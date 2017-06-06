14:28 06 июня

В Совете Федерации может появиться комиссия по противодействию вмешательства Запада в дела РФ

В рамках Совета Федерации может быть создана постоянная комиссия, которая будет вырабатывать предложения по противодействию вмешательства западных стран во внутренние дела России, передает Интерфакс сообщение главы комиссии по международным делам Константина Косачева.

В Совете Федерации может появиться комиссия по противодействию вмешательства Запада в дела РФ


Нет никаких сомнений в том, что во время, которое остается до президентских выборов в марте будущего года, мы будем сталкиваться с очень активными и последовательными попытками повлиять на ход этой избирательной кампании. И мы хотели бы, чтобы появился постоянно действующий орган, который бы, во-первых, мониторил деятельность, направленную в адрес России и, во вторых, готовил предложения по совершенствованию действующего российского законодательства,
сказал Косачев журналистам сегодня.


По его словам, в среду «в Совете Федерации пройдут слушания на тему предотвращения вмешательства во внутренние дела РФ, и в проект рекомендаций этого мероприятия закладывается идея создания в рамках Совета Федерации комиссии».

Ее характер будет скорее постоянный, чем временный. Та работа, которую ей предстоит осуществлять, носит долговременный характер, в этом нет никакого сомнения. Попытки вмешаться в наши внутренние дела, оказать воздействие на нашу политическую жизнь организована на системной основе в целом ряде государств и международных структур и, очевидно, имеют тенденцию к активизации под каждый наш избирательный цикл,
добавил сенатор.

Он пояснил, что речь, в первую очередь, идет о США и их союзниках по Североатлантическому альянсу.

Использованы фотографии: http://www.uezfsrf.ru
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Комментарии 28

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  1. Victor_B Сегодня, 12:15
    Фи!
    Нетолерантно и не демократично! laughing
    Victor_B
    1. vovanpain Сегодня, 12:18
      Цитата: Victor_B
      Фи!
      Нетолерантно и не демократично! laughing

      Да плевать на западную толерантность и дерьмократию,но вот лучше поздно,чем никогда,давно уже надо было это делать.
      vovanpain
      1. a.s.zzz888 Сегодня, 12:25
        vovanpain
        Да плевать на западную толерантность и дерьмократию,но вот лучше поздно,чем никогда,давно уже надо было это делать.

        ... ещё бы и полномочий дали этой комиссии посущественней...
        a.s.zzz888
        1. Тралл Сегодня, 12:33
          А если вмешательство будет со стороны не западных стран, а восточных(северных или южных). Создайте уже тогда сразу 4 комиссии, а мы налогами их финансирование поддержим. Может хватит абстрактным нанонизмом заниматься за государственный счет? Есть соответствующие структуры, которым положено отслеживать антироссийскую деятельность. Пусть занимаются. Не надо уподобляться западным "комиссиям по расследованию русского вмешательства во всё".
          Тралл
          1. nik-karata Сегодня, 13:08
            Был бы человек хороший, а должность ему найдётся!))) fellow
            nik-karata
          2. DenZ Сегодня, 13:46
            Цитата: Тралл
            Есть соответствующие структуры, которым положено отслеживать антироссийскую деятельность.

            Только ту которая противоречит законам РФ. Анализировать всякие там высказывания политиков в их обязанности явно не входит.
            Цитата: Тралл
            Не надо уподобляться западным "комиссиям по расследованию русского вмешательства во всё".

            Неее хватит с нас толерастии к их вони. Достало. То что мы теперь будем их чаще тыкать носом ( в их антироссийскую и русофобскую деятельность) только лучше будет.
            DenZ
      2. 210окв Сегодня, 12:25
        Совершенно справедливо.Почему им можно,а нам нельзя?И притащить к ответу всяких собчачих и венедиктовых..
        Цитата: vovanpain
        овать Жалоба
        210окв
    2. Комментарий был удален.
    3. vkl.47 Сегодня, 13:54
      Овальный.камикадзе и прочая петушня будут фыркать соплями
      vkl.47
  2. лесовозник Сегодня, 12:15
    Ну что ж - "хвост за хвост , глаз за глаз" .
    лесовозник
  3. Рабинович_007 Сегодня, 12:17
    Вот и сами такие "стали" smile
    Рабинович_007
  4. kefan Сегодня, 12:18
    А вот это хорошая идея, давно надо было, году так эдак в 1996-м.
    kefan
    1. рич Сегодня, 12:25
      Очень хорошая идея. Комиссия, несколько подкомиссий. Председателем одной из них назначить Полиграфа Полиграфовича Шарикова. Пусть борется
      рич
    2. Толстоевский Сегодня, 12:41
      лучше в 1986
      Толстоевский
  5. rotmistr60 Сегодня, 12:18
    А без комиссии и раздувания штатов противодействовать ни как нельзя?
    rotmistr60
    1. bouncyhunter Сегодня, 12:26
      Геннадий , привет ! hi
      Цитата: rotmistr60
      А без комиссии и раздувания штатов противодействовать ни как нельзя?

      Напомнило песенку из мультика :
      "Комиссия по дырочкам , коллегия по щёлочкам , инспектор по отверстьицам для маленьких жучков ..."
      bouncyhunter
      1. rotmistr60 Сегодня, 12:34
        Павел, привет! hi Бюрократизм очевидно вечен и его не победишь. Сразу вспоминается О.Бендер: "Ударим автопробегом по бездорожью и... бюрократизму!".
        rotmistr60
        1. bouncyhunter Сегодня, 12:39
          Цитата: rotmistr60
          Бюрократизм очевидно вечен и его не победишь.

          Особенно если с ним не борются , а только видимость создают . Комиссия для того , комитет для сего ... Когда крыша течёт её латать надо , а не комиссии по ремонту создавать .
          bouncyhunter
          1. rotmistr60 Сегодня, 12:44
            Так и я о том же. Что в 20-е, что в 80-е, что и в 2017 г.
            rotmistr60
            1. bouncyhunter Сегодня, 12:48
              Грустно то , что смеёмся над теми , кого История ничему не учит , а сами , выходит , те же грабли топчем ...
              bouncyhunter
    2. a.s.zzz888 Сегодня, 12:27
      rotmistr60 Сегодня, 12:18 Новый
      А без комиссии и раздувания штатов противодействовать ни как нельзя?

      ... у нас нельзя... есть дело - должен быть человек, нет дела - нет человека( в смысле комиссии, как таковой)...
      a.s.zzz888
  6. Malkavianin Сегодня, 12:25
    Этим спецслужбы должны заниматься, зачем комиссия. Видимо у чиновников образовалась новая масса родственников, которых нужно куда то приткнуть.
    Malkavianin
    1. Paranoid50 Сегодня, 13:05
      Цитата: Malkavianin
      Видимо у чиновников образовалась новая масса родственников, которых нужно куда то приткнуть.

      Это идёт доп.нагрузкой для действующих членов СовФед.
      Paranoid50
  7. Толстоевский Сегодня, 12:40
    без снятия позорного моратория на смертную казнь никакие меры не помогут
    Толстоевский
    1. faridg7 Сегодня, 13:30
      Ага, счазз! Хрена с два они отменят. А еще в эту комиссию назначат людей(или деточек) которые либо за кордоном учились, либо там стажировку проходили. И будут пчелы против меда
      faridg7
  8. mikh-korsakov Сегодня, 13:06
    Двигаются в правильном направлении! Вот только вопрос, не поздно ли? Через какое-то время создадут комиссию, которая будет думать чем ответить супостату. Потом начнутся летние каникулы. Потом напишут проект закона. Потом произойдут дебаты. Потом начнут голосовать. На это уйдет полгода или больше. А супостат уже свои подлые замыслы осуществляет. Но главное не это. Высказывания гг. Чубайса, Грефа и иже с ними наносят больше вреда, чем ЦРУ, Госдеп вместе взятые. С них и расследования их вредительской деятельности надо начинать! Тогда и ЦРУ нам будет нипочем.
    mikh-korsakov
  9. Incvizitor Сегодня, 13:08
    Не только в дела РФ, от этого и другие страны защищать надо, а то эта зараза расползается подобно эпидемии.
    Incvizitor
  10. Банный Сегодня, 13:49
    очередной кормяк))) комиссия по противодействию)))
    Банный
  11. Варяг71 Сегодня, 13:59
    СЛЫШАЛ КТО-НИБУДЬ ПРО ЭТО?

    Президент России Владимир Путин подписал указ о праве командующим Росгвардии брать в свое подчинение подразделения Вооруженных сил России. Это означает, что армия теперь может временно переходить в подчинение другой силовой структуре.

    С полным текстом указа президента «Об утверждении положения об оперативно-территориальном объединении войск национальной гвардии Российской Федерации» можно ознакомиться на портале правовой информации.

    «Соединения и воинские части Вооруженных сил Российской Федерации, иные воинские формирования и органы могут быть переданы в оперативное подчинение командующего округом для выполнения задач, возложенных на войска национальной гвардии», — говорится в документе.
    Таким образом, так как нацгвардия была создана для проведения операций на территории внутри страны, то речь идет о праве привлекать регулярную армию для подавления беспорядков и любых других действий внутри России, которые не устраивают руководство государства
    Варяг71
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