23:39 05 июня

Контрудар Катара: ОАЭ контактируют с Израилем и причастны к попытке переворота в Турции

Катарский телеканал Al Jazeera публикует материал, который можно считать ответом на разрыв дипломатических отношений несколькими странами мира с официальной Дохой. Напомним, что разрыв отношений по дипломатической линии, обвиняя Катар в поддержке «Аль-Каиды» и ИГИЛ (обе террористические группировки запрещены в РФ), осуществили Саудовская Аравия, Бахрейн, Египет, Ливия, Йемен, ОАЭ и государство Мальдивы. Al Jazeera «в ответ» выходит с материалом, в котором говорится, что Объединённые Арабские Эмираты всё последнее время вели подковёрные игры с Израилем, применяя инструменты обхода «панарабских интересов».

В материале заявлено, что об этом стало известно на основании утечек из переписки по электронной почте посла ОАЭ в Вашингтоне Юсефа аль-Отайба с разными респондентами. Примечательно, что взлом почты дипломата из ОАЭ произошёл 3 июня – фактически за несколько часов до того, как ОАЭ и другие страны решили разорвать дипотношения с Катаром.

Катарский телеканал сообщает, что аль-Отайба вёл переговоры с аналитическими центрами, за спиной которых стоит Израиль. Отмечено, что для монархий Залива это «непростительное поведение».


Из переписки посла ОАЭ с израильскими представителями (если она подлинная) стало известно о том, что ОАЭ имеет причастность к провалившейся попытке государственного переворота в Турции (2016 год).

В материале сообщается, что из писем посла ОАЭ в США становится понятно, что ОАЭ при контакте с израильскими «центрами демократии» в последнее время осуществляли попытки превращения в главного союзника США в регионе – вместо Саудовской Аравии. Заявлено, что именно по этой причине ОАЭ вышли из саудовской коалиции в Йемене, так как у Вашингтона к коалиции «возникают вопросы».

Контрудар Катара: ОАЭ контактируют с Израилем и причастны к попытке переворота в Турции


Исполнительный директор Арабского центра в Вашингтоне Халил Джахшан в интервью корреспонденту «Аль-Джазиры» заявил, что если данные о контактах ОАЭ с Израилем и поддержкой госпереворота в Турции подтвердятся, то для Объединённых Арабских Эмиратов это может привести к «стрессовым последствиям».

Использованы фотографии: AP
41

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 116

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  1. Рабинович_007 Сегодня, 18:57
    Резинка на голове не признак ума.
    Тьфу.
    Рабинович_007
    1. Zibelew Сегодня, 19:04
      Жители Катара вынесли магазины с продуктами, понимают что на эмира надежды нет. Надо бы им гуманитарку отправить тушенку свиную, шпиг.
      Zibelew
      1. Саша Крымский Сегодня, 19:28
        Цитата: Zibelew
        Жители Катара вынесли магазины с продуктами, понимают что на эмира надежды нет. Надо бы им гуманитарку отправить тушенку свиную, шпиг.

        И водки побольше - может на людей стали бы похожы. drinks
        Саша Крымский
        1. Zibelew Сегодня, 19:38
          Vodka и Pervach только за валюту drinks . Пока Катар при деньгах, надо продать.
          Zibelew
          1. Чёрный Сегодня, 19:40
            Пересев с верблюдов на мерседесы, дикари так и остались дикарями
            Чёрный
        2. Злой543 Сегодня, 19:50
          Ну пусть погрызуться... А как отреагировал кормилица? Нефть хоть подорожала?
          Злой543
          1. Терский Сегодня, 20:06
            Цитата: Злой543
            А как отреагировал кормилица? Нефть хоть подорожала?

            Стоимость июльских фьючерсов на нефть марки WTI выросла на 1,43 процента до 48,3 доллара за баррель. На августовские фьючерсы на североморскую нефтяную смесь марки Brent подскочила на 1,42 процента - до 50,7 доллара за баррель. Цену на нефть обваливают не продавцы нефти и не те, кто ее добывает. Цену регулируют те, кто контролирует деньги. Так как рынок углеводородов на 99% состоит из пустых бумажек, называемых фьючерсами (контракты на поставку нефти). Но нефть никто никуда не возит и не поставляет - это чисто финансовые махинации, которые и позволяют направлять цены на нефть за массой денег. Надо вниз, надо вверх. А контроль над ОПЕК через саудитов и катаров позволяет США блокировать договоренности о снижении добычи нефти.
            Терский
            1. Комментарий был удален.
            2. Злой543 Сегодня, 20:20
              belay Терский, ну Вы блин даёте belay
              Злой543
              1. Терский Сегодня, 20:27
                Цитата: Злой543
                Терский, ну Вы блин даёте

                Интересно что это я за "блин даю".., Вы спросили Вам ответили.
                Не нравится мой ответ, ищите здесь- Нефть начала дорожать на фоне дипломатического скандала вокруг Катара
                Терский
                1. Злой543 Сегодня, 20:34
                  Просто не ожидал такого полного ответа, на бирже не играете? winked
                  Злой543
                  1. Терский Сегодня, 20:40
                    Цитата: Злой543
                    на бирже не играете?

                    Нет, даже в спортлото не играю no Просто интересуюсь, wink
                    Терский
                    1. Inok10 Сегодня, 23:11
                      Цитата: Терский
                      Просто интересуюсь,

                      ... так то все оно так ... вот только ранее, 3 года назад СА и Катар уже разрывали дипломатические отношения ... там все не так просто, как на вывеске указано ... соперничество СА и Катара идет давно ... остальные "блокировщики" имеют на Катар свой зуб индивидуально, Бахрейн, за шиитов, ОАЭ за "Братьев Мусульман", Египет за тех же "Братьев Мусульман" и что самое забавное Катар не считает Иран Исчадием Зла, в отличии от СА ... Южный Парс на две трети принадлежит Катару и лишь одна треть Ирану ... в этом майдане местного разлива не участвуют Кувейт и Оман ... Иран с Оманом контролируют Ормузский пролив ... Мужики подождем еще хотя бы сутки ... ситуация будет гораздо интереснее по поступлению доп инфы ... вот например от 2016 года декабря месяца:
                      Рынки и экспертное сообщество реагируют на главную экономическую новость среды: приватизацию почти 20-процентного пакета компании «Роснефть». Событие комментируют ведущие мировые СМИ, которые не скрывают: сообщение о продаже доли стоимостью свыше десяти миллиардов евро инвесторам из Швейцарии и Катара стало для большинства полной неожиданностью.
                      ..19,5 % не слабо так за 10,5 миллиарда ... и далее уже свежее, от 3 июня 2017 года:
                      Роснефть заключила с правительством Иракского Курдистана ряд соглашений о расширении сотрудничества, в частности, компания получит доступ к управлению крупной региональной транспортной системой мощностью 700 тыс. баррелей в сутки.
                      В сообщении на сайте Роснефти сказано, что предполагается расширение мощности трубопровода до уровня более 1 млн баррелей до конца 2017 года.

                      ... ой, а это из нашего Прошлого - Внеочередной Пленум ЦК Бильдербергского клуба в США 1-4 июня 2017 года в небольшом городке Шантильи, до Белого дома рукой подать ... hi
                      Inok10
            3. Нормаль ок Сегодня, 21:49
              Цитата: Терский
              Цену регулируют те, кто контролирует деньги.

              При всём уважении... Цена на нефть также очень сильно зависит от потребителей.
              Нормаль ок
            4. voyaka uh Сегодня, 22:12
              Пора Вам, по-моему, узнать, что такое фьючерс.
              Это жесткое финансовое и юридическое обязательство.
              Купил фьючерс не купил по нему товар (нефть, например) в назначенный срок - заплатишь штраф или пойдешь под суд.

              Фьючерс – это сделка купли-продажи конкретного товара по конкретной цене, зафиксированной в момент времени и утвержденной участниками сделки. Покупатель фьючерса платит, как правило, не полную стоимость фьючерса, а лишь 10-15% (так называемое гарантийное обеспечение), но прибыль или убыток по контракту рассчитывается с полной стоимости сделки. Владелец фьючерса имеет право перепродать свой фьючерс до истечения срока его действия. В противном случае он обязан выполнить по нему обязательства, т.е., например, отгрузить товар или заплатить по нему деньги.
              voyaka uh
              1. _Ugene_ Сегодня, 22:46
                Все верно, только фьючерсы очень широко используются на спекулятивном рынке - по разным оценкам всего лишь от 1% до 3% всех фьючерсных контрактов на нефть заканчиваются реальной поставкой товара покупателю. Остальное - купил-продал до истечения срока его действия, разницу положил в карман или доплатил из кармана.
                _Ugene_
            5. kenig1 Сегодня, 22:53
              Катар газодобывающая страна, нефть сильно не подорожает.
              kenig1
          2. Чёрный Сегодня, 20:59
            Жаль, конечно, если ничего не будет. Но я оптимист: smile
            Чёрный
        3. Владыка Ситх Сегодня, 20:04
          Ну зачем вы травите? laughing
          Владыка Ситх
        4. Терский Сегодня, 20:52
          Цитата: Саша Крымский
          И водки побольше - может на людей стали бы похожы

          Саша, водку как раз люди пьют, а эти упыри - кровь.
          Терский
      2. Weyland Сегодня, 22:55
        Цитата: Zibelew
        Надо бы им гуманитарку отправить тушенку свиную, шпиг.

        Скушают, не волнуйтесь! По шариату, при угрозе голодной смерти можно и бекон, и эскалоп... laughing
        Weyland
    2. pjastolov Сегодня, 19:05
      что об этом стало известно на основании утечек из переписки по электронной почте посла ОАЭ в Вашингтоне Юсефа аль-Отайба с разными респондентами.
      ну хоть не Российские хакеры, а то вони было бы......... good
      pjastolov
      1. Alex777 Сегодня, 19:13
        Вот ведь как вовремя они все полезным делом таскания друг друга за носы занялись! Давно надо было! Авось не до Асада им теперь будет. bully
        Alex777
        1. Чёрный Сегодня, 19:21
          Милые браняться- только.....информацию сливают laughing .....у мира есть шанс узнать много интересого. Вперёд хлопцы, жгите. Славный срач намечается laughing
          Чёрный
        2. juneart Сегодня, 19:57
          Так может это Темнейший?!.... bully
          juneart
      2. bouncyhunter Сегодня, 19:13
        Вот и начались разборки в этой песочнице ... Как дети малые ...
        bouncyhunter
        1. pjastolov Сегодня, 19:20
          с Сирией не получается - вот и выбрали кому печеньки раздавать laughing
          pjastolov
          1. bouncyhunter Сегодня, 19:35
            Да , матрасы могут потирать ручонки ...
            bouncyhunter
            1. cniza Сегодня, 20:53
              Они не просто руки потирают , они уповают , они добились своего , устроив новую бучу , только не понимая чем все это может кончиться.
              cniza
            2. тол100в Сегодня, 20:55
              Цитата: bouncyhunter
              Да , матрасы могут потирать ручонки ...

              Наверное Катарцам надоели "бескровные смены власти!"
              тол100в
            3. kenig1 Сегодня, 22:56
              В Катаре находиться их крупнейшая военная база, им эта брань не нужна.
              kenig1
        2. Смог Сегодня, 19:42
          Цитата: bouncyhunter
          Вот и начались разборки в этой песочнице .

          Паша! Вечер добрый! drinks hi . Пошел наброс дерьма на вентилятор, причем с обеих сторон. Эх, чувствую кобчиком, много еще грязных простыней скоро будет вывешено. Ждем (.с).
          Смог
          1. bouncyhunter Сегодня, 19:44
            Костик , здарова ! soldier drinks Вот тебе и новый очаг напряжённости в регионе , спасибо полосатоухим . am
            bouncyhunter
            1. Смог Сегодня, 19:48
              Цитата: bouncyhunter
              Вот тебе и новый очаг напряжённости в регионе

              Да не Паш, думаю до горячего не дойдет. Погоняют друг на друга верблюдов и успокоятся. Тем более и Саудиты и Катар члены ОПЕК. Кто же им даст сильно хулиганить.
              Это возможно если матрасы решили кого то слить. Если так судить, то Катар.
              Смог
              1. bouncyhunter Сегодня, 19:57
                Цитата: Смог
                Это возможно если матрасы решили кого то слить. Если так судить, то Катар.

                А с чьей подачи Катар "стрелочником" назначили ? Вот тебе очередное доказательство "надёжности" матрасов как союзников и партнёров .
                bouncyhunter
                1. Смог Сегодня, 20:06
                  Цитата: bouncyhunter
                  Вот тебе очередное доказательство "надёжности" матрасов как союзников

                  Эээээ, этих доказательств. Пруд пруди.
                  Смог
            2. pjastolov Сегодня, 19:49
              а Россия Катар поддерживать не будет, из-за ИГИЛ, вот матрасы и будут их дербанить am
              pjastolov
              1. Капитан Пушкин Сегодня, 19:59
                Есть опасный момент. Если Катар с перепугу начнет у Ирана крышу искать, а Иран вдруг впряжется в тему, то ы могут зацепиться и натравить арабов на Персов (Катар оккупируют, Иран начнет шуметь, тут вся шобла, с ами во втором ряду и Израилем в третьем, начнет войну с персами).
                Капитан Пушкин
                1. Alex777 Сегодня, 20:09
                  А что, Катар еще не оккупирован? ИМХО давно... hi
                  Alex777
              2. bouncyhunter Сегодня, 19:59
                Да там сейчас такая катавасия может начаться ...
                bouncyhunter
      3. 210окв Сегодня, 19:29
        Подождите,еще не вечер.. yes Был бы человек,а дело найдется...
        Цитата: pjastolov
        что об этом стало известно на основании утечек из переписки по электронной почте посла ОАЭ в Вашингтоне Юсефа аль-Отайба с разными респондентами.
        ну хоть не Российские хакеры, а то вони было бы......... good
        210окв
      4. БАРХАН Сегодня, 20:02
        Цитата: pjastolov
        ну хоть не Российские хакеры

        Вы уверенны ?Дядя Вова на днях сказал одной американке ,что даже трёхлетняя девочка может гонять через интернет верблюдов по пустыне...Девочка понятно в звании капитана...
        БАРХАН
    3. Изгоняющий либероидов Сегодня, 19:07
      Рабинович -а жаба не душит, самому побыть хоть пять минут шейхом не хочется? ?? lol
      Изгоняющий либероидов
      1. Рабинович_007 Сегодня, 19:10
        Цитата: Изгоняющий либероидов
        шейхом

        lol
        вся эта босота не стоит даже времени чтобы посмотреть в ту сторону
        Рабинович_007
      2. Монос Сегодня, 19:16
        Весело у них там на БВ. Сейчас всё дерьмо наверх полезет.
        Монос
        1. БАРХАН Сегодня, 20:07
          Цитата: Монос
          Весело у них там на БВ. Сейчас всё дерьмо наверх полезет.

          Скорей всего натравят верблюдов друг на друга...Скажите пожалуйста,а ребята на фотках на лицо ужасные и ни фига не добрые внутри ,в ночнушках до земли -это с какой стороны ?...что то я в них не разбераюсь...
          БАРХАН
      3. juneart Сегодня, 19:59
        Вот ты бая ругаешь - а сам баем стать хочешь.... laughing
        juneart
      4. gigiperfetto Сегодня, 20:07
        Ма-а-а-ленький уточняющий вопрос: - а гарем прилагается? belay
        gigiperfetto
    4. сибиралт Сегодня, 19:10
      Восток дело тонкое. Каждый играет на нескольких досках.
      сибиралт
      1. Офицер запаса Сегодня, 19:29
        У всех рыльце в пушку. Там главное - подножку вовремя подставить и предать партнера с выгодой для себя любимого. Вот и весь "Восток дело тонкое".
        Офицер запаса
    5. Владимир 38 Сегодня, 19:38
      Веселье у них совместное намечается, ну мож хоть нефть в цене подорожает))
      Владимир 38
      1. тол100в Сегодня, 21:05
        Цитата: Владимир 38
        Веселье у них совместное намечается, ну мож хоть нефть в цене подорожает))

        Не знаю как нефть, но у нас бензин подорожает точно!
        тол100в
  2. Zaurbek Сегодня, 19:00
    Опять израильская военщина...
    Zaurbek
    1. Проксима Сегодня, 19:11
      Цитата: Zaurbek
      Опять израильская военщина...

      А, как же, иначе...,
      Проксима
      1. pjastolov Сегодня, 19:26
        у них всегда так
        pjastolov
        1. Проксима Сегодня, 19:38
          Цитата: pjastolov
          у них всегда так

          ..а, судя по этой советской карикатуре, они ещё и коварны (склонны объегорить), кто бы мог подумать? Так что, саудитам и прочим арабским странам, которые хотят контактировать Израилем, неплохо бы аллегорию из этой карикатурки уловить.
          Проксима
          1. pjastolov Сегодня, 20:12
            это наши братья
            pjastolov
            1. Наблюдатель2014 Сегодня, 21:48
              pjastolov
              это наши братья
              Сусанин ,Моисей.
              Ну один интервентов завёл на погибель.Второй водил по пустыням своих кучу лет и привёл, где нефти и газа нет. laughing
              Наблюдатель2014
              1. Weyland Сегодня, 22:59
                Цитата: Наблюдатель2014
                привёл, где нефти и газа нет

                У Вас устаревшие сведения: газа, как недавно выяснилось, трифигищево!
                Weyland
    2. DOCTOR ZLO Сегодня, 19:45
      Цитата: Zaurbek
      Опять израильская военщина...

      Движимая в "фарватере" американского и британского ампириализма...
      DOCTOR ZLO
    3. Дрюня2 Сегодня, 20:02
      Цитата: Zaurbek
      Опять израильская военщина...

      с аль джазиры
      http://www.aljazeera.com/news/2017/06/qatar-diplo
      matic-crisis-latest-updates-170605105550769.html
      Дрюня2
    4. gla172 Сегодня, 20:18
      ...да тут без "бокомизбранных" не обошлось....и не могло ни как.....
      gla172
      1. Zaurbek Сегодня, 20:20
        Вас послушать- все евреи....
        Zaurbek
        1. gla172 Сегодня, 20:36
          ..прости брат но енто так.....
          gla172
          1. sabakina Сегодня, 21:00
            Так было, есть и будет...
            sabakina
          2. Paranoid50 Сегодня, 21:10
            Цитата: gla172
            .прости брат но енто так.....

            Вся жизнь - Израиль, и люди в ней - евреи.... yes
            Paranoid50
            1. Weyland Сегодня, 23:03
              Цитата: Paranoid50
              Вся жизнь - Израиль, и люди в ней - евреи...


              Весь мир - додзё, и мы в нем - макивары! crying
              Weyland
        2. БАРХАН Сегодня, 21:24
          Цитата: Zaurbek
          Вас послушать- все евреи....

          Нет.Чукчи-чукчи.Хотя ...один тёрся какое то время...пытался затеряться в толпе(Абрамович)...но не срослось.Не помогли ни прищуривание, ни то ,что грыз замёрзшую рыбу...
          БАРХАН
        3. Проксима Сегодня, 21:34
          Цитата: Zaurbek
          Вас послушать- все евреи....

          Цитата: gla172
          ..прости брат но енто так.....

          Но разве что рептилоидов не записали в евреи. Судя по этой конспирологической картинке, иллюминаты, тоже все дети Сиона.
          Проксима
      2. Weyland Сегодня, 23:02
        Ну, если у Вас уже и Хайям с Хомейни - евреи, то дальше ехать некуда...

        "Видишь трёх богатырей?
        Средний - Муромец - еврей!" wassat
        Weyland
        1. Вадим237 Сегодня, 23:09
          По жизни было плохо так - это еврей виноват.
          Вадим237
        2. мордвин 3 Сегодня, 23:14
          Цитата: Weyland
          Средний - Муромец - еврей!"

          Вот этот што ли?
          мордвин 3
  3. Logall Сегодня, 19:00
    Теперь в Сирии боевики между собой воевать начнут. Кто под кем. Всё нам легче.
    Как Израиль туда влез?
    Logall
    1. Burbon Сегодня, 19:07
      Цитата: Logall
      Как Израиль туда влез?

      а он от туда вылазил?
      Burbon
    2. alexmach Сегодня, 19:29
      Как Израиль туда влез?

      - Как вам удалось договориться с шейхами
      - Ну сначала переговорный процесс шел с больши трудом. Нам пришлось очень долго работать что бы наладить хоть какой-то диалог. Но как только мы нашли среди шейхов хоть одного еврея дела резко пошли на лад.
      alexmach
    3. DOCTOR ZLO Сегодня, 19:49
      Цитата: Logall
      Теперь в Сирии боевики между собой воевать начнут. Кто под кем. Всё нам легче.
      Как Израиль туда влез?

      может про хуситов забудут и они снова займутся народными промыслами...
      DOCTOR ZLO
    4. тол100в Сегодня, 21:09
      Цитата: Logall
      Как Израиль туда влез?

      Как всегда - через одно место, со смазкой!
      тол100в
  4. антивирус Сегодня, 19:01
    каждый кидает то го-о которое под рукой -свое.
    Как цены на нефт-газ и тур отдых изменятся?
    что скажут гл потребители нефт -газ---- Китай и Индия?
    антивирус
  5. Teberii Сегодня, 19:02
    Шахматы пока ситуация идет к пату -этот узел может привести к радикальному решению.
    Teberii
  6. Рабинович_007 Сегодня, 19:04
    Кем эта нефтяная босота себя возомнила.
    Рабинович_007
    1. Zaurbek Сегодня, 19:05
      пока там на пол страны база США, кем то возомнили...
      Zaurbek
      1. Рабинович_007 Сегодня, 19:07
        Кому надо нефть, - берите.
        Рабинович_007
        1. Zaurbek Сегодня, 19:13
          там скорее газ. Если жахнуть...поднимутся цены.
          Zaurbek
          1. Zibelew Сегодня, 19:16
            Газ нужен украинцам, но это не они lol
            Zibelew
          2. Вадим237 Сегодня, 19:52
            Вот это нам сейчас нужно как никогда.
            Вадим237
  7. Изгоняющий либероидов Сегодня, 19:06
    Я так понял что агенты Кремля надовали по шеям агентам Трампа? ?? lol Причем , во время разборки все без исключения матерились на чистом Русском языке lol ?
    Изгоняющий либероидов
  8. anjey Сегодня, 19:07
    крысы в своей ближневосточной бочке начали рвать друг друга
    anjey
  9. LÄRZ Сегодня, 19:08
    Тэк-с, в этих нефтяных королевствах раздрай пошёл. И кто же на кого больше компромата насобирал? Или они будут действовать по принципу "хвост кошке рубим по частям"?
    LÄRZ
  10. Изгоняющий либероидов Сегодня, 19:10
    В стороне от этой свары стоят турки -ждут, когда начнут лететь перья по закоулкам, чтобы воссоздать империю Османов. Эрдогад то как не странно может оказаться в числе выигравших .
    Изгоняющий либероидов
    1. Чеширский Сегодня, 19:27
      Эрдогад то как не странно может оказаться в числе выигравших .

      Это вряд-ли. Курдистан маячит не только в Ираке и Сирии, но и в Турции. Выигравших будет немного, в том числе возможно и Россия, хотя поймём мы это через годы.
      hi
      Чеширский
  11. Deadушка Сегодня, 19:15
    Странно, что долго в этом гадюшнике ни чего не происходило, давно уже пора там "не стабильность" устроить.
    Deadушка
    1. alexmach Сегодня, 19:31
      Самое интересное, что говорят в СА внутри тоже куча своих противоречий...
      alexmach
  12. samarin1969 Сегодня, 19:17
    Цитата: Рабинович_007
    Кем эта нефтяная босота себя возомнила.

    2 место по ВВП на душу населения
    samarin1969
    1. Рабинович_007 Сегодня, 19:23
      Так у них там нефть в земле, сами то они никчемность. Куча богатств, нет чтобы жить и радоваться - нет, надо свои исламские террористические корни пускать.

      Всё, конец.
      Рабинович_007
      1. Злодей Сегодня, 19:35
        Цитата: Рабинович_007
        Так у них там нефть в земле, сами то они никчемность

        Был такой анекдотец: " над месторождениями своей нефти американские геологи с удивлением обнаружили какое-то непонятное арабское государство " wassat
        Цитата: Рабинович_007
        Куча богатств, нет чтобы жить и радоваться - нет

        А вот тут они сами себе злые буратины hi
        Злодей
    2. Zaurbek Сегодня, 19:24
      Объявить спонсором террора(есть за что) всадить штук 20-30 калибров аккуратно в газосжижающие терминалы (их потом минимум 5-7 лет строить)...и цена на газ пойдет вверх резко.
      Zaurbek
  13. Incvizitor Сегодня, 19:20
    Пауки в банке грызутся, ну туда им и дорога, что те террористическое государство что другие.
    PS кажется п...сы подавившись Сирией решили Катар сожрать-это наука остальным шакалам.
    Incvizitor
  14. starshina78 Сегодня, 19:33
    Пусть они друг - другу " чубы повырывают " , нам лучше будет !
    starshina78
  15. Doliva63 Сегодня, 19:46
    По ходу, потенциального союзника РФ глушить начали. Типа, чтобы другим не повадно было?
    Doliva63
    1. Zaurbek Сегодня, 20:17
      С каких пор Катар союзник РФ?
      Zaurbek
    2. Incvizitor Сегодня, 21:54
      Тогда уж саудов правильнее-это они всё в РФ ездят.
      Incvizitor
  16. Толстоевский Сегодня, 19:49
    ещё один секрет Полишинеля
    Толстоевский
  17. LÄRZ Сегодня, 19:52
    А наш Лавров, вот молодец, как оперативно реагирует:
    05 июня 19:21
    Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров предложил главе МИД Катара Мухаммеду Бен Абдель Рахману Бен Джасему Аль Тани обсудить возникшие проблемы в регионе за столом переговоров. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на российский МИД.
    Сообщается, что Лавров 5 июня поговорил по телефону с главой МИД Катара и выступил за преодоление разногласий в регионе, а также предложил обсудить сложившуюся ситуацию за столом переговоров. В прошедшем телефонном разговоре внимание уделили «резкому обострению отношений между Катаром и рядом других арабских государств», а также была «выражена обеспокоенность возникновением нового очага напряженности внутри арабского мира». Лавров высказался за преодоление обозначившихся противоречий за столом переговоров, на путях взаимоуважительного диалога перед лицом беспрецедентных по своему характеру вызовов, прежде всего угрозы терроризма
    http://360tv.ru/news/lavrov-predlozhil-115659/
    Оперативно и весьма. Раз вам Катар не нужен, может и нам где-то сгодится.
    LÄRZ
  18. mvg Сегодня, 20:02
    Цитата: Рабинович_007
    Так у них там нефть в земле, сами то они никчемность. Куча богатств, нет чтобы жить и радоваться - нет, надо свои исламские террористические корни пускать.
    Всё, конец.

    В России тоже нефть, газ и редкие металлы... А еще и наука и тяжелая металлургия. Только ВВП - далеко не 1-ый в мире. А, скорее, ВВП - это Путин Владимир.
    mvg
    1. Вадим237 Сегодня, 23:12
      Это потому, что у нас население почти 150 миллионов, а у Катара всего два.
      Вадим237
  19. Оператор Сегодня, 20:21
    Не все так просто.

    Скандал между Катаром и другими арабскими государствами Персидского залива разгорелся после недавнего официального заявления шейха Катара Тамима бин Хамада Аль Тани на церемонии выпуска офицерских курсов в столице страны Дохе:
    - «было бы немудро иметь напряжённые отношения с Ираном, который является сильной державой и гарантом стабильности в регионе»;
    - "группировка ХАМАС является законным представителем палестинского народа»;
    - "Катар выполняет функцию посредника между ХАМАС и Израилем".

    В общем, Израиль попался на горячем laughing
    Оператор
  20. 3vs Сегодня, 20:27
    Ну, понеслась...!
    Думаю, скоро нас ждёт много интересного!
    3vs
  21. Dashout Сегодня, 20:27
    Вот этого Трамп не ожидал..
    Dashout
    1. Вадим237 Сегодня, 23:12
      Мне кажется - ему на это класть.
      Вадим237
  22. Приговор Сегодня, 20:47
    Я таки не сильно удивлюсь, если в разговорчивом Катаре кое-кто быстренько умрёт от сердечного приступа, инсульта и других не слишком приятных вещей.. laughing
    Приговор
  23. Андрей Панов Сегодня, 21:03
    Завтра прилетит большой дядя, или тётя, из-за окияна и сразу мир, дружба, жвачка!
    Жаль, не успеют самое интересное рассказать.
    Андрей Панов
  24. Ilja2016 Сегодня, 21:04
    Цитата: Капитан Пушкин
    Есть опасный момент. Если Катар с перепугу начнет у Ирана крышу искать, а Иран вдруг впряжется в тему, то ы могут зацепиться и натравить арабов на Персов (Катар оккупируют, Иран начнет шуметь, тут вся шобла, с ами во втором ряду и Израилем в третьем, начнет войну с персами).

    Вся эта шобла кроме Израиля полностью небоеспособна
    Ilja2016
    1. Weyland Сегодня, 23:09
      Цитата: Ilja2016
      Вся эта шобла кроме Израиля полностью небоеспособна

      Есть в регионе еще одна боеспособная держава.
      есть такие арабские пословицы:
      "Сядь верхом на чистокровного коня - и турок догонит тебя на хромом осле!"
      "Пока араб выпустит одну стрелу - турок выпустит десять!"
      "Любой араб от рождения - пророк;
      Любой перс от рождения - поэт;
      Любой турок от рождения - солдат!"
      Weyland
  25. Ilja2016 Сегодня, 21:09
    Цитата: БАРХАН
    Цитата: Монос
    Весело у них там на БВ. Сейчас всё дерьмо наверх полезет.

    Скорей всего натравят верблюдов друг на друга...Скажите пожалуйста,а ребята на фотках на лицо ужасные и ни фига не добрые внутри ,в ночнушках до земли -это с какой стороны ?...что то я в них не разбераюсь...

    Ну вы насмешили laughing laughing
    Ilja2016
  26. Оператор Сегодня, 22:12
    Проблема в другом - зачем ОАЕ контактировали с Израилем по вопросу организации государственного переворота в Турции.

    Неужели израильтяне воткнули нож в спину своего партнера - Турции?

    Ай-ай-ай, а так правдоподобно переживали за российско-турецкие отношения после сбития Су-24.
    Оператор
  27. ALEA IACTA EST Сегодня, 22:30
    Теперь главное - не мешать царькам Аравии и Катара порезать друг друга на ремни.
    ALEA IACTA EST
  28. ventel Сегодня, 23:07
    Ребята успокойтесь после терактов в Лондоне джентельмены по тихому кинули предяву арабским шейхам мол ваше бабло и недвижимость находятса в Англии а вы здесь месных убиваете. И ненужно все сваливать на евреев они мочат всех и белых и черных терористов и даже рябых.
    ventel
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