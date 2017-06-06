Москва и Минск формируют единое миграционное пространство
Россия и Беларусь подготовили план формирования единого миграционного пространства, сообщает Утро.ru со ссылкой на главу МИД РФ Сергея Лаврова.
По словам российского министра, сейчас «завершается согласование межправительственного соглашения, которое посвящено взаимному признанию виз и согласованности действий по другим вопросам», связанным с «въездом иностранных граждан и лиц без гражданства на территорию государств - участников Договора о создании Союзного государства».
Он подчеркнул, что «так называемые "погранзоны" между РФ и Белоруссией не имеют никакого отношения к ограничению перемещений граждан двух стран, а означают лишь одно: поскольку границы не существует, иностранцы, которым требуется виза для въезда в Россию, должны каким-то образом зафиксировать факт ее пересечения». «Убежден, что эта проблема будет решаться без каких-либо бюрократических барьеров», – добавил Лавров.
В свою очередь, Макей заявил, что Минск не намерен разрывать связи с Москвой.
При этом он отметил, что Минск хотел бы иметь «страховочные подушки» в виде других стран и рынков.
По мнению Лаврова, в экономическом сотрудничестве двух стран наблюдаются позитивные результаты: «Белоруссия первый торговый партнер России на пространстве СНГ и четвертый торговый партнер среди всех стран мира».
Могу вас проинформировать, что (…) уже согласован и выносится на обсуждение Совета министров Союзного государства план мероприятий по формированию единого миграционного пространства на ближайшую трехлетку. В этом плане отражены основные элементы, позволяющие двигаться к формированию единого визового пространства,сказал Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с белорусским коллегой Владимиром Макеем.
По словам российского министра, сейчас «завершается согласование межправительственного соглашения, которое посвящено взаимному признанию виз и согласованности действий по другим вопросам», связанным с «въездом иностранных граждан и лиц без гражданства на территорию государств - участников Договора о создании Союзного государства».
Он подчеркнул, что «так называемые "погранзоны" между РФ и Белоруссией не имеют никакого отношения к ограничению перемещений граждан двух стран, а означают лишь одно: поскольку границы не существует, иностранцы, которым требуется виза для въезда в Россию, должны каким-то образом зафиксировать факт ее пересечения». «Убежден, что эта проблема будет решаться без каких-либо бюрократических барьеров», – добавил Лавров.
Профессионалы найдут возможность сделать так, чтобы такое решение было найдено. Сейчас наши пограничники предпринимают соответствующие шаги, которые, по большому счету, вдохновлены похожими мерами, которые наши белорусские друзья уже порядка 3 лет применяют для того, чтобы, сохраняя свободу передвижения, все же установить какой-то контроль за передвижением иностранцев,подчеркнул он.
В свою очередь, Макей заявил, что Минск не намерен разрывать связи с Москвой.
Мы не собираемся никуда уходить от России. Мы прекрасно понимаем, что наши экономики и наши системы хозяйствования тесно переплетены. И мы никогда не уйдем от необходимости сотрудничать друг с другом,сказал глава МИД Беларуси.
При этом он отметил, что Минск хотел бы иметь «страховочные подушки» в виде других стран и рынков.
По мнению Лаврова, в экономическом сотрудничестве двух стран наблюдаются позитивные результаты: «Белоруссия первый торговый партнер России на пространстве СНГ и четвертый торговый партнер среди всех стран мира».
Использованы фотографии: МИД России
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