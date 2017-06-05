Лавров о важности согласованных действий Москвы и Минска
Согласованные действия РФ и Беларуси в вопросе выстраивания отношений с НАТО приобретают особую важность в связи с последними решениями альянса, передает Интерфакс-АВН заявление главы российского МИД Сергея Лаврова.
По его словам, «такие действия, противоречащие решению саммита ОБСЕ и саммитов России-НАТО о создании в Евроатлантике единого пространства безопасности и стабильности напрямую затрагивают национальные интересы России и Беларуси».
Нам так же предстоит обсудить координацию подходов в выстраивании отношений с Североатлантическим альянсом в свете решений последних саммитов НАТО,сказал Лавров на открытии совместного заседания коллегий МИД России и Беларуси.
В свете решений последних саммитов НАТО вынуждены констатировать, что предпринимаемые НАТО попытки изменить существующий баланс сил в Европе, беспрецедентное с момента окончания "холодной войны" наращивание военного присутствия в Европе, увеличение масштабов военно-тренировочной активности, продолжающееся создание американских систем ПРО и европейского сегмента дестабилизируют ситуацию на европейском континенте,отметил министр.
По его словам, «такие действия, противоречащие решению саммита ОБСЕ и саммитов России-НАТО о создании в Евроатлантике единого пространства безопасности и стабильности напрямую затрагивают национальные интересы России и Беларуси».
В этой связи согласованные действия наших стран, в том числе по линии ОДКБ, где в нынешнем году председательствует Беларусь, приобретают особое значение,сказал Лавров.
Использованы фотографии: http://www.mid.ru
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