11:33 06 июня

От пайка к пайке: офицеры ЧФ похитили проднаборы на 2 млн. руб.

Как сообщает интернет-издание « Коммерсант », заместитель начальника управления ресурсного обеспечения Черноморского флота — начальник продовольственной службы полковник Юрий Осипенко совместно с подчиненными организовал хищение и продажу продовольственных пайков.

От пайка к пайке: офицеры ЧФ похитили проднаборы на 2 млн. руб.


В итоге по статье "хищение вверенного чужого имущества, совершенное группой лиц по предварительному сговору" (ч. 4 ст. 160 УК РФ) Ю. Осипенко как организатор преступления получил три года четыре месяца колонии и штраф в 250 тыс. руб., начпрод военной части капитан М. Федорченко – соответственно два года десять месяцев и 200 тыс. руб., зав. продскладом Анастасия Бытлинских – 2,5 года без штрафа, с отбыванием срока заключения после достижения ее ребенком 14-летнего возраста.


Уголовное дело было возбуждено военным следственным управлением СКР в октябре 2015 года по факту пропажи с продовольственного склада одной из частей Черноморского флота 4 тыс. пайков на сумму 2 млн руб. Было установлено, что пайки были проданы предпринимателю Владиславу Паку за 400 тыс. руб. Коммерсант, ставший свидетелем, утверждал, что закупал продовольствие для добровольцев, воюющих на юго-востоке Украины. Он возвратил проднаборы государству.

В ходе расследования было установлено четыре эпизода "превышения должностных полномочий" Осипенко (ч. 1 ст. 286 УК РФ). Одним из потерпевших стал его подельник капитан Федорченко. Полковник принуждал своих подчиненных — начпродов военных частей Черноморского флота — за счет собственных средств накрывать столы высшим чинам и проверяющим. По этому делу Осипенко получил один год три месяца условно. В судебных материалах отмечается, что полковник — ветеран военной службы, участник контртеррористической операции на Северном Кавказе, имеющий боевые награды.


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Комментарии 42

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  1. капрал Сегодня, 10:46
    Шакалы! Под трибунал! am
    капрал
    1. Банный Сегодня, 10:47
      мелковаты размеры))) не гусарский размах
      Банный
      1. Татьяна Сегодня, 10:49
        Жадобствующий дуралей!
        Скатертью дорога ему в лагеря отбывать срок вместе с ворами и уголовниками!
        Татьяна
        1. 210окв Сегодня, 10:53
          А вот интересно,эти "офицеры" случаем ли не из ВСУ,принявших присягу после возвращения Крыма?
          Цитата: Татьяна
          Жадобствующий дуралей!
          Скатертью дорога ему в лагеря отбывать срок вместе с ворами и уголовниками!
          210окв
          1. Pivot Сегодня, 10:58
            Да причём тут ВСУ я когда служил перли из части все от тушенки до башен танков на металлолом, тут надо по всей строгости наказать чтоб другим не повадно было.
            Pivot
            1. Комментарий был удален.
          2. Терский Сегодня, 11:01
            Цитата: 210окв
            А вот интересно,эти "офицеры" случаем ли не из ВСУ,принявших присягу после возвращения Крыма?

            Новость внимательно читали?
            полковник — ветеран военной службы, участник контртеррористической операции на Северном Кавказе,
            А вот эта "мадам"
            зав. продскладом Анастасия Бытлинских
            скорее всего "КОНТРАктница" из местных
            Терский
            1. Inok10 Сегодня, 11:21
              Цитата: Терский
              Новость внимательно читали?

              ... а, разве это Новость ? ... вообще то дело было еще в январе, то есть пол года назад ... "Комерсант" это "Комерсант" ... ВО очередной раз попалось на копипасте с "Комерсанта", не проверив инфу ... laughing
              Inok10
              1. Терский Сегодня, 11:28
                Цитата: Inok10
                ... а, разве это Новость .

                Наше Вам, hi ! Ну как бы там не было опубликована в разделе новостей, т.е. получается что это результаты судебного разбирательства,- "заключительный" аккорд дела. yes
                Терский
            2. Shurik70 Сегодня, 11:21
              Цитата: Терский
              Цитата: 210окв
              А вот интересно,эти "офицеры" случаем ли не из ВСУ,принявших присягу после возвращения Крыма?

              Новость внимательно читали?
              полковник — ветеран военной службы, участник контртеррористической операции на Северном Кавказе,

              Вообще-то Осипенко - чисто украинская фамилия.
              Хохлы славятся своей прижимистостью и хозяйственностью. Это может быть как на благо, когда человек радеет о благе порученного ему дела и своих подчинённых, так и во вред, если человек начинает путать свой карман с государственным.
              Очень жаль, что офицер, имеющий столь достойный послужной список, сгнил.
              Shurik70
              1. Ефрейтор Валера Сегодня, 11:27
                И что характерно, в деле ни одного прапорщика! Прапорщики-ворьё, прапорщики-ворьё...
                Ефрейтор Валера
        2. рич Сегодня, 10:53
          Чтоб он всю жизнь питался одним сухпаем laughing
          рич
      2. Чёрный Сегодня, 10:50
        В судебных материалах отмечается, что полковник — ветеран военной службы, участник контртеррористической операции на Северном Кавказе, имеющий боевые награды.

        Тоже за тушёнку , видать, купил...
        Чёрный
        1. Соломон Кейн Сегодня, 11:32
          В 1997 г. работали под Ханкалой по фальшивым баксам, их тогда там в каждом 5-ом доме печатали. Вышли на Начпрода одной из мотострелковой части. Он, сучонок, за фальшивые
          "грины" подторговывал провиант басмачам, а вместо тушенки, для ревизии, в коробках Циатим 221 держал. А пацанов-солдат кормили древними галетами с личинками. Мы материал собрали, передали в Особый отдел. Начпрода забрали., а через полгода
          мужики из управления рассказали, что он откупился и открыл в Ставрополе супермаркет.
          Соломон Кейн
      3. с-т Petrov Сегодня, 10:57
        мелковаты размеры))) не гусарский размах


        была бы возможность и Родиной бы торганули. да возможность была только с сухпаями дело провернуть.

        хорошо посидеть, хорошего настроения, держитесь там, ушлепки.

        Таким и за пакет с повидлом не грех лет 5 впаять. Никчемные воины

        с-т Petrov
    2. сибиралт Сегодня, 11:17
      Придет другой начпрод. И что, начальству и проверяющим поляну перестанут накрывать? И кто в это поверит? laughing
      сибиралт
    3. дядя Мурзик Сегодня, 11:29
      даже не интересно,размаха нет!год условно всего!я думаю в России за два ляма много желающих найдется посидеть дома и иногда отмечаться! laughing воруем дальше!
      дядя Мурзик
  2. _Ugene_ Сегодня, 10:46
    Коммерсант, ставший свидетелем, утверждал, что закупал продовольствие для добровольцев, воюющих на юго-востоке Украины.
    Ага, а потом в интернет магазинах эти пайки продаются по 500-600руб. "Взял по 100, продал по 600, вот на эти 2% и живу".
    _Ugene_
    1. bouncyhunter Сегодня, 10:56
      Цитата: _Ugene_
      Ага, а потом в интернет магазинах эти пайки продаются по 500-600руб.

      У нас в Беларуси российский сухпай в интернет-магазине 15 белорусских рублей стоит , что в переводе на российские рубли где-то около 500 и выходит .
      bouncyhunter
      1. Терский Сегодня, 11:10
        Цитата: bouncyhunter
        что в переводе на российские рубли где-то около 500 и выходит .

        laughing А если взять в Вьетнамских донгах ( 769 за руб.) fellow , и продать 100 пайков- фото на обложке "Фобоса" гарантированна laughing
        Терский
        1. bouncyhunter Сегодня, 11:15
          Цитата: Терский
          фото на обложке "Фобоса" гарантированна

          hi Именно "Фобоса" ("Страх") , а не "Форбса" . wink
          bouncyhunter
          1. Терский Сегодня, 11:21
            Цитата: bouncyhunter
            а не "Форбса"

            feel , Надо же...., блеснул, так сказать ( это я за себя), торопыжка.... laughing
            Терский
            1. bouncyhunter Сегодня, 11:23
              Цитата: Терский
              Надо же...., блеснул, так сказать ( это я за себя) торопыжка...

              Зато весело получилось . good
              bouncyhunter
      2. Svarog51 Сегодня, 11:17
        Паша, запасайся пока не поздно, а то Рабинович не зря там пасётся. wink
        Svarog51
        1. bouncyhunter Сегодня, 11:21
          Я и на подножном корме выживать научен . wink
          bouncyhunter
  3. Чёрный Сегодня, 10:46
    ОсипенкО, ФедорченкО...Вопрос? А всё ли нормально было с аттестацией , при приёме на службу бывших военнослужащих ВСУ? what
    Чёрный
    1. Копчёный Сегодня, 10:54
      Дело не в национальности, дело в должности.
      Копчёный
      1. Deadушка Сегодня, 11:21
        Но у некоторых бывают предрасположенность(тяга) к определенным действиям.
        "Шо ни зъим, то покусаю"...
        Пойду выпью, что ли... как все Русские laughing
        Deadушка
    2. Gary Zucker Сегодня, 11:26
      Ну не факт, что они из ВСУ, даже то, что это ЧФ. У нас в части посреди тайги в Архангельской области в начале 2000-х хохлов больше половины было среди офицеров, а прапоров так 90%. Сам команча и два его зама, у нас в роте замполит и оба прапора. И каких-то особых национальных претензий у меня к ним не возникало.
      Gary Zucker
  4. андрей юрьевич Сегодня, 10:46
    кругом воровство,а начальник прод.службы-не человек? да ему,Сам бог велел... lol
    андрей юрьевич
    1. Svarog51 Сегодня, 11:20
      Юрич, приветствую hi Если у него подопечные накормлены и на складе всё в ажуре - тогда да, а если - "на охоту идти, а собаки не кормлены", то пусть сидит. wink
      Svarog51
  5. Комментарий был удален.
  6. SSR Сегодня, 10:48
    Вроде и зарплаты подняли и в целом военным у нас Почёт и Уваженье, но такие кадры, оставляют горечь в душе.
    SSR
  7. Рабинович_007 Сегодня, 10:49
    Накормить надо офицеров.
    Честь честью, но кушать то надо.
    Рабинович_007
    1. Paranoid50 Сегодня, 10:59
      Цитата: Рабинович_007
      Накормить надо офицеров.

      Спасибо Вам за искреннюю заботу об офицерстве,но видите ли ,фигуранты данного дела,мягко выражаясь,не голодали. А,кстати,Рабинович, в ЦАХАЛ на складах полный порядок, или приключаются подобные темы?
      Paranoid50
      1. Рабинович_007 Сегодня, 11:03
        Не знаю, я не в курсе.
        Рабинович_007
  8. opus Сегодня, 10:55
    Осипенко, Федорченко - это ж украинские фамилии?
    То бишь новопреставленные типа " выкрестов", бывшие служивые ВСУ?
    Неисправимы вяликие...
    opus
  9. Altona Сегодня, 10:57
    Как сообщает интернет-издание « Коммерсант », заместитель начальника управления ресурсного обеспечения Черноморского флота — начальник продовольственной службы полковник Юрий Осипенко совместно с подчиненными организовал хищение и продажу продовольственных пайков.
    ---------------------------
    Ну дык и разжаловать полковника до прапорщика.
    Altona
  10. Горный стрелок Сегодня, 11:00
    Эх, вот их бы... По законам военного времени. Чтобы не повадно было. am
    Горный стрелок
  11. Квагер Сегодня, 11:05
    Говорили же,что Табуреткин пожертвовав своей репутацией, покончил с коррупцией в армии. Столько жертв и зря?
    Квагер
  12. фома неверю40 Сегодня, 11:14
    Суворов Александр Васильевич именитый полководцец, как-то он пошутил, что любого тыловика, долго прослужившего на одном месте, можно вешать без суда и следствия.
    Прошли века и нифига не изменилось,помню на срочке маслореза раз в три месяца меняли в части чтоб не воровал масло и хлеб .
    фома неверю40
  13. Чаронда Сегодня, 11:20
    Я давно считаю,что все эти тожероссияне ,с двойным гражданством ,неблагонадежны и в армии,на офицерских должностях и в руководстве страны им не место !
    Чаронда
  14. максим1987 Сегодня, 11:22
    В судебных материалах отмечается, что полковник — ветеран военной службы, участник контртеррористической операции на Северном Кавказе, имеющий боевые награды.

    интересно там он кому и что продавал, ...ука
    максим1987
  15. Curious Сегодня, 11:28
    Умиляют две вещи. Первая - оперативность в подаче новости. Всего лишь пол года от события до сообщения о нем.
    И вторая - попытки некоторых ... прилепить к делу ВСУ.
    Curious
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