БДК "Иван Грен" продолжил ходовые испытания

"Иван Грен" 3 июня перешел с завода в Калининграде на сдаточную базу в Балтийске для продолжения программы заводских ходовых испытаний,

в заводских условиях была произведена отладка системы размагничивания корабля, проблемы которой возникли не по вине судостроителей.