Зампред ВРУ: Германия и Франция должны искупить вину за непринятие Украины в НАТО

Я не упущу шанс напомнить, почему Украина не в НАТО. Надо отдать должное экс-президенту Леониду Кучме, который официально заложил в нашу внешнеполитическую стратегию цель евроатлантической интеграции, экс премьеру Евгению Марчуку, который начал эту работу. Но политика многовекторности, рассчитана на успокоение РФ, жёсткий прессинг РФ и, уверена, инспирированный Москвой в 2000-х жесткий внутриполитический украинский кризис из-за "кассетного скандала", надолго поставили точку в наших евроатлантических стремлениях, сделали Украину изгоем.Но в 2005-2008 мы получили новый реальный шанс. И боролся за интеграцию в Альянс президент Ющенко и его команда. В 2007 мы шли на парламентские выборы под лозунгом "НАТО-ДА!", хотя это была весьма непопулярная тема, и наши конкуренты по демтабору шли под более милыми для ушей избирателя популистскими вещами о заоблачных пенсиях-зарплатах. Мы же отстаивали право украинцев на безопасность, потому что тогда чётко понимали, что без безопасности невозможно гарантировать рост экономики. (...) Президенту Ющенко стоило чрезвычайных усилий заставить тогдашних премьера и спикера подписать письма в альянс с требованием предоставить Украине ПДЧ (план действий по членству, прим. "ВО"). Письмо тихонько подписали - и замолчали. Ни одного публичного призыва к НАТО предоставить ПДЧ Украине тогда не прозвучало от спикера и премьера, это была непопулярна тема. Боролись публично за это только Ющенко и «Наша Украина». Более того, некоторые политики не публично посылали сигналы в Брюссель, Париж, Берлин - не раздражать Москву. И шли на президентские выборы 2009 под лозунгом любви и тесной дружбы с РФ и какого-то славянского союза или ньюСНГ с РФ и Казахстаном ... Еще и позорно промолчали в дни расстрела из российских танков независимой Грузии, и это была их измена для наших друзей-грузин...Я считаю катастрофической ошибкой Германии и Франции непредоставление Украине и Грузии ПДЧ в 2008, и миллион раз в различных дипломатических встречах говорила публично эту свою неприятную для наших партнеров и друзей позицию.Я очень и искренне рада тому, что некоторые политики и партийные лидеры сделали выводы и изменили позицию, и сегодня являются жестокими и убежденными евроатлантистами. Искренними, а не напускными. Но в 2008 Москва одержала победу над нашими евроатлантическими стремлениями только потому, что не было подлинного единства элит в этом вопросе и это стало аргументом для Берлина и Парижа, которые колебались...Можно искупить эту вину, этот грех перед украинцами и сделать всё, чтобы Украина стала членом НАТО. Приложить сверхусилия. Не бояться раздр... Москву, потому что нас всё равно никогда не оставит она в покое, или мы будем идти в НАТО или клясться в любви балалалайкам.Украина и Грузия должны стать 30 и 31 членом НАТО. Такой я вижу свою цель как политика и именно поэтому я уже 10 лет занимаюсь политикой - всегда только в пронатовской и проевропейской команде.