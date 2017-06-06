В Сирии погиб гражданин Грузии, воевавший на стороне ИГ
В Сирии погиб еще один грузинский боевик, сражавшийся в рядах террористической группировки ИГ (ИГИЛ, запрещена в РФ), передает Интерфакс-АВН .
По данным грузинских СМИ, речь идет об уроженце Панкисского ущелья Мухмаде Багакашвили.
В семье боевика, проживающей в селе Дуиси, рассказали журналистам, что 25-летний Мухмад погиб 2 недели назад при авиаударе, однако известие об этом в Панкисское ущелье пришло лишь накануне.
Отмечается, что в Сирии и Ираке за последние годы погибли 24 уроженца Панкисского ущелья, где компактно проживают этнические чеченцы-кистинцы.
По данным экспертов, в настоящее время, на стороне террористов на Ближнем Востоке воюют около 50 граждан Грузии.
Сообщается, что «молодые люди из Панкисского ущелья в основном в 2012 году направились в Ирак и Сирию, вдохновившись примером своего соотечественника, "военного министра" ИГ, выходца из села Биркиани Тархана Батирашвили, взявшего имя Абу Умар аш Шишани (был уничтожен в Сирии в 2016 году)».
В начале прошлого года глава МИД РФ Сергей Лавров заявил на пресс-конференции, что ИГ использует Панкисское ущелье в Грузии в качестве базы для подготовки боевиков. «Сейчас доходят сообщения, что игиловцы используют эту труднодоступную территорию для того, чтобы там тренироваться, отдыхать и пополнять свои запасы», – сказал министр.
Власти Грузии, между тем, отрицают подготовку боевиков ИГ в Панкиси. В частности, президент Георгий Маргвелашвили заявлял, что грузинские «правоохранительные органы полностью контролируют ситуацию в ущелье».
По данным грузинских СМИ, речь идет об уроженце Панкисского ущелья Мухмаде Багакашвили.
В семье боевика, проживающей в селе Дуиси, рассказали журналистам, что 25-летний Мухмад погиб 2 недели назад при авиаударе, однако известие об этом в Панкисское ущелье пришло лишь накануне.
Отмечается, что в Сирии и Ираке за последние годы погибли 24 уроженца Панкисского ущелья, где компактно проживают этнические чеченцы-кистинцы.
По данным экспертов, в настоящее время, на стороне террористов на Ближнем Востоке воюют около 50 граждан Грузии.
Сообщается, что «молодые люди из Панкисского ущелья в основном в 2012 году направились в Ирак и Сирию, вдохновившись примером своего соотечественника, "военного министра" ИГ, выходца из села Биркиани Тархана Батирашвили, взявшего имя Абу Умар аш Шишани (был уничтожен в Сирии в 2016 году)».
В начале прошлого года глава МИД РФ Сергей Лавров заявил на пресс-конференции, что ИГ использует Панкисское ущелье в Грузии в качестве базы для подготовки боевиков. «Сейчас доходят сообщения, что игиловцы используют эту труднодоступную территорию для того, чтобы там тренироваться, отдыхать и пополнять свои запасы», – сказал министр.
Власти Грузии, между тем, отрицают подготовку боевиков ИГ в Панкиси. В частности, президент Георгий Маргвелашвили заявлял, что грузинские «правоохранительные органы полностью контролируют ситуацию в ущелье».
Использованы фотографии: https://sputnik-georgia.ru
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