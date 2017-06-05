18:22 05 июня

БДК "Иван Грен" продолжил ходовые испытания

Большой десантный корабль "Иван Грен" прибыл на сдаточную базу в Балтийске Калининградской области для продолжения заводских ходовых испытаний, сообщает в понедельник ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря Прибалтийского судостроительного завода "Янтарь" Сергея Михайлова.

"Иван Грен" 3 июня перешел с завода в Калининграде на сдаточную базу в Балтийске для продолжения программы заводских ходовых испытаний,
- сказал он, напомнив, что подобные испытания корабля в октябре 2016 года были прерваны из-за проблем в штатной системе размагничивания корпуса -
в заводских условиях была произведена отладка системы размагничивания корабля, проблемы которой возникли не по вине судостроителей.


БДК "Иван Грен" продолжил ходовые испытания



В ближайшие дни "Иван Грен" совершит очередной выход в море для продолжения испытаний, заявил он, не уточнив при этом, сколько продлятся испытания.

"Иван Грен" - головной корабль проекта 11711, разработанного в ОАО "Невское проектно-конструкторское бюро". Он был заложен в декабре 2004 года, спущен на воду в мае 2012-го, заводские ходовые испытания начались в июне 2016 года. "Петр Моргунов" станет вторым кораблем этого проекта, который построит "Янтарь". Он должен быть передан флоту в 2018 году.

"Иван Грен" вмещает, 13 основных танков, 36 БТР или 300 десантников. Вооружение корабля состоит из шестиствольных автоматических пушек калибром 30 миллиметров, в палубных ангарах базируются два вертолета Ка-29.


Использованы фотографии: http://lobanizdat.livejournal.com/
22

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 36

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. 210окв Сегодня, 14:40
    Даже уже и не верилось,что этот долгострой сдадут..
    210окв
  2. НЕКСУС Сегодня, 14:40
    Этот БДК не строят,а рожают для флота...
    НЕКСУС
    1. kefan Сегодня, 14:43
      Причем рожают в ужасных муках.
      kefan
      1. Krabik Сегодня, 14:49
        Главное мертвечину не родить, а то обидно будет о стольких мучениях зря...
        Krabik
      2. Alex_59 Сегодня, 15:03
        Цитата: kefan
        Причем рожают в ужасных муках.

        И это при том что ССЗ "Янтарь" реально МОЖЕТ. И когда надо выдает более сложные корабли со скоростью горячих пирожков. Особенно когда платят индусы.
        Что не так в нашем королевстве?
        Alex_59
    2. Svarog51 Сегодня, 14:48
      Да, похоже, родили, теперь учат ходить и говорить.
      Svarog51
      1. bouncyhunter Сегодня, 14:58
        Цитата: Svarog51
        Да, похоже, родили, теперь учат ходить и говорить.

        А матом ругаться тоже научат ? feel
        bouncyhunter
        1. Svarog51 Сегодня, 15:10
          А как же, это входит в программу обучения. С Военно-Морским уклоном и специфическими идиоматическими выражениями. lol
          Svarog51
          1. bouncyhunter Сегодня, 15:11
            Тогда к процессу просто необходимо подключить сегодняшнего именинника - Лёху МПК-105 ! good
            bouncyhunter
            1. Svarog51 Сегодня, 15:21
              Лёху? В День Рождения? Найти? laughing Он до обеда пару комплиментов Марине отпустил, она его поздравила и он исчез бурить скважину над месторождением спирта. good
              Svarog51
              1. bouncyhunter Сегодня, 15:22
                Неверные у тебя разведданные , Серёга . Лёхе сегодня в ночь - трезв как стёклышко .
                bouncyhunter
                1. Svarog51 Сегодня, 15:26
                  Он что, за баранкой трудится или как? what
                  Svarog51
                  1. bouncyhunter Сегодня, 15:28
                    Цитата: Svarog51
                    Он что, за баранкой трудится или как?

                    Нет , просто человек серьёзно и сознательно относится к своей работе . yes
                    bouncyhunter
                    1. Svarog51 Сегодня, 15:36
                      Ну ежели относится к работе
                      серьёзно и сознательно
                      тогда могли бы и отпустить сегодня. feel
                      Svarog51
                      1. bouncyhunter Сегодня, 15:37
                        Видать , не всё так просто ...
                        bouncyhunter
                2. Удав КАА Сегодня, 16:11
                  Цитата: bouncyhunter
                  Лёхе сегодня в ночь - трезв как стёклышко .
                  Когда приходилось работать по ночам, выпрыгивая перед проверкой вышележащего штаба из штанов, мой командир говаривал: "По ночам работают воры и прости тутки. К какой категории вы себя относите? Учитесь работать в отведенное регламентом время!"
                  Поэтому...нужно успевать делать все в отведенное регламентом время, то бишь ВОВРЕМЯ! А лучше -- еще раньше, работая на опережение... yes Ага!
                  Удав КАА
                  1. Seaman77 Сегодня, 16:48
                    Цитата: Удав КАА
                    По ночам работают воры и прости тутки. К какой категории вы себя относите? Учитесь работать в отведенное регламентом время! "


                    Сейчас это называется Time management. Ваш командир, как и мой тоже, был бы очень востребован в современных реалиях.
                    Seaman77
                  2. bouncyhunter Сегодня, 18:04
                    Александр hi Всё намного прозаичнее - Лёха нефтяник , сейчас у него ночная вахта . yes
                    bouncyhunter
    3. Seaman77 Сегодня, 16:06
      был заложен в декабре 2004 года, спущен на воду в мае 2012-го, заводские ходовые испытания начались в июне 2016 года

      Жесть...
      Seaman77
    4. Удав КАА Сегодня, 16:19
      Цитата: НЕКСУС
      Этот БДК не строят,а рожают для флота...

      Впечатление такое, что "плод" идет не головой , а ногами вперед!
      Блин, лишь бы "пуповина" не оказалась обвязанной вокруг головы!!!
      Удав КАА
      1. НЕКСУС Сегодня, 16:24
        Цитата: Удав КАА
        Впечатление такое, что "плод" идет не головой , а ногами вперед!

        Саша,он идет растопырив все конечности,включая пальцы,с криками-Не хочу!
        Цитата: Удав КАА
        Блин, лишь бы "пуповина" не оказалась обвязанной вокруг головы!!!

        Там лишь бы вовремя поймать то что вылезет.Ага.
        НЕКСУС
  3. Изгоняющий либероидов Сегодня, 14:40
    Его по моему уже разбирать на металл пора belay а он еще стране не служил crying
    Изгоняющий либероидов
    1. Krabik Сегодня, 14:52
      Хватит уже пилить, если это чудо поплывёт и не утонет уже счастье для моряков!
      Krabik
  4. Холуай Сегодня, 14:41
    Нам нужны прежде всего сейчас Десантные корабли-доки типа Роттердам! Нидерландская технология очень удачная. А все эти БДК- консервные банки
    Холуай
    1. Krabik Сегодня, 14:51
      Это лучше чем старые раздолбанные баржи в Турции покупать.

      Сделали бы хотя бы штук 10, а то скоро будут на батутах технику возить в Сирию...
      Krabik
  5. kefan Сегодня, 14:41
    Очень надеюсь на то, что в этом году многострадальный БДК все "допилят" и сдадут его флоту.
    kefan
  6. К-50 Сегодня, 14:59
    После испытаний межфлотский переход и вот, пополнение для "сирийского экспресса". laughing
    К-50
  7. Bronevick Сегодня, 15:09
    Янтарь, тужься тужься, головку уже видно.
    Bronevick
  8. Alexey-74 Сегодня, 15:31
    Один новенький БДК на весь флот...ндаа. Ну хоть в 18-м сдадут, и то отрадно.
    Alexey-74
  9. Svarog51 Сегодня, 15:47
    bouncyhunter,
    Ну что уж, замену найти не могли на денёк?
    Svarog51
  10. san4es Сегодня, 16:25
    Досье на "И. Грена"
    san4es
    1. Удав КАА Сегодня, 17:47
      Цитата: san4es
      Досье на "И. Грена"

      Это не досье, а мулька!
      Здесь нет главного тактического показателя "десантного корабля" -- вариантов его десантовместимости и Д плавания с ними. yes
      Удав КАА
      1. san4es Сегодня, 18:11
        Цитата: Удав КАА
        Цитата: san4es
        Досье на "И. Грена"

        Это не досье, а мулька!
        Здесь нет главного тактического показателя "десантного корабля" -- вариантов его десантовместимости и Д плавания с ними. yes

        ...Ещё неиспытывали yes
        san4es
    2. RRiv Сегодня, 18:10
      Нет у него ни АК-176, ни Градов
      RRiv
  11. Gladius Сегодня, 16:37
    Да сдайте уж этот кораблик ВМФ в конце-то концов, ей Богу уже даже не смешно...
    Gladius
  12. pol-smit.smit Сегодня, 17:42
    13 лет БДК!!!!!!!а он ходить учится..... и мучаются вместе со старичком Горшковым......кто ж из них будет первым "новым кораблем"?
    pol-smit.smit
Картина дня