Москва и Минск формируют единое миграционное пространство

Могу вас проинформировать, что (…) уже согласован и выносится на обсуждение Совета министров Союзного государства план мероприятий по формированию единого миграционного пространства на ближайшую трехлетку. В этом плане отражены основные элементы, позволяющие двигаться к формированию единого визового пространства,

Профессионалы найдут возможность сделать так, чтобы такое решение было найдено. Сейчас наши пограничники предпринимают соответствующие шаги, которые, по большому счету, вдохновлены похожими мерами, которые наши белорусские друзья уже порядка 3 лет применяют для того, чтобы, сохраняя свободу передвижения, все же установить какой-то контроль за передвижением иностранцев,

Мы не собираемся никуда уходить от России. Мы прекрасно понимаем, что наши экономики и наши системы хозяйствования тесно переплетены. И мы никогда не уйдем от необходимости сотрудничать друг с другом,