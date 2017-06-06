14:32 06 июня

Российский истребитель перехватил американский B-52 над Балтикой

Два американских стратегических бомбардировщика во вторник совершили полеты над Балтикой близ российской границы, передает Интерфакс со ссылкой на западные сайты, отслеживающие полеты военной авиации.



По данным ресурсов, «два американских бомбардировщика В-52Н вылетели утром с авиабазы Фэрфорд в Великобритании на задание в район Балтийского моря и Польши». Самолеты осуществляли полет с выключенными транспондерами. Сообщается также, что для их сопровождения в воздух были подняты российские истребители.


Минобороны РФ эту информацию подтвердило, правда, речь идет только об одном бомбардировщике. «Средства контроля воздушного пространства в районе 10.00 мск обнаружили над нейтральными водами самолет, который летел вдоль российской границы. На его перехват поднялся истребитель Су-27 из состава дежурных сил ПВО Балтийского флота», – сообщили в ведомстве.

«Приблизившись к самолету на безопасное расстояние экипаж Су-27 определил его как стратегический бомбардировщик В-52», – говорится в сообщении.

Истребитель сопровождал американский самолет, пока тот не удалился от российской границы, а затем вернулся на аэродром.

Использованы фотографии: https://ru.wikipedia.org
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Комментарии 36

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  1. Logall Сегодня, 13:55
    Ну а что? Мы летаем и они решили Нам нервы пощикотать.
    Logall
    1. gormih Сегодня, 14:08
      Странно, что они говорят о двух, а наши об одном.
      Как бы это не было экспериментом по испытанию РЭБ в полубоевых условиях.
      Существуют средства постановки активных помех, которые "дизореентируют" радары ответной помехой. Один самолёт может быть "приманкой", и на него ставиться "смещение" от второго самолёта (не видимого для радаров). Таким образом второй проходит при отвлекающем манёвре первого.
      gormih
      1. perepilka Сегодня, 14:29
        В СССР всё молча, как то было what .
        Только, когда на 125-й на боевом попал, узнал, что разведка ПВО кажный день на ремень.
        Дык, на постоянку летают же request , их, самолётики, не для того делают, чтоб они в ангарах ржавели what
        Ну, чо, нашим керосина, самого вкусного drinks
        perepilka
  2. cniza Сегодня, 13:56
    Истребитель сопровождал американский самолет, пока тот не удалился от российской границы, а затем вернулся на аэродром.


    Нормальная работа , все как было раньше.
    cniza
    1. bouncyhunter Сегодня, 13:58
      Странно , с Запада не воняет ... what
      bouncyhunter
      1. Подрезчик Сегодня, 14:01
        Паша, просто ветер сейчас в их сторону...К вечеру переменится! laughing
        Подрезчик
        1. cniza Сегодня, 14:02
          Цитата: bouncyhunter
          Странно , с Запада не воняет ... what


          Просто до нас ещё не долетело , скоро жди.
          cniza
        2. bouncyhunter Сегодня, 14:02
          Вот оно что , а то я уж было волноваться начал из-за отсутствия "обеспокоенности" . laughing
          bouncyhunter
          1. cniza Сегодня, 14:08
            Не переживай , чем - чем , а этим они от души поделятся. laughing
            cniza
            1. bouncyhunter Сегодня, 14:11
              Вить , а вопли о "непрофессиональных действиях русского лётчика" для полноты картины ?
              lol
              bouncyhunter
              1. cniza Сегодня, 14:14
                Цитата: bouncyhunter
                Вить , а вопли о "непрофессиональных действиях русского лётчика" для полноты картины ?
                lol


                А как же , это как музыкальное сопровождение , без него нет полной "картины".
                cniza
                1. bouncyhunter Сегодня, 14:18
                  Ну тогда - ждём-с ...
                  bouncyhunter
                  1. cniza Сегодня, 14:20
                    Даже если не ждать , все равно прилетит.
                    cniza
                    1. bouncyhunter Сегодня, 14:22
                      Это да , ненавязчивость этих товарисчей общеизвестна . Их не ждали и не звали , но они всё равно припёрлись ! am
                      bouncyhunter
                      1. cniza Сегодня, 14:27
                        Угу , сразу за стол и ноги на стол...
                        cniza
                    2. bouncyhunter Сегодня, 14:29
                      Цитата: cniza
                      Угу , сразу за стол и ноги на стол...

                      Дык "исключительные" же , тьфу ! fool
                      bouncyhunter
                      1. cniza Сегодня, 14:32
                        Может их того , вывести из клуба "исключительных".
                        cniza
    2. Tusv Сегодня, 14:04
      Цитата: cniza
      Нормальная работа , все как было раньше.

      Обычная рутина. Позырить на бортовой номер, чтобы МИД сказал наше фи буржуям
      Tusv
      1. рич Сегодня, 14:22
        Российский летчик перехватил B-52

        Коктейль что-ли? drinks

        рич
  3. 210окв Сегодня, 13:57
    Сейчас,ждем "нервных "барышень" из Пентагона..
    210окв
    1. НЕКСУС Сегодня, 14:16
      Цитата: 210окв
      Сейчас,ждем "нервных "барышень" из Пентагона..

      Тут такое дело...одна бабушка,рссматривая ,простите,стринги своей внучки задумчиво так -Мда...случись испугаться ,и не куда будет.
      НЕКСУС
  4. МПК105 Сегодня, 13:58
    Что-то тревожно всё более и более на Балтике становится...Они оттуда решили напасть,что-ли..?
    МПК105
    1. wolfhunter2035 Сегодня, 14:01
      отовсюду лупить будут, в случае чего. А нам надобно быть готовыми к этому.
      wolfhunter2035
    2. DRIVEX Сегодня, 14:02
      Если мы чего-то не знаем/видим, это не значит, что этого нет.
      DRIVEX
      1. Комментарий был удален.
    3. Awak Сегодня, 14:06
      От туда всегда и накатывали.
      Awak
  5. Горный стрелок Сегодня, 13:59
    Ракеты показал? Чтобы не расслаблялись. Тогда порядок.
    Горный стрелок
  6. mojohed2012 Сегодня, 14:00
    Вот я и писал ранее в подобном посте про Б-52, что глупо штатовцам гнать сюда стратеги, когда в этом пространстве место скорее истребителям. Или это ответ на "посещение" подбрюшья США нашими медведями и лебедями?
    mojohed2012
  7. Evgenijus Сегодня, 14:03
    Так и тянет их в Россию. На словах одно, мир да дружба, а в деле - на чужое добро заглядываются. Не надо желать им зла, но и плакать не надо, если балтийскую соленую воду попробуют на вкус. Долетаются часом ...
    Evgenijus
  8. tforik Сегодня, 14:04
    А без визуального контакта можно по сигнатуре радиолокатором определить тип самолета?
    tforik
    1. ser65 Сегодня, 14:11
      в новые РЛС зашиты...и в старого парка тоже.
      ser65
      1. gormih Сегодня, 14:18
        РТЦ это отдельная тема, очень сложная. В некоторых случаях, на больших удалениях и в условиях применения РЭБ РТЦ может давать существенную ошибку или не работать вовсе.
        gormih
  9. avg-mgn Сегодня, 14:06
    Зачем же эта Бэха туда забрела? Нервы проверить, ПВО пощупать? Так и по харе, если упрется, может получить, о ее намерениях ведь не известно.
    avg-mgn
  10. ser65 Сегодня, 14:09
    что значит перехват? "Прибор к работе"... "Разрешаю"...
    ser65
  11. kefan Сегодня, 14:19
    Ну никак матрасникам Россия покоя не дает.
    kefan
  12. Alexey-74 Сегодня, 14:28
    А где же вопли о непрофессионализме русских истребителей?
    Alexey-74
  13. ОТДЕЛ Сегодня, 14:30
    Пусть летают ,чтобы наши ПВО не расслаблялись , ну и тренировка хорошая для пилотов!
    ОТДЕЛ
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