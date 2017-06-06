Готовятся ходовые испытания британского авианосца Queen Elisabeth
Согласно информации новостного портала lenta.ru , британский журнал UK Defence сообщил о планах вывести новейший авианосец «Куин Элизабет» (Queen Elisabeth), предназначенный для королевского флота, на ходовые испытания 21-24 июня 2017 года.
Соответствующая подготовка ведется в Росайте. Со слов первого лейтенанта корабля (должность аналогична старшему помощнику командира корабля в ВМФ РФ), лейтенант-коммандера Боба Хокинса, предполагается, что первый этап испытаний займет 11 недель и будет разделен на два пятинедельных цикла с перерывом между ними.
Ранее ожидалось приступить к ним весной 2017 года. Однако необходимость решения ряда технических проблем привела к изменению сроков, что, впрочем, не вызвало смещения рамок намеченной программы.
До этого вертолеты Merlin HM.2 820-й эскадрильи авиации Королевского флота прошли учения в рамках подготовки к базированию на авианосце. Планируется, что оснащение авианосца авиакрылом начнется с вертолетов данного типа. Впоследствии их дополнят геликоптеры AW159 Wildcat , истребители короткого взлета и вертикальной посадки F-35B , а также, при необходимости, боевые вертолеты Apache и тяжелые транспортные Chinook Королевских ВВС.
Строительство авианосца «Куин Элизабет» ведется с июля 2009 года. Присвоение имени и спуск на воду прошли в июле 2014. До конца 2017 года корабль должен быть передан флоту и в течение двух лет достичь боевой готовности. В 2020 году флот должен получить однотипный авианосец «Принс оф Уэлс».
Соответствующая подготовка ведется в Росайте. Со слов первого лейтенанта корабля (должность аналогична старшему помощнику командира корабля в ВМФ РФ), лейтенант-коммандера Боба Хокинса, предполагается, что первый этап испытаний займет 11 недель и будет разделен на два пятинедельных цикла с перерывом между ними.
Ранее ожидалось приступить к ним весной 2017 года. Однако необходимость решения ряда технических проблем привела к изменению сроков, что, впрочем, не вызвало смещения рамок намеченной программы.
До этого вертолеты Merlin HM.2 820-й эскадрильи авиации Королевского флота прошли учения в рамках подготовки к базированию на авианосце. Планируется, что оснащение авианосца авиакрылом начнется с вертолетов данного типа. Впоследствии их дополнят геликоптеры AW159 Wildcat , истребители короткого взлета и вертикальной посадки F-35B , а также, при необходимости, боевые вертолеты Apache и тяжелые транспортные Chinook Королевских ВВС.
Строительство авианосца «Куин Элизабет» ведется с июля 2009 года. Присвоение имени и спуск на воду прошли в июле 2014. До конца 2017 года корабль должен быть передан флоту и в течение двух лет достичь боевой готовности. В 2020 году флот должен получить однотипный авианосец «Принс оф Уэлс».
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