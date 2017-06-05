В опросе "Левада-центра" россияне назвали самые дружественные и враждебные страны
Сегодня площадка изучения общественного мнения «Левада-центр» выступила с публикацией социологического мониторинга, озаглавленного как «Друзья и враги России». В опросе, охватившем 1,6 тыс. человек из 48 регионов страны, проведённом 19-22 мая 2017 года, социологи выясняли, к каким странам граждане России относятся как к настроенным дружественно, а к каким – как к настроенным враждебно.
Один из вопросов звучал так: «Назовите пять стран мира, которые вы могли бы назвать союзниками России».
Первая тройка выглядела после подведения итогов опроса так: Белоруссия, Китай и Казахстан.
Тройка наиболее враждебных, по мнению опрошенных:
США, Украина, Германия, Латвия, Литва. Три последних страны из указанного списка поделили третье по враждебности место с одинаковым числом голосов.
Для сравнения – данные аналогичного опроса 2006 года. Дружественными странами назвали тогда тоже Белоруссию, Казахстан и Китай, а враждебными – Латвию, Грузию и Литву.
Примечательно, что за последний год уровень враждебности США к России, по мнению респондентов, несколько снизился, а уровень враждебности Украины – увеличился. Враждебной Украину считает каждый второй опрошенный.
Напомним, что Левада-центр является организацией – иностранным агентом. На сайте ЛЦ сообщается, что сама организация с таким внесением не согласна.
Один из вопросов звучал так: «Назовите пять стран мира, которые вы могли бы назвать союзниками России».
Первая тройка выглядела после подведения итогов опроса так: Белоруссия, Китай и Казахстан.
Тройка наиболее враждебных, по мнению опрошенных:
США, Украина, Германия, Латвия, Литва. Три последних страны из указанного списка поделили третье по враждебности место с одинаковым числом голосов.
Для сравнения – данные аналогичного опроса 2006 года. Дружественными странами назвали тогда тоже Белоруссию, Казахстан и Китай, а враждебными – Латвию, Грузию и Литву.
Примечательно, что за последний год уровень враждебности США к России, по мнению респондентов, несколько снизился, а уровень враждебности Украины – увеличился. Враждебной Украину считает каждый второй опрошенный.
Напомним, что Левада-центр является организацией – иностранным агентом. На сайте ЛЦ сообщается, что сама организация с таким внесением не согласна.
Использованы фотографии: ntv.ru
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