Белорусского блогера вызвали в суд за то, что он "подменяет госСМИ"

В контент входят ролики о судах над активистами, „независимыми“ журналистами-фрилансерами Гомельского региона, также имеются материалы о проведении владельцем канала работы по противодействию декрету № 3 президента. Кроме этого, Филипович регулярно проводит прямые видеоконференции (стримы) со своими подписчиками, где делится своим мнением о происходящем в Беларуси. С учётом роста популярности своего канала Филипович фактически подменяет собой государственные СМИ, в том числе по формированию общественного мнения среди граждан Беларуси.

Когда государственные контролирующие органы выполняют надзорные функции в рамках закона и без откровенных перегибов, сложно спорить с тем, что это идёт на пользу. Но когда в структурах государственных органов появляются люди, для которых перегнуть палку и «придраться к столбу», да ещё и выставив напоказ непрофессионализм – обычное дело, то такая работа может вызвать как минимум вопросы у общественности. Такие вопросы появились у общественности Республики Беларусь к правоохранителям.Речь идёт о скандале, разразившемся вокруг гомельского блогера Максима Филиповича. Блогер известен в РБ своими публикациями в YouTube, в которых задаёт весьма острые вопросы о росте тарифов ЖКХ, организации парковок во дворах. Есть в некоторых роликах Филиповича, безусловно, и откровенный антиправительственный подтекст с параллельной поддержкой белорусской версии «непримиримых».Вместо того, чтобы с ситуацией разобраться профессиональными методами, белорусские правоохранители начали действовать так, что эти действия вызвали недоумение даже у тех, кто не поддерживает местных оппозиционеров. Так, блогеру Филиповичу было объявлено, что его канал в YouTube «выходит за рамки белорусского законодательства, так как он подменяет собой государственные СМИ». Мало того, повестка в суд блогеру, как он сам утверждает, была прислана не в надлежащей форме, а через СМС.Из милицейского рапорта ( цитата ):Блогера обвиняют в «незаконном изготовлении продукции СМИ». Что такое «незаконное изготовление продукции СМИ» зарегистрированным блогером? - непонятно.К деятельности такого рода видеоблогеров, как белорус Филипович, можно относиться по-разному, однако явно непрофессиональные формулировки структур правопорядка в данной ситуации выставляют контролирующие органы не с лучшей стороны. Мало того, заявление о «подмене госСМИ» говорит о том, что госСМИ Беларуси не могут держать конкуренцию с блогером, у которого около 25 тыс. подписчиков? В таком случае, это уже к вопросу об эффективности работы госСМИ в РБ.