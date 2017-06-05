С момента гибели рейса 17 Малазийских авиалиний (MH17) команда Bellingcat публиковала различные статьи, посвященные зенитно-ракетной установке, сбившей пассажирский самолёт — «Буку» под номером 332 российской 53-й зенитно-ракетной бригады. Ранее мы называли эту самоходную огневую установку (СОУ) «Бук 3х2», поскольку вторая цифра бортового номера была нечитаема. Однако в докладе, опубликованном 3 мая 2016 года, мы установили, что вторая цифра — это «3», тем самым однозначно «установив личность» этого «Бука». В докладе 2016 года мы перечислили различные детали, позволившие нам опознать «Бук 332» с помощью фотоматериалов, снятых с 2009 по 2014 годы, в частности фотографий и видео, на которых «Бук 332» виден в колонне, перемещавшейся в июне 2014 года с базы 53-й бригады в Миллерово у российско-украинской границы. В частности, речь шла о форме бокового щитка гусеницы, единственном «полом» катке среди катков «со спицами» с правого борта, вмятине на левой боковой панели, подключении электрокабелей, шрифте цифр бортового номера и расстоянии между ними, пятнах масла и сажи и белых железнодорожных маркировках на обоих боковых щитках. По наводке пользователя Твиттера @Sl0zhny команде Bellingcat удалось обнаружить «недостающее звено» — фотографию, на которой видны маркировки негабаритного груза на «Буке 332», снятую до его транспортировки в колонне в июне 2014 года.

Как только приближается очередная дата преступления украинских силовиков, сбивших малайзийский авиалайнер в небе над Донбассом, так всевозможные финансируемые Западом площадки вспоминают о необходимости активной отработки денежных поступлений. Так, площадка Bellingcat решила опубликовать снимки российского зенитного ракетного комплекса «Бук», объявив публикацию чуть ли не «доказательством» нанесения удара именно этим конкретным ЗРК в Донбассе.Из материала:А это как бы подборка "доказательств" от Bellingcat:При этом господа из Bellingcat ни слова в своём "разоблачительном" материале не говорят о куда более очевидных вещах - снимке, на котором не нужно искать никаких конспирологически затёртых пятен, номеров и следов сажи. Это снимки "Бука" ВСУ, который находился в том самом месте, откуда наносился удар по пассажирскому самолёту. Вот фото транспортировки:Можно уже сейчас говорить о том, кто к 4-й годовщине крушения у "разоблачителей" появятся очередные фото, которые всеми силами будут притягиваться за уши к заранее выстроенной "версии", на основании которой военное преступление майданной Украины всё ещё пытаются скрыть.Кстати, а когда же Bellingcat выяснит, сколько ещё лет придётся подождать публикации Киевом и голландской комиссией переговоров днепропетровских диспетчеров с экипажем MH17, расшифровки самописцев самого MH17, а также данных о том, почему Украина пустила лайнер именно над местом наиболее интенсивных на тот момент боёв...