Президенты РФ и Турции договорились продолжить совместную деятельность по сирийскому урегулированию
Президенты Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора затронули, в том числе, вопрос об урегулировании ситуации в Сирии, передает Интерфакс сообщение пресс-службы Кремля.
Президенты РФ и Турции также затронули отдельные вопросы двухстороннего сотрудничества.
Кроме того, была обсуждена ситуация, сложившаяся вокруг Катара: «Президенты призвали все заинтересованные страны к диалогу в целях выработки компромиссных решений в интересах сохранения мира и стабильности в регионе Персидского залива. Было подчеркнуто, что острый кризис на Ближнем Востоке требует слаженной работы и тесной координации международного сообщества в деле борьбы с террористической угрозой».
Телефонный разговор состоялся по инициативе турецкой стороны.
Лидеры условились о продолжении совместных усилий по содействию сирийскому урегулированию, в том числе в контексте обеспечения скорейшего практического выполнения договоренностей о создании зон деэскалации в Сирийской Арабской Республике,говорится в релизе.
Президенты РФ и Турции также затронули отдельные вопросы двухстороннего сотрудничества.
Отмечен, в частности, успешный ход работы по полному восстановлению российско-турецких торгово-экономических связей и реализации проекта газопровода "Турецкий поток",сообщили в пресс-службе.
Кроме того, была обсуждена ситуация, сложившаяся вокруг Катара: «Президенты призвали все заинтересованные страны к диалогу в целях выработки компромиссных решений в интересах сохранения мира и стабильности в регионе Персидского залива. Было подчеркнуто, что острый кризис на Ближнем Востоке требует слаженной работы и тесной координации международного сообщества в деле борьбы с террористической угрозой».
Телефонный разговор состоялся по инициативе турецкой стороны.
Использованы фотографии: Globallookpress/kremlin.ru
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