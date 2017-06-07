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Как Меркель устроила США "немецкий бунт"
Федеральный канцлер ФРГ призвала избавиться от зависимости от США. К этому ее сподвигло общение с новым американским президентом Дональдом Трампом. Как можно расшифровать этот крик души фрау Меркель?
Резкая антиамериканская реакция Меркель последовала за крайне неудачным, по мнению большинства аналитиков, визитом Трампа в Европу, где он встречался с руководством ЕС, главами стран НАТО и лидерами G7.
Первое, на что хочется указать, — это на давнее стремление Берлина освободиться от оков, наложенных на него после Второй мировой войны в виде членства в НАТО под англосаксонским руководством.
К этой цели Германия идет давно, еще с первых послевоенных лет. Как побежденная страна, она была вынуждена принять все условия мира и все ограничения, закрывавшие ей возможности ведения независимой внешней политики, политики в сфере безопасности и военного строительства. Но усилиями сменявших друг друга правительств ФРГ добилась возвращения ей почти всего, что присуще полностью самостоятельному, независимому государству. Почти всего, даже армии, хотя и без ядерного оружия.
Но внешнеполитический курс Берлина оставался полностью в зависимости от НАТО, где все определяет Вашингтон. Подчинение ФРГ воле Америки давно стало притчей во языцех, оно постоянно вызывает насмешки у соседей и скрытое негодование самих немцев. Казалось, что конца ему не будет. Однако перемены пришли с появлением в Белом доме Дональда Трампа.
Какой может быть его реакция на "немецкий бунт"? Это второй момент, над которым следует задуматься.
Заняв президентское кресло, Трамп потребовал от немцев и всех европейцев платить за членство в НАТО и отказаться от надежд на преференции в торговле с США. Суть его политики в этих вопросах можно выразить формулой: выгода не должна приноситься в жертву историческому наследию.
В применении к ФРГ это можно интерпретировать так: механизм сдерживания Германии (НАТО) устарел, от него придется отказаться. Пусть немцы попробуют сами что-то сделать. Далеко зайти мы им не дадим: остаются экономические, торговые, финансовые рычаги. Их уже опробовали на Дойчебанке, "Фольксвагене"… Понадобится — мы завалим Берлин многомиллиардными исками и придушим их штрафами.
Если же у них будет получаться что-то путное, так тем лучше! Пусть научатся сами разбираться с европейскими проблемами: Греция, Украина, Балканы, Каталония, брекзит… мало ли у них головной боли! Хотят выстроить Европу — пусть! Хотят заниматься Африкой - пожалуйста, пробуйте! Хотят свободной торговли — пусть торгуют себе на здоровье, с кем угодно; посмотрим, что у них получится без американского рынка.
Третий важный вопрос — это отношение к немецкой идее европейской независимости в самой Европе. Оказывается, что у нее есть сторонники. Так, итальянский премьер Паоло Джентиллони однозначно дал понять, что поддерживает риторику Меркель. Правда, никто из европейских лидеров пока не делал схожих заявлений. В частности, несколько настораживает молчание Эммануэля Макрона. По идее, он должен был бы первым присоединиться к Берлину в стремлении к свободе и независимости. Однако этого не происходит.
В связи с этим можно вспомнить, что еще несколько месяцев назад в пользу большей европейской самостоятельности, в частности, в военных вопросах, высказывался глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер. Это означает, что в среде брюссельской бюрократии идеи Меркель пользуются влиянием. Это важно.
Следующая проблема — будущее НАТО. Здесь сложно удержаться от сарказма: сколько лет Запад боялся "козней" Москвы, которая чуть ли не во сне видит, как Европа и США расходятся и тем самым ослабляют или даже рушат свой альянс. И вот с инициативой ослабления этого самого альянса выступает не "страшный" Путин, а сама канцлер Меркель! Уж ее-то никто не заподозрит в работе на Кремль!
Если серьезно, то перспектива евро-американского раскола в НАТО способна создать немало рисков. Пожалуй, главный из них — это доступ ФРГ к французскому ядерному оружию и создание на этой основе европейской армии под германским руководством. Без американского присмотра эта перспектива представляется реальной и радовать не может.
В связи с этим можно вспомнить, что еще несколько месяцев назад в пользу большей европейской самостоятельности, в частности, в военных вопросах, высказывался глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер. Это означает, что в среде брюссельской бюрократии идеи Меркель пользуются влиянием. Это важно.
Следующая проблема — будущее НАТО. Здесь сложно удержаться от сарказма: сколько лет Запад боялся "козней" Москвы, которая чуть ли не во сне видит, как Европа и США расходятся и тем самым ослабляют или даже рушат свой альянс. И вот с инициативой ослабления этого самого альянса выступает не "страшный" Путин, а сама канцлер Меркель! Уж ее-то никто не заподозрит в работе на Кремль!
Если серьезно, то перспектива евро-американского раскола в НАТО способна создать немало рисков. Пожалуй, главный из них — это доступ ФРГ к французскому ядерному оружию и создание на этой основе европейской армии под германским руководством. Без американского присмотра эта перспектива представляется реальной и радовать не может.
Мартин Шульц, лидер СДПГ и кандидат на пост канцлера: "Велением времени становится помешать этому человеку (Дональду Трампу. — Ред.) всем тем, что мы собой представляем".
Это означает, что тема отказа от зависимости от Америки и Британии стала общенациональной. Это новый курс, который будет проводиться при любом исходе выборов. Хотя мало у кого есть сомнения, что победит в них Ангела Меркель.
Все это означает, что значительная часть европейской элиты давно готовилась к тому, чтобы начать реализацию плана, нацеленного на формирование на континенте самостоятельного центра силы. Если же посмотреть с этой точки зрения на некоторые последние заявления российского лидера Владимира Путина, он прекрасно это видит и понимает.
Обратите внимание хотя бы на несколько его пассажей из выступлений в ходе визита в Париж. Он дважды — на пресс-конференции и в интервью для "Ле Фигаро" — ненавязчиво подчеркнул несамостоятельность, подчиненность французской политики в рамках западных структур. Кроме этого, в интервью он деликатно вспомнил о роли германских политиков, которые после распада СССР предлагали создать единую систему безопасности в Европе с участием России и США, но в Вашингтоне их не послушали.
Одним словом, в Москве видят и понимают, что происходит в Европе. И это вселяет уверенность: неожиданностей не будет.
Автор: Дмитрий Нерсесов
Первоисточник: https://www.pravda.ru/world/31-05-2017/1336110-merkel-0/
Резкая антиамериканская реакция Меркель последовала за крайне неудачным, по мнению большинства аналитиков, визитом Трампа в Европу, где он встречался с руководством ЕС, главами стран НАТО и лидерами G7.
Первое, на что хочется указать, — это на давнее стремление Берлина освободиться от оков, наложенных на него после Второй мировой войны в виде членства в НАТО под англосаксонским руководством.
К этой цели Германия идет давно, еще с первых послевоенных лет. Как побежденная страна, она была вынуждена принять все условия мира и все ограничения, закрывавшие ей возможности ведения независимой внешней политики, политики в сфере безопасности и военного строительства. Но усилиями сменявших друг друга правительств ФРГ добилась возвращения ей почти всего, что присуще полностью самостоятельному, независимому государству. Почти всего, даже армии, хотя и без ядерного оружия.
Но внешнеполитический курс Берлина оставался полностью в зависимости от НАТО, где все определяет Вашингтон. Подчинение ФРГ воле Америки давно стало притчей во языцех, оно постоянно вызывает насмешки у соседей и скрытое негодование самих немцев. Казалось, что конца ему не будет. Однако перемены пришли с появлением в Белом доме Дональда Трампа.
Какой может быть его реакция на "немецкий бунт"? Это второй момент, над которым следует задуматься.
Заняв президентское кресло, Трамп потребовал от немцев и всех европейцев платить за членство в НАТО и отказаться от надежд на преференции в торговле с США. Суть его политики в этих вопросах можно выразить формулой: выгода не должна приноситься в жертву историческому наследию.
В применении к ФРГ это можно интерпретировать так: механизм сдерживания Германии (НАТО) устарел, от него придется отказаться. Пусть немцы попробуют сами что-то сделать. Далеко зайти мы им не дадим: остаются экономические, торговые, финансовые рычаги. Их уже опробовали на Дойчебанке, "Фольксвагене"… Понадобится — мы завалим Берлин многомиллиардными исками и придушим их штрафами.
Если же у них будет получаться что-то путное, так тем лучше! Пусть научатся сами разбираться с европейскими проблемами: Греция, Украина, Балканы, Каталония, брекзит… мало ли у них головной боли! Хотят выстроить Европу — пусть! Хотят заниматься Африкой - пожалуйста, пробуйте! Хотят свободной торговли — пусть торгуют себе на здоровье, с кем угодно; посмотрим, что у них получится без американского рынка.
Третий важный вопрос — это отношение к немецкой идее европейской независимости в самой Европе. Оказывается, что у нее есть сторонники. Так, итальянский премьер Паоло Джентиллони однозначно дал понять, что поддерживает риторику Меркель. Правда, никто из европейских лидеров пока не делал схожих заявлений. В частности, несколько настораживает молчание Эммануэля Макрона. По идее, он должен был бы первым присоединиться к Берлину в стремлении к свободе и независимости. Однако этого не происходит.
В связи с этим можно вспомнить, что еще несколько месяцев назад в пользу большей европейской самостоятельности, в частности, в военных вопросах, высказывался глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер. Это означает, что в среде брюссельской бюрократии идеи Меркель пользуются влиянием. Это важно.
Следующая проблема — будущее НАТО. Здесь сложно удержаться от сарказма: сколько лет Запад боялся "козней" Москвы, которая чуть ли не во сне видит, как Европа и США расходятся и тем самым ослабляют или даже рушат свой альянс. И вот с инициативой ослабления этого самого альянса выступает не "страшный" Путин, а сама канцлер Меркель! Уж ее-то никто не заподозрит в работе на Кремль!
Если серьезно, то перспектива евро-американского раскола в НАТО способна создать немало рисков. Пожалуй, главный из них — это доступ ФРГ к французскому ядерному оружию и создание на этой основе европейской армии под германским руководством. Без американского присмотра эта перспектива представляется реальной и радовать не может.
В связи с этим можно вспомнить, что еще несколько месяцев назад в пользу большей европейской самостоятельности, в частности, в военных вопросах, высказывался глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер. Это означает, что в среде брюссельской бюрократии идеи Меркель пользуются влиянием. Это важно.
Следующая проблема — будущее НАТО. Здесь сложно удержаться от сарказма: сколько лет Запад боялся "козней" Москвы, которая чуть ли не во сне видит, как Европа и США расходятся и тем самым ослабляют или даже рушат свой альянс. И вот с инициативой ослабления этого самого альянса выступает не "страшный" Путин, а сама канцлер Меркель! Уж ее-то никто не заподозрит в работе на Кремль!
Если серьезно, то перспектива евро-американского раскола в НАТО способна создать немало рисков. Пожалуй, главный из них — это доступ ФРГ к французскому ядерному оружию и создание на этой основе европейской армии под германским руководством. Без американского присмотра эта перспектива представляется реальной и радовать не может.
Мартин Шульц, лидер СДПГ и кандидат на пост канцлера: "Велением времени становится помешать этому человеку (Дональду Трампу. — Ред.) всем тем, что мы собой представляем".
Это означает, что тема отказа от зависимости от Америки и Британии стала общенациональной. Это новый курс, который будет проводиться при любом исходе выборов. Хотя мало у кого есть сомнения, что победит в них Ангела Меркель.
Все это означает, что значительная часть европейской элиты давно готовилась к тому, чтобы начать реализацию плана, нацеленного на формирование на континенте самостоятельного центра силы. Если же посмотреть с этой точки зрения на некоторые последние заявления российского лидера Владимира Путина, он прекрасно это видит и понимает.
Обратите внимание хотя бы на несколько его пассажей из выступлений в ходе визита в Париж. Он дважды — на пресс-конференции и в интервью для "Ле Фигаро" — ненавязчиво подчеркнул несамостоятельность, подчиненность французской политики в рамках западных структур. Кроме этого, в интервью он деликатно вспомнил о роли германских политиков, которые после распада СССР предлагали создать единую систему безопасности в Европе с участием России и США, но в Вашингтоне их не послушали.
Одним словом, в Москве видят и понимают, что происходит в Европе. И это вселяет уверенность: неожиданностей не будет.
Автор: Дмитрий НерсесовПервоисточник: https://www.pravda.ru/world/31-05-2017/1336110-merkel-0/
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