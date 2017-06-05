12:04 05 июня

МВД Польши: политику открытых дверей в отношении беженцев-мусульман надо прекращать

Теракты в Европе стали результатом потакания мультикультурализму, необходимо прекратить политику открывания дверей для мусульманских мигрантов с Ближнего Востока и из Северной Африки, передает РИА Новости заявление главы МВД Польши Мариуша Блащака.

МВД Польши: политику открытых дверей в отношении беженцев-мусульман надо прекращать


Угроза террористических посягательств, которые совершают мусульманские террористы в Западной Европе – это факт, а не инциденты,
сказал Блащак в эфире Польского телевидения.


Рассуждая о политике мультикультурализма, министр подчеркнул, что она приносит «плохие плоды».

Это отход от корней цивилизации Европы, а значит – от христианства… Потакание политике мультикультурализма, потакание политкорректности, это приносит плохие плоды,
заявил он.

В этой связи Блащак отметил невозможность участия Польши в европейской программе переселения беженцев.

Я могу прямо сказать: то, что пытается навязать, в частности, Польше Еврокомиссия, на что согласилось предыдущее правительство – недопустимо. Это может принести такие серьезные, трагические события, какие имеют место в Западной Европе,
сказал он.

По мнению главы МВД, Евросоюзу нужно изменить свою политику.

Нужно менять политику миграции. Нужно делать ставку именно на европейские ценности, вытекающие из христианской цивилизации. Здесь должны быть приняты решительные меры, последовательные действия, и одним из элементов этих действий является прекращение политики открывания двери для притока мусульманских мигрантов из Северной Африки, с Ближнего Востока,
считает Блащак.

Ранее премьер-министр Британии Тереза Мэй отметила, что три теракта, произошедшие в Лондоне за последние два с половиной месяца, напрямую не связаны между собой, их объединяет только исламистская идеология.

Использованы фотографии: http://en.prothom-alo.com
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Комментарии 43

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  1. Чёрный Сегодня, 11:15
    А как же европейские ценности: толерантность, демократия? laughing....Всё , наигрались?.....Впрочем, полякм , как верные шавки , тявкнули то , о чём перед этим заявил заокеанский хозяин
    Чёрный
    1. Арон Заави Сегодня, 11:18
      Цитата: Чёрный
      А как же европейские ценности: толеранность, демократия laughing

      У поляков? Они слишком умные для этого.
      Арон Заави
      1. Тралл Сегодня, 11:23
        Почему британские полицейские(на фото) такие толсто.опые?
        Тралл
        1. Чёрный Сегодня, 11:31
          Цитата: Тралл
          Почему британские полицейские(на фото) такие толсто.опые?

          Они хорошо питаются.... laughing
          Чёрный
          1. alibabaewitch.vasilij2018 Сегодня, 11:55
            они что, питаются .опой??
            alibabaewitch.vasilij2018
            1. Чёрный Сегодня, 12:02
              Цитата: alibabaewitch.vasilij2018
              они что, питаются .опой??

              Нет....она у них для приобщения к европейским ценночтям.. wassat
              Чёрный
        2. svp67 Сегодня, 11:54
          Цитата: Тралл
          Почему британские полицейские(на фото) такие толсто.опые?

          Есть несколько версий:
          - не удачный ракурс.
          - это не английские полицейские...
          - они не плохо питаются.
          svp67
      2. Чёрный Сегодня, 11:28
        Цитата: Арон Заави
        Цитата: Чёрный
        А как же европейские ценности: толеранность, демократия laughing

        У поляков? Они слишком умные для этого.

        ...или слишком преданные своему хозяину...впрочем, они действительно выступали всегда против миграционной политики ЕС в отношении выходцев из зииатских и африканских стран....
        Чёрный
      3. Смог Сегодня, 11:53
        Цитата: Арон Заави
        У поляков? Они слишком умные для этого.

        А зачем полякам мусульмане? У них под боком такой резерв трудовых мигрантов, мама не горюй!
        Зря что ли поляки в последнее время окраину возлюбили.30 -35 миллионов населения, выбирай что хочешь. И пособия платить не нужно.Поэтому точно, поляки умные laughing
        Смог
    2. 210окв Сегодня, 11:19
      Вот именно..Да кто же вам ТАКОЕ позволит!
      Цитата: Чёрный
      А как же европейские ценности: толерантность, демократия? laughing....Всё , наигрались?.....Впрочем, полякм , как верные шавки , тявкнули то , о чём перед этим заявил заокеанский хозяин
      210окв
    3. ОТДЕЛ Сегодня, 11:24
      Угроза террористических посягательств, которые совершают мусульманские террористы в Западной Европе – это факт, а не инциденты,

      У нас в России много мусульман живут и ничего ладим все же и не орем , так на весь мир! А это называется разжигание межрелигиозной розни..! А пшеки ,вы че там против мусульманской религии имеете против ..? Монголо-татар давно не видели..Можем устроить!
      ОТДЕЛ
      1. Чёрный Сегодня, 11:35
        В смысле можем устроить? laughing .....ты хошь что бы опять нам поля потоптали wassat
        Чёрный
    4. сибиралт Сегодня, 11:35
      После 11 июня Польшу накроют свидомые, а они будут похлеще братьев с БВ. bully
      сибиралт
  2. pjastolov Сегодня, 11:16
    Это отход от корней цивилизации Европы, а значит – от христианства… Потакание политике мультикультурализма, потакание политкорректности, это приносит плохие плоды,
    Неужели до них начало доходить? fool
    pjastolov
    1. bouncyhunter Сегодня, 11:23
      Привет , Володя ! hi Обделались в портки соседи . Не впервой . И опять демонстрируют "лёгкое поведение" : как ништяки от Евросоюза получать , так первые . А как беженцев принимать - ворота на запор . wink
      bouncyhunter
      1. pjastolov Сегодня, 11:37
        Привет, Павел. Интересно, что нигде по новостям поляки про учения не визжат, или они могут только одну мысль думать? laughing
        pjastolov
        1. bouncyhunter Сегодня, 11:41
          Ещё не вечер , Володя . Скоро вместе с прибалтами завоют . lol
          bouncyhunter
          1. pjastolov Сегодня, 11:42
            Очень хочется их визг услышать bully
            pjastolov
            1. bouncyhunter Сегодня, 11:53
              Аналогично . Хотя , подозреваю что нового мы ничего не услышим - обычные русофобские вопли .
              bouncyhunter
              1. pjastolov Сегодня, 11:54
                Так посмеёмся хоть вдоволь, да и поговорить будет о чем laughing
                pjastolov
            2. Svarog51 Сегодня, 11:54
              Володя, привет hi Прибалтам пока не до этого, у них учения идут - забыл как называются, короче саблями машут. wink
              Svarog51
              1. pjastolov Сегодня, 11:57
                Привет, Сергей. они не саблями машут - там ентим ученистам по морде размазывают их ценности laughing
                pjastolov
  3. Altona Сегодня, 11:19
    Польша-католическая страна, с традиционными ценностями. Ну а в остальном должна быть политика Феликса Эдмундовича, так что всё у них логично.
    Altona
    1. Толстоевский Сегодня, 11:24
      их традиционная ценность - 30 серебреников
      Толстоевский
    2. 210окв Сегодня, 11:24
      "Железный Феликс" хоть и поляк,но в нынешней Польше его политика явно нонсенс..
      Цитата: Altona
      Польша-католическая страна, с традиционными ценностями. Ну а в остальном должна быть политика Феликса Эдмундовича, так что всё у них логично.
      210окв
    3. ohtandur Сегодня, 11:44
      и что немаловажно - Польша страна почти мононациональная. У них нету такого смешания народов, как у остальных, поэтому они и болезнее остаьных относятся к разным "открытым дверям".
      ohtandur
      1. Смог Сегодня, 11:58
        Цитата: ohtandur
        Польша страна почти мононациональная.

        Ну Германия тоже в свое время была мононациональной. Да еще какой. А вот бабушка Меркель решила немного подкучерявить светловолосых Зикфридов laughing , так что флаг им в одно место, пусть терпят. am
        Смог
  4. Толстоевский Сегодня, 11:22
    это ещё гонористые пшеки не хлебнули в полной мере братского бандеровского кохання
    Толстоевский
  5. Altona Сегодня, 11:24
    Цитата: Толстоевский
    это ещё гонористые пшеки не хлебнули в полной мере братского бандеровского кохання

    ----------------------------
    Каждый день из британских унитазов хлебают же по полной. А на улице их британцы белыми неграми называют.
    Altona
  6. rotmistr60 Сегодня, 11:24
    необходимо прекратить политику открывания дверей для мусульманских мигрантов с Ближнего Востока

    Как деньги от ЕС получать, так первые в очереди. А как выполнять разнарядку ЕС, так не только последние, а стараются вообще из этой очереди слинять. Самые "хитрые", с завышенной самооценкой и зловредные в Европе.
    rotmistr60
    1. a.s.zzz888 Сегодня, 11:30
      rotmistr60 Сегодня, 11:24 Новый
      необходимо прекратить политику открывания дверей для мусульманских мигрантов с Ближнего Востока
      Как деньги от ЕС получать, так первые в очереди. А как выполнять разнарядку ЕС, так не только последние, а стараются вообще из этой очереди слинять. Самые "хитрые", с завышенной самооценкой и зловредные в Европе.

      ... получается пшеки хитроДеланные, или забили они на совместные с гейропой "разнарядки" ...
      a.s.zzz888
      1. rotmistr60 Сегодня, 11:36
        Они и на "разнарядки" открыто забили, и деньги получают больше чем другие младоевропейцы, и "хитрые" т.к. сидят на двух стульях (у них за спиной Сша).
        rotmistr60
        1. a.s.zzz888 Сегодня, 11:45
          rotmistr60
          сидят на двух стульях (у них за спиной Сша).

          ... да, крыша у них, пока непротекаемая...
          a.s.zzz888
          1. rotmistr60 Сегодня, 11:53
            Это точно - американским "андулитом" покрыта. Но вы верно заметили, что пока.
            rotmistr60
  7. Altona Сегодня, 11:26
    Цитата: 210окв
    "Железный Феликс" хоть и поляк,но в нынешней Польше его политика явно нонсенс..

    ---------------------------
    Почему нонсенс? Братьев-хохлов встречают с холодным сердцем и железной рукой. laughing
    Altona
    1. Смог Сегодня, 12:01
      Цитата: Altona
      Братьев-хохлов встречают с холодным сердцем и железной рукой.

      Дело Феликса Эдмундовича живет и процветает! laughing
      Смог
  8. a.s.zzz888 Сегодня, 11:27
    В этой связи Блащак отметил невозможность участия Польши в европейской программе переселения беженцев.

    ... а как же "все вместе" в гейропе? БрУсель обидится и наложит санкции laughing ...
    a.s.zzz888
  9. Егоза Сегодня, 11:35
    шо? Уже наелись ? пусть ваше НАТО вас защищает от террористов и "понаехавших". Хитро...пые поляки недалеко ушли от украинцев - выполняем только те правила, которые нам выгодны. А что бабуся Меркель на это скажет? А ведь придет время и попросят Россию о помощи. Только вот фигу бы им показать в этот момент.
    Егоза
    1. avt Сегодня, 11:59
      Цитата: Егоза
      А ведь придет время и попросят Россию о помощи.

      Время для Ляхистана придёт и придёт в самой краткосрочной перспективе . Причём прикол и юмор этого прихода в том , что как при Дяде Лёне настаёт ,,...пришла пора за всё платить по векселям." bully Точно так же , как и в СЭВ , настаёт время расплаты за предоставленные при вступлении в ЕС кредиты . А там , на память где то вокруг 200 ярдов без процентов. А Дяди Лёни , который бы выдал нефтяную квоту на погашение в рамках СЭВ, нет. bully А ,,Солидарность " есть и Валенса даже не помер. bully Так что радикализация Польши неизбежна , а вот во что выльется - поглядим. варианты есть.
      avt
  10. Рабинович_007 Сегодня, 11:38
    Уже поздно, Европа захвачена исламским терроризмом.
    Только Израиль остался на передовой всей планеты. Это наша обязанность, Всевышний с нами.
    Рабинович_007
    1. Alexey RA Сегодня, 11:49
      Цитата: Рабинович_007
      Только Израиль остался на передовой всей планеты.

      Вот сейчас полякам и xoxлам обидно стало... laughing
      Цитата: Рабинович_007
      Это наша обязанность

      В посте остро не хватает номера карты, куда переводить средства защитникам планеты. smile
      Alexey RA
      1. Рабинович_007 Сегодня, 11:52
        А кто ещё остался, все либо сдались либо откупились, сдались в рабство.
        Рабинович_007
  11. Machete Сегодня, 11:39
    Поляки ЕСу мозги-то выпьют.
    Их просто так не заткнёшь.
    Machete
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