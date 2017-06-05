СМИ США: бронетехника НАТО должна опасаться советских гранатометов

Хотя многие образцы советского, а затем и российского вооружения на поколение отставали от своих западных аналогов, подобного определённо нельзя сказать о переносных противотанковых гранатомётах. И на фоне возрастающей напряжённости между США, НАТО и Россией западные стратеги должны учитывать, что даже лёгкая российская пехота может оказаться чрезвычайно опасной для броневойск.

Согласно информации интернет-портала « ИноСМИ », обозреватель The National Interest Кайл Мизоками полагает, что западные стратеги не должны недооценивать разработанные в СССР ручные гранатомёты.Как он указывает, во время Второй мировой войны Красная армия не имела эффективного технического решения, способного остановить наступающие немецкие танки. Но полученный в ходе данного военного конфликта опыт позволил разработать «похожий на метлу» РПГ-7, который стал самым эффективным противотанковым гранатомётом послевоенного периода и «символом революции и террора».С его слов, советские разработчики взяли за основу противотанковое оружие « Панцерфауст ». На его основе был создан собственный ручной противотанковый гранатомёт. Более удачный образец, РПГ-2, поступил на вооружение в 1949 году. Его прицельная дальность составляла 150 м, а бронепробиваемость — 180 мм. Простота в эксплуатации и эффективность оружия позволила даже самым зелёным новобранцам «с лёгкостью» уничтожать новейшие танки НАТО того времени, в частности американский M26 «Першинг» и британский «Центурион».В 1961-м РПГ-2 сменила усовершенствованная модификация — РПГ-7 . Дальность его выстрела увеличилась со 150 до 200 м. Взамен простого механического прицела новый вариант получил оптический прицел ПГО-7. Пусковая труба была снабжена конусообразным отражателем и дополнительной рукояткой. Его боеприпасы в состоянии пробить 260-мм броню. В версии для десанта (РПГ-7Д) гранатомет получил разъёмный ствол, что упрощало его транспортировку. Новые осколочные гранаты ОГ-7 оказались эффективными против небронированных целей и пехоты.Для борьбы с бронетехникой, оснащенной динамической защитой, СССР разработал более длинную и массивную гранату ПГ-7ВР, имеющую два заряда. Первый нейтрализует динамическую защиту, второй пробивает броню танка. Оснащенные данным боеприпасом гранатометы применялись в Центральной Америке, Юго-Восточной Азии, африканских и ближневосточных конфликтах. Ими пользовались и леворадикалы в ФРГ, и боевики ИРА в Северной Ирландии.Именно из РПГ-7 в 1993 году в Сомали был сбит вертолёт «Блэк Хок» 160-го авиаполка спецназначения сухопутных войск США, что привело к «печально известному» сражению в Могадишо. Одними из «самых известных пользователей» этих гранатомётов являлись афганские моджахеды, которые применяли их против советских «оккупационных войск» с 1980 по 1988 год. Ими пользовались «в громадных количествах» талибы. В период с 2001 по 2008 год каждый седьмой из восьми американских вертолётов в Афганистане был сбит данным оружием. Гранатомет можно заметить практически у всех сторон сирийского конфликта.В 1970-х годах на смену РПГ-7 пришёл РПГ-16 . Самая последняя модель РПГ-29 "Вампир" была разработана в последние годы существования СССР и на текущий момент состоит на вооружении российских сухопутных войск.— подводит итог Кайл Мизоками.