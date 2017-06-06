В Польше обеспокоились волной насилия в отношении украинцев
Согласно информации интернет-газеты « Взгляд », в письме вице-маршала польского Сената Богдана Борусевича, адресованном министру внутренних дел и администрации республики Мариушу Блащаку, сообщается о нарастающей волне насилия на почве национальной и расовой ненависти, жертвами которого становятся в первую очередь украинцы.
В данном письме главе МВД задается вопрос, какие шаги намерен предпринять министр, чтобы остановить «рост насилия на почве национальной и расовой ненависти». Как напомнил Б. Борусевич, в ночь с 27 на 28 мая в Хващино близ Гданьска несколько человек напали с разбитыми бутылками и бейсбольными битами на проживающих рядом украинцев. Пострадал и владелец фирмы, который трудоустроил 24 гражданина Украины.
Ранее, к примеру, в ноябре 2016 года в польском городе Рудник-над-Сяном трое местных жителей напали на украинцев. В январе 2017-го украинских студентов избили в Жешуве из-за слов о принадлежности Львова. В начале мая сообщалось сразу о двух нападениях на украинцев в Польше. Так, одного из граждан Украины, 17-летнего юношу, избили палкой с гвоздями.
Как утверждает The Financial Times, после Майдана число украинских граждан, получивших разрешение на работу в Польше, увеличилось в 6 раз.
В данном письме главе МВД задается вопрос, какие шаги намерен предпринять министр, чтобы остановить «рост насилия на почве национальной и расовой ненависти». Как напомнил Б. Борусевич, в ночь с 27 на 28 мая в Хващино близ Гданьска несколько человек напали с разбитыми бутылками и бейсбольными битами на проживающих рядом украинцев. Пострадал и владелец фирмы, который трудоустроил 24 гражданина Украины.
Ранее, к примеру, в ноябре 2016 года в польском городе Рудник-над-Сяном трое местных жителей напали на украинцев. В январе 2017-го украинских студентов избили в Жешуве из-за слов о принадлежности Львова. В начале мая сообщалось сразу о двух нападениях на украинцев в Польше. Так, одного из граждан Украины, 17-летнего юношу, избили палкой с гвоздями.
Как утверждает The Financial Times, после Майдана число украинских граждан, получивших разрешение на работу в Польше, увеличилось в 6 раз.
ИнформацияУважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти