Шпилечный револьвер — складной нож

Объединение огнестрельного оружия с холодным, имеющим короткий клинок пожалуй самый распространенный вариант комбинированного оружия. Сочетание компактности, относительной дешевизны вместе с функциональностью привлекало потенциальных владельцев. Именно на это рассчитывали мастера оружейники, разрабатывая различные варианты ножей-пистолетов, кинжалов-пистолетов и стреляющих стилетов.В прошлых своих статьях сайт HistoryPistols.ru уже рассказывал о кинжале катар с кремневыми пистолетами и про нож — капсюльный пистолет.В данной статье речь пойдет о револьвере под шпилечный патрон, рамка которого является рукояткой складного ножа.Шпилечный револьвер-нож (Pin-Fire Knife Revolver) состоит из рамки, ствола, барабана, ударно-спускового механизма и складного клинка. Рамка револьвера открытая, как в револьверах Лефоше, она является одновременно рукояткой складного ножа. Щечки рукоятки изготовлены из черного рога и крепятся к металлическим частям рамки с помощью заклепок и винтов.Общая длина шпилечного револьвера — ножа со сложенным клинком 140 мм. Ствол револьвера восьмигранный длиной 64 мм. На верхней грани ствола нанесена маркировка «EPROUVE» (проверено, испытано). У дульного среза в верхней части ствола установлена цилиндрическая мушка с шариком на конце.Барабан револьвера цилиндрической формы без долов. На наружной поверхности барабана сделано кольцо с зубцами, которое служит для фиксации камор барабана напротив канала ствола. Барабан револьвера предназначен для размещения шести шпилечных (pinfire) патронов калибра 5,5 мм.В передней части рамки обустроено основание, где шарнирно закреплен клинок складного ножа. Клинок ножа складываясь смещается к левой щечке рукоятки. Правее него виден складной спусковой крючок револьвера.На поверхности правой грани ствола имеется маркировка в виде буквы «R» под короной и буквы «P» под звездой. На поверхности барабана сделано клеймо в виде буквы «P» под звездой и Льежское бельгийское клеймо в виде букв "ELG" в овале.Шпилечные револьверы — ножи подобной конструкции неоднократно встречаются в частных коллекциях европейских антикваров, незначительно отличаясь по внешнему виду. На фото показан револьвер — нож с щечками рукоятки, изготовленными из слоновой кости.Шпилечный револьвер-нож (Pin-Fire Knife Revolver) имеет открытый курок без отдельной спицы. Курок наносит удар сверху по шпильке патрона, выступающей над барабаном. Общая длина оружия в боевом положении клинка 234 мм.Клинок ножа складной и шарнирно закреплен в рукоятке. Лезвие клинка имеет обоюдоострую заточку. Острие клинка находится на средней линии клинка. Пятка длиной 9 мм, обух прямой и короткий, скос обуха удлиненный и слегка вогнутый. С левой стороны клинка сделана узкая проточка для удобства извлечения клинка из рукоятки.На поверхности клинка с левой стороны нанесена маркировка в виде текста «BREVETE» и букв «S.B.» (SIGAUD-BARNERIAS) заключенных в овал. Вероятно данное оружие изготовлено на основе патента Жака Сигода (Jacques Sigaud — Barnerias).С правой стороны рамки сделана дверца для извлечения стреляных гильз из барабана и снаряжения револьвера новыми патронами. Дверца закреплена шарнирно и открывается вверх. В нижней части дверцы установлен подпружиненный рычаг фиксатора.Для снаряжения барабана выступающие шпильки патронов необходимо правильно ориентировать, чтобы они четко вошли в соответствующий им паз барабана.Для удобства извлечения стрелянных гильз с правой стороны рамки, как раз напротив дверцы, установлен стержень экстрактора. На поверхности ствола видна маркировка в виде буквы «N» под звездочкой.На поверхности барабана так же нанесена маркировка в виде букв «S.B.» (SIGAUD-BARNERIAS) указывающая на владельца патента.В каталоге 1899 года компании из бельгийского города Антверпен «J Pire and C°», занимающейся изготовлением и продажей оружия револьвер-нож указан с продажной ценой в 15 франков. Для сравнения цена на пистолет Бергманн Симплекс (Bergmann Simplex) составляла 40 франков, на револьвер Велодог — примерно 18 франков. Описание револьвера — ножа начинается фразой «...нет необходимости подчеркивать преимущество этого оружия...». В примечании сказано, что оружие может быть поставлено в Голландию и Швейцарию и Великое Герцогство Люксембург без дополнительной платы, а во Францию с таможенным сбором в один франк.Точное количество изготовленных ножей — револьверов неизвестно, но их было выпущено не менее 100 штук. Встречающиеся на аукционах шпилечные револьверы — ножи (Pin-Fire Knife Revolver, Le revolver-couteau) различаются по материалу щечек рукоятки, форме и длине клинка и рукоятки, а так же особенностям отделки. Для изготовления дорогих экземпляров оружия применяли слоновую кость и покрытие металла серебром в сочетании с гравировкой.В качестве самой простой отделки ножа — револьвера обычно использовали щечки рукоятки из рога и полированную сталь для рамки. Цвет рога мог быть не только белый и черный, но и коричневатых оттенков.Показанный на данной фотографии револьвер-нож резко отличается от большинства других длиной рукоятки, ствола и клинка. Общая его длина составляет 368 мм, длина клинка достигает 165 мм.Шпилечный револьвер — нож (Pin-Fire Knife Revolver) не очень часто встречается на антикварных аукционах Европы и США. Средняя цена на оружие в рядовом исполнении составляет примерно 2 тысячи долларов. Стоимость ножа-револьвера в хорошей сохранности и с щечками рукоятки из слоновой кости может достигать 6 — 8 тысяч долларов.