Северная верфь начала испытания дизель-генераторов на фрегате «Адмирал флота Касатонов»
Судостроительный завод «Северная верфь» (входит в Объединенную судостроительную корпорацию) приступил к испытаниям дизель-генераторов в носовом машинном отделении фрегата проекта 22350 «Адмирал флота Касатонов», передает ЦАМТО со ссылкой на сайт АО «ОСК».
Дизель-генераторы должны обеспечивать устойчивую и надежную выработку электроэнергии на корабле. В ходе испытаний их нагружают от 0% до 110% мощности и отслеживают работу ДГ по различным параметрам, таким как вибрация, напряжение, давление и температура в обслуживающих системах... После успешного прохождения испытаний ДГ смогут автономно обеспечивать корабль электропитанием. Впереди у фрегата – испытания ДГ в кормовом машинном отделении. По графику они должны завершиться в конце июня.
На корабле продолжается тестирование спецтехники, боевых и бытовых систем. Судостроители сдают помещения под первичную окраску, выполнено более 60% объема этих работ. Также оборудуются жилые помещения – каюты и кубрики. Сейчас в них монтируют мебель. Вселение экипажа намечено на ноябрь 2017 года.
Фрегат «Адмирал флота Касатонов» – первый серийный корабль проекта 22350. Проект разработан Северным проектно-конструкторским бюро. Флагман проекта, «Адмирал флота Советского Союза Горшков», завершает государственные испытания, строительство еще двух фрегатов серии – «Адмирал флота Головко» и «Адмирал флота Советского Союза Исаков» продолжается на стапелях верфи. Фрегаты проекта 22350 станут самыми современными кораблями ВМФ России в своем классе. Благодаря оригинальной архитектуре надстройки («стелс») у кораблей снижена отражающая поверхность, что понижает их радиолокационную заметность. Фрегаты предназначены для ведения боевых действий в дальней океанской зоне против надводных кораблей и подводных лодок противника, отражения атак средств воздушного нападения как самостоятельно, так и в составе соединения кораблей.
Основные характеристики проекта 22350: водоизмещение – 5000 т, длина – 135 м, ширина – 16 м, скорость – до 29 узлов, дальность плавания – 4500 миль, автономность – 30 суток, экипаж – 180-210 человек, главная энергетическая установка: ГТДА общей мощностью 65 тыс. л.с., дизель-генераторы общей мощностью 4 тыс. кВт.
Вооружение:
артиллерийское вооружение: 130-мм артиллерийская установка А-192;
Ракетное вооружение: зенитный ракетный комплекс «Редут»; пусковые установки для 16 противокорабельных ракет «Оникс» или «Калибр-НКЭ»;
Противолодочное вооружение: комплекс «Пакет-НК»;
Авиационное вооружение: противолодочный вертолет Ка-27.
Дизель-генераторы должны обеспечивать устойчивую и надежную выработку электроэнергии на корабле. В ходе испытаний их нагружают от 0% до 110% мощности и отслеживают работу ДГ по различным параметрам, таким как вибрация, напряжение, давление и температура в обслуживающих системах... После успешного прохождения испытаний ДГ смогут автономно обеспечивать корабль электропитанием. Впереди у фрегата – испытания ДГ в кормовом машинном отделении. По графику они должны завершиться в конце июня.
архивное фото
На корабле продолжается тестирование спецтехники, боевых и бытовых систем. Судостроители сдают помещения под первичную окраску, выполнено более 60% объема этих работ. Также оборудуются жилые помещения – каюты и кубрики. Сейчас в них монтируют мебель. Вселение экипажа намечено на ноябрь 2017 года.
Фрегат «Адмирал флота Касатонов» – первый серийный корабль проекта 22350. Проект разработан Северным проектно-конструкторским бюро. Флагман проекта, «Адмирал флота Советского Союза Горшков», завершает государственные испытания, строительство еще двух фрегатов серии – «Адмирал флота Головко» и «Адмирал флота Советского Союза Исаков» продолжается на стапелях верфи. Фрегаты проекта 22350 станут самыми современными кораблями ВМФ России в своем классе. Благодаря оригинальной архитектуре надстройки («стелс») у кораблей снижена отражающая поверхность, что понижает их радиолокационную заметность. Фрегаты предназначены для ведения боевых действий в дальней океанской зоне против надводных кораблей и подводных лодок противника, отражения атак средств воздушного нападения как самостоятельно, так и в составе соединения кораблей.
Основные характеристики проекта 22350: водоизмещение – 5000 т, длина – 135 м, ширина – 16 м, скорость – до 29 узлов, дальность плавания – 4500 миль, автономность – 30 суток, экипаж – 180-210 человек, главная энергетическая установка: ГТДА общей мощностью 65 тыс. л.с., дизель-генераторы общей мощностью 4 тыс. кВт.
Вооружение:
артиллерийское вооружение: 130-мм артиллерийская установка А-192;
Ракетное вооружение: зенитный ракетный комплекс «Редут»; пусковые установки для 16 противокорабельных ракет «Оникс» или «Калибр-НКЭ»;
Противолодочное вооружение: комплекс «Пакет-НК»;
Авиационное вооружение: противолодочный вертолет Ка-27.
Использованы фотографии: http://sdelano-u-nas.mirtesen.ru/
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