18:17 05 июня

Bellingcat снова в ударе, или Как пытаются притянуть за уши версию с "российским Буком"

Как только приближается очередная дата преступления украинских силовиков, сбивших малайзийский авиалайнер в небе над Донбассом, так всевозможные финансируемые Западом площадки вспоминают о необходимости активной отработки денежных поступлений. Так, площадка Bellingcat решила опубликовать снимки российского зенитного ракетного комплекса «Бук», объявив публикацию чуть ли не «доказательством» нанесения удара именно этим конкретным ЗРК в Донбассе.

Из материала:
С момента гибели рейса 17 Малазийских авиалиний (MH17) команда Bellingcat публиковала различные статьи, посвященные зенитно-ракетной установке, сбившей пассажирский самолёт — «Буку» под номером 332 российской 53-й зенитно-ракетной бригады. Ранее мы называли эту самоходную огневую установку (СОУ) «Бук 3х2», поскольку вторая цифра бортового номера была нечитаема. Однако в докладе, опубликованном 3 мая 2016 года, мы установили, что вторая цифра — это «3», тем самым однозначно «установив личность» этого «Бука». В докладе 2016 года мы перечислили различные детали, позволившие нам опознать «Бук 332» с помощью фотоматериалов, снятых с 2009 по 2014 годы, в частности фотографий и видео, на которых «Бук 332» виден в колонне, перемещавшейся в июне 2014 года с базы 53-й бригады в Миллерово у российско-украинской границы. В частности, речь шла о форме бокового щитка гусеницы, единственном «полом» катке среди катков «со спицами» с правого борта, вмятине на левой боковой панели, подключении электрокабелей, шрифте цифр бортового номера и расстоянии между ними, пятнах масла и сажи и белых железнодорожных маркировках на обоих боковых щитках. По наводке пользователя Твиттера @Sl0zhny команде Bellingcat удалось обнаружить «недостающее звено» — фотографию, на которой видны маркировки негабаритного груза на «Буке 332», снятую до его транспортировки в колонне в июне 2014 года.





А это как бы подборка "доказательств" от Bellingcat:
Bellingcat снова в ударе, или Как пытаются притянуть за уши версию с "российским Буком"


При этом господа из Bellingcat ни слова в своём "разоблачительном" материале не говорят о куда более очевидных вещах - снимке, на котором не нужно искать никаких конспирологически затёртых пятен, номеров и следов сажи. Это снимки "Бука" ВСУ, который находился в том самом месте, откуда наносился удар по пассажирскому самолёту. Вот фото транспортировки:



Можно уже сейчас говорить о том, кто к 4-й годовщине крушения у "разоблачителей" появятся очередные фото, которые всеми силами будут притягиваться за уши к заранее выстроенной "версии", на основании которой военное преступление майданной Украины всё ещё пытаются скрыть.

Кстати, а когда же Bellingcat выяснит, сколько ещё лет придётся подождать публикации Киевом и голландской комиссией переговоров днепропетровских диспетчеров с экипажем MH17, расшифровки самописцев самого MH17, а также данных о том, почему Украина пустила лайнер именно над местом наиболее интенсивных на тот момент боёв...


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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 14

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  1. 210окв Сегодня, 17:59
    Как это всё уже устарело ....Как какашки мамонта.
    210окв
    1. hirurg Сегодня, 18:03
      Какашки мамонта на вентилятор в годовщину...Очевидно же!
      hirurg
      1. 210окв Сегодня, 18:05
        Да не на вентилятор..На кости погибших...
        Цитата: hirurg
        Какашки мамонта на вентилятор в годовщину...Очевидно же!
        210окв
        1. с-т Petrov Сегодня, 18:07
          там отражения в луже от номера не хватает кстати.

          затереть в шопе заплаткой или штампом номера или навесить новый сделав искажение на перспективу - дело для осла. а вот продумать тени, отражения и прочие мелочи - это уже то, что специалиста отличает от барана

          ну и по факту мы обсуждаем кал - который не достоин этого обсуждения
          с-т Petrov
          1. Rus2012 Сегодня, 18:14
            Цитата: с-т Petrov
            там отражения в луже от номера не хватает кстати.

            ...еслиб только это!
            Rus2012
        2. bouncyhunter Сегодня, 18:13
          Если бы эти продажные профурсетки не развонялись к годовщине трагедии - я бы , может , и удивился . А так - всё по плану Фашингтонского обкома .
          bouncyhunter
      2. Чёрный Сегодня, 18:14
        Вообще надо быть идиотом, чтоб показывать фото Бука, *сбившего Боинг* под бортовым номером 332, а в отчёте писать его под номером 232. Парни малость лоханулись. laughing
        Чёрный
  2. Изгоняющий либероидов Сегодня, 18:00
    Заказ отробатывается, пошла накрутка, мы кругом виновны -этого и нужно было ожидать.
    Изгоняющий либероидов
    1. Чеширский Сегодня, 18:10
      Заказ отробатывается, пошла накрутка, мы кругом виновны -этого и нужно было ожидать.

      Не принимайте так близко к сердцу, там как всегда всё без доказательств.
      hi
      Чеширский
  3. Bronevick Сегодня, 18:01
    Господи, да НЕ 332 стрелял, а 312.
    Bronevick
  4. ВЕРЕСК Сегодня, 18:04
    Может им бамБУКом по ушам настучать?Ведь рано или поздно нарвутся на ответку.Убийц прикрывать можно.А то что у них в странах творится?Понятно.Трамп виноват.Он,зараза и в Питере в июне снег проплатил.Не простим!У нас сейчас пробрасывает.Хакеры американские достали.Видать лета нынче не будет.Холодное лето 53-го было теплее.Судя по новостям полиции.
    ВЕРЕСК
  5. APASUS Сегодня, 18:06
    Можно по разному относиться например к расследованиям Шария,но этот человек реально выходец из журналистов и делает свое дело достаточно хорошо,хотя конечно есть и у него косяки.Но Bellingcat это один человек ,который пишет сам о себе ,что он не служил в армии!!! но его расследования сплошь военная тематика.С каких это пор диванные спецы стали военными экспертами в области ракетной техники и артиллерии??
    APASUS
    1. stalkerwalker Сегодня, 18:11
      Цитата: APASUS
      Но Bellingcat это один человек ,который пишет сам о себе ,что он не служил в армии!!! но его расследования сплошь военная тематика.С каких это пор диванные спецы стали военными экспертами в области ракетной техники и артиллерии??

      Неважно служил ли ты, или же нет....
      В данном случае важен постоянный "наброс" на вентилятор.
      stalkerwalker
  6. Изгоняющий либероидов Сегодня, 18:07
    Еще голландцы из нидерландов которые тюльпанов в рот набрали и водят кота за яйца -эксперты фиговы, изучать могут ,а понять что именно изучают и зачем -ума не хватает.
    Изгоняющий либероидов
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