12:05 05 июня

СМИ США: бронетехника НАТО должна опасаться советских гранатометов

Согласно информации интернет-портала « ИноСМИ », обозреватель The National Interest Кайл Мизоками полагает, что западные стратеги не должны недооценивать разработанные в СССР ручные гранатомёты.

СМИ США: бронетехника НАТО должна опасаться советских гранатометов


Как он указывает, во время Второй мировой войны Красная армия не имела эффективного технического решения, способного остановить наступающие немецкие танки. Но полученный в ходе данного военного конфликта опыт позволил разработать «похожий на метлу» РПГ-7, который стал самым эффективным противотанковым гранатомётом послевоенного периода и «символом революции и террора».


С его слов, советские разработчики взяли за основу противотанковое оружие « Панцерфауст ». На его основе был создан собственный ручной противотанковый гранатомёт. Более удачный образец, РПГ-2, поступил на вооружение в 1949 году. Его прицельная дальность составляла 150 м, а бронепробиваемость — 180 мм. Простота в эксплуатации и эффективность оружия позволила даже самым зелёным новобранцам «с лёгкостью» уничтожать новейшие танки НАТО того времени, в частности американский M26 «Першинг» и британский «Центурион».

В 1961-м РПГ-2 сменила усовершенствованная модификация — РПГ-7 . Дальность его выстрела увеличилась со 150 до 200 м. Взамен простого механического прицела новый вариант получил оптический прицел ПГО-7. Пусковая труба была снабжена конусообразным отражателем и дополнительной рукояткой. Его боеприпасы в состоянии пробить 260-мм броню. В версии для десанта (РПГ-7Д) гранатомет получил разъёмный ствол, что упрощало его транспортировку. Новые осколочные гранаты ОГ-7 оказались эффективными против небронированных целей и пехоты.



Для борьбы с бронетехникой, оснащенной динамической защитой, СССР разработал более длинную и массивную гранату ПГ-7ВР, имеющую два заряда. Первый нейтрализует динамическую защиту, второй пробивает броню танка. Оснащенные данным боеприпасом гранатометы применялись в Центральной Америке, Юго-Восточной Азии, африканских и ближневосточных конфликтах. Ими пользовались и леворадикалы в ФРГ, и боевики ИРА в Северной Ирландии.

Именно из РПГ-7 в 1993 году в Сомали был сбит вертолёт «Блэк Хок» 160-го авиаполка спецназначения сухопутных войск США, что привело к «печально известному» сражению в Могадишо. Одними из «самых известных пользователей» этих гранатомётов являлись афганские моджахеды, которые применяли их против советских «оккупационных войск» с 1980 по 1988 год. Ими пользовались «в громадных количествах» талибы. В период с 2001 по 2008 год каждый седьмой из восьми американских вертолётов в Афганистане был сбит данным оружием. Гранатомет можно заметить практически у всех сторон сирийского конфликта.

В 1970-х годах на смену РПГ-7 пришёл РПГ-16 . Самая последняя модель РПГ-29 "Вампир" была разработана в последние годы существования СССР и на текущий момент состоит на вооружении российских сухопутных войск.



Хотя многие образцы советского, а затем и российского вооружения на поколение отставали от своих западных аналогов, подобного определённо нельзя сказать о переносных противотанковых гранатомётах. И на фоне возрастающей напряжённости между США, НАТО и Россией западные стратеги должны учитывать, что даже лёгкая российская пехота может оказаться чрезвычайно опасной для броневойск.

— подводит итог Кайл Мизоками.


7

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 13

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. Uncle Lee Сегодня, 11:39
    российская пехота может оказаться чрезвычайно опасной для броневойск.
    Поэтому не фиг на своих Абрамсах к нам соваться !
    Uncle Lee
    1. ОТДЕЛ Сегодня, 11:50
      Цитата: Uncle Lee
      Поэтому не фиг на своих Абрамсах к нам соваться !

      И на "Меркавах"... soldier

      Итог один будет, флаг над поверженной столицей агрессора...
      ОТДЕЛ
  2. 210окв Сегодня, 11:39
    Бояться?Значит уважают.Или деньги клянчат...
    210окв
    1. Чёрный Сегодня, 11:42
      Пусть в первую очередь опасаются своих безмозглых политиканов, подталкивающих мир к войне.
      Чёрный
      1. bouncyhunter Сегодня, 11:48
        Странно что в статье умалчивается тот факт , что матрасы сами РПГ-7 клепают . Вот изыск компании Airtronic Mk.777 :

        Этот гранатомет имеет углепластиковый ствол с тонкостенным стальным лейнером , что позволило уменьшить «пустую» массу оружия практически в два раза при сохранении всех его боевых характеристик . По устройству и используемым типам боеприпасов не отличается принципиально от российского прототипа , реактивного противотанкового гранатомета РПГ-7 .
        bouncyhunter
  3. Altona Сегодня, 11:40
    Пакистанский и японский аналитики этого увлекательного журнала могут как то согласовывать между собой свои публикации? А то тут выиграем, тут проиграем, тут рыбу заворачиваем. Прямо в недоумении я. laughing
    Altona
    1. Тралл Сегодня, 11:42
      У Остапа Бендера, как известно, не было проблем с креативом. Чтобы журналисты не испытывали творческих мук, он предлагал им документ под названием «Незаменимое пособие для сочинения юбилейных статей, табельных фельетонов, а также парадных стихотворений, од и тропарей». В этой небольшой инструкции содержалось все, что нужно для написания политически грамотных текстов. 19 существительных, 7 прилагательных, 10 глаголов и несколько прочих частей речи. Остается только поставить их в нужном порядке. smile
      Тралл
      1. pjastolov Сегодня, 11:47
        Так наверное и у него кто то заказал данную статейку, кому-то понадобились денюшки для новых разработок, или распила hi
        pjastolov
  4. RUSOIVAN Сегодня, 11:41
    Дома сидите и не нервничайте, в противном случае: кто не спрятался...
    RUSOIVAN
  5. a.s.zzz888 Сегодня, 11:43
    ... МЕРИКАТОСЫ! Бойтесь ВСЕГО российского, а не только РПГ.. angry
    a.s.zzz888
  6. rotmistr60 Сегодня, 11:45
    «похожий на метлу»

    Не на метлу, а на трубу. Западным "аналитикам" нужно быть более достоверными, а то обыватель перестанет верить.
    rotmistr60
    1. Подрезчик Сегодня, 12:03
      А почему опасаться только гранатометов? А всего остального? Глупые, опасаться надо РУССКОГО солдата (если ты приперся на его территорию), его мотивацию, желание отстоять то, что он так любит!
      Подрезчик
  7. Ken71 Сегодня, 12:02
    Их всем надо опасаться. Сколько броне техники в Чечне
    Страшная своей дешевизной штука
    Ken71
Картина дня