Рубрика "Мнения" : Здесь выкладываются абсолютно различные мнения-статьи посетителей сайта, а также статьи с других сайтов для обсуждения. Администрация сайта по поводу этих новостей может иметь мнение, отличное от мнения авторов материалов.
День Х: сегодня началась бы война за Черноморский флот
Живя в реальности, где Крым вернулся в состав Российской Федерации, а операция по воссоединению прошла бескровно и уже внесена в мировые учебники военной стратегии, мало кто помнит о том, что сегодня наш Черноморский флот должен был покинуть Крым.
Существовал даже специальный сайт, на котором писались новости о Крыме, флоте, обсуждалось скорое появление кораблей и солдат НАТО "вместо этих русских" и, конечно, отсчитывались дни до "незалежности" Крыма от флота".
На этом портале, кстати, можно до сих пор увидеть очень наглядную анимацию: в ней вначале русский офицер флота плачет на палубе, после флот уходит из гавани, ему со смехом машут платочками цвета украинского флага, а после над опустевшей акваторией дается салют.
Так что же было бы с Черноморским флотом, миром и нашими государствами, если бы Крым не воссоединился с Россией? Об этом Pravda.Ru попросила рассказать военно-морского историка, капитана первого ранга в отставке Илью Михайлова. Редакция приняла решение опубликовать его рассказ в виде авторского материала с небольшими дополнениями, уж слишком ярко описал возможные последствия военный моряк.
Итак, слушаем (точнее — читаем) профессионала.
О таких вещах очень сложно говорить в сослагательном наклонении — ведь здесь слишком много факторов, которые влияют на ситуацию; тот же Майдан, который перевернул абсолютно все. Но для любителей альтернативной истории давайте рассмотрим варианты.
Первый из них — это традиционное течение событий. Не было Майдана, флот стоит и стареет (Украина не пропускала почти новые корабли), наступает день "икс". Перед этим идет колоссальная накачка по ТВ, вне зависимости, кто был бы президентом (скорее всего, колоритная, но до продажности рациональная Юля [Тимошенко]): надо выгнать флот, независимость, "москалей гни или гони".
За кулисами — торговля, ставки очень завышены: Украина просит в 10 раз больше, России некуда выводить флот и не хочется терять Черное море, Запад и Турция давят. В ответ Россия применяет санкции: газ перекрывается, прекращаются поставки электричества, высылаются украинцы, запрещаются переводы, взыскиваются деньги по долгам…
Об этом можно говорить долго, но в итоге я бы дал 90% на то, что Россия "купила" бы продление — кратковременное (чтобы успокоить украинцев) — стоянки флота. И по 5% — на уход или военную операцию по присоединению Крыма. Но уже не такую "чистую", как в 2014-м, в нашей с вами реальности. Тут Россия защищала своих, и высказался почти весь Крым, а там это выглядело бы грабежом среди бела дня.
Второй вариант. Майдан случился, но Россия не стала воссоединяться с Крымом. Как мы уже знаем, и это подтверждено документально, тот же Меджлис с Хизбутами и радикалами начали бы покорять Крым. До даты, дня окончания контракта, флот (точнее, его морская пехота, и т. п.) уже вступил бы в боевые действия против радикалов, против нападающих на россиян, на русскоязычных, да и у КПП были бы инциденты: опубликованы переписки, а еще сами радикалы признают, что они бы осаждали и штурмовали места базирования.
Как мы тоже помним, ВСУ признались, что планировали десант на Крым — то есть там началась бы война, как сейчас на Донбассе. Конечно, Россия бы опять начала операцию по принуждению к миру и в результате воссоединилась бы с Крымом, но это была бы кровавая история — и день воссоединения был бы "с привкусом пороха и крови".
Кстати, не забывайте, что власти Украины (это было найдено на официальном сайте Пентагона, и это не "фейк из соцсетей") уже согласовали перестройку ряда образовательных заведений в Крыму под опорные пункты и штабы сил НАТО — по военно-технологическим требованиям США.
Третий вариант — без Майдана, см. пункт первый, но у власти условный Ярош-Ляшко, Ющенко-2. Украина заявляет, что уже подписала соглашение с Турцией, США и вообще НАТО. Флот НАТО входит в Черное море и идет к украинскому в том случае Крыму. Звонки по "горячей линии" Путин — Обама, нервы…
Тут два возможных результата: Черноморский флот дает бой, начинается война с НАТО, причем, дай бог, если не ядерная (а тут от пули до баллистических ракет эскалация быстрая). Либо Черноморский флот уходит с развевающимися флагами, но со слезами и стыдом — мимо формально салютующих ему, но смеющихся в душе моряков и адмиралов НАТО.
Четвертый вариант мы видим сейчас. Крым с нами, флот обновляется, и очень сильно: нет запрета Украины на новые корабли, полуостров стал "вечным авианосцем", эксперты США и Турции говорят о развертывании в Крыму "пузыря воспрещения доступа" и впервые за много десятилетий доминирования России на Черном море кровь не проливалась.
Что же, вдобавок к словам каперанга Михайлова редакция хотела бы напомнить, что еще в 2016 году экс-сотрудник ЦРУ Раймонд Беркли Макговерн признал: "Если бы Крым не воссоединился с Россией, то на полуострове появились бы военные базы НАТО". "Если база НАТО появилась бы на полуострове, то даже вопреки всем международным конвенциям высока была бы вероятность размещения на ней ядерного оружия США", — добавил он.
Также Макговерн рассказал о целях такой базы. Они логичны (для США) и банальны: закрыть для России воздушное пространство на юге, отрезать нашу страну от моря, создать не просто форпост, но целый анклав, только формально подчиняющийся Украине, а по факту — территорию США и НАТО.
Кстати, как ранее упоминал офицер Черноморского флота, в 2014 году украинское командование действительно обсуждало высадку десанта в Крыму; про это публично рассказал начальник Генштаба ВСУ Виктор Муженко.
"В Крыму и Севастополе легко могло появиться все что угодно, в том числе системы противоракетной обороны, и новые базы, и новый ударный комплекс. И Москва была бы вынуждена предпринимать контрмеры и ставить под удар российских ракетных систем те объекты, которые стали бы России угрожать", — рассказывал президент России в фильме Оливера Стоуна "Украина в огне".
Первоисточник: https://www.pravda.ru/news/politics/28-05-2017/1335623-0/
Существовал даже специальный сайт, на котором писались новости о Крыме, флоте, обсуждалось скорое появление кораблей и солдат НАТО "вместо этих русских" и, конечно, отсчитывались дни до "незалежности" Крыма от флота".
На этом портале, кстати, можно до сих пор увидеть очень наглядную анимацию: в ней вначале русский офицер флота плачет на палубе, после флот уходит из гавани, ему со смехом машут платочками цвета украинского флага, а после над опустевшей акваторией дается салют.
Так что же было бы с Черноморским флотом, миром и нашими государствами, если бы Крым не воссоединился с Россией? Об этом Pravda.Ru попросила рассказать военно-морского историка, капитана первого ранга в отставке Илью Михайлова. Редакция приняла решение опубликовать его рассказ в виде авторского материала с небольшими дополнениями, уж слишком ярко описал возможные последствия военный моряк.
Итак, слушаем (точнее — читаем) профессионала.
О таких вещах очень сложно говорить в сослагательном наклонении — ведь здесь слишком много факторов, которые влияют на ситуацию; тот же Майдан, который перевернул абсолютно все. Но для любителей альтернативной истории давайте рассмотрим варианты.
Первый из них — это традиционное течение событий. Не было Майдана, флот стоит и стареет (Украина не пропускала почти новые корабли), наступает день "икс". Перед этим идет колоссальная накачка по ТВ, вне зависимости, кто был бы президентом (скорее всего, колоритная, но до продажности рациональная Юля [Тимошенко]): надо выгнать флот, независимость, "москалей гни или гони".
За кулисами — торговля, ставки очень завышены: Украина просит в 10 раз больше, России некуда выводить флот и не хочется терять Черное море, Запад и Турция давят. В ответ Россия применяет санкции: газ перекрывается, прекращаются поставки электричества, высылаются украинцы, запрещаются переводы, взыскиваются деньги по долгам…
Об этом можно говорить долго, но в итоге я бы дал 90% на то, что Россия "купила" бы продление — кратковременное (чтобы успокоить украинцев) — стоянки флота. И по 5% — на уход или военную операцию по присоединению Крыма. Но уже не такую "чистую", как в 2014-м, в нашей с вами реальности. Тут Россия защищала своих, и высказался почти весь Крым, а там это выглядело бы грабежом среди бела дня.
Второй вариант. Майдан случился, но Россия не стала воссоединяться с Крымом. Как мы уже знаем, и это подтверждено документально, тот же Меджлис с Хизбутами и радикалами начали бы покорять Крым. До даты, дня окончания контракта, флот (точнее, его морская пехота, и т. п.) уже вступил бы в боевые действия против радикалов, против нападающих на россиян, на русскоязычных, да и у КПП были бы инциденты: опубликованы переписки, а еще сами радикалы признают, что они бы осаждали и штурмовали места базирования.
Как мы тоже помним, ВСУ признались, что планировали десант на Крым — то есть там началась бы война, как сейчас на Донбассе. Конечно, Россия бы опять начала операцию по принуждению к миру и в результате воссоединилась бы с Крымом, но это была бы кровавая история — и день воссоединения был бы "с привкусом пороха и крови".
Кстати, не забывайте, что власти Украины (это было найдено на официальном сайте Пентагона, и это не "фейк из соцсетей") уже согласовали перестройку ряда образовательных заведений в Крыму под опорные пункты и штабы сил НАТО — по военно-технологическим требованиям США.
Третий вариант — без Майдана, см. пункт первый, но у власти условный Ярош-Ляшко, Ющенко-2. Украина заявляет, что уже подписала соглашение с Турцией, США и вообще НАТО. Флот НАТО входит в Черное море и идет к украинскому в том случае Крыму. Звонки по "горячей линии" Путин — Обама, нервы…
Тут два возможных результата: Черноморский флот дает бой, начинается война с НАТО, причем, дай бог, если не ядерная (а тут от пули до баллистических ракет эскалация быстрая). Либо Черноморский флот уходит с развевающимися флагами, но со слезами и стыдом — мимо формально салютующих ему, но смеющихся в душе моряков и адмиралов НАТО.
Четвертый вариант мы видим сейчас. Крым с нами, флот обновляется, и очень сильно: нет запрета Украины на новые корабли, полуостров стал "вечным авианосцем", эксперты США и Турции говорят о развертывании в Крыму "пузыря воспрещения доступа" и впервые за много десятилетий доминирования России на Черном море кровь не проливалась.
Что же, вдобавок к словам каперанга Михайлова редакция хотела бы напомнить, что еще в 2016 году экс-сотрудник ЦРУ Раймонд Беркли Макговерн признал: "Если бы Крым не воссоединился с Россией, то на полуострове появились бы военные базы НАТО". "Если база НАТО появилась бы на полуострове, то даже вопреки всем международным конвенциям высока была бы вероятность размещения на ней ядерного оружия США", — добавил он.
Также Макговерн рассказал о целях такой базы. Они логичны (для США) и банальны: закрыть для России воздушное пространство на юге, отрезать нашу страну от моря, создать не просто форпост, но целый анклав, только формально подчиняющийся Украине, а по факту — территорию США и НАТО.
Кстати, как ранее упоминал офицер Черноморского флота, в 2014 году украинское командование действительно обсуждало высадку десанта в Крыму; про это публично рассказал начальник Генштаба ВСУ Виктор Муженко.
"В Крыму и Севастополе легко могло появиться все что угодно, в том числе системы противоракетной обороны, и новые базы, и новый ударный комплекс. И Москва была бы вынуждена предпринимать контрмеры и ставить под удар российских ракетных систем те объекты, которые стали бы России угрожать", — рассказывал президент России в фильме Оливера Стоуна "Украина в огне".
ИнформацияУважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти