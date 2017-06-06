11:28 06 июня

В Польше обеспокоились волной насилия в отношении украинцев

Согласно информации интернет-газеты « Взгляд », в письме вице-маршала польского Сената Богдана Борусевича, адресованном министру внутренних дел и администрации республики Мариушу Блащаку, сообщается о нарастающей волне насилия на почве национальной и расовой ненависти, жертвами которого становятся в первую очередь украинцы.



В данном письме главе МВД задается вопрос, какие шаги намерен предпринять министр, чтобы остановить «рост насилия на почве национальной и расовой ненависти». Как напомнил Б. Борусевич, в ночь с 27 на 28 мая в Хващино близ Гданьска несколько человек напали с разбитыми бутылками и бейсбольными битами на проживающих рядом украинцев. Пострадал и владелец фирмы, который трудоустроил 24 гражданина Украины.


Ранее, к примеру, в ноябре 2016 года в польском городе Рудник-над-Сяном трое местных жителей напали на украинцев. В январе 2017-го украинских студентов избили в Жешуве из-за слов о принадлежности Львова. В начале мая сообщалось сразу о двух нападениях на украинцев в Польше. Так, одного из граждан Украины, 17-летнего юношу, избили палкой с гвоздями.

Как утверждает The Financial Times, после Майдана число украинских граждан, получивших разрешение на работу в Польше, увеличилось в 6 раз.





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Комментарии 38

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  1. Spartanez300 Сегодня, 08:40
    Скорее всего эти нападения направлены на здравомыслящих украинцев потому как обычные люди ездят туда на заработки.
    Spartanez300
    1. Чёрный Сегодня, 08:43
      Вот что происходит, когда "дружбу" насаждают насильно...
      Чёрный
      1. Монос Сегодня, 08:45
        В данном письме главе МВД задается вопрос, какие шаги намерен предпринять министр, чтобы остановить «рост насилия на почве национальной и расовой ненависти».

        Тоже мне проблема. Просто верните на место таблички.
        Монос
        1. Shurik70 Сегодня, 08:52
          Цитата: Монос
          Просто верните на место таблички.

          Ну вот... Теперь в Польше на полном основании смогут утверждать, что польский нацизм - это рука Кремля...
          good
          Shurik70
          1. Чёрный Сегодня, 08:59
            -Мыкола, а шо цэ "ассоциированное членство"?
            -Ну, кум, Украина будет участвовать в ЕС.
            -Значит войдет в ЕС?
            -Нет, не войдет, но будет участвовать.
            -Як так?
            -Ну примерно, як яйца в половом акте: участвуют, но не входят. А так, рядом болтаются...
            wassat
            Чёрный
      2. 210окв Сегодня, 08:49
        Паны,придется вам защищать "протеже"...Ни чему история Польшу не учит..
        Цитата: Чёрный
        Вот что происходит, когда "дружбу" насаждают насильно...
        210окв
        1. bouncyhunter Сегодня, 08:58
          Дима , привет ! hi А может , это такой хитрый план панов ? Чтобы потом за защиту оттяпать Львов и Ровно ? wink
          bouncyhunter
      3. рич Сегодня, 09:05
        Непонятно, чего им делить? Ведь Украина -це Европа, и Польша- це Европа. Близнецы-братья. Только одни -уже в кружевных трусиках, а вторые пока еще нет. Но это не повод для вражды.)))
        рич
        1. Ren Сегодня, 09:19
          Цитата: рич
          Непонятно, чего им делить? Ведь Украина -це Европа, и Польша- це Европа. Близнецы-братья. Только одни -уже в кружевных трусиках, а вторые пока еще нет. Но это не повод для вражды.)))

          Только одни уже в кружевных трусиках, а другие без трусиков! wassat
          Ren
          1. рич Сегодня, 09:35
            Ну это дело наживное.
            рич
    2. Зяблицев Сегодня, 09:12
      Полякам, как нации вечно угнетаемой, крайне необходимо осознавать, что есть еще более опущенная страна и поэтому ее представителей, можно и нужно гнобить теша свое самолюбие... laughing
      Зяблицев
    3. сибиралт Сегодня, 09:29
      А то, что творят свидомые ВСУ на Донбассе они не видят? belay
      сибиралт
  2. dedBoroded Сегодня, 08:42
    Бандера-герой Украины, Бандера-антигерой Польши.Теперь пусть подумают, за что их бьют, если соображалку ещё не отскакали.
    dedBoroded
    1. dik-nsk Сегодня, 08:54
      пшеки ничуть не лучше бендеровцев - всегда к ним как к рабам относились, так что там все взаимно - стоят друг друга
      dik-nsk
  3. soroKING Сегодня, 08:42
    добро пожаловать в европу fellow
    soroKING
  4. Копчёный Сегодня, 08:48
    Отношения гадюки и жабы во всей красе.
    Копчёный
  5. LÄRZ Сегодня, 08:59
    Что можно сказать об украинцах и их отношении к России? Выпустили синицу из рук, а тут ещё и журавль сверху на голову нагадил. В Польше обосновались, думали в сказку попали? Всякий народ достоин такого правительства, каким он является сам, по сути своей.
    LÄRZ
  6. Екатерина II Сегодня, 08:59
    Насилие есть везде.
    Непонятно причем тут картинки к теме? Показать какие есть украинцы? Или кроме как с этих мероприятий в Польшу не едут?
    По поводу видео--без звука..бьют за акцент украинца...ну знаете ли..."мова без звука" это надо еще фантазией обладать. Заодно определить что бьют "украинца" и именно за акцент!
    В магазинах так обычно еще воришек могут-и вовсе не за акцент и вовсе не обязательно украинца..
    Ну не дело выставлять такое видео и с картинками лажа полная.
    Иллюстрирование тем здесь отдыхает.Ни к селу ни к городу.
    Тема актуальная.
    Украинским заробитчанам в Польше Украина будет выплачивать помощь из средств госбюджета. Соглашение между нашими странами о соцобеспечении на этой неделе ратифицировала Верховная Рада.
    Соответствующее решение поддержало 357 народных депутатов. Двухстороннее соглашение призвано помочь в развитии взаимного сотрудничества в сфере социальной защиты граждан и урегулирования вопросов социального обеспечения населения. Согласно документу украинцы, легально работающие в Польше, наделены правом получать пособие по безработице, выплаты при несчастных случаях на производстве, профессиональных заболеваниях и/или смерти, вызванной этими причинами. Кроме того Украина сможет выплачивать своим гражданам в Польше пенсии по возрасту, по инвалидности, в случае потери кормильца, за выслугу лет в соответствии с законодательством об общеобязательном государственном пенсионном страховании, а также пособия на погребение
    Там работает более миллиона наших соотечественников. Попасть на работу в Польшу достаточно легко, достаточно купить разрешение.
    Но этот документ не дает ни социальной защиты, ни легального права пребывания в стране. Поэтому тысячи людей просто обманывают.
    Ранее украинцы сами решали собственные проблемы. Но недавно они создали профсоюз. За месяц работы, к нему за помощью обратились полтысячи украинцев.
    Украинский профсоюз также представляет наших работников в судах, сотрудничает с польскими профсоюзами.
    Существуют членские взносы: 5 злотых со студентов, 10 злотых с сотрудников.
    Планируется создать и фонд, чтобы иметь деньги на помощь украинцам, которые оказались в затруднении: потеряли документы или жилье.
    По оценкам экспертов, в ближайшие несколько лет Польша потребует еще 5 млн работников. Сами поляки, охотно едут зарабатывать в Западную Европу.(импортозамещение немцев на поляков, а тех-на украинцев..а немцы охотно в США)
    Насчет темы--статья на стране юа достаточно красноречиво рассказывает.
    https://strana.ua/articles/rassledovania/60766-mi
    llion-ukraincev-v-polshe-zarobitchan-stali-chashe
    -kidat-a-poroj-i-byut-za-movu.html
    Больше 80% иностранных работников - украинцы

    Украинцы по сути поднимают польскую экономику. Среди иностранных работников в Польше больше всего именно наших. По информации Rzeczpospolita, свыше 80% всех разрешений на работу выдали украинцам. Наших в основном берут на стройки, сбор урожая, в прислуги и сиделки. По данным опроса польского рекрутингового агентства Work Service, от трети до половины польских работодателей искали украинцев, поскольку своих желающих не нашлось и украинцы согласны на меньшие зарплаты. В последнем исследовании "Барометр рынка труда" выяснили, что на трети предприятий страны не хватает кадров. "Четыре из десяти фирм готовы нанимать украинцев. Причем не только чернорабочих, но и квалифицированных сотрудников - программистов, медиков, врачей", - говорит директор Work Service Мацей Витуцкий.

    "Украинцы очень трудолюбивые и ответственные", - расхваливает наших работников руководитель Союза предпринимателей и работодателей Польши Цезарь Казмерчак. При этом сложилась парадоксальная ситуация. С одной стороны, полякам нужны украинские работники, а с другой, оформить визу, не говоря уже о виде на жительство, все сложнее. Несмотря на обещанный Украине безвиз, Польша, которая вроде бы считается самой лояльной в выдаче виз страной, ужесточила правила въезда
    На польских хлебах украинцы зарабатывают в среднем в три-четыре раза больше, чем на родине. Соответственно, объемы денежных переводов из Польши в Украину выросли. По данным Нацбанка за 2015 год (статистику за 2016-й пока не обновили), из более чем 5 миллиардов долларов, присланных заробитчанами своим семьям из-за рубежа, из Польши пришло свыше миллиарда "баксов". И это только официально - через знакомых и водителей международных автобусов передают еще почти столько же.

    Россия, кстати, несмотря на войну остается лидером по денежным потокам в Украину, хоть поступления существенно уменьшились. По сравнению с 2014 годом почти вдвое - с $2 млрд до $1,2 млрд. К слову, денег от заробитчан в Украину приходит больше, чем иностранных инвестиций в нашу страну. В прошлом году иностранцы вложили около $4,5 млрд, а, например, в Беларусь - вдвое больше.
    Как видно из данных Госстатистики, на заработки выезжает все больше людей, и прибыль их растет. В 1996 году из-за границы перевели $350 млн, в 2004 -$400 млн, а в 2015 - $5,8 млрд.
    С ростом миграционной волны "кидать" заробитчан стали чаще - и при поиске работы, и при выплате получки. "Многие работают нелегально, их обмануть проще всего", - говорит сопредседатель профсоюза украинцев в Польше Петр Островский.

    По разным оценкам, от 40 до 60% заробитчан столкнулись с аферистами-посредниками при подготовке поездки в Польшу или с обманом уже на месте. Как рассказал нам активист движения "Не плачу за працю" Николай Шишкин, украинцы платят за поиск работы и оформление документов - от 2 до 10 тыс грн. "Только для того, чтобы записаться в очередь за визой, неофициально надо выложить 3-5 тыс. грн (зарегистрироваться через сайт или колл-центр проблематично, и очередь на несколько месяцев вперед). Хотя визовый сбор - 35 евро", - говорит Шишкин.
    Ну и собственно факты по теме
    В последнее время украинцев в Польше не только обманывают, но и атакуют. В последнее время в стране участились инциденты на идеологической почве. Год назад в городке Кутно, в полутора часах езды от Варшавы, группа из семи польских "титушек" в масках избила украинских заробитчан, якобы за то, что те приставали к местным девушкам. На доме, где они живут, написали на польском "Польша для поляков". А в январе этого года в Жешуве пятеро молодых поляков остановили украинских студентов с вопросом, чей город Львов. Когда в ответ услышали "украинский" - накинулись с кулаками и криками "бандеровцы".

    Вопиющий случай произошел месяц назад с 35-летним украинцем Андреем Пригоном, которого избили за то, что говорил по-украински. Пригон работает кассиром в супермаркете на лыжном курорте в Закопане, получает 1200 злотых (8 тыс. грн).

    "Я шел с товарищем по улице, мы разговаривали. И тут к нам подскочили четверо поляков, начали толкать и задираться", - вспоминает украинец. Его избили и выбили зубы. Кстати, он тоже оказался жертвой посредников: за лечение ему пришлось платить из собственного кармана. "Когда устраивался, обещали страховку. А на поверку оказалось, что ее нет", - жалуется заробитчанин.

    Трускавчанин Иван Михайлюк, который сортирует шампиньоны в Лодзе, рассказывает, что на бытовом уровне ощущается враждебное отношение: "Нас считают низшим сортом, "быдлом", злятся, что сбиваем им уровень доходов, соглашаясь работать за половину нормальной ставки. Однажды я стал свидетелем, как в автобусе в Варшаву подвыпившие поляки начали приставать к украинцам за то, что те говорили по-украински. А сам я как-то забыл в супермаркете, как называется по-польски картошка (тогда еще плохо знал язык), так поляк из очереди начал возмущаться, мол, все ясно, он из Украины, понаехали тут".

    Все чаще, как признаются заробитчане, доходит до стычек с поляками на идеологической почве. "Слышал не раз: "Бандеровцы, вон из Польши!" и разговоры в духе "Львов наш", - признается Михайлюк. - Когда к власти пришла партия Качиньского, который недолюбливает украинцев, в Польше подняли головы националисты. Да и многих простых поляков начало раздражать, что в Украине улицы называют в честь Бандеры и прославляют УПА, которые якобы вырезали поляков во время Второй мировой войны. В спорах часто вспоминают Волынскую резню".
    Екатерина II
    1. Александр романов Сегодня, 09:15
      Цитата: Екатерина II
      т УПА, которые якобы вырезали поляков

      Якобы? Может якобы галичина была? Не вас не бить надо,вас забивать,как собак надо.За самобстрелы Донбасса,за Одессу .За всё!
      Александр романов
      1. Вас Влад Сегодня, 09:30
        Цитата: Александр романов
        Якобы? Может якобы галичина была? Не вас не бить надо,вас забивать,как собак надо.За самобстрелы Донбасса,за Одессу .За всё!

        Россия-Чечня,Украина-Донбасс не находите параллелей?И про фашизм не надо, основная масса украинцев даже и не подозревают что он есть на Украине.
        Вас Влад
        1. Александр романов Сегодня, 09:35
          Цитата: Вас Влад
          Россия-Чечня,Украина-Донбасс не находите параллелей?

          Вот я и говорю,палками забивать,как собак
          Дочь депутата Сумскои рады Ирина Тимченко
          Александр романов
          1. Вас Влад Сегодня, 09:43
            Там гражданская война идёт,а на таких войнах нет героев!Настоящих фашистюг там не много, за кандидатов от ультрас проголосовало 2 процента населения в 2014 г.Александр посмотрите на ситуацию со стороны простых Украинцев.Вы же знаете, когда такое происходит, в любой стране из всех щелей нечисть всякая вылазит,у нас нациков я не сомневаюсь по более будет!
            Вас Влад
            1. Александр романов Сегодня, 10:26
              Цитата: Вас Влад
              Настоящих фашистюг там не много,

              Когда человек пишет ЯКОБЫ,с ним всё понятно.
              Александр романов
        2. Был Мамонт Сегодня, 09:46
          Цитата: Вас Влад
          И про фашизм не надо, основная масса украинцев даже и не подозревают что он есть на Украине.

          Вчера на "Специальном корреспонденте" на вопрос одного из того мира -почему его обзывают фашистом ведущий рассказал об одном наблюдении. После переинаменования проспекта Ватутина в Шухевича теперь проспект Шухевича переходит в проспект Бандеры, а далее через мост в Бабий Яр.Достаточно символично.
          Никто всю Украину и народ в фашистов не записывает.Но , то , что власть ( хунта , если иначе) на Украине держится на фашизме и национализме сомнений нет .
          Был Мамонт
          1. Вас Влад Сегодня, 09:51
            Цитата: Был Мамонт
            Но , то , что власть ( хунта , если иначе) на Украине держится на фашизме и национализме сомнений нет .

            Она держится на марионетках запада, его деньгах и социальных технологиях. Национализм,это лишь одно из орудий которое используют,причём не в его интересах fellow
            Вас Влад
        3. vasilev Сегодня, 11:07
          Насчет Чечни-вояки из УНА-УНСО были там на стороне боевиков в обе войны,поэтому пусть не обижаются на присутствие добровольцев из России в ДНР и ЛНР.Принцип бумеранга.
          vasilev
      2. с-т Petrov Сегодня, 10:55
        Екатерина II


        адский персонаж. желаю тебе с твоей незалежностью ветра попутного в спину

        каждый раз читаю тебя и удивляюсь твоим попыткам назвать черное - белым.

        Смирись с тем что страна у тебя стала сгустком кала. и пиши тут не пиши - жить ей осталось не долго. И жить ей осталось только в коричневой жидкой массе



        с-т Petrov
    2. ohtandur Сегодня, 10:29
      Ну что, могу вас проздравить тем что вы поднимаете экономику Польши, если это вас тешит. Могу поделится молдавским опытом. Вы повторяете наши действия, только на 10 лет позже. Так что могу спрогнозировать что из этого получится. Итак, первое время гастробайтеры будут слать деньги домой, это для Украины очень будет хорошо, немного стабилизирует экономику, тем самым укрепив статус кво, ваша власть удержится, хвалясь тем что экономика уже не тоноет, а так.. левитирует более-менее стабильно. Но это обманчивая стабильность. Потому что гастрабайтеры начнут укреплять свое положение в чужых странах, а потом задумаются зачем слать деньги в Украину, если можно вывести семью сюда и жить они будут намного лучше. У нас так и происходит сейчас. Таким образом Украина потеряет не временно, а навсегда несколько милионов населения. Как вы понимаете лучшую часть, Польша отлично отфильтрует гниль. Тем самым у них все будет хорошо, а у вас после этого получистя еще один коллапс, кормушка прохудится, а генофонд Украины можно сказать будет ограблен. Главные бенефициары Россия и Польша. А да, еще семьи гастробайтеров, оставшиеся дома, в основном дети на опеке бабушек - это деградация культры, разрывы в отношениях, и что это такое.. это трудно описать, вы это увидите и тогда поймете что я имел ввиду.
      В общем вас ждет мрак.
      ohtandur
  7. avt Сегодня, 09:02
    Это всё .....Кремлёвская пропаганда! Просто идёт литературный диспут на тему как правильно - еще не згинелло , чи ще не вмерло.А вы сразу
    Цитата: Чёрный
    Вот что происходит, когда "дружбу" насаждают насильно...

    Цитата: Shurik70
    о польский нацизм

    bully
    avt
  8. avg-mgn Сегодня, 09:02
    Украина из-за своих националистических склонностей, как то незаметно для себя, попала в самоизоляцию от соседей. Дальше будет только хуже.
    avg-mgn
    1. dauria Сегодня, 11:08
      Украина из-за своих националистических склонностей


      Вы что, серьёзно ? "Склонности" эти в два счёта можно раздуть где угодно ( ну, кроме Антарктиды ) . Настоящая причина - "своя " местная буржуазия, защищающая "свой" рынок . Кстати , своя в кавычках не просто так .Ахметов, , Коломойский, Пинчук, Фридман, Усманов, Аликперов,.....- laughing Да кто из них в какой стране "патриотствует " Вы без интернета и не разберётесь.
      Тоже мне, бином Ньютона. Собрать воедино теперь можно только дубиной, если у "русских" буржуев хватит силы сломать хребет " украинским".
      Кто -то выше правильно написал- национализм всего лишь одно из средств , вовремя раздутое .
      dauria
  9. olhon Сегодня, 09:03
    Цитата: Shurik70
    Цитата: Монос
    Просто верните на место таблички.

    Ну вот... Теперь в Польше на полном основании смогут утверждать, что польский нацизм - это рука Кремля...
    good

    Скорее всего, так будут считать на/в Украине.
    olhon
  10. osoboye_mneniye Сегодня, 09:38
    Вот никак не могу себе представить, чтобы палки в Европе вместе с гвоздями валяются.
    Нашли же где-то палку, нашли получателя люлей, и отвесили.
    Вряд ли эти случаи на пустом месте произошли.
    Почему именно украинцы пополняют статистику, а евреи, например, не пополняют? Евреи умнее, наверное?
    Или евреев у них не меньше бьют? В общем что-то в этой истории про украинцев побитых нечисто...
    osoboye_mneniye
  11. gurzuf Сегодня, 10:01
    В данном письме главе МВД задается вопрос, какие шаги намерен предпринять министр, чтобы остановить «рост насилия на почве национальной и расовой ненависти». Руководство пшеков скорей признают бендеру своим героем, ведь это так не понравится русне. Мерзкие твари am
    gurzuf
  12. Bronevick Сегодня, 10:03
    Оказывается в Польше и нормальные люди тоже живут.
    Bronevick
  13. bratchanin3 Сегодня, 10:21
    Может быть это и есть народная дипломатия?! Плохо ли хорошо, но это народная дипломатия, это народ так общается между собой. Для поляков хохлы всегда были быдлом (скотами), да и жили хохлы, как считалось, у краины (у границы). У бандеровцев и гимн - Ще нэ вмерла Украины. Не Украина, а УкраинЫ, это поляки им так сказали.
    bratchanin3
  14. Толстоевский Сегодня, 10:58
    Бьют - значит любят
    Толстоевский
  15. rotmistr60 Сегодня, 11:27
    Это только польские политики в засос целуются с украинскими. Польские националисты давно прикладывают свою руку (ногу) к украинскому фейсу.
    rotmistr60
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