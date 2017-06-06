08:03 06 июня

США отводят два авианосца от Кореи

Согласно информации новостного портала lenta.ru , телеканал NHK со ссылкой на представителя минобороны США сообщил об отводе двух американских авианосцев из акватории Японского моря.

Как указывается, корабли «Карл Винсон» (USS Carl Vinson) и «Рональд Рейган» (USS Ronald Reagan) покинули её по завершении трехдневных учений, проходивших в том районе на прошлой неделе. «Карл Винсон» перебрасывается на место постоянной дислокации в Сан-Диего (штат Калифорния).


USS Carl Vinson



При этом в Пентагоне пояснили, что продолжат наблюдать за развитием ситуации на Корейском полуострове и будут готовы гибко реагировать на её изменение.

Ранее сообщалось, что в сторону Японского моря двигается авианосец «Нимиц» (USS Nimitz). Как в настоящее время утверждает NHK, корабль присоединится к японским и индийским ВМС для участия в совместных учениях в Индийском океане в июле, после чего отправится в Персидский залив.


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Комментарии 19

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  1. Teberii Сегодня, 06:07
    Обстановка обострилась в Персидском заливе, теперь нужно показать себя там.
    Teberii
    1. Познающий Сегодня, 06:13
      Пока они доплетутся до Персидского залива, там уже все закончится...
      Познающий
      1. Александр романов Сегодня, 06:15
        Цитата: Познающий
        Пока они доплетутся до Персидского залива, там уже все закончится...

        Там никогда ничего не закончиться,пока не закончиться нефть.
        Александр романов
    2. Злой543 Сегодня, 07:19
      Учения авиации КНДР по уничтожению кораблей США удались yes
      Злой543
      1. дядя Мурзик Сегодня, 07:41
        лихо действуют летчики КНДР!опять у романова бессонная ночь! laughing
        дядя Мурзик
  2. Teberii Сегодня, 06:07
    Обстановка обострилась в Персидском заливе, теперь нужно показать себя там.
    Teberii
    1. Logall Сегодня, 06:10
      Наверное Обстановка обострилась в Персидском заливе, теперь нужно показать себя там?
      Logall
  3. Logall Сегодня, 06:08
    "будут готовы гибко реагировать на её изменение."
    Они это умеют! На всё реагируют "гибко"!
    Logall
  4. рич Сегодня, 06:10
    США отводят два авианосца от Кореи

    Прямо по Н. А. Некрасову "Кому на Дальнем Востоке жить хорошо"
    И пошли они, солнцем палимы,
    Повторяя: "Суди его бог!",
    Разводя безнадежно руками,
    Чтобы Ын их обидеть не смог
    рич
  5. Mavrikiy Сегодня, 06:12
    "Входит, выходит....Замечательно выводит"
    Mavrikiy
  6. Uncle Lee Сегодня, 06:12
    Побряцали оружием, обозначились и дальше поехали....Мировой жандарм, однако.
    Uncle Lee
  7. rotmistr60 Сегодня, 06:48
    Немного иронии. Вчера многие стебались над авиацией КНДР, а Сша учли предупреждение и решили от греха подальше убраться. А если серьезно, то совершенно не понятна задумка (кроме демонстрации силы) Трампа. То подводит, то отводит, то гразится разнести все, то дает задний. Или это такая "военная хитрость", а мы просто не понимаем?
    rotmistr60
    1. Александр романов Сегодня, 07:02
      Цитата: rotmistr60
      а Сша учли предупреждение и решили от греха подальше убраться.

      Есть инсаид,что КНДР обладает 2000 тысячими противокарабельных ракет,способных уничтожать корабли противника на расстоянии до 1500 километров .
      США поняли,что их флот против КНДР продержится не более 15 минут.
      Слава великим инженерам КНДР
      Александр романов
      1. Банный Сегодня, 07:27
        точно))))зассали светлые эльфы
        Банный
        1. дядя Мурзик Сегодня, 07:43
          вернее светлые альфы! lol
          дядя Мурзик
  8. kolkulon Сегодня, 06:52
    Блин.Это ж такую отару кораблей туда-сюда гонять,никаких денег не хватит.
    kolkulon
    1. a.s.zzz888 Сегодня, 07:01
      kolkulon
      Блин.Это ж такую отару кораблей туда-сюда гонять,никаких денег не хватит.

      .. вот и мне так подумалось...
      a.s.zzz888
  9. Горный стрелок Сегодня, 06:59
    Блеф не удался. wassat Противник не испугался и продолжает в том же духе... Безнаказанно ударить "Топорами" - может не получиться, да и в горной местности "Томагавки" могут оказаться ещё менее эффективными, чем в Сирии. А в ответку получить что-нибудь ядерное - и по Сеулу, и по Японии, да мало ли ... Короче, сдулись полосатоухие. И весь мир это именно так понял!
    Горный стрелок
  10. a.s.zzz888 Сегодня, 06:59
    минобороны США сообщил об отводе двух американских авианосцев из акватории Японского моря.

    ... а сколько бабла вбухали мерикатосы в эту "демонстрацию"! ... надо северян поблагодарить, что облегчили карманы Пентагону laughing
    a.s.zzz888
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