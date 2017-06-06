США отводят два авианосца от Кореи
Согласно информации новостного портала lenta.ru , телеканал NHK со ссылкой на представителя минобороны США сообщил об отводе двух американских авианосцев из акватории Японского моря.
Как указывается, корабли «Карл Винсон» (USS Carl Vinson) и «Рональд Рейган» (USS Ronald Reagan) покинули её по завершении трехдневных учений, проходивших в том районе на прошлой неделе. «Карл Винсон» перебрасывается на место постоянной дислокации в Сан-Диего (штат Калифорния).
При этом в Пентагоне пояснили, что продолжат наблюдать за развитием ситуации на Корейском полуострове и будут готовы гибко реагировать на её изменение.
Ранее сообщалось, что в сторону Японского моря двигается авианосец «Нимиц» (USS Nimitz). Как в настоящее время утверждает NHK, корабль присоединится к японским и индийским ВМС для участия в совместных учениях в Индийском океане в июле, после чего отправится в Персидский залив.
Как указывается, корабли «Карл Винсон» (USS Carl Vinson) и «Рональд Рейган» (USS Ronald Reagan) покинули её по завершении трехдневных учений, проходивших в том районе на прошлой неделе. «Карл Винсон» перебрасывается на место постоянной дислокации в Сан-Диего (штат Калифорния).
USS Carl Vinson
При этом в Пентагоне пояснили, что продолжат наблюдать за развитием ситуации на Корейском полуострове и будут готовы гибко реагировать на её изменение.
Ранее сообщалось, что в сторону Японского моря двигается авианосец «Нимиц» (USS Nimitz). Как в настоящее время утверждает NHK, корабль присоединится к японским и индийским ВМС для участия в совместных учениях в Индийском океане в июле, после чего отправится в Персидский залив.
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