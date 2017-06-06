Владимир ШАМАНОВ — о зависти Запада к российским успехам в Сирии

Западные СМИ назвали пиар-акцией операцию России по уничтожению террористов "калибрами" в Сирии. Накануне российские военные запустили по боевикам ИГИЛ (запрещена в РФ) четыре крылатые ракеты. Каждая из них достигла цели, сообщили в Минобороны. Перед пуском оружия Россия уведомила о своих планах командование США, Турции и Израиля.Как сообщили журналисты Fox News, которые пообщались с неназванным "выдающимся военным аналитиком в Москве", таким образом РФ лишь хотела в очередной раз "поиграть мускулами" и продемонстрировать свою мощь."Выдающийся" эксперт считает, что российские военные могли бы использовать боевую авиацию, что было бы гораздо эффективнее. Он подчеркнул, что четыре ракеты - "ничто", и что это была пиар-акция для всего мира, а также для российской общественности.Российские военные аналитики не спорят: действительно, элемент пиара во всем этом был. Однако в отличие от американцев мы четко показали миру, как умеем отрабатывать цели: минимальными средствами, но при этом с высокой точностью и серьезной предварительной подготовкой. Что называется, смотрите и учитесь. И никаких "госпиталей" и "роддомов", смотрите съемку с "беспилотников".Особенно странно слушать визг зарубежных СМИ на фоне заявлений Пентагона, который, не стесняясь, признается: да, мы иногда попадаем по мирным жителям, но это необходимость, с которой надо смириться. Кстати, эти же самые американские журналисты недавно задавались вопросом: а точно ли с террористами воюет коалиция во главе с США в Сирии? Потому что создается впечатление, что с мирными гражданами…А ВКС России тем временем продолжают показывать высокий профессионализм. Вот и накануне они в очередной раз продемонстрировали высочайшее мастерство, не пустив боевиков в Пальмиру. Из города Ракки туда пытались прорваться террористы ИГИЛ. Российские военные ликвидировали более 80 боевиков. Перемещения террористов обнаружили наши разведчики, в небо немедленно были подняты самолеты ВКС России. Помимо самих экстремистов была уничтожена их техника."Правда.Ру" обратилась за комментарием к Владимиру Шаманову, экс-командующему Воздушно-десантными войсками, генерал-полковнику, Герою Российской Федерации, председателю комитета Государственной думы по обороне.— Можно ли говорить о том, что состоявшиеся пуски крылатых ракет "Калибр" являются примером принципиально нового успешного подхода к боевой подготовке российских войск и испытаниям вооружений?— Это успешное и рациональное решение. Задача, которая стояла, была реализована на основе точных разведданных, и ракеты попали туда, куда надо. Чего не могут никак выполнить наши оппоненты. Поэтому они и пытаются всячески поставить под сомнение те достижения, которые имеют наши Воздушно-космические силы. В подобных заявлениях западных СМИ безграничная зависть видна с первого взгляда.Все профессионалы мира давным-давно, с самых первых пусков "калибров", отметили исключительную точность и высочайшую эффективность нашего оружия. Мы должны быть благодарны нашему военно-промышленному комплексу. Он успешно выполняет задачи, поставленные руководством страны и Вооруженными силами.