23:42 05 июня

СМИ: Сирийский истребитель сбит под Дамаском

Две группировки вооруженной оппозиции сообщили о том, что сбили истребитель сирийских ВВС рядом с аэродромом Думейр в 50 км к востоку от Дамаска, передает ТАСС . Как информировал телеканал Al Arabiya, боевики из бригады "Асвад аш-Шаркия" утверждают, что самолет рухнул в районе Телль-Даква в Сирийской пустыни и его пилот погиб.

СМИ: Сирийский истребитель сбит под Дамаском


В свою очередь формирование "Джейш аш-Шухада" заявило, что истребитель разбился рядом с оазисом Бир-Касаб. Его представитель Саид Сейф отметил, что боевики открыли огонь по самолету из зенитных орудий, предоставленных им недавно США.


Сирийское командование в Дамаске пока не комментирует эти сообщения. Правительственные силы в настоящий момент развернули наступательную операцию "Аль-Фаджр" ("Рассвет") в восточных районах Сирии. Ее целью является ликвидация форпостов террористической группировки "Исламское государство" (запрещена в РФ) в Сирийской пустыне и выход к границе с Ираком.

На ряде участков фронта войскам противостоят вооруженные формирования оппозиции, которым оказывают поддержку США и их союзники. Крупнейшими из них являются бригады "Магавир ас-Саура" и "Асвад аш-Шаркия", их боевики прошли подготовку в военно-тренировочных лагерях в Иордании.


Использованы фотографии: https://twitter.com/HadiAlabdallah
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Комментарии 11

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  1. Монос Сегодня, 22:04
    Наши басмачи круче американских.... Я так ситуацию в Сирии вижу.
    Монос
    1. 210окв Сегодня, 22:13
      Это сволочь.Но это НАША сволочь.Так что ли?Бандит он и в Африке бандит,своих тут не бывает.А сбить могли из чего угодно.Пилота жалко.
      Цитата: Монос
      Наши басмачи круче американских.... Я так ситуацию в Сирии вижу.
      210окв
  2. капрал Сегодня, 22:05
    боевики открыли огонь по самолету из зенитных орудий, предоставленных им недавно США.

    Все-таки из орудий или ПЗРК ?
    капрал
    1. DOCTOR ZLO Сегодня, 22:20
      Либо МЗА, либо ПЗРК. Сбили или при посадке или при взлете.
      DOCTOR ZLO
      1. капрал Сегодня, 22:45
        Цитата: DOCTOR ZLO
        Либо МЗА

        А что там у янкесов из МЗА есть такого, чтоб без обучения и переподготовки передать бармалеям? what
        капрал
        1. амурец Сегодня, 23:03
          Цитата: капрал
          А что там у янкесов из МЗА есть такого, чтоб без обучения и переподготовки передать бармалеям?

          Советские ЗУшки. Их много осталось в странах "Народной Демократии" или стран ОВС. Это они с, подачи США, выделили кредиты на 1,2 млрд евро на помощь ИГИЛ в прошлом году. Осенью мы обсуждали, где выплывет это оружие.
          https://tvzvezda.ru/news/vstrane_i_mire/content/2
          01703140848-su3o.htm
          http://politinform.su/zarubezhnye-smi/57285-zhurn
          alisty-uznali-o-postavkah-oruzhiya-iz-evropy-v-si
          riyu-na-summu-svyshe-milliarda-evro.html
          https://topwar.ru/114175-bolgariya-postavlyaet-or
          uzhie-terroristam-v-siriyu.html
          Надеюсь ссылок хватит, на разные источники, а кому мало, погуглите сами.
          амурец
        2. DOCTOR ZLO Сегодня, 23:25
          Цитата: капрал
          Цитата: DOCTOR ZLO
          Либо МЗА

          А что там у янкесов из МЗА есть такого, чтоб без обучения и переподготовки передать бармалеям? what

          Причем тут
          у янкесов из МЗА есть такого
          , там трофейного оружия ВС САР и ВС Ирака, вполне достаточно или Вы думаете ИГИЛ воюет только западным В и ВТ???
          А уж какой поток В и ВТ из стран Восточной Европы и Украины туда идет...
          DOCTOR ZLO
      2. samoletil18 Сегодня, 22:51
        Скорее всего, ПЗРК. К МЗА ещё и транспорт, и боекомплект, и расчёт и пр., что сложнее доставить, чем тубус на ишаке.
        Пилота жалко, что потеряли. На МиГ-21 по наземным целям работал очень смелый и профессиональный человек. Ещё раз, очень жаль.
        samoletil18
  3. anjey Сегодня, 23:16
    дай бог сирийцам разогнать этот
    бандитский интернационал
    anjey
  4. Баракуда Сегодня, 23:30
    МиГ- 21 в роли штурмовика и бомбера - круто. Понятно, что от безысходности. Жаль. sad И жаль, что уже и Россия подобную технику под пресс пустила, передать бы парочку эскадрилий... занимались бы ребята делом привычным уже...переучивать не надо.
    Эх,если бы знать куда упадешь и что подстелить...
    Баракуда
    1. iouris Сегодня, 23:40
      Цитата: Баракуда
      МиГ- 21 в роли штурмовика и бомбера - круто. Понятно, что от безысходности. Жаль.

      В СССР в 1980-ых эти самолёты поздних модификаций использовались в ИБА, в частности, под Ригой, в местечке Лиелварде (в настоящее время - авиабаза ВВС США). Если не ошибаюсь МиГ-21СМТ. В этой адиб было три авиаполка : МиГ-21, -27, -29.
      iouris
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