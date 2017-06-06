В Совете Федерации может появиться комиссия по противодействию вмешательства Запада в дела РФ

Нет никаких сомнений в том, что во время, которое остается до президентских выборов в марте будущего года, мы будем сталкиваться с очень активными и последовательными попытками повлиять на ход этой избирательной кампании. И мы хотели бы, чтобы появился постоянно действующий орган, который бы, во-первых, мониторил деятельность, направленную в адрес России и, во вторых, готовил предложения по совершенствованию действующего российского законодательства,

Ее характер будет скорее постоянный, чем временный. Та работа, которую ей предстоит осуществлять, носит долговременный характер, в этом нет никакого сомнения. Попытки вмешаться в наши внутренние дела, оказать воздействие на нашу политическую жизнь организована на системной основе в целом ряде государств и международных структур и, очевидно, имеют тенденцию к активизации под каждый наш избирательный цикл,