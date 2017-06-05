МВД Польши: политику открытых дверей в отношении беженцев-мусульман надо прекращать
Теракты в Европе стали результатом потакания мультикультурализму, необходимо прекратить политику открывания дверей для мусульманских мигрантов с Ближнего Востока и из Северной Африки, передает РИА Новости заявление главы МВД Польши Мариуша Блащака.
Рассуждая о политике мультикультурализма, министр подчеркнул, что она приносит «плохие плоды».
В этой связи Блащак отметил невозможность участия Польши в европейской программе переселения беженцев.
По мнению главы МВД, Евросоюзу нужно изменить свою политику.
Ранее премьер-министр Британии Тереза Мэй отметила, что три теракта, произошедшие в Лондоне за последние два с половиной месяца, напрямую не связаны между собой, их объединяет только исламистская идеология.
Угроза террористических посягательств, которые совершают мусульманские террористы в Западной Европе – это факт, а не инциденты,сказал Блащак в эфире Польского телевидения.
Рассуждая о политике мультикультурализма, министр подчеркнул, что она приносит «плохие плоды».
Это отход от корней цивилизации Европы, а значит – от христианства… Потакание политике мультикультурализма, потакание политкорректности, это приносит плохие плоды,заявил он.
В этой связи Блащак отметил невозможность участия Польши в европейской программе переселения беженцев.
Я могу прямо сказать: то, что пытается навязать, в частности, Польше Еврокомиссия, на что согласилось предыдущее правительство – недопустимо. Это может принести такие серьезные, трагические события, какие имеют место в Западной Европе,сказал он.
По мнению главы МВД, Евросоюзу нужно изменить свою политику.
Нужно менять политику миграции. Нужно делать ставку именно на европейские ценности, вытекающие из христианской цивилизации. Здесь должны быть приняты решительные меры, последовательные действия, и одним из элементов этих действий является прекращение политики открывания двери для притока мусульманских мигрантов из Северной Африки, с Ближнего Востока,считает Блащак.
Ранее премьер-министр Британии Тереза Мэй отметила, что три теракта, произошедшие в Лондоне за последние два с половиной месяца, напрямую не связаны между собой, их объединяет только исламистская идеология.
Использованы фотографии: http://en.prothom-alo.com
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