12:11 05 июня

В Госдуме считают необходимой разработку антитеррористического кодекса

Необходимо заключить международное соглашение о противодействии экстремизму в киберпространстве и принимать меры по разработке специального антитеррористического кодекса в формате Парламентской ассамблеи ОБСЕ, передает РИА новости заявление главы думского комитета по международным делам Леонида Слуцкого.

В Госдуме считают необходимой разработку антитеррористического кодекса



Комментируя недавние теракты в Британии, Слуцкий сказал журналистам:


Очевидно, что необходимо координировать и объединять усилия не только на уровне спецслужб, но и общемировом уровне. И здесь нужно только поддержать предложения российской стороны о создании международной структуры по борьбе с терроризмом и разработки специального антитеррористического кодекса в формате ПА ОБСЕ.


По его словам, в этом же контексте заслуживает внимания и инициатива Лондона о заключении международного соглашения о противодействии экстремизму в киберпространстве.

Мир должен объединиться в борьбе с терроризмом с новой силой. Террористы не собираются останавливаться и становятся все более изощренными,
подчеркнул парламентарий.

Он напомнил, что Британия уже не раз становилась мишенью террористов в последнее время. Волна терактов прокатилась также по многим странам Европы.

Россия, которая имеет большой опыт в борьбе с терроризмом, готова к самому широкому антитеррористическому сотрудничеству. Международный терроризм – это мировая угроза 21 столетия и победить ее можно только сообща, отбросив все политические разногласия,
заключил Слуцкий.

Использованы фотографии: www.pnp.ru/Владимир Афанасьев
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Комментарии 11

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  1. 210окв Сегодня, 10:51
    Пока есть англосаксы,ПАСЕ,СА,Катар и прочая,международные договоры-филькина грамота.
    210окв
    1. сибиралт Сегодня, 10:57
      Депутатам лишь бы Закон свой принять (пометить себя в истории). Но уж так повелось, что штампуют только правительственные (свои тупые и не пролзят). А в случае с кодексом о терроре, так это полный бред. Любой кодекс, это прежде всего, свод Законов по какой - либо отрасли права. У нас же даже общее определение понятия "Терроризм" отсутствует. Понавыбирали же, блин, долботатов! belay
      сибиралт
    2. ОТДЕЛ Сегодня, 11:16
      Цитата: 210окв
      Пока есть англосаксы,ПАСЕ,СА,Катар и прочая,международные договоры-филькина грамота.

      И все же предлагать нужно и постоянно...А там уж их проблемы будут и уже идут ! Мы предупреждали...
      ОТДЕЛ
  2. дядя Мурзик Сегодня, 10:56
    для начало бы следовало границы закрыть с средней Азией!а так это все от лукавого!
    дядя Мурзик
    1. Рабинович_007 Сегодня, 11:06
      И давно. Но это не делают.
      Рабинович_007
      1. дядя Мурзик Сегодня, 11:11
        Рабинович_007 видимо это кому то нужно,да и депутаты в метро не ездят!
        дядя Мурзик
  3. roskot Сегодня, 10:59
    Плохому танцору всегда что то мешает. И в первую очередь русофобия.
    roskot
    1. Комментарий был удален.
  4. Чёрный Сегодня, 10:59
    Цитата: 210окв
    Пока есть англосаксы,ПАСЕ,СА,Катар и прочая,международные договоры-филькина грамота.

    Согласен....ничего эти международные договры не стоят. Создаётся впечатление, что их залючают только для того , что бы нарушить... laughing
    Чёрный
  5. rotmistr60 Сегодня, 11:13
    заключить международное соглашение

    Слышал этого депутата в политических ток-шоу. Косноязычен, громко шпарит дежурными фразами. И это в очередной раз дежурная заготовка. Вот только депутат не подумал о том с кем заключать если Россию даже слушать не хотят.
    rotmistr60
  6. Толстоевский Сегодня, 11:20
    без снятия навязанного нам общечеловеками позорного моратория на вышку, все вновь придуманные кодексы не более чем туалетная бумага
    Толстоевский
  7. LÄRZ Сегодня, 12:10
    Американцы в этот фантик высморкаются, а потом об него и ботинки вытрут. Даже если они его и когда-нибудь подпишут, им это всё... ДО ЛАМПОЧКИ!
    LÄRZ
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