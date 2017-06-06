Батальон военной полиции вернулся из Сирии в Ингушетию

Батальон военной полиции из Ингушетии завершил миротворческую миссию в Сирии без потерь.

Отрадно, как главе республики, слышать о том, что задачу вы выполнили достойно, не подвели и готовы дальше выполнять эти задачи. Это, наверное, одно из самых главных для военного человека – для человека в погонах. Знание своих обязанностей и стремление и выполнить качественно и в срок – это самое главное.

Из сирийской командировки вернулся батальон военной полиции, направленный в САР для выполнения задач из Республики Ингушетия. О завершении миссии сообщил глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров в своём микроблоге в Твиттере:Из заявления Евкурова:Ингушский батальон военной полиции в Сирии решал задачи по охране важных военных и гражданских государственных объектов, по обеспечению безопасности мирного населения. Основная работа миссии выполнялась в освобождённом от террористов Алеппо.В Ингушетии прошла торжественная церемония встречи военнослужащих, прибывших из Сирии. В ходе церемонии знак отличия «За заслуги» получил командир батальона майор Мухамед Евлоев. Из рук главы республики майор Евлоев также получил ключи от двухкомнатной квартиры с той целью, чтобы комбат передал их наиболее нуждающемуся в жилье военнослужащему батальона военной полиции.