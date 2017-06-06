08:06 06 июня

Готовятся ходовые испытания британского авианосца Queen Elisabeth

Согласно информации новостного портала lenta.ru , британский журнал UK Defence сообщил о планах вывести новейший авианосец «Куин Элизабет» (Queen Elisabeth), предназначенный для королевского флота, на ходовые испытания 21-24 июня 2017 года.

Соответствующая подготовка ведется в Росайте. Со слов первого лейтенанта корабля (должность аналогична старшему помощнику командира корабля в ВМФ РФ), лейтенант-коммандера Боба Хокинса, предполагается, что первый этап испытаний займет 11 недель и будет разделен на два пятинедельных цикла с перерывом между ними.




Ранее ожидалось приступить к ним весной 2017 года. Однако необходимость решения ряда технических проблем привела к изменению сроков, что, впрочем, не вызвало смещения рамок намеченной программы.

До этого вертолеты Merlin HM.2 820-й эскадрильи авиации Королевского флота прошли учения в рамках подготовки к базированию на авианосце. Планируется, что оснащение авианосца авиакрылом начнется с вертолетов данного типа. Впоследствии их дополнят геликоптеры AW159 Wildcat , истребители короткого взлета и вертикальной посадки F-35B , а также, при необходимости, боевые вертолеты Apache и тяжелые транспортные Chinook Королевских ВВС.

Строительство авианосца «Куин Элизабет» ведется с июля 2009 года. Присвоение имени и спуск на воду прошли в июле 2014. До конца 2017 года корабль должен быть передан флоту и в течение двух лет достичь боевой готовности. В 2020 году флот должен получить однотипный авианосец «Принс оф Уэлс».


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Комментарии 5

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  1. dik-nsk Сегодня, 07:28
    уже постили новость - одно и тоже, админы, вы хоть немного в памяти?))
    dik-nsk
    1. К0щей Сегодня, 07:34
      они регулярно их перезаливают)) ток заголовки немного разные)
      К0щей
    2. Юджин-Евгений Сегодня, 07:43
      В этой новости названы сроки
      Юджин-Евгений
  2. МПК105 Сегодня, 07:29
    Семь футов под килем... hi Рад за них...Раз за нас не могу-хоть за кого-то порадоваться,блин...
    МПК105
  3. Горный стрелок Сегодня, 07:30
    Вертолетоносец? Авиакрыло на Фу-35В? Англичане, как всегда, оригинальны. Любители "удивить" весь мир.
    Горный стрелок
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