодцы, к стати Россия и зап частей не мало поставляет сирийской армии.
    Слегка улыбнули двигатели В-2 от Т-34 мирно стоящие на одной из фото. wassat
    RASKAT
    1. Арон Заави Сегодня, 10:59
      Все таки восстановить такую технику надолго не возможно. Слишком высок износ. А на два три года,закончить войну вполне пойдет.
      Арон Заави
      1. Zaurbek Сегодня, 11:07
        Так и жизнь танков в войне не вечная.
        Zaurbek
      2. RASKAT Сегодня, 11:12
        Ну тут тоже можно поспорить, В наших (советских) танках только корпус не может быть заменен (если серьезно поврежден) А все остальное довольно легко меняется. Единственное это пушки, но танки это не артиллерия, завод давал 350 выстрелов (гарантия) 700 выстрелов (погрешности в отклонении снаряда) 2000 наработка на отказ. вряд ли хоть один танк столько настреляет.
        RASKAT
      3. svp67 Сегодня, 11:25
        Цитата: Арон Заави
        Все таки восстановить такую технику надолго не возможно.

        Тем и хороши советские танки первого послевоенного поколения, что они могут восстанавливаться в простых сельских мастерских максимально много раз...
        svp67
  3. gla172 Сегодня, 11:12
    ...так ребята молодцы...они и 34-ки до сих пор используют....
    gla172
  4. rotmistr60 Сегодня, 12:02
    восстанавливают десятки единиц бронетехники

    Одним словом молодцы. Вот еще бы научить их не бросать исправную технику на поле боя и тогда было бы еще лучше.
    rotmistr60
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