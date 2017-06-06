Подробности столкновения африканского скотовоза с "Лиманом"

В соответствии со ст. 3 Брюссельской конвенции 1910 года, если столкновение вызвано неправильным действием одного из судов, то возмещение убытков падает на того, кто в нём виновен. Вопрос о виновности той или иной стороны решается Морской арбитражной комиссией. Так что хотелось бы понять, собирается ли Россия потребовать от компании-судовладельца скотовоза «Youzarsif H» компенсации за потопленный корабль-разведчик. А то получается, что стукнулись и разошлись без претензий.

В СМИ появились подробности о столкновении российского разведывательного корабля «Лиман» с африканским судном-скотовозом у берегов Турции. Напомним, что после того столкновения российский военный корабль в итоге затонул, а скотовоз «Youzarsif H», двигавшийся под флагом государства Того, продолжил свой маршрут из Румынии в Иорданию.«Независимая газета» публикует материал, в котором уточняется, что же конкретно произошло в тот день неподалёку от Босфора.В материале говорится, что корабль ВМФ РФ в момент столкновения стоял на якоре. Экипаж «Лимана» предупредил капитана гражданского судна об опасном приближении к военному кораблю. При этом, как утверждается, капитан «Youzarsif H» сообщил, что предупреждение получил, и ответил, что контролирует ситуацию. На деле же ничего в маршруте движения скотовоза не поменялось даже после повторного выхода на связь с капитаном «Youzarsif H». Экипаж «Лимана» в связи с нехваткой времени так и не смог сняться с якоря, чтобы избежать столкновения. В итоге корабль получил удар в правый борт, что привело к появлению внушительных размеров пробоины ниже ватерлинии. Через эту пробоину вода стала поступать настолько интенсивно, что у экипажа не было возможности спасти корабль.Напомним, что ранее украинские СМИ опубликовали фейк о том, что экипаж корабля ВМФ РФ «был пьян». Видимо, украинские СМИ судят о событиях в мире через призму пьянства военнослужащих ВСУ и НГУ.Из материала «Независимой газеты» На данный момент об исковых претензиях ВМФ РФ к владельцу судна, протаранившего военный корабль у берегов Турции, ничего не известно.Ранее сообщалось, что секретное оборудование с затонувшего "Лимана" поднято российскими военными и спасательными кораблями. По другим данным, были проведены работы по уничтожению этого оборудования в момент погружения корабля под воду.