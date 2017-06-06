11:28 06 июня

Подробности столкновения африканского скотовоза с "Лиманом"

В СМИ появились подробности о столкновении российского разведывательного корабля «Лиман» с африканским судном-скотовозом у берегов Турции. Напомним, что после того столкновения российский военный корабль в итоге затонул, а скотовоз «Youzarsif H», двигавшийся под флагом государства Того, продолжил свой маршрут из Румынии в Иорданию.

«Независимая газета» публикует материал, в котором уточняется, что же конкретно произошло в тот день неподалёку от Босфора.

В материале говорится, что корабль ВМФ РФ в момент столкновения стоял на якоре. Экипаж «Лимана» предупредил капитана гражданского судна об опасном приближении к военному кораблю. При этом, как утверждается, капитан «Youzarsif H» сообщил, что предупреждение получил, и ответил, что контролирует ситуацию. На деле же ничего в маршруте движения скотовоза не поменялось даже после повторного выхода на связь с капитаном «Youzarsif H». Экипаж «Лимана» в связи с нехваткой времени так и не смог сняться с якоря, чтобы избежать столкновения. В итоге корабль получил удар в правый борт, что привело к появлению внушительных размеров пробоины ниже ватерлинии. Через эту пробоину вода стала поступать настолько интенсивно, что у экипажа не было возможности спасти корабль.


Напомним, что ранее украинские СМИ опубликовали фейк о том, что экипаж корабля ВМФ РФ «был пьян». Видимо, украинские СМИ судят о событиях в мире через призму пьянства военнослужащих ВСУ и НГУ.

Из материала «Независимой газеты» :
В соответствии со ст. 3 Брюссельской конвенции 1910 года, если столкновение вызвано неправильным действием одного из судов, то возмещение убытков падает на того, кто в нём виновен. Вопрос о виновности той или иной стороны решается Морской арбитражной комиссией. Так что хотелось бы понять, собирается ли Россия потребовать от компании-судовладельца скотовоза «Youzarsif H» компенсации за потопленный корабль-разведчик. А то получается, что стукнулись и разошлись без претензий.


Подробности столкновения африканского скотовоза с "Лиманом"


На данный момент об исковых претензиях ВМФ РФ к владельцу судна, протаранившего военный корабль у берегов Турции, ничего не известно.

Ранее сообщалось, что секретное оборудование с затонувшего "Лимана" поднято российскими военными и спасательными кораблями. По другим данным, были проведены работы по уничтожению этого оборудования в момент погружения корабля под воду.

Использованы фотографии: http://www.kchf.ru, А.Бричевский
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Комментарии 13

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  1. Чёрный Сегодня, 11:11
    Может хватит уже......на якоре стоял, по морю шёл...какая разница?...как допустили, что какой то корабль вообще приблизился к военному кораблю на опасное расстояние?....тем более разведывательному, тем более выполняющему БОЕВУЮ задачу в международных водах....
    Чёрный
  2. tiredwithall Сегодня, 11:12
    А скотовоз - это круизный лайнер для VIP персон?
    tiredwithall
    1. Александр романов Сегодня, 11:13
      Цитата: tiredwithall
      А скотовоз - это круизный лайнер для VIP персон?

      Да,на нем украинцы в Европу путешествуют
      Напомним, что ранее украинские СМИ опубликовали фейк о том, что экипаж корабля ВМФ РФ «был пьян»
      По моему на Украине из СМИ,остался один Шарий
      Александр романов
      1. с-т Petrov Сегодня, 11:25
        По моему на Украине из СМИ,остался один Шарий


        к сожалению он слишком предвзят к нашей стране, чтоб быть объективным.

        нет нет, да становится видна суть незалежника.

        Хотя смотреть стоит да, чтоб не было ощущение что совсем днище вся масса люда на окраине. Самый адекват на выхлопе оказался Шарий. Остальных либо убили либо они сидят под шконкой



        с-т Petrov
  3. Толстоевский Сегодня, 11:12
    наши западные и ближневосточные партнёры не совсемдебилы, как небратья, чтобы таранить наш т.с. научный корабль нормальным судном
    Толстоевский
  4. kefan Сегодня, 11:12
    Этот гребаный скотовоз надо было там же потопить вместе со всем его экипажем.
    kefan
  5. Machete Сегодня, 11:13
    Если есть запись разговора, то можно иск впаять.
    Хотя, это был намеренный таран.
    Machete
    1. Чёрный Сегодня, 11:16
      Цитата: Machete
      Если есть запись разговора, то можно иск впаять.
      Хотя, это был намеренный таран.

      Если это был намеренный таран, то командира нашего корабля тем более нужно судить....за то что допустил ...
      Чёрный
      1. Flinky Сегодня, 11:24
        А что бы он успел сделать, кроме как потопить скотовоз (если было чем)? "Лиман" на якоре стоял, винторулевых колонок у него нет, на месте он вертеться не может, а ход набрать ещё успеть надо, а до того якорь выволочь. На это и расчёт был скорее всего - что начнут стрелять, устроить очередной вой по всем гнилым западным "сми", и под шумок протолкнуть ещё пару-тройку матрасных "охренителей свободы судоходства" в Чёрное море. Нам это надо? Сомневаюсь. Не забывайте, на кону проливы, а турки друзьями никогда не будут.
        Flinky
  6. Рабинович_007 Сегодня, 11:14
    Да уж, идиотский случай.
    Без единого выстрела потоплен боевой корабль.
    Рабинович_007
  7. Сергей уи Сегодня, 11:16
    Атака века !!! laughing
    Сергей уи
  8. Чаронда Сегодня, 11:22
    Это красноречиво говорит о том,что это было не столкновение,а умышленный таран ! Капитана корабля РФ необходимо отдать под суд,за то что своевременно не открыл огонь на поражение,для защиты вверенного ему корабля и экипажа !
    Чаронда
  9. Torkvat Torkvat Сегодня, 11:26
    Пардон, высер кирпичами у флотофаперров?))Вопрос где боевое охранение сего корабля????
    Torkvat Torkvat
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