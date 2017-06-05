Россия готова обучать аргентинских офицеров в военных ВУЗах
Военное сотрудничество и подготовку кадров обсудили на переговорах в Москве главком Сухопутных войск РФ генерал-полковник Олег Салюков и командующий Сухопутными силами Аргентины генерал-лейтенант Диего Луис Суньер.
В военном ведомстве сообщили, что в рамках визита аргентинская делегация ознакомится с учебно-материальной базой и системой боевой подготовки Первой танковой армии Западного военного округа, Военной академии Генштаба, посетит Михайловскую военную артиллерийскую академию и Военно-медицинскую академию в Санкт-Петербурге.
В Москве аргентинский генерал возложил венок к Могиле Неизвестного солдата у кремлевской стены, сказали в Минобороны.
Россия считает Аргентину перспективным партнером в сфере военно-технического сотрудничества (ВТС).
В марте заместитель главы Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Анатолий Пунчук заявил, что Россия готова поставить Аргентине вертолеты, сотрудничать в области совместного производства военно-морской техники.
В мае заместитель генерального директора "Рособоронэкспорта" Сергей Ладыгин сказал, что Аргентина решила отложить приобретение российских истребителей МиГ-29. РФ готова продолжить переговоры по этому вопросу, сказал С.Ладыгин.
Основными темами встречи стали перспективы двухстороннего военного сотрудничества, обучение аргентинских офицеров в вузах Сухопутных войск, а также участие представителей Вооруженных сил Аргентины в "Международных армейских играх"- сообщили в понедельник "Интерфаксу-АВН" в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.
В военном ведомстве сообщили, что в рамках визита аргентинская делегация ознакомится с учебно-материальной базой и системой боевой подготовки Первой танковой армии Западного военного округа, Военной академии Генштаба, посетит Михайловскую военную артиллерийскую академию и Военно-медицинскую академию в Санкт-Петербурге.
В Москве аргентинский генерал возложил венок к Могиле Неизвестного солдата у кремлевской стены, сказали в Минобороны.
Россия считает Аргентину перспективным партнером в сфере военно-технического сотрудничества (ВТС).
В марте заместитель главы Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Анатолий Пунчук заявил, что Россия готова поставить Аргентине вертолеты, сотрудничать в области совместного производства военно-морской техники.
В мае заместитель генерального директора "Рособоронэкспорта" Сергей Ладыгин сказал, что Аргентина решила отложить приобретение российских истребителей МиГ-29. РФ готова продолжить переговоры по этому вопросу, сказал С.Ладыгин.
Использованы фотографии: http://politikus.ru/
ИнформацияУважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти