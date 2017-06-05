В Госдуме считают необходимой разработку антитеррористического кодекса
Необходимо заключить международное соглашение о противодействии экстремизму в киберпространстве и принимать меры по разработке специального антитеррористического кодекса в формате Парламентской ассамблеи ОБСЕ, передает РИА новости заявление главы думского комитета по международным делам Леонида Слуцкого.
Комментируя недавние теракты в Британии, Слуцкий сказал журналистам:
По его словам, в этом же контексте заслуживает внимания и инициатива Лондона о заключении международного соглашения о противодействии экстремизму в киберпространстве.
Он напомнил, что Британия уже не раз становилась мишенью террористов в последнее время. Волна терактов прокатилась также по многим странам Европы.
Комментируя недавние теракты в Британии, Слуцкий сказал журналистам:
Очевидно, что необходимо координировать и объединять усилия не только на уровне спецслужб, но и общемировом уровне. И здесь нужно только поддержать предложения российской стороны о создании международной структуры по борьбе с терроризмом и разработки специального антитеррористического кодекса в формате ПА ОБСЕ.
По его словам, в этом же контексте заслуживает внимания и инициатива Лондона о заключении международного соглашения о противодействии экстремизму в киберпространстве.
Мир должен объединиться в борьбе с терроризмом с новой силой. Террористы не собираются останавливаться и становятся все более изощренными,подчеркнул парламентарий.
Он напомнил, что Британия уже не раз становилась мишенью террористов в последнее время. Волна терактов прокатилась также по многим странам Европы.
Россия, которая имеет большой опыт в борьбе с терроризмом, готова к самому широкому антитеррористическому сотрудничеству. Международный терроризм – это мировая угроза 21 столетия и победить ее можно только сообща, отбросив все политические разногласия,заключил Слуцкий.
Использованы фотографии: www.pnp.ru/Владимир Афанасьев
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