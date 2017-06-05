18:17 05 июня

Россия готова обучать аргентинских офицеров в военных ВУЗах

Военное сотрудничество и подготовку кадров обсудили на переговорах в Москве главком Сухопутных войск РФ генерал-полковник Олег Салюков и командующий Сухопутными силами Аргентины генерал-лейтенант Диего Луис Суньер.

Основными темами встречи стали перспективы двухстороннего военного сотрудничества, обучение аргентинских офицеров в вузах Сухопутных войск, а также участие представителей Вооруженных сил Аргентины в "Международных армейских играх"
- сообщили в понедельник "Интерфаксу-АВН" в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

Россия готова обучать аргентинских офицеров в военных ВУЗах



В военном ведомстве сообщили, что в рамках визита аргентинская делегация ознакомится с учебно-материальной базой и системой боевой подготовки Первой танковой армии Западного военного округа, Военной академии Генштаба, посетит Михайловскую военную артиллерийскую академию и Военно-медицинскую академию в Санкт-Петербурге.

В Москве аргентинский генерал возложил венок к Могиле Неизвестного солдата у кремлевской стены, сказали в Минобороны.


Россия считает Аргентину перспективным партнером в сфере военно-технического сотрудничества (ВТС).

В марте заместитель главы Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Анатолий Пунчук заявил, что Россия готова поставить Аргентине вертолеты, сотрудничать в области совместного производства военно-морской техники.
В мае заместитель генерального директора "Рособоронэкспорта" Сергей Ладыгин сказал, что Аргентина решила отложить приобретение российских истребителей МиГ-29. РФ готова продолжить переговоры по этому вопросу, сказал С.Ладыгин.

Использованы фотографии: http://politikus.ru/
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Комментарии 11

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  1. ОТДЕЛ Сегодня, 15:55
    Мы их научим , как грамотно англосаксов мочить на Фолклендских островах и вообще!
    Отличная новость , то ли еще будет господа ...
    ОТДЕЛ
    1. Deniska999 Сегодня, 16:00
      Ну-ка, поделись, что же там ещё готовят?
      Deniska999
    2. Самаритянин Сегодня, 16:06
      И так от индусов прохода нет, на Чёрной речке каждый второй в форме Индии так ещё и Аргентинцы laughing Сарказм...
      Это правильное решение, за ними и контракты потянутся и отношение у людей к России будет не предвзятое как сейчас из сми сша...
      Самаритянин
    3. Mavrikiy Сегодня, 17:53
      Цитата: ОТДЕЛ
      Мы их научим , как грамотно англосаксов мочить на Фолклендских островах и вообще!
      Отличная новость , то ли еще будет господа ...

      Согласен, хрен то отличная закусь, пробовал... Но есть нюас. После анисовой или перцовки?
      системой боевой подготовки Первой танковой армии Западного военного округа, Военной академии Генштаба
      Вот так эти наглые танковые колонны саксов, по нами уважаемой земле Аргентины... Не помню...
      Скорее вертолеты, субмарины, опять самолеты. Или у них разборки с соседями? Тогда нам за калькулятор где +, а где -. И давайте назначим крайнего, на берегу. РОДИНЕ урон (рубль, мораль, политика.... Вот плаха и топор). А вот теперь и к перу.
      Mavrikiy
  2. Pirogov Сегодня, 15:58
    Да было бы не плохо получить Аргентину если не в союзники то в хорошие партнёры не такие как западные с двойными стандартами и поддержка в ООН не лишняя.
    Pirogov
    1. pjastolov Сегодня, 16:04
      да и Венесуэле поддержка не помешает bully
      pjastolov
      1. Burbon Сегодня, 17:11
        Цитата: pjastolov
        да и Венесуэле поддержка не помешает

        оно конечно надо, только скоро там кабздец власти....и помощь в трубу....броунское движение там раскручено на всю катушку.....
        Burbon
    2. Burbon Сегодня, 17:10
      Цитата: Pirogov
      Да было бы не плохо получить Аргентину если не в союзники

      дык не позволят им пойти на тесное сотрудничество....СаША не позволит....
      Burbon
  3. Изгоняющий либероидов Сегодня, 16:19
    СССР мог чуть ли не весь мир учить, почему же Россия кучку аргентинских военных не сможет выучить?
    Изгоняющий либероидов
    1. Paranoid50 Сегодня, 17:00
      Цитата: Изгоняющий либероидов
      почему же Россия кучку аргентинских военных не сможет выучить?

      Да это само собой. Тут другой момент : после ухода Киршнер в Аргентине как бы наметилась смена приоритетов, с поворотом к матрасу... А вот,поди ж ты, сотрудничество продолжается.
      Paranoid50
    2. ALLxANDr Сегодня, 18:08
      За деньги почему бы и не поучить? А вот насчёт бесплатной помощи... вот это уже проходили, не надо.
      ALLxANDr
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