Контрудар Катара: ОАЭ контактируют с Израилем и причастны к попытке переворота в Турции
Катарский телеканал Al Jazeera публикует материал, который можно считать ответом на разрыв дипломатических отношений несколькими странами мира с официальной Дохой. Напомним, что разрыв отношений по дипломатической линии, обвиняя Катар в поддержке «Аль-Каиды» и ИГИЛ (обе террористические группировки запрещены в РФ), осуществили Саудовская Аравия, Бахрейн, Египет, Ливия, Йемен, ОАЭ и государство Мальдивы. Al Jazeera «в ответ» выходит с материалом, в котором говорится, что Объединённые Арабские Эмираты всё последнее время вели подковёрные игры с Израилем, применяя инструменты обхода «панарабских интересов».
В материале заявлено, что об этом стало известно на основании утечек из переписки по электронной почте посла ОАЭ в Вашингтоне Юсефа аль-Отайба с разными респондентами. Примечательно, что взлом почты дипломата из ОАЭ произошёл 3 июня – фактически за несколько часов до того, как ОАЭ и другие страны решили разорвать дипотношения с Катаром.
Катарский телеканал сообщает, что аль-Отайба вёл переговоры с аналитическими центрами, за спиной которых стоит Израиль. Отмечено, что для монархий Залива это «непростительное поведение».
Из переписки посла ОАЭ с израильскими представителями (если она подлинная) стало известно о том, что ОАЭ имеет причастность к провалившейся попытке государственного переворота в Турции (2016 год).
В материале сообщается, что из писем посла ОАЭ в США становится понятно, что ОАЭ при контакте с израильскими «центрами демократии» в последнее время осуществляли попытки превращения в главного союзника США в регионе – вместо Саудовской Аравии. Заявлено, что именно по этой причине ОАЭ вышли из саудовской коалиции в Йемене, так как у Вашингтона к коалиции «возникают вопросы».
Исполнительный директор Арабского центра в Вашингтоне Халил Джахшан в интервью корреспонденту «Аль-Джазиры» заявил, что если данные о контактах ОАЭ с Израилем и поддержкой госпереворота в Турции подтвердятся, то для Объединённых Арабских Эмиратов это может привести к «стрессовым последствиям».
В материале заявлено, что об этом стало известно на основании утечек из переписки по электронной почте посла ОАЭ в Вашингтоне Юсефа аль-Отайба с разными респондентами. Примечательно, что взлом почты дипломата из ОАЭ произошёл 3 июня – фактически за несколько часов до того, как ОАЭ и другие страны решили разорвать дипотношения с Катаром.
Катарский телеканал сообщает, что аль-Отайба вёл переговоры с аналитическими центрами, за спиной которых стоит Израиль. Отмечено, что для монархий Залива это «непростительное поведение».
Из переписки посла ОАЭ с израильскими представителями (если она подлинная) стало известно о том, что ОАЭ имеет причастность к провалившейся попытке государственного переворота в Турции (2016 год).
В материале сообщается, что из писем посла ОАЭ в США становится понятно, что ОАЭ при контакте с израильскими «центрами демократии» в последнее время осуществляли попытки превращения в главного союзника США в регионе – вместо Саудовской Аравии. Заявлено, что именно по этой причине ОАЭ вышли из саудовской коалиции в Йемене, так как у Вашингтона к коалиции «возникают вопросы».
Исполнительный директор Арабского центра в Вашингтоне Халил Джахшан в интервью корреспонденту «Аль-Джазиры» заявил, что если данные о контактах ОАЭ с Израилем и поддержкой госпереворота в Турции подтвердятся, то для Объединённых Арабских Эмиратов это может привести к «стрессовым последствиям».
Использованы фотографии: AP
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