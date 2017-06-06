От пайка к пайке: офицеры ЧФ похитили проднаборы на 2 млн. руб.
Как сообщает интернет-издание « Коммерсант », заместитель начальника управления ресурсного обеспечения Черноморского флота — начальник продовольственной службы полковник Юрий Осипенко совместно с подчиненными организовал хищение и продажу продовольственных пайков.
В итоге по статье "хищение вверенного чужого имущества, совершенное группой лиц по предварительному сговору" (ч. 4 ст. 160 УК РФ) Ю. Осипенко как организатор преступления получил три года четыре месяца колонии и штраф в 250 тыс. руб., начпрод военной части капитан М. Федорченко – соответственно два года десять месяцев и 200 тыс. руб., зав. продскладом Анастасия Бытлинских – 2,5 года без штрафа, с отбыванием срока заключения после достижения ее ребенком 14-летнего возраста.
Уголовное дело было возбуждено военным следственным управлением СКР в октябре 2015 года по факту пропажи с продовольственного склада одной из частей Черноморского флота 4 тыс. пайков на сумму 2 млн руб. Было установлено, что пайки были проданы предпринимателю Владиславу Паку за 400 тыс. руб. Коммерсант, ставший свидетелем, утверждал, что закупал продовольствие для добровольцев, воюющих на юго-востоке Украины. Он возвратил проднаборы государству.
В ходе расследования было установлено четыре эпизода "превышения должностных полномочий" Осипенко (ч. 1 ст. 286 УК РФ). Одним из потерпевших стал его подельник капитан Федорченко. Полковник принуждал своих подчиненных — начпродов военных частей Черноморского флота — за счет собственных средств накрывать столы высшим чинам и проверяющим. По этому делу Осипенко получил один год три месяца условно. В судебных материалах отмечается, что полковник — ветеран военной службы, участник контртеррористической операции на Северном Кавказе, имеющий боевые награды.
В итоге по статье "хищение вверенного чужого имущества, совершенное группой лиц по предварительному сговору" (ч. 4 ст. 160 УК РФ) Ю. Осипенко как организатор преступления получил три года четыре месяца колонии и штраф в 250 тыс. руб., начпрод военной части капитан М. Федорченко – соответственно два года десять месяцев и 200 тыс. руб., зав. продскладом Анастасия Бытлинских – 2,5 года без штрафа, с отбыванием срока заключения после достижения ее ребенком 14-летнего возраста.
Уголовное дело было возбуждено военным следственным управлением СКР в октябре 2015 года по факту пропажи с продовольственного склада одной из частей Черноморского флота 4 тыс. пайков на сумму 2 млн руб. Было установлено, что пайки были проданы предпринимателю Владиславу Паку за 400 тыс. руб. Коммерсант, ставший свидетелем, утверждал, что закупал продовольствие для добровольцев, воюющих на юго-востоке Украины. Он возвратил проднаборы государству.
В ходе расследования было установлено четыре эпизода "превышения должностных полномочий" Осипенко (ч. 1 ст. 286 УК РФ). Одним из потерпевших стал его подельник капитан Федорченко. Полковник принуждал своих подчиненных — начпродов военных частей Черноморского флота — за счет собственных средств накрывать столы высшим чинам и проверяющим. По этому делу Осипенко получил один год три месяца условно. В судебных материалах отмечается, что полковник — ветеран военной службы, участник контртеррористической операции на Северном Кавказе, имеющий боевые награды.
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