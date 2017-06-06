11:24 06 июня

Москва и Минск формируют единое миграционное пространство

Россия и Беларусь подготовили план формирования единого миграционного пространства, сообщает Утро.ru со ссылкой на главу МИД РФ Сергея Лаврова.

Москва и Минск формируют единое миграционное пространство


Могу вас проинформировать, что (…) уже согласован и выносится на обсуждение Совета министров Союзного государства план мероприятий по формированию единого миграционного пространства на ближайшую трехлетку. В этом плане отражены основные элементы, позволяющие двигаться к формированию единого визового пространства,
сказал Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с белорусским коллегой Владимиром Макеем.


По словам российского министра, сейчас «завершается согласование межправительственного соглашения, которое посвящено взаимному признанию виз и согласованности действий по другим вопросам», связанным с «въездом иностранных граждан и лиц без гражданства на территорию государств - участников Договора о создании Союзного государства».

Он подчеркнул, что «так называемые "погранзоны" между РФ и Белоруссией не имеют никакого отношения к ограничению перемещений граждан двух стран, а означают лишь одно: поскольку границы не существует, иностранцы, которым требуется виза для въезда в Россию, должны каким-то образом зафиксировать факт ее пересечения». «Убежден, что эта проблема будет решаться без каких-либо бюрократических барьеров», – добавил Лавров.

Профессионалы найдут возможность сделать так, чтобы такое решение было найдено. Сейчас наши пограничники предпринимают соответствующие шаги, которые, по большому счету, вдохновлены похожими мерами, которые наши белорусские друзья уже порядка 3 лет применяют для того, чтобы, сохраняя свободу передвижения, все же установить какой-то контроль за передвижением иностранцев,
подчеркнул он.

В свою очередь, Макей заявил, что Минск не намерен разрывать связи с Москвой.

Мы не собираемся никуда уходить от России. Мы прекрасно понимаем, что наши экономики и наши системы хозяйствования тесно переплетены. И мы никогда не уйдем от необходимости сотрудничать друг с другом,
сказал глава МИД Беларуси.

При этом он отметил, что Минск хотел бы иметь «страховочные подушки» в виде других стран и рынков.

По мнению Лаврова, в экономическом сотрудничестве двух стран наблюдаются позитивные результаты: «Белоруссия первый торговый партнер России на пространстве СНГ и четвертый торговый партнер среди всех стран мира».

Использованы фотографии: МИД России
4

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 15

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. Spartanez300 Сегодня, 10:39
    По меньше бы грызни по всяким мелочам и побольше дружбы .
    Spartanez300
    1. cniza Сегодня, 10:40
      "Милые бранятся только тешатся".
      cniza
      1. bouncyhunter Сегодня, 10:48
        Витя , тут не столько бранятся , сколько либерастня и оппы из мухи слоника надувают .
        bouncyhunter
        1. cniza Сегодня, 10:56
          Паша , я это отвечал Спартанцу , а так не выедет ни у кого нас разорвать , вот просто потому ,что это не возможно.
          cniza
          1. bouncyhunter Сегодня, 11:00
            Да я понял , друже , просто хватает и у нас , и у вас противников сближения , якорь им в шпигат .
            bouncyhunter
            1. Офицер запаса Сегодня, 11:05
              Все эти "единые пространства" и "единые тарифы" будут реалиями только в рамках одной страны. Надеюсь, что доживу до настоящего объединения.
              Офицер запаса
              1. bouncyhunter Сегодня, 11:11
                Цитата: Офицер запаса
                Надеюсь, что доживу до настоящего объединения.

                Не Вы один . hi
                bouncyhunter
    2. Владимир 38 Сегодня, 10:43
      Надеюсь ни как с фруктами получится..))
      Владимир 38
      1. Татьяна Сегодня, 11:14
        Владимир 38
        Надеюсь ни как с фруктами получится..))
        Ваши бы слова да Богу бы в уши! yes
        Я тоже на это надеюсь, что в Р. Беларусь будет с иностранными мигрантами не как с фруктами для РФ, да только вряд ли это у них получится! no Хорошо, что хоть чиновники сели за стол переговоров!
        Татьяна
    3. рич Сегодня, 10:49
      Spartanez300 По меньше бы грызни по всяким мелочам и побольше дружбы .

      Какая грызня, у нас с белорусами одни и те-же вкусы. А сырок "Дружба" это уже традиция yes
      рич
    4. сибиралт Сегодня, 10:54
      Да куда они денутся за скидку на энергоносители. Больше никто не даст.
      сибиралт
  2. Банный Сегодня, 10:39
    ШО))))? Опять))))) wink
    Банный
    1. Копчёный Сегодня, 10:55
      Угу, клоунада с "союзным государством" продолжается.
      Копчёный
  3. Рабинович_007 Сегодня, 11:02
    Главное чтобы с Азии не пошли российские нелегалы. Или Кавказа.
    Россия не хочет вводить с ними визы, вся Москва уже захвачена. Теперь это всё пойдёт в Беларусь? (
    Рабинович_007
  4. максим1987 Сегодня, 11:19
    Цитата: Рабинович_007
    Главное чтобы с Азии не пошли российские нелегалы. Или Кавказа.
    Россия не хочет вводить с ними визы, вся Москва уже захвачена. Теперь это всё пойдёт в Беларусь? (


    ну не знаю. как ни странно,но зрительно, по мне, мигрантов стало меньше. В том году был на майские на ВДНХ, так мне показалось что столица нашей Родины Бишкек, а в этом году был на Пасху вроде намного меньше
    максим1987
Картина дня