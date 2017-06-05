МВД Польши: политику открытых дверей в отношении беженцев-мусульман надо прекращать

Угроза террористических посягательств, которые совершают мусульманские террористы в Западной Европе – это факт, а не инциденты,

Это отход от корней цивилизации Европы, а значит – от христианства… Потакание политике мультикультурализма, потакание политкорректности, это приносит плохие плоды,

Я могу прямо сказать: то, что пытается навязать, в частности, Польше Еврокомиссия, на что согласилось предыдущее правительство – недопустимо. Это может принести такие серьезные, трагические события, какие имеют место в Западной Европе,

Нужно менять политику миграции. Нужно делать ставку именно на европейские ценности, вытекающие из христианской цивилизации. Здесь должны быть приняты решительные меры, последовательные действия, и одним из элементов этих действий является прекращение политики открывания двери для притока мусульманских мигрантов из Северной Африки, с Ближнего Востока,