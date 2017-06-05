23:35 05 июня

ВСУ привели в повышенную готовность из-за учений «Славянское братство — 2017»

Вооруженные силы Украины (ВСУ) приведены в состояние повышенной готовности из-за российско-белорусско-сербских учений «Славянское братство — 2017». Об этом в понедельник, 5 июня, сообщил представитель министерства обороны Украины Андрей Лысенко, передает "Лента.RU" со ссылкой на «Украинскую правду».

Мы внимательно наблюдаем за переброской войск, усилен контроль за воздушным пространством, контроль на границах (...) Все, кто сейчас находится на передовой, а также вдоль государственной границы Украины, приведены в соответствующее состояние готовности
— сказал он.

ВСУ привели в повышенную готовность из-за учений «Славянское братство — 2017»



По словам Лысенко, «любые учения являются возможной угрозой».

В апреле секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Александр Турчинов высказал мнение, что назначенные на сентябрь совместные российско-белорусские учения «Запад-2017» могут быть подготовкой к наступательной операции.

Учения «Славянское братство — 2017» пройдут с 6 по 14 июня на белорусском полигоне Брестский. Как отмечает Федеральное агентство новостей (ФАН), впервые за три года существования учений на них будет сформирована батальонная тактическая группа из российских, белорусских и сербских военнослужащих. В рамках мероприятия будут отрабатываться задачи по противодействию терроризму.

В Киеве регулярно обвиняют Россию в агрессивных действиях по отношению к Украине. В Москве отмечают несостоятельность этих обвинений, указывая на отсутствие доказательств.

Использованы фотографии: http://ukrstream.tv/ru/
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Комментарии 64

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  1. bouncyhunter Сегодня, 18:50
    Вооруженные силы Украины (ВСУ) приведены в состояние повышенной готовности из-за российско-белорусско-сербских учений «Славянское братство — 2017».

    О как ! Ещё одни в портки обгадились . lol
    bouncyhunter
    1. major071 Сегодня, 18:51
      Маразм крепчал, хохлы боялись
      От страха прям в штанины с.ались
      Но бодро в рапортах писали
      Мол, мы опять им наваляли…
      wink drinks
      major071
      1. NIKNN Сегодня, 18:53
        И у этих клиника....Эта болезнь -явная эпидемия, охватила уже почти всю европу... recourse
        NIKNN
        1. bouncyhunter Сегодня, 18:58
          Матрасные прививки работают ...
          bouncyhunter
          1. NIKNN Сегодня, 19:04
            Цитата: bouncyhunter
            Матрасные прививки работают ...

            Трудно оспорить, качество врививок зависть вызывает... smile smile
            NIKNN
            1. cniza Сегодня, 20:45
              Не хочется писать пошлостей , но их прививка очень напоминает соску.
              cniza
      2. bouncyhunter Сегодня, 18:55
        major071 hi Спасибо , Ваша литературная поддержка как всегда - на высоте ! drinks
        bouncyhunter
        1. Монос Сегодня, 19:26
          Все, кто сейчас находится на передовой, а также вдоль государственной границы Украины, приведены в соответствующее состояние готовности

          Монос
          1. bouncyhunter Сегодня, 19:38
            Я думал , скакуасы давно уже шаровары не носят - бегают с голым задом , на всякий случай ... wassat
            bouncyhunter
            1. Монос Сегодня, 19:51
              Цитата: bouncyhunter
              Я думал , скакуасы давно уже шаровары не носят - бегают с голым задом , на всякий случай ... wassat

              laughing Пошляк!
              Монос
              1. bouncyhunter Сегодня, 19:53
                Цитата: Монос
                Пошляк!

                Кто ? Я ??? Ну , есть немного ... feel
                bouncyhunter
                1. cniza Сегодня, 20:46
                  Это не пошлость , это реализм.
                  cniza
            2. pjastolov Сегодня, 21:04
              Я думал , скакуасы давно уже шаровары не носят - бегают с голым задом , на всякий случай
              таки оно так и есть
              pjastolov
      3. DMB_95 Сегодня, 19:05
        Цитата: major071
        Маразм крепчал, хохлы боялись...

        А что это они вдруг напряглись из-за наших учений ? Ведь они же уже 3 года "победоносно" воюют с Российской Армией . laughing
        DMB_95
        1. Злодей Сегодня, 19:55
          Цитата: DMB_95
          А что это они вдруг напряглись из-за наших учений ?

          А вдруг окажется, что это не ученья,
          И люди вежливые в "горках", ей же ей,
          Придут, и массово устроят огорченье
          Печенья вместо щедро дав люлей soldier
          Злодей
      4. Злой543 Сегодня, 19:25
        Думаю после
        " От страха прям в штанины с.ались"
        Можно добавить
        " от тяжести г..на трусы трещали" hi
        Злой543
        1. major071 Сегодня, 19:31
          Красиво, честно, но не в рифму wink lol
          major071
          1. Злой543 Сегодня, 19:52
            Цитата: major071
            Красиво, честно, но не в рифму wink lol

            Облом...обыдна crying
            Злой543
        2. pjastolov Сегодня, 21:06
          " от тяжести г..на трусы трещали"
          pjastolov
      5. 210окв Сегодня, 19:25
        "Все кто находятся на передовой,приведены в соответствующее состояние....".Аватары,что ли?
        Цитата: major071
        Маразм крепчал, хохлы боялись
        От страха прям в штанины с.ались
        Но бодро в рапортах писали
        Мол, мы опять им наваляли…
        wink drinks
        210окв
        1. san4es Сегодня, 20:39
          ..."Соответствующее состояние готовности"
          san4es
      6. avt Сегодня, 21:06
        Цитата: major071
        Маразм крепчал, хохлы боялись

        Тут на ,,Русской весне " один выложил
        Умом свидомых не понять....
        Аршином вовсе не измерить...
        Лавров сказал:-ДЕБИЛЫ Б.Ь...
        И в это надо просто верить...﻿
        avt
    2. pjastolov Сегодня, 18:52
      таки боятся от Бреста - до киева, ну чуток промахнулись, карты старые soldier
      pjastolov
      1. bouncyhunter Сегодня, 18:56
        Вот видишь , Володя - ждали мы вони от поляков и прибалтов , а скакуасы всех опередили . Хоть в чём-то первые ... wassat
        bouncyhunter
        1. pjastolov Сегодня, 19:01
          таки светятся - они же бдят wassat
          pjastolov
          1. bouncyhunter Сегодня, 19:06
            таки светятся - они же бдят wassat

            Володя , в последнем слове после "б" букву "з" пропустил . laughing
            bouncyhunter
            1. pjastolov Сегодня, 19:08
              извиняюсь опечатался
              pjastolov
        2. Tusv Сегодня, 19:05
          Цитата: bouncyhunter
          ждали мы вони от поляков и прибалтов , а скакуасы всех опередили . Хоть в чём-то первые

          Та не. Апаздали. Поленья неделю назад объявили, что учения это предлог, для завоевания прибалтики
          Tusv
    3. okko077 Сегодня, 19:09
      Боеготовность ВСУ определяется способностью разбежаться за время пока русские танки беспрепятственно доедут до Киева... Боятся не успеют... Но это никому не нужно. За глупость и бездействие пусть заплатят те, кто этому подвержен....
      okko077
    4. сибиралт Сегодня, 20:17
      Какая же может быть повышенная боевая готовность во время гражданской войны? belay
      сибиралт
    5. Подрезчик Сегодня, 20:40
      Паша, уважаемый, представляешь КАК им страшно? БАТАЛЬОННАЯ ТАКТИЧЕСКАЯ ГРУППА, этож первый признак готовящегося ВТОРЖЕНИЯ!!! Представляешь, что будет осенью на Западе-2017??? Доставай камуфляж, "лешего", амуницию всю, точи ножик, готовься... lol
      Подрезчик
      1. Svarog51 Сегодня, 21:45
        Доставай камуфляж, "лешего", амуницию всю, точи ножик, готовься...

        Саня, ему для этого и 45 секунд много, он до осени "Дегтярёва" до зеркального блеска отполирует. А танк ему не дают, он сам об этом говорил. laughing
        Svarog51
        1. Подрезчик Сегодня, 21:58
          Думаю не дают, потому что с саперной лопаткой в бой ходить может, ну а если на танке...
          Подрезчик
          1. Svarog51 Сегодня, 22:05
            С лопатой пусть на бульбе тренируется, но пора и технику осваивать. request
            Svarog51
            1. Подрезчик Сегодня, 22:10
              Вот если танк до осени отполирует...Хотя не надо, укровоины испугаются!
              Подрезчик
              1. Svarog51 Сегодня, 22:25
                Правильно, он же зеркалом станет. Увидят укровоины себя в отражении и разбегутся от страха.
                Svarog51
  2. Teberii Сегодня, 18:52
    Бросили пить и сразу чистить автоматы,капать рвы, строить заборы.
    Teberii
  3. Рабинович_007 Сегодня, 18:54
    Уже поздно.
    Рабинович_007
    1. Изгоняющий либероидов Сегодня, 18:59
      Рабинович -вы таки дадите приказ -перейти границу laughing ???
      Изгоняющий либероидов
      1. Рабинович_007 Сегодня, 18:59
        Я же не командир.
        Кому перейти, куда?
        Рабинович_007
        1. Изгоняющий либероидов Сегодня, 19:13
          Рабинович -слово "началось "подразумевает некое действие, значит, должно последовать противодействие -вам решать кто, где и когда перейдет границу! smile
          Изгоняющий либероидов
          1. Рабинович_007 Сегодня, 19:24
            Я уже перешёл wink
            Рабинович_007
            1. sabakina Сегодня, 20:36
              Рабинович_007 Я уже перешёл

              Белоруссы! Вы куда смотрите? Рабинович ушёл с секретными данными за кордон!!!
              sabakina
              1. мордвин 3 Сегодня, 20:41
                Цитата: sabakina
                Рабинович ушёл с секретными данными за кордон!!!

                Вот злодей. Давайте мы ево расстреляем. Рабиновича.
                мордвин 3
              2. pjastolov Сегодня, 21:09
                Белоруссы! Вы куда смотрите? Рабинович ушёл с секретными данными за кордон!!!
                ну нехай в израИле научаться самогон гнать, нам не жалко laughing
                pjastolov
                1. sabakina Сегодня, 21:14
                  Самогон из бульбы? Хм, надо Пашу попросить дать продегустировать...
                  sabakina
                  1. pjastolov Сегодня, 21:17
                    таки што в картопле крахмал е drinks
                    pjastolov
                    1. Svarog51 Сегодня, 21:49
                      Володя, вчера Троица была - Духовный день. Вчера как то неудобно было, а сегодня поделюсь. hi
                      Svarog51
  4. Logall Сегодня, 18:56
    Уже не знают как привлечь внимание.
    Лишь бы помнили, что они где-то​есть. Они борются с ненавистной Россией.
    "Вооруженные силы Украины (ВСУ) приведены в состояние повышенной готовности"
    Logall
  5. Изгоняющий либероидов Сегодня, 18:58
    Как говорится в одной рекламе -"а что, а вдруг "! lol
    Изгоняющий либероидов
  6. Изгоняющий либероидов Сегодня, 19:02
    Сербы распишутся на руинах здания рады в киеве -они напишут"дошли" , а снизу укроинцы припишут -"нам не дашло "! fool
    Изгоняющий либероидов
  7. avg-mgn Сегодня, 19:15
    Ну вот, оказывается Киев выполнил пункт 9 Минска-2 о контроле над границей, одной проблемой меньше.
    avg-mgn
  8. anjey Сегодня, 19:16
    является ли в наше время клич "Гей славяне"для украинцев оскорблением или в современной реалии их идентификатором?
    anjey
  9. лысова Сегодня, 19:36
    Прекрасно зная, что нападения не произойдёт, отдают команду о повышенной готовности : "приведены в соответствующее состояние готовности" --- готовности к чему? Что за такое соответствующие состояние? Состояние
    диспепсии? Помогли бы бумагой, так блин санкции !!! А может и вправду по вам шибануть?
    лысова
  10. roskot Сегодня, 19:41
    Опять киборгам в Яценюковском рву неделю ночевать, границу охранять.
    Русские они такие. Придут и насильно кормить будут. Русские непредсказуемы. Укропы все знают про зеленых человечков. А вдруг.
    roskot
  11. Толстоевский Сегодня, 19:49
    на всякий случай небратья запасаются вазелином
    Толстоевский
  12. razved Сегодня, 19:55
    А до этого они были на расслабоне? Особенно "на передовой"?
    razved
  13. ochakow703 Сегодня, 19:58
    Во как! Воюют воюют с Российской армией, уже не один десяток дивизий перемололи, а тут простые антитеррористические учения столько шухеру навели. Чего трястись то, ТурчиСвин вообще сказал что все военные действия он закончит в Москве. А что его судить и расстреливать обязательно в Москве надо? Может просто пристрелить как собаку у деревни Новоебуново, да и все тут.
    ochakow703
  14. rsp6 Сегодня, 20:01
    Тренируются руки вверх поднимать
    rsp6
  15. kefan Сегодня, 20:08
    Смешно даже, "их повышенная готовность" равна нулю.
    kefan
  16. КОТ БАЮН Сегодня, 20:23
    Всё мечтают, что Россия нападет? Ну-ну....
    КОТ БАЮН
  17. Екатерина II Сегодня, 20:49
    А де там "повышеная готовность ВСУ"? В статье
    Мы внимательно наблюдаем за переброской войск, усилен контроль за воздушным пространством, контроль на границах (...) Все, кто сейчас находится на передовой, а также вдоль государственной границы Украины, приведены в соответствующее состояние готовности

    и все....
    При учении партнеров-все усилят контроль границы. Что западные партнеры что восточные..когда кругом одни партнеры--нужно сделать все, чтобы не "отпартнерили" ненароком. smile
    Екатерина II
    1. pjastolov Сегодня, 21:13
      таки сами "отпартнерились"
      pjastolov
  18. ушкуйник Сегодня, 20:53
    ....«любые учения являются возможной угрозой». В общем-то правильно. Но с чего пан начал вещать о "возможной угрозе", если да этого постоянно вещал об "агрессии и агрессоре"? Пора бы научиться вещателю освоить осмысленную риторику. Слова "угроза" и "агрессия" имеют разные смысловые значения.
    ушкуйник
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