18:19 05 июня

Лавров о важности согласованных действий Москвы и Минска

Согласованные действия РФ и Беларуси в вопросе выстраивания отношений с НАТО приобретают особую важность в связи с последними решениями альянса, передает Интерфакс-АВН заявление главы российского МИД Сергея Лаврова.



Нам так же предстоит обсудить координацию подходов в выстраивании отношений с Североатлантическим альянсом в свете решений последних саммитов НАТО,
сказал Лавров на открытии совместного заседания коллегий МИД России и Беларуси.


В свете решений последних саммитов НАТО вынуждены констатировать, что предпринимаемые НАТО попытки изменить существующий баланс сил в Европе, беспрецедентное с момента окончания "холодной войны" наращивание военного присутствия в Европе, увеличение масштабов военно-тренировочной активности, продолжающееся создание американских систем ПРО и европейского сегмента дестабилизируют ситуацию на европейском континенте,
отметил министр.

По его словам, «такие действия, противоречащие решению саммита ОБСЕ и саммитов России-НАТО о создании в Евроатлантике единого пространства безопасности и стабильности напрямую затрагивают национальные интересы России и Беларуси».

В этой связи согласованные действия наших стран, в том числе по линии ОДКБ, где в нынешнем году председательствует Беларусь, приобретают особое значение,
сказал Лавров.

Использованы фотографии: http://www.mid.ru
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Комментарии 16

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  1. Владимир Постников Сегодня, 15:55
    Нам так же предстоит обсудить координацию подходов в выстраивании отношений с Североатлантическим альянсом в свете решений последних саммитов НАТО.

    Очень бы хотел надеяться, что может быть теперь прекратятся эти идиотские пропагандистские кампании в российских СМИ против Белоруссии.
    Владимир Постников
    1. pjastolov Сегодня, 15:58
      дермократы не успокоятся, поверте hi
      pjastolov
    2. ОТДЕЛ Сегодня, 16:01
      Ну в переводе с дипломатического языка Лавров так сказал..."Еще пожалеете падлы.."
      Ну наглеет нато с каждым днем..Пора осадить грифов-стервятников! angry
      ОТДЕЛ
      1. Владимир Постников Сегодня, 16:04
        Цитата: ОТДЕЛ
        Ну в переводе с дипломатического языка Лавров так сказал..."Еще пожалеете падлы.."

        Уж если трактовать в таком стиле, то скорее Лавров сказал в адрес белорусов следующее: "Ребята, давайте жить дружно"
        Владимир Постников
      2. Изгоняющий либероидов Сегодня, 16:17
        Отдел -Виталий, тебе бы диван бронированный, да на самоходный -миром бы правил! !!! lol
        Изгоняющий либероидов
    3. 210окв Сегодня, 17:52
      Вот именно.Слишком много развелось всяких "Регнумов" и иже с ними.Вырывают фразы из контекста,откровенно лгут.
      Цитата: Владимир Постников
      Нам так же предстоит обсудить координацию подходов в выстраивании отношений с Североатлантическим альянсом в свете решений последних саммитов НАТО.

      Очень бы хотел надеяться, что может быть теперь прекратятся эти идиотские пропагандистские кампании в российских СМИ против Белоруссии.
      210окв
  2. dojjdik Сегодня, 15:57
    да да саммиты и еще раз самиты а откуда вообще это убожеское словечко в нашем русском языке? ах да менеджер ооофис -срочно самолет Лаврову и лететь к кери то есть тьфу к рексу и вообще зачем возвращатся у рекса поди особняк с пятью золотыми унитазами можно нашему министру и у него пожить года 3-4
    dojjdik
  3. ОТДЕЛ Сегодня, 16:06
    Цитата: Владимир Постников
    Очень бы хотел надеяться, что может быть теперь прекратятся эти идиотские пропагандистские кампании в российских СМИ против Белоруссии.

    Думаю еще сильнее начнутся , Украину оторвали .теперь "наши СМИ" буду Белоруссию рвать от России Когда Славяне объединяются тогда настает черный день для мировых финансовых воротил..! Не зря каждый день воют в своих СМИ bully
    ОТДЕЛ
    1. Владимир Постников Сегодня, 16:24
      Цитата: ОТДЕЛ
      теперь "наши СМИ" буду Белоруссию рвать от России

      В России есть еще и НЕ "наши СМИ"? Назовите хотя бы одно.
      Владимир Постников
      1. 210окв Сегодня, 17:55
        Любое представительство иностранных СМИ в России..С чего начнем?..CNN,......Да,и доморощенные "Эхо""Дождь"
        Цитата: Владимир Постников
        Цитата: ОТДЕЛ
        теперь "наши СМИ" буду Белоруссию рвать от России

        В России есть еще и НЕ "наши СМИ"? Назовите хотя бы одно.
        210окв
  4. Изгоняющий либероидов Сегодня, 16:14
    Лаврову нужно Лукашенко буквально взять за яйца, и спросить с кем он-то Россией, или же с нато? Сжать яйца посильнее, и попросить повторить сказанное. sad
    Изгоняющий либероидов
    1. Владимир Постников Сегодня, 16:29
      Цитата: Изгоняющий либероидов
      Лаврову нужно Лукашенко буквально взять за яйца, и спросить с кем он-то Россией, или же с нато? Сжать яйца посильнее, и попросить повторить сказанное.

      Вот он, результат антибелорусской пропаганды в российских СМИ.
      Сами попробуйте взять Путина и спросить у него с кем он, с Россией, или со своими пацанами?
      Владимир Постников
      1. Изгоняющий либероидов Сегодня, 16:48
        Меня увы в Кремль не пропустят .... lol
        Изгоняющий либероидов
    2. Францисканец Сегодня, 17:04
      Скорее лаврова с вовой нужно взять за яйца и спросить за донбас . сирию , приднестровье и прочее .
      Францисканец
    3. 210окв Сегодня, 17:57
      Ну,Лавров так делать не будет.Кстати ,скорее ЛАГ сам кого хочешь за фаберже возьмет...
      Цитата: Изгоняющий либероидов
      Лаврову нужно Лукашенко буквально взять за яйца, и спросить с кем он-то Россией, или же с нато? Сжать яйца посильнее, и попросить повторить сказанное. sad
      210окв
  5. Францисканец Сегодня, 17:02
    Я так понимаю лавров хочет сделать с Беларуси еще один Донбас за спиной которого вова с гопкомпанией будут отсиживатся , пока его будут разносить .
    Францисканец
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