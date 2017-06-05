18:19 05 июня

Северная верфь начала испытания дизель-генераторов на фрегате «Адмирал флота Касатонов»

Судостроительный завод «Северная верфь» (входит в Объединенную судостроительную корпорацию) приступил к испытаниям дизель-генераторов в носовом машинном отделении фрегата проекта 22350 «Адмирал флота Касатонов», передает ЦАМТО со ссылкой на сайт АО «ОСК».

Дизель-генераторы должны обеспечивать устойчивую и надежную выработку электроэнергии на корабле. В ходе испытаний их нагружают от 0% до 110% мощности и отслеживают работу ДГ по различным параметрам, таким как вибрация, напряжение, давление и температура в обслуживающих системах... После успешного прохождения испытаний ДГ смогут автономно обеспечивать корабль электропитанием. Впереди у фрегата – испытания ДГ в кормовом машинном отделении. По графику они должны завершиться в конце июня.

Северная верфь начала испытания дизель-генераторов на фрегате «Адмирал флота Касатонов»

архивное фото



На корабле продолжается тестирование спецтехники, боевых и бытовых систем. Судостроители сдают помещения под первичную окраску, выполнено более 60% объема этих работ. Также оборудуются жилые помещения – каюты и кубрики. Сейчас в них монтируют мебель. Вселение экипажа намечено на ноябрь 2017 года.

Фрегат «Адмирал флота Касатонов» – первый серийный корабль проекта 22350. Проект разработан Северным проектно-конструкторским бюро. Флагман проекта, «Адмирал флота Советского Союза Горшков», завершает государственные испытания, строительство еще двух фрегатов серии – «Адмирал флота Головко» и «Адмирал флота Советского Союза Исаков» продолжается на стапелях верфи. Фрегаты проекта 22350 станут самыми современными кораблями ВМФ России в своем классе. Благодаря оригинальной архитектуре надстройки («стелс») у кораблей снижена отражающая поверхность, что понижает их радиолокационную заметность. Фрегаты предназначены для ведения боевых действий в дальней океанской зоне против надводных кораблей и подводных лодок противника, отражения атак средств воздушного нападения как самостоятельно, так и в составе соединения кораблей.

Основные характеристики проекта 22350: водоизмещение – 5000 т, длина – 135 м, ширина – 16 м, скорость – до 29 узлов, дальность плавания – 4500 миль, автономность – 30 суток, экипаж – 180-210 человек, главная энергетическая установка: ГТДА общей мощностью 65 тыс. л.с., дизель-генераторы общей мощностью 4 тыс. кВт.

Вооружение:

артиллерийское вооружение: 130-мм артиллерийская установка А-192;
Ракетное вооружение: зенитный ракетный комплекс «Редут»; пусковые установки для 16 противокорабельных ракет «Оникс» или «Калибр-НКЭ»;
Противолодочное вооружение: комплекс «Пакет-НК»;
Авиационное вооружение: противолодочный вертолет Ка-27.

Использованы фотографии: http://sdelano-u-nas.mirtesen.ru/
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 9

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  1. Изгоняющий либероидов Сегодня, 17:44
    Грохот там сейчас наверное-оглохнуть можно без шумопаглотителей! belay
    Изгоняющий либероидов
    1. Seaman77 Сегодня, 17:58
      Северная верфь начала испытания дизель-генераторов на фрегате «Адмирал флота Касатонов»

      Ю.С.ы новый атомный авианосец испытывают, а мы дизель- генератор. Это не новость, а издевательство какое-то. Скоро начнут про каждую смычку якорь- цепи в новостях сообщать.......
      Seaman77
  2. Изгоняющий либероидов Сегодня, 17:46
    Меня несколько смущает соотношение ширины корпуса к его длине, тем более что ширина указана явно максимальная -не слишком ли он узкой, не ляжет ли баллах при семи на бок???
    Изгоняющий либероидов
  3. 210окв Сегодня, 17:47
    Ну,это радует..Поболее бы таких красавцев!
    210окв
    1. Burbon Сегодня, 17:51
      Цитата: 210окв
      Ну,это радует

      что именно радует?
      Burbon
      1. 210окв Сегодня, 18:00
        Статью почитайте.
        Цитата: Burbon
        Цитата: 210окв
        Ну,это радует

        что именно радует?
        210окв
  4. Ст.пропорщик Сегодня, 17:52
    Самореклама - эт хорошо. А на заводе производителе их не проверяли, может передовые технологии какие супер современные. Может дизельки удобнее при наборе корпуса установить? Какая то пустышка. Технологии есть всякие, но как то информативнее надо преподносить
    Ст.пропорщик
  5. hirurg Сегодня, 17:52
    Дизель-генераторы! Испытания! Я вдохновлен этой новостью!
    Дальше что? Испытание....
    Еще не много и реалити шоу по постройке корабляля делать можно...
    hirurg
  6. DimanC Сегодня, 18:05
    А может автор объяснить, что означает слово "тестирование"?
    DimanC
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