Российский истребитель перехватил американский B-52 над Балтикой
Два американских стратегических бомбардировщика во вторник совершили полеты над Балтикой близ российской границы, передает Интерфакс со ссылкой на западные сайты, отслеживающие полеты военной авиации.
По данным ресурсов, «два американских бомбардировщика В-52Н вылетели утром с авиабазы Фэрфорд в Великобритании на задание в район Балтийского моря и Польши». Самолеты осуществляли полет с выключенными транспондерами. Сообщается также, что для их сопровождения в воздух были подняты российские истребители.
Минобороны РФ эту информацию подтвердило, правда, речь идет только об одном бомбардировщике. «Средства контроля воздушного пространства в районе 10.00 мск обнаружили над нейтральными водами самолет, который летел вдоль российской границы. На его перехват поднялся истребитель Су-27 из состава дежурных сил ПВО Балтийского флота», – сообщили в ведомстве.
«Приблизившись к самолету на безопасное расстояние экипаж Су-27 определил его как стратегический бомбардировщик В-52», – говорится в сообщении.
Истребитель сопровождал американский самолет, пока тот не удалился от российской границы, а затем вернулся на аэродром.
По данным ресурсов, «два американских бомбардировщика В-52Н вылетели утром с авиабазы Фэрфорд в Великобритании на задание в район Балтийского моря и Польши». Самолеты осуществляли полет с выключенными транспондерами. Сообщается также, что для их сопровождения в воздух были подняты российские истребители.
Минобороны РФ эту информацию подтвердило, правда, речь идет только об одном бомбардировщике. «Средства контроля воздушного пространства в районе 10.00 мск обнаружили над нейтральными водами самолет, который летел вдоль российской границы. На его перехват поднялся истребитель Су-27 из состава дежурных сил ПВО Балтийского флота», – сообщили в ведомстве.
«Приблизившись к самолету на безопасное расстояние экипаж Су-27 определил его как стратегический бомбардировщик В-52», – говорится в сообщении.
Истребитель сопровождал американский самолет, пока тот не удалился от российской границы, а затем вернулся на аэродром.
Использованы фотографии: https://ru.wikipedia.org
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