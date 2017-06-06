14:28 06 июня

В Сирии погиб гражданин Грузии, воевавший на стороне ИГ

В Сирии погиб еще один грузинский боевик, сражавшийся в рядах террористической группировки ИГ (ИГИЛ, запрещена в РФ), передает Интерфакс-АВН .



По данным грузинских СМИ, речь идет об уроженце Панкисского ущелья Мухмаде Багакашвили.


В семье боевика, проживающей в селе Дуиси, рассказали журналистам, что 25-летний Мухмад погиб 2 недели назад при авиаударе, однако известие об этом в Панкисское ущелье пришло лишь накануне.

Отмечается, что в Сирии и Ираке за последние годы погибли 24 уроженца Панкисского ущелья, где компактно проживают этнические чеченцы-кистинцы.

По данным экспертов, в настоящее время, на стороне террористов на Ближнем Востоке воюют около 50 граждан Грузии.

Сообщается, что «молодые люди из Панкисского ущелья в основном в 2012 году направились в Ирак и Сирию, вдохновившись примером своего соотечественника, "военного министра" ИГ, выходца из села Биркиани Тархана Батирашвили, взявшего имя Абу Умар аш Шишани (был уничтожен в Сирии в 2016 году)».

В начале прошлого года глава МИД РФ Сергей Лавров заявил на пресс-конференции, что ИГ использует Панкисское ущелье в Грузии в качестве базы для подготовки боевиков. «Сейчас доходят сообщения, что игиловцы используют эту труднодоступную территорию для того, чтобы там тренироваться, отдыхать и пополнять свои запасы», – сказал министр.

Власти Грузии, между тем, отрицают подготовку боевиков ИГ в Панкиси. В частности, президент Георгий Маргвелашвили заявлял, что грузинские «правоохранительные органы полностью контролируют ситуацию в ущелье».

Использованы фотографии: https://sputnik-georgia.ru
7

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 23

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. ПАМ Сегодня, 12:46
    одним бородатым тараканом меньше!
    ПАМ
    1. vovanpain Сегодня, 12:58
      Туда и дорога упырю.
      vovanpain
      1. Shurik70 Сегодня, 13:11
        В Сирии погиб гражданин Грузии, воевавший на стороне ИГ

        На стороне ИГИЛ воюют люди со всего мира, к сожалению.
        Да, наибольшее количество из арабов, но полно и других, в том числе даже русских.
        Так что статья ни о чём.
        Shurik70
        1. Татьяна Сегодня, 13:19
          Shurik70
          Так что статья ни о чём.
          Не говорите глупостей! Действительно, ну где арабы - и где Грузия граничат с Россией?!
          А дурные примеры и дела - это правильно, заразительны! Особенно, когда человек возомнил себя "богоизбранным"!
          Татьяна
          1. рич Сегодня, 13:41
            По данным грузинских СМИ, речь идет об уроженце Панкисского ущелья Мухмаде Багакашвили.

            Судя по имени - это не этнический грузин, а кистинец
            рич
  2. 210окв Сегодня, 12:46
    Сдох максим,ну и фиг с ним...А вообще,зачем это в новостях..
    210окв
    1. сибиралт Сегодня, 13:03
      Таких грузин, которые из Панкиси, на Донбассе пачками валят.
      сибиралт
  3. rotmistr60 Сегодня, 12:52
    "Собаке - собачья смерть". В данном случае звучит актуально. А Панкисское ущелье - рассадник терроризма еще со времен Гамсахурдия. Жалко, что туда нельзя нанести удар.
    rotmistr60
    1. 210окв Сегодня, 12:55
      Вот в августе 2008 мало того что сутки никак не решались(кто и как понятно,военные ждали приказа и план был)..Да еще и не дожали..
      Цитата: rotmistr60
      "Собаке - собачья смерть". В данном случае звучит актуально. А Панкисское ущелье - рассадник терроризма еще со времен Гамсахурдия. Жалко, что туда нельзя нанести удар.
      210окв
      1. rotmistr60 Сегодня, 12:59
        Согласен, что можно было бы и дожать посильней. Но внешняя политика вещь хитрая. Хотя все равно потом два года выслушивали о нападении на свободолюбивую Грузию.
        rotmistr60
    2. bouncyhunter Сегодня, 12:56
      Не так давно при обсуждении "хотелок" Грузии в НАТО вспоминали про грызунских бармалеев . Вот и подтверждение пришло ...
      bouncyhunter
      1. 210окв Сегодня, 13:00
        Паш hi .К великому сожалению там и выходцев из нашей страны хватает....Был у родственников в Ульяновской области и видел как насаждается исламизация.
        Цитата: bouncyhunter
        Не так давно при обсуждении "хотелок" Грузии в НАТО вспоминали про грызунских бармалеев . Вот и подтверждение пришло ...
        210окв
        1. bouncyhunter Сегодня, 13:04
          Дима hi В той теме , которую я упоминал об этом же сказал . Хватает ушлёпков из многих стран и в Сирии , и в/на Украине , и вообще где есть вооружённый конфликт - наёмников хватает . И из Грузии , и из России , и из Беларуси .
          bouncyhunter
    3. сибиралт Сегодня, 13:05
      Эрдогана надоумить, тот нанесёт. laughing
      сибиралт
  4. iliitchitch Сегодня, 12:59
    Погиб , понимаешь , гражданин , да . Я заплакаль , да . Вот Данелия и хванчкару люблю , остальное оттуда как-то уже не очень . hi Поедателей галстуков всяких ... Эк его пришплилило-то тогда , любо-дорого вспомнить laughing
    iliitchitch
  5. kefan Сегодня, 13:03
    Ну и земля ему стекловатой, сидел бы лучше дома, остался бы жив.
    kefan
  6. g1washntwn Сегодня, 13:03
    Не "погиб", а "уничтожен". Прошу формировать заголовки правильно.
    g1washntwn
    1. Сухой_Т-50 Сегодня, 13:44
      Цитата: g1washntwn
      Не "погиб", а "уничтожен". Прошу формировать заголовки правильно.

      Ликвидирован?
      Сухой_Т-50
      1. g1washntwn Сегодня, 13:57
        погиб 2 недели назад при авиаударе
        g1washntwn
  7. VadimSt Сегодня, 13:05
    Да и хрен с ним! Нам то, зачем эта "важная" новость, посочувствовать или позлорадствовать?
    VadimSt
  8. сибиралт Сегодня, 13:06
    Цитата: rotmistr60
    "Собаке - собачья смерть". В данном случае звучит актуально. А Панкисское ущелье - рассадник терроризма еще со времен Гамсахурдия. Жалко, что туда нельзя нанести удар.

    Эрдогана надоумить, тот нанесет. laughing
    сибиралт
  9. Толстоевский Сегодня, 13:09
    зарыть в свиной шкуре
    Толстоевский
  10. Equalized Сегодня, 13:57
    К сожалению полностью контролировать ситуацию в Панкиси не удается. В прошлом году было несколько рейдов наших сил специальных операций, задерживали местных имамов и прочих религиозных праповедников, которые координируют молодых кистинцев и отправляют воевать за ИГИЛ. Основной маршрут проходит через Турцию.

    Нескольких задержали заранее при попытке добраться до Турции. Сейчас там следят за всем. Однако большое количество уехало в Сирию еще в начале всей этой заварушки в период 2011-2012.

    Кстати местные не очень довольны когда к ним спецназ заезжает. Выходят, протестуют, кричат ГАНЬБА и зрада. Приходится силой забирать нужных людей.
    Equalized
Картина дня