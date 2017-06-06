17:10 06 июня

В Подмосковье провели испытания снайперского комплекса "Точность"

Обнародовано видео тестовых испытаний российского снайперского комплекса "Точность" на полигоне Центрального научно-исследовательского института точного машиностроения (ЦНИИТОЧМАШ) в Подмосковье.

В Подмосковье провели испытания снайперского комплекса "Точность"


Испытания снайперской винтовки "Точность" показали на видео. По словам главы ЦНИИТОЧМАШ Алексея Щекина, снайперские комплексы были разработаны по техническому заданию российских спецслужб и предназначены "для антитеррористической деятельности и охранных мероприятий".


"Точность" была создана на основе винтовки Т-5000 и доработана для использования в "жесточайших условиях эксплуатации". На обнародованных кадрах видно, что оружие сохраняет работоспособность даже при охлаждении до минус 50 градусов по Цельсию, а также в условиях повышенной влажности. Винтовка может использоваться с двумя патронами: для бронебойных пуль и обычных.


Использованы фотографии: https://www.youtube.com/watch?v=6N4VFxKhigU
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Комментарии 40

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  1. Толстоевский Сегодня, 14:42
    наши западные и ближневосточные партнёры останутся довольны
    Толстоевский
    1. Самаритянин Сегодня, 15:09
      Отлично! Потихоньку, помаленьку, вышли на мировой уровень!
      Вот ещё один яркий представитель отечественного снайпинга:
      Самаритянин
      1. Хагалаз Сегодня, 15:55
        Цитата: Самаритянин
        Отлично! Потихоньку, помаленьку, вышли на мировой уровень!

        Безусловно отлично! Спору нет. Винтовка супер. Но вот интересно, измеритель скорости и направления ветра, а так же наушники, нашего производства?
        Хагалаз
  2. ОТДЕЛ Сегодня, 14:43
    в "жесточайших условиях эксплуатации".

    В песок и грязь закапывали надеюсь..? Тогда бы уж назвали "Надежность" или "Надька"..)))
    ОТДЕЛ
    1. рич Сегодня, 14:52
      Или Крупская. По моему очень патриотично)))
      рич
  3. Logall Сегодня, 14:43
    Винтовка хорошая. В серию когда? Или штучное производство будет?
    Logall
    1. vkl.47 Сегодня, 14:47
      Скорее всего ограниченная серия
      vkl.47
    2. _Ugene_ Сегодня, 15:01
      На базе Orsis T-5000 (цена 400-500 тыс.руб. от комплектации), какая серия? Штучное оружие для спецподразделений.
      http://www.orsis.com/production/item/31
      _Ugene_
  4. Копчёный Сегодня, 14:48
    Сначала по патронам конкурс "Качество" проведите .
    Копчёный
    1. Злодей Сегодня, 15:15
      Цитата: Копчёный
      Сначала по патронам конкурс "Качество" проведите .

      Есть мнение, что покупаемое нами в ормагах и используемое спецурой - суть, две большущие разницы hi тем более, если присмотреться повнимательнее к ролику, там у стрелка на мате отчётливо упаковочка финской " лапуи " маячит. Блин, нератриотично как-то no
      Злодей
      1. Копчёный Сегодня, 15:20
        Вполне верю, что снайпера достают где то нормальные патроны, всякие там совсем элитные элиты типа ЦСН просто на всём импортном давно. Не видел я ещё ни одной новости, что в России создали неимеющеаналогов производство патронов. Очередное оружие да, вот по патронам как то тишина.
        Копчёный
      2. Злодей Сегодня, 15:44
        Цитата: Злодей
        если присмотреться повнимательнее к ролику

        Пардон, не к ролику, а к фотографии к статье, блин, уже думал, что приглючилось feel
        Злодей
        1. Никкола Мак Сегодня, 16:38
          если присмотреться повнимательнее к ролику

          Статья на уровне рекламного буклета!
          Может хотя бы элементарные характеристики было бы неплохо привести - калибр, точность, вес, прицел и т.д.
          А так - гадание на кофейной гуще под бодрые высказывания ведущего.
          Никкола Мак
  5. Слон Сегодня, 14:50
    Очень жаль, что винтовка не самозарядная.
    Слон
    1. bouncyhunter Сегодня, 14:59
      Цитата: Слон
      Очень жаль, что винтовка не самозарядная.

      Если бы была самозарядная , название "Точность" изменили бы на "Скорострельность" . wink
      bouncyhunter
      1. pjastolov Сегодня, 15:06
        Здравствуй Павел, вот это наверное единственный недостаток - не самозарядная hi
        pjastolov
        1. bouncyhunter Сегодня, 15:09
          Привет , Володя ! hi Зато этот "недостаток " положительно сказывается на точности стрельбы .
          bouncyhunter
          1. pjastolov Сегодня, 15:10
            Согласен, но когда бармалеев несколько - скорострельность нужна, пока не сообразили
            pjastolov
            1. bouncyhunter Сегодня, 15:17
              Снайпер - не пулемётчик , очередями не работает . А хороший снайпер и с ручной перезарядкой довольно высокую скорострельность имеет .
              bouncyhunter
              1. pjastolov Сегодня, 15:22
                Если высококвалифицированный, здесь же не биатлонная перезарядка hi
                pjastolov
                1. bouncyhunter Сегодня, 15:25
                  Я это и имел ввиду .
                  bouncyhunter
              2. ОТДЕЛ Сегодня, 15:44
                Цитата: bouncyhunter
                Снайпер - не пулемётчик , очередями не работает . А хороший снайпер и с ручной перезарядкой довольно высокую скорострельность имеет .

                Все правильно, выстрел смени позицию ...Это закон снайперов профессионалов !
                ОТДЕЛ
                1. bouncyhunter Сегодня, 15:46
                  Твоя правда , Виталя hi В снайпинге вообще хватает нюансов .
                  bouncyhunter
                  1. ОТДЕЛ Сегодня, 16:30
                    Цитата: bouncyhunter
                    Твоя правда , Виталя hi В снайпинге вообще хватает нюансов .

                    Если хочешь остаться живым...Там винтовка не всегда главное! soldier
                    ОТДЕЛ
                    1. bouncyhunter Сегодня, 16:43
                      Цитата: ОТДЕЛ
                      Если хочешь остаться живым...Там винтовка не всегда главное!

                      Убивает не оружие , а тот , у кого оно в руках . drinks
                      bouncyhunter
                      1. ОТДЕЛ Сегодня, 16:56
                        Цитата: bouncyhunter
                        Убивает не оружие , а тот , у кого оно в руках .

                        И кто его чувствует душой ....И не убивает, а работает.!
                        Есть такая профессия Родину защищать Паш , не мне тебя учить!
                        ОТДЕЛ
                    2. bouncyhunter Сегодня, 17:01
                      Цитата: ОТДЕЛ
                      не мне тебя учить!

                      Учиться никогда не поздно , как и учить . wink
                      bouncyhunter
    2. Злодей Сегодня, 15:05
      Цитата: Слон
      Очень жаль, что винтовка не самозарядная.

      А для снайпера - профи и не надо этого, на работу автоматики мощность не теряется, да и более точными "болты" считаются. Меня больше озадачило, что патрон там так и остался 7'62х51, натовский на 37 секунде гильза крупным планом hi
      Злодей
    3. _Ugene_ Сегодня, 15:08
      Это высокоточная снайперка, они специально делаются с неподвижным (в момент выстрела) затвором для увеличения точности на больших дистанциях, там где нужна скорострельность на меньших дистанциях используется продольно-скользящий затвор и соответственно автоматическая перезарядка
      _Ugene_
  6. роман66 Сегодня, 14:52
    название незачетное! надо как-то поэтичнее - "сопля" или "понос"
    роман66
    1. рич Сегодня, 15:07
      В войска попадет, там погоняло придумают. У нас солдаты на это способные
      рич
      1. Злодей Сегодня, 15:39
        Цитата: рич
        У нас солдаты на это способные

        Не уверен, что солдату доверят стрелковку по цене чугунного моста feel
        Злодей
    2. Злодей Сегодня, 15:12
      Цитата: роман66
      надо как-то поэтичнее - "сопля" или "понос"

      Зря Вы так про очень даже неплохой агрегат feel как вариант " точка " ИМХО, если примут на вооружение, под этим именем и приживётся hi
      Злодей
      1. роман66 Сегодня, 15:14
        слишком очевидно - называют же пушки цветами?
        роман66
        1. Злодей Сегодня, 15:36
          Цитата: роман66
          называют же пушки цветами?

          А некоторые и переименовывают, помните, как в войсках " гиацинт " прозвали? "ГЕНОЦИДОМ" laughing wassat laughing оченно на мой взгляд точное название, хотя и весьма очевидное hi
          Злодей
          1. роман66 Сегодня, 15:39
            должна все-таки логика быть не столь прямолинейной, чтобы враг не догадался
            роман66
  7. Горный стрелок Сегодня, 15:07
    А вообще какая точность? В МОА. Про Т-5000 чудеса писали, типа 0.3 МОА. wassat
    Горный стрелок
  8. roskot Сегодня, 15:07
    "Точность" была создана на основе винтовки Т-5000 и доработана для использования в "жесточайших условиях эксплуатации".
    Поднял палку , а она стреляет. Да еще и точно.
    roskot
  9. Злодей Сегодня, 15:51
    Цитата: роман66
    должна все-таки логика быть не столь прямолинейной, чтобы враг не догадался

    Да пусть их догадываются, вражины, и трепещут от осознаного lol
    Злодей
  10. Анд123 Сегодня, 16:52
    Цитата: pjastolov
    Здравствуй Павел, вот это наверное единственный недостаток - не самозарядная hi

    Самозарядность это ущерб точности)))
    Анд123
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