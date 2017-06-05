18:19 05 июня

В опросе "Левада-центра" россияне назвали самые дружественные и враждебные страны

Сегодня площадка изучения общественного мнения «Левада-центр» выступила с публикацией социологического мониторинга, озаглавленного как «Друзья и враги России». В опросе, охватившем 1,6 тыс. человек из 48 регионов страны, проведённом 19-22 мая 2017 года, социологи выясняли, к каким странам граждане России относятся как к настроенным дружественно, а к каким – как к настроенным враждебно.
Один из вопросов звучал так: «Назовите пять стран мира, которые вы могли бы назвать союзниками России».

Первая тройка выглядела после подведения итогов опроса так: Белоруссия, Китай и Казахстан.

Тройка наиболее враждебных, по мнению опрошенных:

США, Украина, Германия, Латвия, Литва. Три последних страны из указанного списка поделили третье по враждебности место с одинаковым числом голосов.

Для сравнения – данные аналогичного опроса 2006 года. Дружественными странами назвали тогда тоже Белоруссию, Казахстан и Китай, а враждебными – Латвию, Грузию и Литву.

Примечательно, что за последний год уровень враждебности США к России, по мнению респондентов, несколько снизился, а уровень враждебности Украины – увеличился. Враждебной Украину считает каждый второй опрошенный.

В опросе "Левада-центра" россияне назвали самые дружественные и враждебные страны


Напомним, что Левада-центр является организацией – иностранным агентом. На сайте ЛЦ сообщается, что сама организация с таким внесением не согласна.

Использованы фотографии: ntv.ru
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 45

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  1. Арон Заави Сегодня, 14:15
    Ну слвава Б-гу мы в стороне и от друзей и от врагов.
    Арон Заави
    1. Изгоняющий либероидов Сегодня, 14:18
      Аарон hi Вы часть СССР good как только мы его восстановим negative Так что далеко не прячьтесь no пригодитесь winked
      Изгоняющий либероидов
      1. 210окв Сегодня, 14:23
        И хотел бы добавить..У вас проводятся мероприятия навроде "Бессмертного полка" и всё остальное.И люди приходят как посмотреть и поучаствовать..Не в пример некоторым. good
        Цитата: Изгоняющий либероидов
        Аарон hi Вы часть СССР good как только мы его восстановим negative Так что далеко не прячьтесь no пригодитесь winked
        210окв
      2. Арон Заави Сегодня, 14:23
        Цитата: Изгоняющий либероидов
        Аарон hi Вы часть СССР good как только мы его восстановим negative Так что далеко не прячьтесь no пригодитесь winked

        Нет уж. Иметь вас во врагах крайне неприятно ибо враг вы страшный, а в друзьях крайне накладно в силу вашего умения регулярно влазить в проблемы. Мы уж лучше как можно дальше от вас посидим. laughing
        Арон Заави
        1. Изгоняющий либероидов Сегодня, 14:25
          Решение сие окончательное -восстановим СССР, и вас к себе вернем am Так что хватит выкабеливаться lol am
          Изгоняющий либероидов
          1. kefan Сегодня, 14:28
            Уважаемый, прекратите троллить Арона, а то он сегодня точно не уснет laughing
            kefan
          2. Арон Заави Сегодня, 14:43
            Цитата: Изгоняющий либероидов
            Решение сие окончательное -восстановим СССР, и вас к себе вернем am Так что хватит выкабеливаться lol am

            Во попали wink what
            Арон Заави
            1. Екатерина II Сегодня, 15:37
              Цитата: Арон Заави
              Цитата: Изгоняющий либероидов
              Решение сие окончательное -восстановим СССР, и вас к себе вернем am Так что хватит выкабеливаться lol am

              Во попали wink what

              от нашей Дружбы еще никто не уходил! laughing
              Екатерина II
        2. Чёрный Сегодня, 14:27
          Цитата: Арон Заави
          Цитата: Изгоняющий либероидов
          Аарон hi Вы часть СССР good как только мы его восстановим negative Так что далеко не прячьтесь no пригодитесь winked

          Нет уж. Иметь вас во врагах крайне неприятно ибо враг вы страшный, а в друзьях крайне накладно в силу вашего умения регулярно влазить в проблемы. Мы уж лучше как можно дальше от вас посидим. laughing

          Вот и сидите как мыши, а то кааак подружимся smile
          Чёрный
        3. истопник Сегодня, 15:14
          Цитата: Арон Заави

          ... Мы уж лучше как можно дальше от вас посидим. laughing

          Да мы вас, вроде, и не держим. В чём проблема-то?
          истопник
      3. Vz.58 Сегодня, 14:28
        Вы? А сколько вас осталось, для восстановления СССР? А есть люди, которые восстановлению воспротивятся. И будьте уверенны, вы не победите
        Vz.58
        1. Изгоняющий либероидов Сегодня, 14:35
          Vs58 -вы вообще хоть в чем-то сейчас можете быть уверены??? am В мире все меняется с немыслемой скоростью, и невозможное вчера будет реальностью завтра hi
          Изгоняющий либероидов
        2. Касым Сегодня, 14:47
          Vz.58 "Основа экономики любой страны яв-ся энергетика". У Вас в Чехии чьи энергоносители используются (газ, нефть, ТВЭЛы)? РФ уже строит альтернативу на Востоке - ЕС пользовалась монопольным положением. РК уже большей частью построил (газ с ЦА уже к Вам не идет). Как Вы думаете, что будет делать Кремль с русофобскими странами, когда альтернатива появится? Как минимум, вся В.Европа скоро побежит в Москву. Вы конечно можете альтернативу найти, но запомните, вся ваша продукция подоражает и станет неконкурентноспособной. И кто выйдет победителем в этом экономическом противостоянии? Прибалтике с Польшей уж точно мало не покажется. hi
          Касым
        3. Армата Сегодня, 16:16
          Цитата: Vz.58
          Вы? А сколько вас осталось, для восстановления СССР?

          Поверь нас много. и до сих пор на таких как мы страна держится, потому что работать руками и головой умеем, а если надо, то и драться тоже.
          Цитата: Vz.58
          А есть люди, которые восстановлению воспротивятся. И будьте уверенны, вы не победите

          Ну посмотрим как "победившие" бездельники будут скакать и просить обещанное дядей, а производить что то полезное не умеете, потому что задорукие и задоголовые крикуны с плохим образованием и нежеланием учится. У таких как ты остались только инстинкты и чувство что тебя обманули (всё украли, со мной не поделились).
          Армата
          1. Изгоняющий либероидов Сегодня, 16:33
            Армата -Евгений hi мой привет лучшим Арматам ВПК hi в вашем лице drinks редкий вы гость на сайте, да и понятно-работы небось навалом? ??
            Изгоняющий либероидов
            1. Армата Сегодня, 16:51
              Цитата: Изгоняющий либероидов
              Армата -Евгений мой привет лучшим Арматам ВП

              Категорически изгоняющим демонов laughing hi
              Цитата: Изгоняющий либероидов
              редкий вы гость на сайте, да и понятно-работы небось навалом? ??

              Сезон командировок. Ремонты, ТО монтажи начались. Работы всегда много, через 2 недели в Павлодар поедем, цех новый ставить и запускать, всю зиму трудились над комплексом диагностики контроля целостности корпуса вертух.
              Армата
  2. kefan Сегодня, 14:18
    А где же Англия? Лично я бы ее поставил все же на "почетное" второе место, ведь англичанка постоянно нам "гадит".
    kefan
    1. Изгоняющий либероидов Сегодня, 14:21
      А Англия и заказала блевадецентнеру сей опрос hi
      Изгоняющий либероидов
      1. kefan Сегодня, 14:22
        Ага, вот где "собака порылась" wink
        kefan
        1. Изгоняющий либероидов Сегодня, 14:28
          Так и собака эта из Букегнгемского дворца belay
          Изгоняющий либероидов
    2. 210окв Сегодня, 14:24
      А такая страна существует?Есть понятие-англосаксы..А это-состояние души..Тьфу!Какая там может быть Душа?
      Цитата: kefan
      А где же Англия? Лично я бы ее поставил все же на "почетное" второе место, ведь англичанка постоянно нам "гадит".
      210окв
      1. kefan Сегодня, 14:34
        Цитата: 210окв
        А такая страна существует?Есть понятие-англосаксы..А это-состояние души..Тьфу!Какая там может быть Душа?

        Да, наверное я с Вами соглашусь.
        kefan
  3. Толстоевский Сегодня, 14:23
    Были у России два друга : армия и флот. А теперь ещё и ВКС
    Толстоевский
    1. Изгоняющий либероидов Сегодня, 14:27
      Вы батенька еще и Ына забыли wassat -для кое кого это даже ближе чем брат родной lol !
      Изгоняющий либероидов
    2. Vz.58 Сегодня, 14:31
      Армия и флот? Чьи? А инженеры, хлеборобы, доктора были врагами?
      Vz.58
    3. ЛукичЪ Сегодня, 15:20
      Цитата: Толстоевский
      Были у России два друга

      не много не так) два союзника)
      ЛукичЪ
  4. Logall Сегодня, 14:24
    Кого они опрашивают? Кто эти люди? Почему у меня ни когда не спрашивают?
    Потому, что я занят, потому и не спрашивают.
    А на вопросы отвечают кто-то некомплектный. Опросам не стоит верить.
    Logall
    1. igordok Сегодня, 14:33
      В опросе, охватившем 1,6 тыс. человек из 48 регионов страны,

      Как-то, маловато будет.
      igordok
  5. Dimy4 Сегодня, 14:25
    Враждебной Украину считает каждый второй опрошенный.

    Наши "партнеры" потихонечку добиваются своего, разделяя наши народы и разжигая ненависть между нами.
    Dimy4
    1. Vz.58 Сегодня, 14:33
      1-Й кана Российского ТВ и "Время покажет" - это ваши партнёры, которые сеют в головы вражду?
      Vz.58
  6. Рабинович_007 Сегодня, 14:27
    Задурили голову людям. Вон даже глава МИДа свою дочку в США отправил жить. Да их дети из Европы, США не вылазят, там и недвижимость.
    Ну а простым людям говорят что там геи, и т. д. Хотя доля правды есть в этом.
    Да и пускай там что хотят делают. Только говорят о геях, а о уровне медицины, экономике и т. п. - не говорят.
    Рабинович_007
    1. Изгоняющий либероидов Сегодня, 14:31
      Рабинович0007-покажите мне того камикадзе, который сумел ВАМ голову запудрить belay !
      Изгоняющий либероидов
  7. FirstNormann Сегодня, 14:30
    ну ладно враги понятно кроме германии а вот китай среди союзников позабавил_самый ближайший даже ближе чем ВМФ РФ
    FirstNormann
  8. kursk87 Сегодня, 14:31
    Исторически сложилось так, что противниками русского мира всегда были англосаксы, вот главная угроза России сегодня
    kursk87
  9. Satum Сегодня, 14:41
    Нет не дружественных или враждебных стран .Есть только бизнес и интересы
    Satum
  10. FirstNormann Сегодня, 14:47
    беда русского народа часто была в том что враги кругом_впереди супостат иноземный а позади кровососы корупционеры заградотряды мудрая партия и не знаешь кто опаснее генералы вермахта уничтожающие бойцов в окружении или мудрец сталин загоняющий бойцов туда
    FirstNormann
  11. Alex_59 Сегодня, 14:54
    Мне США с Германией не враги.
    Alex_59
  12. истопник Сегодня, 14:54
    Я думаю, что эти провокаторы весь "опрос" затеяли только для этого, чтобы заявить
    ...Тройка наиболее враждебных, по мнению опрошенных:
    США, Украина, Германия, Латвия, Литва

    Стравливают, гниды, и приучают к ненависти.
    Ни я, никто из моих знакомых ни само государство Украина, ни его жителей врагом не считают.
    Может здесь такие найдутся, не знаю.
    Проверить в судебном порядке, кто, где, когда проводил этот опрос. И при отсутствии объективных документов прикрыть вонючую "лавочку" за разжигание ненависти.
    истопник
  13. Flinky Сегодня, 14:58
    Блевада не нужна. Союзников нет, и не будет. Враг внешний один - Мелкобритания. А вот внутренних врагов поболее будет.
    Flinky
  14. SASA798 Сегодня, 15:06
    Вопрос должен был звучать примерно так: Правительства каких стран вы считаете враждебно настроенными по отношению к Правительству России? А отношения между народами этих стран совсем другие проценты дадут.
    SASA798
  15. dojjdik Сегодня, 15:39
    так с украиной нас и "первая студия" с ведушим "афганцем" артемкой стравливает и НТВ с оленкой беловой и игорьком так же травят и ниче а мы тут про какуюто "леваду"; и время купленно на ТВ самое ходовое чеб когда люди с работы пришли и поужинали вот вам наш лютый "враг" украина вам под нос; ну само собой израиль всегда в сторонке
    dojjdik
  16. Екатерина II Сегодня, 15:45
    Несомненно этот опрос покажут и будут использовать на Украине(мол вот так)
    Хотя уже пестрят заголовками(примерно такими-Половина россиян считают Украину врагом и тд и тп)
    Сами же украинцы по такими же опросам
    Две трети украинцев считают, что Российская Федерация является наиболее враждебным государством в отношении Украины.

    Такие результаты показал социологический опрос, проведенный Украинским Институтом Будущего 17-31 мая 2016 года.
    Согласно результатам соцопроса Россия оказалась абсолютным лидером среди тех государств, которые украинцы считают враждебно настроенными в отношении Украины — 62,3%. На втором месте оказались США -5,8%. Ни одно другое государство не смогло набрать больше процента. Кроме того, 27,3% респондентов не смогли определиться с ответом. Всего респонденты могли указать три страны. Напомним, что ранее «Хвиля» опубликовала результаты соцопроса в отношении стран, которых украинцы считают наиболее дружественными. Первое место заняла Польша, второе — США, а на третьем оказалась Беларусь.
    Короче у нас у двух стран есть общая страна которую мы вместе любим-Беларусь.
    Но любой опрос-это политика. И даже следствие политики. Измениться что то-измениться мир.
    Екатерина II
  17. dojjdik Сегодня, 16:05
    а вот арабы и персы ненавидят евреев-почему нет опроса о ненависти Ирана к израилю почему только украина и Россия; а по кочану кто больше заплатит того и ненавидим или лубим
    dojjdik
  18. Incvizitor Сегодня, 16:11
    Китай уж точно не дружественный. Тогда уж дружественные Сербия Белоруссия Казахстан Сирия.
    Латвия, Литва, Украина
    Эти все три и на одну нормальную страну-врага то не тянут. Наверное США Британия Саудия Катар Турция.
    Incvizitor
  19. 23424636 Сегодня, 16:23
    странно что чухонцы самые ненавистные враждебные прибалты в этот список не попали ,Этот опрос клоунов -грантоедов ответ на работу зомбоящика -телевизора...Реально ненависть к русским открыто питают поляки и финны ну а шведы- это вообще генетическая скорбь, как будто Русь загнала их в берлогу медведя и ждала пока оный не откусит им яйца с излишками плоти . У Руси везде враги затаившиеся ,но начинать надо с внутренних Навалей и прочих сионистов осевших в Кремле.
    23424636
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