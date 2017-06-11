Шпилечный револьвер — складной нож
Объединение огнестрельного оружия с холодным, имеющим короткий клинок пожалуй самый распространенный вариант комбинированного оружия. Сочетание компактности, относительной дешевизны вместе с функциональностью привлекало потенциальных владельцев. Именно на это рассчитывали мастера оружейники, разрабатывая различные варианты ножей-пистолетов, кинжалов-пистолетов и стреляющих стилетов.
В прошлых своих статьях сайт HistoryPistols.ru уже рассказывал о кинжале катар с кремневыми пистолетами и про нож — капсюльный пистолет.
В данной статье речь пойдет о револьвере под шпилечный патрон, рамка которого является рукояткой складного ножа.
Шпилечный револьвер-нож (Pin-Fire Knife Revolver) состоит из рамки, ствола, барабана, ударно-спускового механизма и складного клинка. Рамка револьвера открытая, как в револьверах Лефоше, она является одновременно рукояткой складного ножа. Щечки рукоятки изготовлены из черного рога и крепятся к металлическим частям рамки с помощью заклепок и винтов.
Общая длина шпилечного револьвера — ножа со сложенным клинком 140 мм. Ствол револьвера восьмигранный длиной 64 мм. На верхней грани ствола нанесена маркировка «EPROUVE» (проверено, испытано). У дульного среза в верхней части ствола установлена цилиндрическая мушка с шариком на конце.
Барабан револьвера цилиндрической формы без долов. На наружной поверхности барабана сделано кольцо с зубцами, которое служит для фиксации камор барабана напротив канала ствола. Барабан револьвера предназначен для размещения шести шпилечных (pinfire) патронов калибра 5,5 мм.
В передней части рамки обустроено основание, где шарнирно закреплен клинок складного ножа. Клинок ножа складываясь смещается к левой щечке рукоятки. Правее него виден складной спусковой крючок револьвера.
На поверхности правой грани ствола имеется маркировка в виде буквы «R» под короной и буквы «P» под звездой. На поверхности барабана сделано клеймо в виде буквы «P» под звездой и Льежское бельгийское клеймо в виде букв "ELG" в овале.
Шпилечные револьверы — ножи подобной конструкции неоднократно встречаются в частных коллекциях европейских антикваров, незначительно отличаясь по внешнему виду. На фото показан револьвер — нож с щечками рукоятки, изготовленными из слоновой кости.
Шпилечный револьвер-нож (Pin-Fire Knife Revolver) имеет открытый курок без отдельной спицы. Курок наносит удар сверху по шпильке патрона, выступающей над барабаном. Общая длина оружия в боевом положении клинка 234 мм.
Клинок ножа складной и шарнирно закреплен в рукоятке. Лезвие клинка имеет обоюдоострую заточку. Острие клинка находится на средней линии клинка. Пятка длиной 9 мм, обух прямой и короткий, скос обуха удлиненный и слегка вогнутый. С левой стороны клинка сделана узкая проточка для удобства извлечения клинка из рукоятки.
На поверхности клинка с левой стороны нанесена маркировка в виде текста «BREVETE» и букв «S.B.» (SIGAUD-BARNERIAS) заключенных в овал. Вероятно данное оружие изготовлено на основе патента Жака Сигода (Jacques Sigaud — Barnerias).
С правой стороны рамки сделана дверца для извлечения стреляных гильз из барабана и снаряжения револьвера новыми патронами. Дверца закреплена шарнирно и открывается вверх. В нижней части дверцы установлен подпружиненный рычаг фиксатора.
Для снаряжения барабана выступающие шпильки патронов необходимо правильно ориентировать, чтобы они четко вошли в соответствующий им паз барабана.
Для удобства извлечения стрелянных гильз с правой стороны рамки, как раз напротив дверцы, установлен стержень экстрактора. На поверхности ствола видна маркировка в виде буквы «N» под звездочкой.
На поверхности барабана так же нанесена маркировка в виде букв «S.B.» (SIGAUD-BARNERIAS) указывающая на владельца патента.
В каталоге 1899 года компании из бельгийского города Антверпен «J Pire and C°», занимающейся изготовлением и продажей оружия револьвер-нож указан с продажной ценой в 15 франков. Для сравнения цена на пистолет Бергманн Симплекс (Bergmann Simplex) составляла 40 франков, на револьвер Велодог — примерно 18 франков. Описание револьвера — ножа начинается фразой «...нет необходимости подчеркивать преимущество этого оружия...». В примечании сказано, что оружие может быть поставлено в Голландию и Швейцарию и Великое Герцогство Люксембург без дополнительной платы, а во Францию с таможенным сбором в один франк.
Точное количество изготовленных ножей — револьверов неизвестно, но их было выпущено не менее 100 штук. Встречающиеся на аукционах шпилечные револьверы — ножи (Pin-Fire Knife Revolver, Le revolver-couteau) различаются по материалу щечек рукоятки, форме и длине клинка и рукоятки, а так же особенностям отделки. Для изготовления дорогих экземпляров оружия применяли слоновую кость и покрытие металла серебром в сочетании с гравировкой.
В качестве самой простой отделки ножа — револьвера обычно использовали щечки рукоятки из рога и полированную сталь для рамки. Цвет рога мог быть не только белый и черный, но и коричневатых оттенков.
Показанный на данной фотографии револьвер-нож резко отличается от большинства других длиной рукоятки, ствола и клинка. Общая его длина составляет 368 мм, длина клинка достигает 165 мм.
Шпилечный револьвер — нож (Pin-Fire Knife Revolver) не очень часто встречается на антикварных аукционах Европы и США. Средняя цена на оружие в рядовом исполнении составляет примерно 2 тысячи долларов. Стоимость ножа-револьвера в хорошей сохранности и с щечками рукоятки из слоновой кости может достигать 6 — 8 тысяч долларов.
Автор: Андрей ПасютаПервоисточник: http://historypistols.ru/blog/atipichnoe-i-zamaskirovannoe-oruzhie/shpilechnyj-revolver-skladnoj-nozh-pin-fire-knife-revolver/
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