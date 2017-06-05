18:20 05 июня

Зампред ВРУ: Германия и Франция должны искупить вину за непринятие Украины в НАТО

Заместитель председателя Верховной рады Ирина Геращенко своеобразно прокомментировала официальное вступление в НАТО осколка Югославии – Республики Черногория. По словам Геращенко, она вместе «со всей Украиной» радуется вступлению Черногории в НАТО. Вот только радость «омрачена» тем, что НАТО «ведёт себя безответственно» по отношению к Украине. Об этом второй по иерархии человек в украинском парламенте пишет на страничке в Фейсбуке :

Я не упущу шанс напомнить, почему Украина не в НАТО. Надо отдать должное экс-президенту Леониду Кучме, который официально заложил в нашу внешнеполитическую стратегию цель евроатлантической интеграции, экс премьеру Евгению Марчуку, который начал эту работу. Но политика многовекторности, рассчитана на успокоение РФ, жёсткий прессинг РФ и, уверена, инспирированный Москвой в 2000-х жесткий внутриполитический украинский кризис из-за "кассетного скандала", надолго поставили точку в наших евроатлантических стремлениях, сделали Украину изгоем.

Но в 2005-2008 мы получили новый реальный шанс. И боролся за интеграцию в Альянс президент Ющенко и его команда. В 2007 мы шли на парламентские выборы под лозунгом "НАТО-ДА!", хотя это была весьма непопулярная тема, и наши конкуренты по демтабору шли под более милыми для ушей избирателя популистскими вещами о заоблачных пенсиях-зарплатах. Мы же отстаивали право украинцев на безопасность, потому что тогда чётко понимали, что без безопасности невозможно гарантировать рост экономики. (...) Президенту Ющенко стоило чрезвычайных усилий заставить тогдашних премьера и спикера подписать письма в альянс с требованием предоставить Украине ПДЧ (план действий по членству, прим. "ВО"). Письмо тихонько подписали - и замолчали. Ни одного публичного призыва к НАТО предоставить ПДЧ Украине тогда не прозвучало от спикера и премьера, это была непопулярна тема. Боролись публично за это только Ющенко и «Наша Украина». Более того, некоторые политики не публично посылали сигналы в Брюссель, Париж, Берлин - не раздражать Москву. И шли на президентские выборы 2009 под лозунгом любви и тесной дружбы с РФ и какого-то славянского союза или ньюСНГ с РФ и Казахстаном ... Еще и позорно промолчали в дни расстрела из российских танков независимой Грузии, и это была их измена для наших друзей-грузин...


Я считаю катастрофической ошибкой Германии и Франции непредоставление Украине и Грузии ПДЧ в 2008, и миллион раз в различных дипломатических встречах говорила публично эту свою неприятную для наших партнеров и друзей позицию.

Я очень и искренне рада тому, что некоторые политики и партийные лидеры сделали выводы и изменили позицию, и сегодня являются жестокими и убежденными евроатлантистами. Искренними, а не напускными. Но в 2008 Москва одержала победу над нашими евроатлантическими стремлениями только потому, что не было подлинного единства элит в этом вопросе и это стало аргументом для Берлина и Парижа, которые колебались...

Можно искупить эту вину, этот грех перед украинцами и сделать всё, чтобы Украина стала членом НАТО. Приложить сверхусилия. Не бояться раздр... Москву, потому что нас всё равно никогда не оставит она в покое, или мы будем идти в НАТО или клясться в любви балалалайкам.
Украина и Грузия должны стать 30 и 31 членом НАТО. Такой я вижу свою цель как политика и именно поэтому я уже 10 лет занимаюсь политикой - всегда только в пронатовской и проевропейской команде.


Зампред ВРУ: Германия и Франция должны искупить вину за непринятие Украины в НАТО


Требования к Берлину и Парижу "искупит вину перед украинцами" - сильное заявление от потерявших все грани реальности майданных политиков. Кстати, почему претензии только к Германии и Франции? А как же Вашингтон? Или критика США может поставить крест на карьере г-жи Геращенко?..


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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 50

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  1. Тралл Сегодня, 16:10
    А в бюджет НАТО Украина 2% от ВВП будет платить или потом в Стокгольмском трибунале порешает с долгом по накатанной схеме? smile
    Тралл
    1. pjastolov Сегодня, 16:15
      Можно искупить эту вину, этот грех перед украинцами и сделать всё, чтобы Украина стала членом НАТО
      это как раз наоборот подразумевает - гоните бабло laughing
      pjastolov
      1. Злой543 Сегодня, 16:20
        Ей нужно с маками завязывать, от её торкает или плющит, или всё же торкает, или плющит... laughing
        Злой543
        1. pjastolov Сегодня, 16:34
          а может торкает и плющит одновременно - опиум для народа laughing
          pjastolov
          1. hirurg Сегодня, 16:59
            Нормально так, по инерции..
            Все им должны!
            А если не так, то агрессор!
            Вот и вся суть незалежней.(паразиты)
            hirurg
          2. Монос Сегодня, 17:09
            Можно искупить эту вину, этот грех перед украинцами и сделать всё, чтобы Украина стала членом НАТО.

            " Слышь, еврики! Вы по жизни нам должны! Даже не знаем, сможете ли свои грехи перед нами замолить..."
            Монос
        2. svp67 Сегодня, 17:18
          Цитата: Злой543
          Ей нужно с маками завязывать, от её торкает или плющит, или всё же торкает, или плющит...

          Еще как....
          svp67
      2. Чёрный Сегодня, 16:23
        О! Началось..теперь уже и германия с францией им ДОЛЖНЫ!!! laughing ....а может у бабы просто критические дни? smile
        Чёрный
        1. Злой543 Сегодня, 16:36
          Там походу уже это...климакс
          Злой543
          1. Vasya_Piterskiy Сегодня, 17:59
            Там походу уже это...климакс

            Я бы даже сказал Климкинс. lol
            Vasya_Piterskiy
      3. Shurik70 Сегодня, 16:23
        Цитата: Тралл
        А в бюджет НАТО Украина 2% от ВВП будет платить или потом в Стокгольмском трибунале порешает с долгом по накатанной схеме? smile

        Вы просто не смотрите на это с математической точки зрения.
        Доходы в госбюджет в 2017 году предусмотрены в размере 721,4 миллиарда гривен, а расходы – 790,4 миллиарда гривен. Итого бюджет составит МИНУС 69 млрд.гривен
        Получается, что в копилку НАТО Украине надо положить 2% бюджета, это МИНУС 1,38 млрд гривен. То есть, это НАТО будет должно Украине 52,44 млн. $ за членство
        laughing
        Shurik70
    2. soroKING Сегодня, 16:21
      платить не будет, потому что НАТО Украине уже по гроб жизни обязан wassat
      soroKING
      1. ОТДЕЛ Сегодня, 16:32
        непринятие Украины в НАТО

        Думаю это спасло англосаксов , от полного развала ! Грузию тоже самое касается...
        Господа , мы знаем эти страны и не дай Бог их вам принять в свои ряды..Пожалеете , мы с ними сколько мучаемся уже! laughing
        ОТДЕЛ
      2. Злой543 Сегодня, 16:40
        Ага, Украина подала в Стокгольмский суд на НАТО, за отказ от принятия её в свои члены, и требует платить алименты в размере 2% от бюджета НАТО wassat
        Злой543
        1. viktor. Сегодня, 16:52
          И кого она родила? laughing
          viktor.
          1. Андрей из Челябинска Сегодня, 18:10
            Цитата: viktor.
            И кого она родила?

            "Сон разума рождает чудовищ"
            Андрей из Челябинска
  2. с-т Petrov Сегодня, 16:11
    закрывайте уже эту страну, она сломалась
    с-т Petrov
    1. Orionvit Сегодня, 18:07
      Она уже с самого начала была мертворождённой.
      Orionvit
  3. prior Сегодня, 16:16
    Никогда Украина не будет в НАТО.
    Либо не будет НАТО, либо не будет Украины.
    prior
    1. svp67 Сегодня, 16:18
      Цитата: prior
      Никогда Украина не будет в НАТО.

      Ну почему? Ни когда не говори ни когда. Украина может вступить в НАТО, но только после России...
      svp67
      1. Басарев Сегодня, 17:54
        А Россия войти в НАТО вполне может. Не существует никаких преград кроме идеологических загибов придурковатого КГБшника в отставке.
        Басарев
      2. Orionvit Сегодня, 18:11
        Украина и Грузия должны стать 30 и 31 членом НАТО
        Тут как в старом анекдоте про Адама. З1 член в НАТО, а 62 яйца, они куда (на кого) вешать будут? Извините, но при мыслях об украине, на ум приходят одни пошлости.
        Orionvit
  4. Sasha_Sar Сегодня, 16:16
    Ну слава богу, что не только одна Россия им должна, а то где столько грошей найти, что бы не стать им должны. laughing
    Sasha_Sar
  5. КИБЕРНИНДЗЯ Сегодня, 16:18
    Ну так взяла бы котомку,да и шла бы в свою евроитеграцию и натолизацию пешком,благо Польша рядом.Ноги не шибко бы сточила.... wassat
    КИБЕРНИНДЗЯ
  6. sir_obs Сегодня, 16:18
    эти думают, что живут в заповеднике и их долдны беречь и содержать. На деле это охотничьи угодия. А они просто дичь... во всех смыслах
    sir_obs
  7. kefan Сегодня, 16:22
    Да, Геращенко, страны НАТО из-за непринятия Руины очень много потеряли.
    kefan
  8. roskot Сегодня, 16:23
    А это что за чучело в кустах. На свиданку пришла в поле поговорить о НАТО.
    roskot
    1. Александр романов Сегодня, 16:26
      Цитата: roskot
      А это что за чучело в кустах

      Это не кусты ,а мак. Девочка ханку ложками жрет
      Александр романов
  9. Изгоняющий либероидов Сегодня, 16:23
    Не бзди курица, возьмут вас в нато -из за того что с нами граничите. Вот как только свой генофонд на Донбассе утилизируете, так и возьмут. Будешь наложницей у эрдогада. ....
    Изгоняющий либероидов
  10. viktor kurganov Сегодня, 16:24
    Цветок красного мака.


    Это знак, надеваемый французской проституткой в критические дни, чтобы окружающие знали, что привязываться к ней в это время нельзя.

    viktor kurganov
    1. avdkrd Сегодня, 17:55
      Цитата: viktor kurganov
      Это знак, надеваемый французской проституткой в критические дни, чтобы окружающие знали, что привязываться к ней в это время нельзя.

      Знак на лацканах этих одухотворенных (людей?), больше ассоциируется с порванной опой. Именно к этому состоянию они уже привели 404, но видимо еще есть к чему стремиться.
      avdkrd
  11. roskot Сегодня, 16:31
    не было подлинного единства элит в этом вопросе

    А народ кто спрашивал? Или при такой демократии его мнение и не нужно.
    roskot
  12. Ст.пропорщик Сегодня, 16:31
    Не дословно- говорил персонаж А. Макаренко- Теорехтически оно, конешно равноправие, а прахтически баба , она и есть баба. А исче есть такая речка ЛЕТА , и следа не останется от этой тетки.
    Ст.пропорщик
  13. dedBoroded Сегодня, 16:31
    А монголо- татарское иго почему упустила? Может и они чего-нибудь должны.
    dedBoroded
    1. pjastolov Сегодня, 16:39
      А монголо- татарское иго почему упустила?
      у нее еще все впереди - сначала франция и германия, а потом монголия, а то как это столько бабла и за раз? laughing
      pjastolov
      1. Izotovp Сегодня, 17:25
        Это уже было. Они Монголии претензии выставляли чем сильно тех удивили.
        Удивительное упорство...отказаться от одной крови,истории,предков,культуры,языка. Знания есть,интеллект...вроде бы и дураками назвать нельзя...но что же так мозг то поперек стоит у наших братьев славян по всей Европе ?!
        Izotovp
    2. Злодей Сегодня, 17:30
      Цитата: dedBoroded
      А монголо- татарское иго почему упустила? Может и они чего-нибудь должны.

      До неё ещё кастрюлеголовые пытались Монголии за иго предъявить и стрясти компенсацию. Монголы не отказали, только попросили сперва предоставить список пострадавших, поимённо wassat
      Злодей
      1. vasilev Сегодня, 18:01
        Про Монголию они не забыли
        vasilev
  14. DesToeR Сегодня, 16:36
    А с виду взрослая женщина...
    DesToeR
    1. Paranoid50 Сегодня, 17:21
      Цитата: DesToeR
      А с виду взрослая женщина...

      Дык,биологический износ не имеет значения. Вообще последние несколько лет наглядно показали,чтонекоторым мудрость не приходит с возрастом, возраст выступает в одиночестве. Но,всё же думалось,что это скорее исключения... Ан - нет,таких уже почти целая страна набирается.
      Paranoid50
  15. Владимир Постников Сегодня, 16:37
    Я считаю катастрофической ошибкой Германии и Франции непредоставление Украине и Грузии ПДЧ в 2008, и миллион раз в различных дипломатических встречах говорила публично эту свою неприятную для наших партнеров и друзей позицию.

    Вот я бы тоже хотел спросить у Германии и Франции, партнеров и друзей киевского режима:
    Если уж вы их партнеры и друзья, то это и вы сожгли людей в Одессе 2 мая 2014 годп. Это и вы развязали гражданскую войну на Украине с применение тяжелых вооружений и авиации против гражданского населения.
    Отвечайте, друзья и партнеры, за эту кровь, за этот националистический террор.
    Владимир Постников
  16. Толстоевский Сегодня, 16:51
    эк её от маков штырит. видать уркаинская флора позабористее афганской
    Толстоевский
  17. rotmistr60 Сегодня, 16:59
    Германия и Франция должны искупить вину за непринятие Украины в НАТО

    Не успели туристический безвиз дать, а свидомые уже хвост распушили. Вот и посмотрим, как и чем Германия совместно с Францией будут "искуплять вину". А теперь на секундочку представим, что Украину приняли в НАТО - значит очередные требования должны быть предъявлены к Сша?
    rotmistr60
  18. Alexey RA Сегодня, 17:17
    Можно искупить эту вину, этот грех перед украинцами и сделать всё, чтобы Украина стала членом НАТО.

    А где номер карты Приват-банка, чтобы французы и немцы могли начать искупать вину? smile
    Alexey RA
  19. Горный стрелок Сегодня, 17:33
    НАТО - это прежде всего военные стандарты, на смену которых тупо нема грошей. А искупление вины перед Украиной - я шизею, дорогая редакция.
    Горный стрелок
  20. Злодей Сегодня, 17:36
    Я не упущу шанс напомнить, почему Украина не в НАТО
    .
    Да очень просто : даром они нате без Крыма не нужны!!!
    Злодей
  21. Mavrikiy Сегодня, 17:38
    Зампред ВРУ: Германия и Франция должны искупить вину за непринятие Украины в НАТО
    Что то вспоминается из "Кавказкой пленницы" - КРОВЬЮ. Интересно. Но хочу предупредить НАТЫ (всякие, есть варианты), Кровь из пальчика и литров так 2,5 это дистанции..... Согласуйте, а то не неутвердят.
    Мы попробовали.
    Mavrikiy
  22. Камчатский Сегодня, 17:49
    А понравилось, как эта курица своих обозвала: "демтабор"
    Камчатский
  23. Orionvit Сегодня, 18:03
    Германия и Франция должны искупить вину за непринятие Украины в НАТО
    Надо же, проститутку в семью не взяли, обидно однако. lol
    Orionvit
  24. samarin1969 Сегодня, 18:03
    Если бы Россия не держала на мушке Европу, то "соотечественники Геращенко" уже бы клали тысячами свои души на штурме Мосула и Ракки. НАТО очень хочет Украину. Умело и без претензий продавать свою жизнь украинцы умеют.
    Вот напросится пани Геращенко на расчистку украинского чернозема от украинцев.
    samarin1969
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