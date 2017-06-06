11:25 06 июня

Президенты РФ и Турции договорились продолжить совместную деятельность по сирийскому урегулированию

Президенты Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора затронули, в том числе, вопрос об урегулировании ситуации в Сирии, передает Интерфакс сообщение пресс-службы Кремля.

Президенты РФ и Турции договорились продолжить совместную деятельность по сирийскому урегулированию


Лидеры условились о продолжении совместных усилий по содействию сирийскому урегулированию, в том числе в контексте обеспечения скорейшего практического выполнения договоренностей о создании зон деэскалации в Сирийской Арабской Республике,
говорится в релизе.


Президенты РФ и Турции также затронули отдельные вопросы двухстороннего сотрудничества.

Отмечен, в частности, успешный ход работы по полному восстановлению российско-турецких торгово-экономических связей и реализации проекта газопровода "Турецкий поток",
сообщили в пресс-службе.

Кроме того, была обсуждена ситуация, сложившаяся вокруг Катара: «Президенты призвали все заинтересованные страны к диалогу в целях выработки компромиссных решений в интересах сохранения мира и стабильности в регионе Персидского залива. Было подчеркнуто, что острый кризис на Ближнем Востоке требует слаженной работы и тесной координации международного сообщества в деле борьбы с террористической угрозой».

Телефонный разговор состоялся по инициативе турецкой стороны.

Использованы фотографии: Globallookpress/kremlin.ru
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