Лавров о важности согласованных действий Москвы и Минска

Нам так же предстоит обсудить координацию подходов в выстраивании отношений с Североатлантическим альянсом в свете решений последних саммитов НАТО,

В свете решений последних саммитов НАТО вынуждены констатировать, что предпринимаемые НАТО попытки изменить существующий баланс сил в Европе, беспрецедентное с момента окончания "холодной войны" наращивание военного присутствия в Европе, увеличение масштабов военно-тренировочной активности, продолжающееся создание американских систем ПРО и европейского сегмента дестабилизируют ситуацию на европейском континенте,

В этой связи согласованные действия наших стран, в том числе по линии ОДКБ, где в нынешнем году председательствует Беларусь, приобретают особое значение,