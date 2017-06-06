В Совете Федерации может появиться комиссия по противодействию вмешательства Запада в дела РФ
В рамках Совета Федерации может быть создана постоянная комиссия, которая будет вырабатывать предложения по противодействию вмешательства западных стран во внутренние дела России, передает Интерфакс сообщение главы комиссии по международным делам Константина Косачева.
По его словам, в среду «в Совете Федерации пройдут слушания на тему предотвращения вмешательства во внутренние дела РФ, и в проект рекомендаций этого мероприятия закладывается идея создания в рамках Совета Федерации комиссии».
Он пояснил, что речь, в первую очередь, идет о США и их союзниках по Североатлантическому альянсу.
Нет никаких сомнений в том, что во время, которое остается до президентских выборов в марте будущего года, мы будем сталкиваться с очень активными и последовательными попытками повлиять на ход этой избирательной кампании. И мы хотели бы, чтобы появился постоянно действующий орган, который бы, во-первых, мониторил деятельность, направленную в адрес России и, во вторых, готовил предложения по совершенствованию действующего российского законодательства,сказал Косачев журналистам сегодня.
По его словам, в среду «в Совете Федерации пройдут слушания на тему предотвращения вмешательства во внутренние дела РФ, и в проект рекомендаций этого мероприятия закладывается идея создания в рамках Совета Федерации комиссии».
Ее характер будет скорее постоянный, чем временный. Та работа, которую ей предстоит осуществлять, носит долговременный характер, в этом нет никакого сомнения. Попытки вмешаться в наши внутренние дела, оказать воздействие на нашу политическую жизнь организована на системной основе в целом ряде государств и международных структур и, очевидно, имеют тенденцию к активизации под каждый наш избирательный цикл,добавил сенатор.
Он пояснил, что речь, в первую очередь, идет о США и их союзниках по Североатлантическому альянсу.
Использованы фотографии: http://www.uezfsrf.ru
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